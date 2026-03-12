Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Sabalenka in semifinale, Mboko lotta, ma la numero uno passaIn campo anche Carlos Alcaraz (LIVE)

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka continua la sua corsa verso il titolo a Indian Wells 2026 e conquista un posto in semifinale dopo aver battuto Victoria Mboko con il punteggio di 7-6(0) 6-4.
La canadese ha confermato ancora una volta tutto il suo valore, vendendo cara la pelle e restando in partita fino alla fine, ma nei momenti decisivi è emersa la maggiore esperienza della numero 1 del mondo. Il match si è infatti deciso sui dettagli, con Sabalenka capace di far pesare i propri intangibili nei passaggi chiave, approfittando anche di qualche inevitabile segnale di inesperienza da parte della giovane avversaria.
Per la bielorussa arriva così un’altra vittoria pesante, che la avvicina sempre di più all’obiettivo finale nel deserto californiano.
Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka
vs Victoria Mboko
WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]•
0
7
6
0
Victoria Mboko [10]
0
6
4
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Victoria Mboko
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
6-0*
6-6 → 7-6
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Learner Tien vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)
ATP Indian Wells
Learner Tien [25]
1
2
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
A-40
2-5 → 2-6
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-2 → 1-3
L. Tien
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
L. Tien
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-2 → 0-3
L. Tien
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Jessica Pegula vs Elena Rybakina (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie (Non prima 03:00)
Il match deve ancora iniziare
Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils vs Alexander Zverev
ATP Indian Wells
Arthur Fils [30]
2
3
Alexander Zverev [4]
6
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fils
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 2-4
A. Fils
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
2-2 → 2-3
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Fils
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Fils
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 2-6
A. Fils
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-5 → 2-5
A. Zverev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
A. Fils
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
1-3 → 1-4
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Fils
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Linda Noskova vs Talia Gibson (Non prima 21:00)
WTA Indian Wells
Linda Noskova [14]
6
4
6
Talia Gibson
2
6
2
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Elina Svitolina vs Iga Swiatek (Non prima 22:30)
WTA Indian Wells
Elina Svitolina [9]
0
4
Iga Swiatek [2]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Iga Swiatek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Jack Draper vs Daniil Medvedev (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – ore 19:00
Christian Harrison / Neal Skupski vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
ATP Indian Wells
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
6
3
8
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
3
6
10
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
4-4
4-5
5-5
6-6
7-6
7-7
8-7
9-7
9-8
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / Guinard
3-5 → 3-6
C. Harrison / Skupski
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
3-4 → 3-5
G. Andreozzi / Guinard
3-3 → 3-4
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
C. Harrison / Skupski
0-1 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Harrison / Skupski
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
5-3 → 6-3
G. Andreozzi / Guinard
5-2 → 5-3
C. Harrison / Skupski
4-2 → 5-2
G. Andreozzi / Guinard
3-2 → 4-2
C. Harrison / Skupski
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / Guinard
2-1 → 2-2
C. Harrison / Skupski
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
4
2
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
5-2 → 6-2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 5-2
M. Granollers / Zeballos
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-1 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
2-1 → 3-1
C. Frantzen / Haase
1-1 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
5-4 → 6-4
C. Frantzen / Haase
5-3 → 5-4
M. Granollers / Zeballos
4-3 → 5-3
C. Frantzen / Haase
4-2 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
WTA Indian Wells
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5]
0
6
6
0
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]•
0
3
4
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
5-4 → 6-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
2-4 → 3-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
2-3 → 2-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-1 → 1-1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-0 → 0-1
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
WTA Indian Wells
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3]
0
0
Stadium 4 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Tim Puetz / Erin Routliffe
ATP Indian Wells
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1]
7
6
Tim Puetz / Erin Routliffe
5
4
Vincitore: Dabrowski / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Puetz / Routliffe
5-4 → 6-4
G. Dabrowski / Glasspool
4-4 → 5-4
T. Puetz / Routliffe
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
4-3 → 4-4
G. Dabrowski / Glasspool
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Puetz / Routliffe
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-2 → 3-3
G. Dabrowski / Glasspool
2-2 → 3-2
T. Puetz / Routliffe
1-2 → 2-2
G. Dabrowski / Glasspool
1-1 → 1-2
T. Puetz / Routliffe
1-0 → 1-1
G. Dabrowski / Glasspool
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Puetz / Routliffe
6-5 → 7-5
G. Dabrowski / Glasspool
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
T. Puetz / Routliffe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
4-5 → 5-5
G. Dabrowski / Glasspool
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
3-5 → 4-5
T. Puetz / Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
G. Dabrowski / Glasspool
2-4 → 3-4
T. Puetz / Routliffe
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
G. Dabrowski / Glasspool
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-3 → 2-3
T. Puetz / Routliffe
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
1-2 → 1-3
G. Dabrowski / Glasspool
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
T. Puetz / Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
G. Dabrowski / Glasspool
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Marcelo Arevalo / Luisa Stefani vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas (Non prima 20:30)
ATP Indian Wells
Marcelo Arevalo / Luisa Stefani [3]
5
6
Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas
7
7
Vincitore: Sakkari / Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
6-6 → 6-7
M. Sakkari / Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Arevalo / Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Sakkari / Tsitsipas
5-4 → 5-5
M. Arevalo / Stefani
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
M. Sakkari / Tsitsipas
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Stefani
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
3-3 → 4-3
M. Sakkari / Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
ace
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Sakkari / Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Sakkari / Tsitsipas
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Stefani
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sakkari / Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 5-7
M. Arevalo / Stefani
5-5 → 5-6
M. Sakkari / Tsitsipas
5-4 → 5-5
M. Arevalo / Stefani
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
M. Sakkari / Tsitsipas
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
M. Sakkari / Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Stefani
2-2 → 3-2
M. Sakkari / Tsitsipas
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Stefani
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Sakkari / Tsitsipas
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Stefani
0-0 → 1-0
Belinda Bencic / Flavio Cobolli vs Manuel Guinard / Kristina Mladenovic (Non prima 23:00)
ATP Indian Wells
Belinda Bencic / Flavio Cobolli
0
5
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bencic / Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. Guinard / Mladenovic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
B. Bencic / Cobolli
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
3-1 → 4-1
M. Guinard / Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
B. Bencic / Cobolli
1-1 → 2-1
M. Guinard / Mladenovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
B. Bencic / Cobolli
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Julian Cash / Demi Schuurs vs Sara Errani / Andrea Vavassori (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Anche la Giorgi aveva quel tipo di diritto e in giornata batteva chiunque. Alcune informazioni su Tien vs Fonseca: 6-5 vs 1-3 contro i top ten, una migliore percentuale di Ace (10.7%)nel 2026 rispetto a Fonseca (7.5%), superiore nei punti in risposta, nei tie-break e anche come classifica live 21 vs 39..Il tennis si gioca con la testa non con il braccio e Tien, come lo era il suo allenatore, è due categorie superiore in questo fondamentale sui vari Fonseca, Shelton, Fils e via dicendo. Fra due anni, se migliora sulla terra (dove è ancora molto indietro) sarà il n.1 americano..
A me non sembra che “tatticamente” voglia dire “prima della partita, semmai “strategicamente”.
Alcaraz è chiaramente favorito, ma io non sottovaluterei Norrie …
Comunque, non ho la minima intenzione di farmi un’altra nottata in bianco e quindi anche io fra non molto andrò a nanna !
Sta a vedere che questa volta l’ “usato sicuro”, o la cosiddetta “generazione di mezzo”, Zverev e Medvedev, se la cava meglio dei giovani rampanti di ultima generazione? Certo, entrambi questi ultimi sono incappati nel Sinner versione “orologiaio svizzero”, onnipresente sul campo per rimandare di là anche le poche palle che oggi Tien è riuscito ad azzeccare: c’è da dire che Learner si è trascinato la gamba per quasi tutta la partita e qualcosa doveva avere perché troppo la brutta copia delle sue recenti prestazioni, non giustificate neanche da uno Jannik in forma
La tua competenza è solo certificata da te stesso, nessuno di noi sa con quali atleti sei in confidenza, quali atleti segui live.
Noi poveri incompetenti abbiamo l’umiltà di scrivere da appassionati e guardando tennis da 50 anni (e passa) qualche competenza l’abbiamo acquisita…
Tu arrivi a dirci che un TopFive dovrebbe sradicare il suo gioco per assecondare le TUE elucubrazioni…
Se davvero hai competenze poveri quelli che si mettono nelle tue mani…
Qua l’unico che si è meritato il rispetto di tutti per la sua accertata competenza si chiama Pier (noguest) e, guarda caso, anche quando non è d’accordo non insulta mai… casomai insegna
Le si era aperto il tabellone alla Noskova, grazie alla sconfitta di Gauff prima e Paolini dopo.
Ma avevo pochi dubbi sul fatto che ci si sarebbe infilata Senza scivolare.
Dopo il 7-6 subito contro Cirstea che mi stava avvicinando alla sempre più convinzione di andare a riscuotere ho dovuto inchinarmi alla sorprendente reazione della ceca da lì in poi,invece di piegarsi,a tirarto fuori il meglio.
Complimenti comunque alla Gibson per questa straordinaria settimana.
Credo sarà 65 circa del ranking.
Mi dispiace un po’ per l’ orario notturno di Draper Medvedev perché l’ avrei vista volentieri. Credo che invece Alcaraz contro Norrie non sarà particolarmente interessante, poi magari mi sbaglio ma i pronostici sono a senso unico. Buonanotte a tutti.
La cosa bella è che Tien non ha giocato affatto male(7,8 di coefficiente) ma Sinner oggi con 9,4 ha rasentato la perfezione, soprattutto difensivamente prestazione pazzesca.
Visto troppo poco di Linda vs Talia, vediamo se riuscirò a vedere di più (in diretta) contro Aryna.
Tatticamente vuol dire prima della partita, sapevano che Tien è molto veloce di gambe, perciò se Sinner giocava con un dritto molto arrotato e leggero, per capirci come ha fatto con Fonseca poteva uscire una maratona con risultati incerti
Sì, ma non ce n’erano! 😉
In compenso sei riuscito a sbagliare l’articolo di Jannik.
Oh, si scherza! 😀
Buona notte
Super Sinner!! Ed è semifinale! Grande!
Lo puoi dire forte, Tien è proprio uno dei migliori delle nuove leve, tecnico, preciso, vede bene il gioco (al contrario di Shelton), muove l’avversario, osa, cerca sempre di comandare il gioco. Se avesse più potenza sarebbe un fenomeno.
Ma come ti permetti di dare dell’incompetente a un utente serio e sempre molto puntuale nei suoi commenti….quali sarebbero le tue competenze .,..!!!!
Anche lui FENOMEN(O)issimo!!!!
Ahahahah 😀
Infatti Jannik stordisce gli avversari e li batte in sordina, senza ricorrere ai fuochi d’artificio 🙂
Sinteticamente: più sostanza che apparenza.
SINNERRRRRR!!!!!!!!! SIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! ED ORA SEMIFINALE CON ZVEREV!!!!!!!!!
Riprendo il tuo post perché ho visto l’immagine dello stadio.
Impressionante quanto sia grande e quanto sia deserto.
Sicuramente per la finale si riempirà ma i risultati scontati dei primi 2 del mondo non aiuta certo a vendere più biglietti.
A Roma sarebbe stato tutto pieno, a parità di turno e di giornata.
Bravo Jannik. Tien ha comunque giocato una buona partita secondo me. Il risultato è un po’ bugiardo, meritava qualche game in più..
La differenza non l’hai vista da incompetente guardi solo il risultato, il classico poltronaro, che non riesce a valutare che la differenza stavolta la fatta Sinner, se giocava cosi anche con Fonseca probabilmente il risultato sarebbe stato uguale…..ottimo è arrivato in tuo aiuto INOX, credo faccia parte del tuo gruppo di incompetenti che ti sostengono associandosi con pollice verso sono curioso di vedere quanti sono gli incompetenti del tuo gruppo ok si sono inseriti Carota Senior, Lukaa e mi dispiace perchè lo consideravo migliore anche Antoniov
Stupendo
Il federal vorrai dire…
Grazie per averlo recuperato…mi hai anticipato Mafaldissimo…ritenta sarai più fortunato
Questo è ciò che aveva scritto ieri Mister Mafaldissimo 😆
LEARNER: Tien
TEACHER: Sinner
Povero Tien,annichilito da Jannik
Che discorsi sono ? Perché fino a ieri secondo te erano della stessa categoria?