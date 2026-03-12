Brescia promossa nel circuito WTA: gli Internazionali femminili salgono alla categoria 125, dal 14 al 21 giugno

L’ennesimo step di una storia di successo. È quello in arrivo per gli Internazionali femminili di tennis BCCBRESCIA, che per l’edizione numero 17 cresceranno ancora fino a entrare per la prima volta nel circuito WTA, con un evento di categoria 125 in programma dal 14 al 21 giugno 2026. Cambia la categoria, con un upgrade di lusso che si tradurrà anche in una crescita del montepremi fino a 115.000 dollari; cambia la data dell’evento, ora inserito in calendario nel periodo a cavallo fra Roland Garros e Wimbledon; e cambia anche la location, col passaggio dai campi del Castello a quelli dell’altra sede della SSD Tennis Forza e Costanza 1911, in via Signorini, sempre sulla terra battuta all’aperto. Un impianto, quello del quartiere cittadino Volta, già abituato a ospitare tornei internazionali giovanili e di tennis in carrozzina: diventerà un alleato, dal punto di vista logistico e non solo, sia per gli organizzatori sia per il tanto pubblico che storicamente affolla gli spalti già dalle qualificazioni, per assistere a uno spettacolo che rimarrà a ingresso gratuito anche nel 2026. A Brescia, il tris di novità arriva alla soglia della maggiore età (saranno 18 edizioni nel 2027) per un evento nato nel 2008 come ITF da 10.000 dollari di montepremi e da allora capace di crescere di categoria senza fretta, un passo alla volta, fino a guadagnarsi l’approdo nel circuito maggiore. Un grande salto reso possibile dal fondamentale supporto del Comune di Brescia, della Federazione Italiana Tennis e Padel, e del nuovo title sponsor BCCBRESCIA, così come di numerosi altri imprenditori che hanno sposato l’evento, comprendendone l’importanza. Il passo in avanti garantirà standard elevatissimi e il miglior campo di partecipazione di sempre, in virtù dei ben 125 punti WTA in palio per la vincitrice.

Dopo un lungo iter, in corso da settimane, gli organizzatori hanno ricevuto il semaforo verde da parte della Women’s Tennis Association nelle scorse ore: una promozione che diventa il riconoscimento alla qualità del lavoro svolto in quasi vent’anni di storia, nei quali il torneo diretto da Alberto Paris ha saputo far breccia nel cuore di molti e ha lanciato tante giocatrici di successo. Una su tutte l’azzurra Jasmine Paolini, campionessa a Brescia nel 2019 e poi salita fino al numero 4 della classifica, con finali a Roland Garros e Wimbledon, il titolo dello scorso anno agli Internazionali d’Italia e tanto altro. Quello di Brescia sarà uno dei pochissimi tornei italiani del circuito WTA 125, l’unico in Lombardia. Per conoscere i nomi delle protagoniste in arrivo in città bisognerà attendere fino a quattro settimane prima del via, quando verrà pubblicata l’entry list, mentre tutti gli altri dettagli organizzativi verranno svelati successivamente. Ciò che importa, ora, è che il conto alla rovescia sia ufficialmente iniziato.

COS’È UN WTA 125 – I WTA 125 sono tornei del calendario del circuito maggiore femminile, validi per il ranking mondiale. La denominazione nasce dal numero di punti WTA in palio per la vincitrice, appunto 125. Nata nel 2012, la categoria ha superato nel 2025 quota 50 tornei in una sola stagione, sparsi in oltre 20 nazioni e cinque continenti diversi, arrivando a distribuire complessivamente oltre 6 milioni di dollari. Il montepremi di ciascun appuntamento è di 115.000 dollari. L’Italia è fra le nazioni leader al mondo nell’organizzazione di tornei di categoria: quello di Brescia sarà il terzo del 2026, mentre altri ne arriveranno nei mesi successivi. Nelle prime due giornate del torneo sono previste le qualificazioni, con 16 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 4 posti per il tabellone principale a 32 giocatrici, al via lunedì. Previsto anche un tabellone di doppio, con 16 coppie in gara. L’ingresso sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione.