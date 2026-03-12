Indian Wells 2026, Zverev domina Fils e centra un traguardo speciale: è la prima semifinale nel deserto (Video della partita)

Alexander Zverev continua la sua corsa a Indian Wells 2026 e lo fa con una prestazione solida, pulita e di grande autorità. Il tedesco ha superato Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-3 in appena 82 minuti, conquistando così la sua prima semifinale in carriera nel Masters 1000 californiano.

Un risultato importante non solo per il peso del torneo, ma anche per il significato statistico che porta con sé. Con questo successo, Zverev diventa infatti appena il quinto giocatore a raggiungere almeno una semifinale in tutti e nove i tornei ATP Masters 1000 da quando la categoria è stata introdotta nel 1990. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray.

Dodici mesi fa il tedesco aveva lasciato la California con grande delusione, eliminato già al secondo turno da Tallon Griekspoor. Stavolta, invece, il suo percorso è stato ben diverso: più sicuro, più continuo e con una qualità di gioco nettamente superiore.

Dopo la partita, Zverev ha elogiato il suo avversario, riconoscendo il valore di Fils e il livello che il francese può raggiungere quando è in piena condizione: “È stata sicuramente un’ottima partita. Arthur è uno di quei giocatori che, quando sta bene, è tra i migliori del mondo. Lo scorso anno era sulla strada per entrare in top 10, ma un infortunio lo ha fermato. Sono sicuro che tornerà presto a quel livello.”

Zverev controlla il ritmo e spegne Fils

La partita ha mostrato uno Zverev estremamente lucido dal punto di vista tattico. Il tedesco ha saputo assorbire bene la potenza di Fils, reindirizzandola con precisione e alternando spesso anche la smorzata, una soluzione che si è rivelata molto efficace per spezzare il ritmo degli scambi e togliere riferimenti al francese.

Fils, rientrato il mese scorso dopo un lungo stop di otto mesi per un problema alla schiena, era arrivato a Indian Wells in crescita, dopo aver raggiunto la finale dell’ATP 500 di Doha e aver firmato una vittoria importante contro Felix Auger-Aliassime negli ottavi. Contro Zverev, però, non è riuscito a trovare continuità.

Il tedesco ha inoltre salvato tutte e tre le palle break concesse e ha messo a segno sette ace, confermando ancora una volta grande solidità anche nei turni di battuta.

Ora Sinner o Tien, con un obiettivo doppio

In semifinale, Zverev affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Learner Tien, campione in carica delle Next Gen ATP Finals. Un altro test pesante, ma affrontato con una fiducia che nel deserto californiano sembra crescere di partita in partita.

E per il tedesco c’è anche un ulteriore traguardo nel mirino. Se dovesse conquistare il suo primo titolo a Indian Wells, Zverev supererebbe Novak Djokovic e tornerebbe al numero 3 del mondo nel ranking PIF ATP.

Per ora, però, il dato più importante è un altro: dopo anni di attese, Zverev è finalmente riuscito a spingersi fino alle semifinali nel torneo che gli mancava. E lo ha fatto con la sensazione di essere, oggi, uno dei giocatori più solidi e completi ancora in corsa per il titolo.

ATP Indian Wells Arthur Fils [30] Arthur Fils [30] 2 3 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Fils 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico