Sinner surclassa Tien, comodissima vittoria per Jannik e semifinale al Masters 1000 Indian Wells

Più ragionato che esuberante. Più calibrato che dirompente, ma soprattutto di una efficacia enciclopedica, semplicemente più forte e di parecchio. Jannik Sinner surclassa Learner Tien nel secondo quarto di finale del Masters 1000 di Indian Wells con un eloquente 6-1 6-2 in un’oretta di tennis diventata (per l’ennesima volta) una sorta di allenamento agonistico, con l’americano forse con qualche acciacco ad una gamba dal secondo set, ma non c’è problema fisico che tenga a giustificare una sconfitta per lui nettissima su tutta la linea, subita da un avversario decisamente superiore. Sinner ha gestito la partita in lungo e in largo, alzando il cosiddetto “muro” dalla riga di fondo, troppo potente per Tien e assai aggressivo in risposta, sostenuto anche da un servizio che si è inceppato solo nel primo game del secondo set, quando ha concesso un 15-40 prontamente rimontato proprio grazie alla battuta, e al momento di chiudere sul 5-2 (altro 15-40). Sono stati gli unici momenti di tensione agonistica, giusto un paio di minuti, all’interno di match che l’italiano ha controllato senza patemi, troppo più consistente negli scambi e pronto ad imporre la efficacia di un diritto in grande spolvero. Forse non quello che ti fa sobbalzare sulla sedia per velocità e profondità, come quando decide di andare a tutta e la palla esce maledettamente rapida e dritta dalle sue corde, ma è un colpo in divenire, sempre più consistente di una pesantezza superiori alla capacità di difesa e reazione del californiano.

C’era grande aspettativa su Tien, visti i grandi progressi nel suo tennis (e in classifica) seppur in un percorso piuttosto accidentato nel torneo di casa. Purtroppo per lui la sconfitta patita è stata ancor più netta di quella di Pechino, e non solo per aver vinto un game in meno. Sul duro di Indian Wells Jannik è parso durissimo, inscalfibile anche per i tentativi tatticamente onesti dell’americano, che c’ha provato cercando di rischiare tanto col servizio e verticalizzare appena possibile col lungo linea, tanto entrare nello scambio serrato di ritmo contro la corazzata-Sinner era più o meno un suicidio. Nella primissima parte del match Tien c’ha davvero creduto e si è preso qualche bel punto, ma la pazienza e lucidità di Jannik ha prevalso, dando un chiaro segnale di forza al rivale che, ritrovatosi sotto di due break pure facendo tutto giusto sul piano tattico, è vistosamente calato nella tenuta, andando più a cercare accelerazioni sporadiche che una reazione reale ai problemi – irrisolvibili – posti dell’italiano. In buona sostanza oggi Sinner ha troppo più tennis di Tien, fa tutto meglio, in ogni situazione di gioco, e con una potenza e consistenza che l’americano non riesce a gestire. Andare forte sul lungo linea non è bastato perché molti recuperi di Jannik sono stati eccellenti; nemmeno aprire a tutta l’angolo perché Sinner è arrivato bene controllando il rovescio e caricando col diritto con una combinazione di rotazione e potenza superiori. Ha servito pure abbastanza bene l’italiano, mettendo sempre la prima palla nei pochi punti che scottavano, quindi per Tien è stata una missione impossibile. La sua velocità, tennis ragionato, gestione degli angoli e delle rotazioni non sono al momento armi abbastanza temibili per scardinare le certezze e corazza dell’italiano. Troppo forte.

