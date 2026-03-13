Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Errani e Vavassori in semifinale nel misto, fuori Errani e Paolini nel doppio femminile. Sabalenka in semifinale, Mboko lotta, ma la numero uno passa

Continua la corsa di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo a inviti di doppio misto dei BNP Paribas Open 2026. I campioni in carica, accreditati della testa di serie numero 4, hanno superato nei quarti di finale la coppia formata dal britannico Julian Cash e dall’olandese Demi Schuurs con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e due minuti.

Prestazione molto solida da parte degli azzurri, superiori praticamente in ogni statistica: 55 punti vinti contro 38, 3 palle break trasformate su 7 e nessuna delle due occasioni concesse agli avversari sfruttata da Cash e Schuurs. Errani e Vavassori hanno inoltre messo in campo un eccellente 87,2% di prime, contro il 69,6% dei rivali, facendo meglio sia con la prima (75,6% contro 62,5%) sia con la seconda (83,3% contro 50%). Da segnalare anche i 7 ace messi a referto dalla coppia italiana, a fronte di un solo doppio fallo. In semifinale sfideranno Belinda Bencic e Flavio Cobolli.

Si ferma invece in semifinale il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile del WTA 1000 di Indian Wells. Le azzurre sono state sconfitte con un doppio 6-2 dalla coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend, che hanno chiuso il match in un’ora e un minuto.

Dopo un avvio equilibrato, il primo set è girato nei dettagli, con due break subiti da Errani e Paolini che hanno indirizzato il parziale sul 6-2 in appena 28 minuti. Nel secondo, le difficoltà delle azzurre sono continuate fin dai primi game, con altri due break consecutivi che hanno portato rapidamente Siniakova e Townsend avanti 3-0. Errani e Paolini hanno provato a rientrare, trascinando in due occasioni le avversarie al deciding point, ma la coppia ceco-americana ha mantenuto un livello troppo alto.

Aryna Sabalenka continua la sua corsa verso il titolo a Indian Wells 2026 e conquista un posto in semifinale dopo aver battuto Victoria Mboko con il punteggio di 7-6(0) 6-4.

La canadese ha confermato ancora una volta tutto il suo valore, vendendo cara la pelle e restando in partita fino alla fine, ma nei momenti decisivi è emersa la maggiore esperienza della numero 1 del mondo. Il match si è infatti deciso sui dettagli, con Sabalenka capace di far pesare i propri intangibili nei passaggi chiave, approfittando anche di qualche inevitabile segnale di inesperienza da parte della giovane avversaria.

Per la bielorussa arriva così un’altra vittoria pesante, che la avvicina sempre di più all’obiettivo finale nel deserto californiano.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard

WTA Indian Wells Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 7 6 0 Victoria Mboko [10] Victoria Mboko [10] 0 6 4 0 Vincitore: Sabalenka

Aryna Sabalenkavs Victoria Mboko

Learner Tien vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)



ATP Indian Wells Learner Tien [25] Learner Tien [25] 1 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner

Jessica Pegula vs Elena Rybakina (Non prima 01:00)



WTA Indian Wells Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 1 6 0 Elena Rybakina [3] • Elena Rybakina [3] 0 6 7 0 Vincitore: Rybakina

Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie (Non prima 03:00)



ATP Indian Wells Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Cameron Norrie [27] Cameron Norrie [27] 3 4 Vincitore: Alcaraz

Stadium 2 – ore 19:00

Arthur Fils vs Alexander Zverev



ATP Indian Wells Arthur Fils [30] Arthur Fils [30] 2 3 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 6 Vincitore: Zverev

Linda Noskova vs Talia Gibson (Non prima 21:00)



WTA Indian Wells Linda Noskova [14] Linda Noskova [14] 6 4 6 Talia Gibson Talia Gibson 2 6 2 Vincitore: Noskova

Elina Svitolina vs Iga Swiatek (Non prima 22:30)



WTA Indian Wells Elina Svitolina [9] Elina Svitolina [9] 6 4 6 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 2 6 4 Vincitore: Svitolina

Jack Draper vs Daniil Medvedev (Non prima 01:00)



ATP Indian Wells Jack Draper [14] Jack Draper [14] 1 5 Daniil Medvedev [11] Daniil Medvedev [11] 6 7 Vincitore: Medvedev

Stadium 3 – ore 19:00

Christian Harrison / Neal Skupski vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



ATP Indian Wells Christian Harrison / Neal Skupski [4] Christian Harrison / Neal Skupski [4] 6 3 8 Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 3 6 10 Vincitore: Andreozzi / Guinard

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Constantin Frantzen / Robin Haase



ATP Indian Wells Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 6 Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 4 2 Vincitore: Granollers / Zeballos

Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez



WTA Indian Wells Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5] Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5] 0 6 6 0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] • Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] 0 3 4 0 Vincitore: Danilina / Krunic

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend



WTA Indian Wells Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 2 2 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3] 0 6 6 0 Vincitore: Siniakova / Townsend

Stadium 4 – ore 19:00

Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Tim Puetz / Erin Routliffe



ATP Indian Wells Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1] Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1] 7 6 Tim Puetz / Erin Routliffe Tim Puetz / Erin Routliffe 5 4 Vincitore: Dabrowski / Glasspool

Marcelo Arevalo / Luisa Stefani vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas (Non prima 20:30)



ATP Indian Wells Marcelo Arevalo / Luisa Stefani [3] Marcelo Arevalo / Luisa Stefani [3] 5 6 Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas 7 7 Vincitore: Sakkari / Tsitsipas

Belinda Bencic / Flavio Cobolli vs Manuel Guinard / Kristina Mladenovic (Non prima 23:00)



ATP Indian Wells Belinda Bencic / Flavio Cobolli Belinda Bencic / Flavio Cobolli 6 6 Manuel Guinard / Kristina Mladenovic Manuel Guinard / Kristina Mladenovic 3 4 Vincitore: Bencic / Cobolli

Julian Cash / Demi Schuurs vs Sara Errani / Andrea Vavassori (Non prima 01:00)


