Indian Wells 2026, Alcaraz supera Norrie e conquista la semifinale: ritroverà Medvedev (Video)

Carlos Alcaraz continua la sua marcia perfetta a Indian Wells 2026 e conquista la semifinale battendo Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 6-4. Per lo spagnolo si tratta della 16ª vittoria consecutiva, oltre che della quinta semifinale di fila nel Masters 1000 californiano.

Un successo importante anche perché arriva con il sapore della rivincita: Norrie lo aveva infatti sconfitto lo scorso novembre a Parigi. Stavolta, però, Alcaraz ha gestito meglio i momenti chiave e ha saputo imporre il proprio tennis contro un avversario che continua a creargli problemi.

Dopo il match, il numero 1 del mondo ha spiegato proprio quanto il britannico sia un giocatore scomodo da affrontare: “Faccio molta fatica contro il suo stile. Ogni volta che gioco contro di lui è sempre davvero dura per me. Il suo tennis è un po’ confusionario da leggere: ha questo dritto molto carico di topspin, altissimo, e poi il rovescio è molto piatto e molto basso. A volte è complicato giocarci contro. Sono contento del livello che ho espresso.”

Una partita con continui cambi di inerzia

Il match è stato meno lineare di quanto possa far pensare il punteggio. Nel primo set, ad esempio, i due si sono scambiati break e controbreak nel finale, con tre break negli ultimi quattro game. Nel secondo, invece, Norrie è partito meglio salendo subito 2-0, ma Alcaraz ha reagito immediatamente infilando quattro giochi consecutivi e riprendendo il controllo della sfida.

Alla fine lo spagnolo ha costruito ben 10 palle break, trasformandone 4, e ha chiuso l’incontro al quarto match point dopo un’ora e 33 minuti.

Ancora una volta, Alcaraz ha mescolato con efficacia la sua consueta aggressività da fondo campo con smorzate morbide e ottime soluzioni a rete. Il dato forse più impressionante riguarda il dritto: lo spagnolo ha infatti chiuso con 19 vincenti di dritto.

Parlando delle scelte da compiere durante lo scambio, Alcaraz ha anche lasciato una riflessione molto interessante sul proprio modo di leggere il gioco: “Il tennis è scegliere il colpo giusto in circa mezzo secondo. A volte sbaglio perché non scelgo quello corretto. Nella mia testa ho cinque, sette opzioni, e a volte per me è difficile prendere la decisione giusta.”

Quinto semifinalista di fila: raggiunti Nadal e Djokovic

Con questa vittoria, Alcaraz diventa il terzo uomo a raggiungere almeno cinque semifinali consecutive a Indian Wells, affiancando due giganti come Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Lo spagnolo, già campione nel torneo nel 2023 e nel 2024, continua quindi a confermarsi uno dei dominatori assoluti del deserto californiano.

In semifinale c’è ancora Medvedev

Ad attenderlo ci sarà ancora una volta Daniil Medvedev, che ha superato con autorità Jack Draper per 6-1 7-5, centrando la quarta semifinale consecutiva a Indian Wells.

Il russo, testa di serie numero 11, sta vivendo un eccellente momento di forma. È arrivato in California dopo il titolo vinto a Dubai e ora è su una striscia di otto vittorie consecutive. Inoltre, ha vinto 16 set di fila da quando aveva perso contro Stefanos Tsitsipas a Rotterdam.

Contro Draper, Medvedev ha dominato il primo set in appena 24 minuti, approfittando anche della stanchezza accumulata dal britannico dopo la maratona del giorno prima contro Djokovic. Nel secondo parziale, invece, l’inglese ha provato a rientrare, ma Medvedev ha tenuto duro nei momenti importanti, annullando anche una palla break sul 3-2 con un ace, prima di trovare il break decisivo sul 5-5.

Dopo la partita, il russo si è detto molto soddisfatto del proprio livello: “Il primo set è stato irreale, non sbagliavo una palla. È stato un livello incredibile. Nel secondo lui ha provato a dare tutto quello che aveva e ha avuto una chance. Anch’io sul 4 pari avrei potuto fare meglio, ma succede. In generale sono super felice del livello a cui sto giocando e non vedo l’ora di continuare.”

Alcaraz-Medvedev, una semifinale che sa di finale

La semifinale tra Alcaraz e Medvedev ha inevitabilmente il sapore del grande classico recente di Indian Wells. Lo spagnolo guida i precedenti 6-2 e ha vinto gli ultimi quattro confronti diretti, comprese le finali in California del 2023 e del 2024.

Per Medvedev sarà quindi una nuova occasione per provare a interrompere l’egemonia di Alcaraz nel torneo e inseguire il suo primo titolo a Indian Wells. Per lo spagnolo, invece, la sfida rappresenta un altro passaggio decisivo verso il tris consecutivo nel deserto.





Francesco Paolo Villarico