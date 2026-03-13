Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Marzo 2026

13/03/2026 08:31 5 commenti
Mattia Bellucci nella foto
DOM CH 175 Cap Cana – hard
QF Bellucci ITA – Collignon BEL 2° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare




FRA CH 75 Cherbourg – indoor hard
QF Tabur FRA – Romano ITA Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare



RWA CH 100 Kigali – terra
QF Cecchinato ITA – Martin SVK Inizio 09:30

Il match deve ancora iniziare

QF Napolitano ITA – Gea FRA 2° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard
QF Giustino ITA – Jubb GBR 2° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare



CHI CH 75 Santiago – terra
SF Cadenasso ITA/Saraiva Dos Santos BRA – Becerra Otarola CHI/Nunez CHI Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #3 – terra
QF Erjavec SLO – Brancaccio ITA ore 09:00

WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]
0
1
Nuria Brancaccio
15
1
5 commenti

piper 13-03-2026 09:12

Alè Nuria!

 5
tinapica 13-03-2026 08:58

Insidia Belga per il Pirata del mio cuore.
Per coerenza scaramantica affermo che Bellucci…’gnafà!
Forza Olonese!

 4
Scolaretto 13-03-2026 08:56

Il test Tien non e’ stato probante, ora c’è Zverev che e’ tutt’altra cosa ed in un buon momento di forma. Una partita importante perché una vittoria convincente di Jannik sgonfierebbe i dubbi emersi recentemente, oltre a confermarlo dove merita di essere. Poi l’eventuale finale contro Carlitos sarebbe un altro discorso, per ora una cosa per volta.

 3
LiveTennis.it Staff 13-03-2026 08:43

@ Giuliano da Viareggio (#4573679)

Si…

 2
Giuliano da Viareggio (Guest) 13-03-2026 08:38

Quindi le semifinali maschili di Indian Wells saranno domani?

 1
