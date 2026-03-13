Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 13 Marzo 2026

13/03/2026 08:38 Nessun commento
Sara Errani e Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
Sara Errani e Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images

Stadium 1 – ore 19:00
Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Aryna Sabalenka BLR vs Linda Noskova CZE (Non prima 00:00)
Elena Rybakina KAZ vs Elina Svitolina UKR (Non prima 02:00)

Stadium 3 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Maria Sakkari GRE / Stefanos Tsitsipas GRE
Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA vs Belinda Bencic SUI / Flavio Cobolli ITA (Non prima 21:30)

TAG: , , ,