Sinner continua a mostrare segnali di progresso complessivo nella forma. Buona la reattività, la voglia di andare su ogni palla facendo assai bene, con forza nelle gambe e un fulmine nel coordinarsi e ripartire. In risposta ha trovato profondità e continuità di spinta, con alcune palle controllate in allungo davvero da campione. Il servizio è andato discretamente bene (10 Ace, 63% di prime in gioco vincendo l’83% dei punti, e un ottimo 10 su 18 con la seconda) e ha annullato senza problemi le 4 palle break concesse in due game, dove solo sull’ultima si è giocato e ha comandato JS senza patemi. Quello che è piaciuto nel tennis di Jannik è stata soprattutto la spinta, di intensità crescente e piuttosto costante, lo vedeva dalla traiettorie e anche dal suono, pieno e rotondo, degli impatti. Forse non è ancora il Sinner che spinge proprio a manetta, ma del resto nemmeno era importante arrivare alla massima velocità possibile per staccare l’avversario. Gestione, il metro del campione, l’intelligenza nel dare quello che è necessario per vincere senza strafare, perdere ritmo, consumare energie inutilmente. In semifinale Sinner trova Zverev, avversario già affrontato tante volte, con l’obiettivo di centrare la prima finale a Indian Wells, dove molto probabilmente ci sarà “lui”, ancora imbattuto nel 2026. Un match alla volta, possibilmente confermando la crescita fisica e tecnica. Sulla forza mentale di Jannik, beh, non c’è molto da dire, è un assioma.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sole pieno e caldo importante quando Jannik alza la prima palla del match. Un ace, e Tien incerto col diritto, o meglio falloso nel cercare profondità. Però funziona molto bene il rovescio dell’americano, impatti secchi e veloci. Grazie al servizio (un altro ace e un servizio vincente), ai vantaggi, Sinner muove lo score. Nel secondo game, sul 30-15, arriva il primo splendido scambio del match, entrambi aprono a tutta l’angolo ed è Jannik alla fine a cedere col rovescio. Proprio col rovescio in corsa Learner vince un gran punto in lungo linea, ma ai vantaggi Jannik col diritto “spacca tutto” e si procura una palla break. L’azzurro sulla seconda è coi piedi in campo, la pressione sul californiano è massima e… ecco il doppio fallo, anche per colpa del sole su quella direttrice (vedi Sabalenka nel match precedente, in grande difficoltà al lancio palla). BREAK Sinner, paziente e bravo ad approfittare dei due doppi falli dell’avversario, per il 2-0. È più Tien a muovere il gioco, da un’ottima risposta e quindi a caccia dell’angolino che coglie con precisione. 15-30. Sinner si aggrappa al servizio, col terzo Ace, poi è bravo a reagire agli angoli dell’americano e correre benissimo in avanti rimettendo alla perfezione una smorzata niente male. 3-0 Sinner, assai consistente ma più cauto nel cercare il vincente alla massima velocità. Tien con un ace chiude il secondo turno di servizio, 3-1, mentre Chang dà alcune indicazioni per gestire la traiettoria col diritto dalla risposta. Rispondere però facile non è, Jannik spara il quarto Ace e anche la seconda palla è molto precisa e carica di spin, difficile da aggredire. Sul 30-15 ecco il primo diritto col turbo di Jannik, bordata micidiale, ma è infastidito al sole servendo da quel lato, lo mostra chiaramente sgranando gli occhi, con Cahill che gli suggerisce di curare gli occhi al cambio di campo sul 4-1. In controllo JS nei suoi turni. Tien non vuole entrare in lunghi scambi di ritmo, sente che l’altro ha già tirato su il muro, tanto che sul 30 pari rischia troppo col diritto dopo il servizio e la sua esecuzione è scomposta, in rete. Chance del doppio break per Sinner, ma stavolta il servizio e poi il diritto tiene a galla Learner. Una risposta molto profonda provoca un nuovo errore col diritto di Tien, palla break #2. Tien disegna il campo col lungo linea, due accelerazioni quasi perfette… Quasi, perché Jannik si allunga, recupera tutto e alla fine è l’americano a sbagliare. BREAK Sinner, davvero reattivo e pronto a spendersi anche su palle quasi impossibili. Serve avanti 5-1. Il diritto di Jannik fa faville oggi, gli impatti sono pieni e il suo all’impatto rotondo. Con un altro bel colpo si prende il primo punto del settimo game e l’ATP manda una statistica con un rating di 9.5 col diritto per Jannik. Quasi la perfezione. Col sesto Ace lo score è 40-0. Addirittura un serve and volley, ma la volata non serve nemmeno. 30 minuti per un 6-1 eloquente sui rapporti di forza tra i due. C’è un dato sportivamente drammatico per Tien: ha vinto 8 punti su 18 prime palle in gioco, il 44%, un dato di solito da seconda palla… È la risposta di Jannik, la sua presenza, a fare la differenza.

