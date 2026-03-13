Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Marzo 2026
CH 175 Cap Cana – hard
QF Bellucci – Collignon 2° inc. ore 19:00
CH 75 Cherbourg – indoor hard
QF Tabur – Romano Non prima 18:30
CH 100 Kigali – terra
QF Cecchinato – Martin Inizio 09:30
QF Napolitano – Gea 2° inc. ore 09:30
CH 50 Hersonissos – hard
QF Giustino – Jubb 2° inc. ore 09:30
CH 75 Santiago – terra
SF Cadenasso /Saraiva Dos Santos – Becerra Otarola /Nunez Inizio 16:00
WTA Antalya 125 #3 – terra
QF Erjavec – Brancaccio ore 09:00
Alè Nuria!
Insidia Belga per il Pirata del mio cuore.
Per coerenza scaramantica affermo che Bellucci…’gnafà!
Forza Olonese!
Il test Tien non e’ stato probante, ora c’è Zverev che e’ tutt’altra cosa ed in un buon momento di forma. Una partita importante perché una vittoria convincente di Jannik sgonfierebbe i dubbi emersi recentemente, oltre a confermarlo dove merita di essere. Poi l’eventuale finale contro Carlitos sarebbe un altro discorso, per ora una cosa per volta.
@ Giuliano da Viareggio (#4573679)
Si…
Quindi le semifinali maschili di Indian Wells saranno domani?