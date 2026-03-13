Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 13 Marzo 2026
Stadium 1 – ore 19:00
Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Aryna Sabalenka vs Linda Noskova (Non prima 00:00)
Elena Rybakina vs Elina Svitolina (Non prima 02:00)
Stadium 3 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas
Sara Errani / Andrea Vavassori vs Belinda Bencic / Flavio Cobolli (Non prima 21:30)
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