Tien riparte al servizio nel secondo set, ma le sensazioni sono le medesime del primo… Cerca di anticipare al massimo le operazioni perché se l’altro prende il controllo o si entra nello scambio viene travolto. Un doppio fallo, ma a 30 vince il game, 1-0. Inizio più lento invece per Sinner, con un errore banale in scambio dopo un nastro sfortunato. Ci pensa di nuovo il nastro, stavolta amico, sullo 0-30 a dare una mano. Nessuna prima palla nel game (e non è contro sole), poi un errore col diritto da sinistra, con la palla che svaria via lunghissima. Calo evidente e 15-40, prime palle break da difendere. Gestisce un buono scambio, ancora dalla seconda di battuta. Finalmente una prima, anzi un Ace, esterno (il settimo), e poi altre due, per l’1 pari. Ottima tenuta mentale in un momento di down. Tien continua a prendere grandi rischi con l’accelerazione lungo linea, non sempre va. Poi sul 40-30 l’americano valuta male una risposta dell’italiano che atterra giusto sulla riga. L’efficacia di Jannik dalla risposta è accademica, non si può far meglio. Ai vantaggi Sinner capitalizza un regalo di Tien (smorzata errata) e palla break strappata grazie ad una risposta in allungo di rovescio sui piedi dell’avversario, che mette pressione all’americano e alla fine sbaglia. Da 40-0, BREAK Sinner, troppo bravo e consistente. Non molla niente, anche nella situazione di punteggio più sfavorevole. 2-1 e servizio. La battuta è in buon ritmo: il quarto game si apre l’Ace n.8, la percentuale è calata per colpa del turno precedente, pessimo, ma ora è imprendibile, col nono Ace più di precisione che potenza. Rapidamente siamo 3-1, con un parziale di 14 punti a 5 e una sensazione di controllo totale di Sinner sul match. Tien sembra quasi non crederci più e anche una gamba sembra dargli fastidio. È in ritardo sulla palla e scivola sotto 0-30. Un diritto sparacchiato a mezza rete costa al californiano lo 0-40. Niente, Tien cerca un vincente di rovescio ma la palla gli esce di mezzo metro. Jannik lo guarda prima di sedersi avanti 4-1 col doppio BREAK, come per capire se l’americano abbia realmente accusato un infortunio. Il pubblico è quasi ammutolito, non c’è più partita da un bel po’ e, oggettivamente, anche lo spettacolo è modesto perché l’americano è sotto, tanto sotto. 5-1 in un fulmine, con solo 58 minuti di gioco. Sinner va a servire sul 5-2 e il game si complica all’improvviso, con un nastro che dice no a un diritto di Jannik e poi un doppio fallo sul 15-30, il primo del match 15-40, due palle break per l’americano. La prima vola via con un Ace al T, il decimo. Sul 30-40 Sinner gioca molto consistente col diritto, potente e carico. Giusto un piccolo fastidio prima di attaccare col diritto al centro, arrivare a Match Point e chiudere l’incontro con l’ennesimo errore di Tien, il 28esimo del match. Vittoria nettissima, con due mini passaggi a vuoti prontamente risolti. Torna in semifinale a IW dopo le edizioni 2023 e 2024, stavolta ci sarà Sasha Zverev. Ricordiamo che Jannik non è mai arrivato in finale in questo torneo. C’è sempre una prima volta, si spera…

Learner Tien vs Jannik Sinner

