Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Errani e Vavassori in semifinale nel misto, fuori Errani e Paolini nel doppio femminile. Sabalenka in semifinale, Mboko lotta, ma la numero uno passa

13/03/2026 06:30 140 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Continua la corsa di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo a inviti di doppio misto dei BNP Paribas Open 2026. I campioni in carica, accreditati della testa di serie numero 4, hanno superato nei quarti di finale la coppia formata dal britannico Julian Cash e dall’olandese Demi Schuurs con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e due minuti.
Prestazione molto solida da parte degli azzurri, superiori praticamente in ogni statistica: 55 punti vinti contro 38, 3 palle break trasformate su 7 e nessuna delle due occasioni concesse agli avversari sfruttata da Cash e Schuurs. Errani e Vavassori hanno inoltre messo in campo un eccellente 87,2% di prime, contro il 69,6% dei rivali, facendo meglio sia con la prima (75,6% contro 62,5%) sia con la seconda (83,3% contro 50%). Da segnalare anche i 7 ace messi a referto dalla coppia italiana, a fronte di un solo doppio fallo. In semifinale sfideranno Belinda Bencic e Flavio Cobolli.

Si ferma invece in semifinale il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile del WTA 1000 di Indian Wells. Le azzurre sono state sconfitte con un doppio 6-2 dalla coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend, che hanno chiuso il match in un’ora e un minuto.
Dopo un avvio equilibrato, il primo set è girato nei dettagli, con due break subiti da Errani e Paolini che hanno indirizzato il parziale sul 6-2 in appena 28 minuti. Nel secondo, le difficoltà delle azzurre sono continuate fin dai primi game, con altri due break consecutivi che hanno portato rapidamente Siniakova e Townsend avanti 3-0. Errani e Paolini hanno provato a rientrare, trascinando in due occasioni le avversarie al deciding point, ma la coppia ceco-americana ha mantenuto un livello troppo alto.

Aryna Sabalenka continua la sua corsa verso il titolo a Indian Wells 2026 e conquista un posto in semifinale dopo aver battuto Victoria Mboko con il punteggio di 7-6(0) 6-4.
La canadese ha confermato ancora una volta tutto il suo valore, vendendo cara la pelle e restando in partita fino alla fine, ma nei momenti decisivi è emersa la maggiore esperienza della numero 1 del mondo. Il match si è infatti deciso sui dettagli, con Sabalenka capace di far pesare i propri intangibili nei passaggi chiave, approfittando anche di qualche inevitabile segnale di inesperienza da parte della giovane avversaria.
Per la bielorussa arriva così un’altra vittoria pesante, che la avvicina sempre di più all’obiettivo finale nel deserto californiano.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Victoria Mboko CAN
WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]
0
7
6
0
Victoria Mboko [10]
0
6
4
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 21:00)

ATP Indian Wells
Learner Tien [25]
1
2
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Jessica Pegula USA vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 01:00)

WTA Indian Wells
Jessica Pegula [5]
0
1
6
0
Elena Rybakina [3]
0
6
7
0
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 03:00)

ATP Indian Wells
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Cameron Norrie [27]
3
4
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli



Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils FRA vs Alexander Zverev GER

ATP Indian Wells
Arthur Fils [30]
2
3
Alexander Zverev [4]
6
6
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE vs Talia Gibson AUS (Non prima 21:00)

WTA Indian Wells
Linda Noskova [14]
6
4
6
Talia Gibson
2
6
2
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

Elina Svitolina UKR vs Iga Swiatek POL (Non prima 22:30)

WTA Indian Wells
Elina Svitolina [9]
6
4
6
Iga Swiatek [2]
2
6
4
Vincitore: Svitolina
Mostra dettagli

Jack Draper GBR vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 01:00)

ATP Indian Wells
Jack Draper [14]
1
5
Daniil Medvedev [11]
6
7
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli



Stadium 3 – ore 19:00
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Indian Wells
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
6
3
8
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
3
6
10
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
4
2
Vincitore: Granollers / Zeballos
Mostra dettagli

Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA

WTA Indian Wells
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5]
0
6
6
0
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
0
3
4
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

WTA Indian Wells
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
2
2
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3]
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli



Stadium 4 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Tim Puetz GER / Erin Routliffe NZL

ATP Indian Wells
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1]
7
6
Tim Puetz / Erin Routliffe
5
4
Vincitore: Dabrowski / Glasspool
Mostra dettagli

Marcelo Arevalo ESA / Luisa Stefani BRA vs Maria Sakkari GRE / Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 20:30)

ATP Indian Wells
Marcelo Arevalo / Luisa Stefani [3]
5
6
Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas
7
7
Vincitore: Sakkari / Tsitsipas
Mostra dettagli

Belinda Bencic SUI / Flavio Cobolli ITA vs Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA (Non prima 23:00)

ATP Indian Wells
Belinda Bencic / Flavio Cobolli
6
6
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic
3
4
Vincitore: Bencic / Cobolli
Mostra dettagli

Julian Cash GBR / Demi Schuurs NED vs Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 01:00)

ATP Indian Wells
Julian Cash / Demi Schuurs
2
4
Sara Errani / Andrea Vavassori [4]
6
6
Vincitore: Errani / Vavassori
Mostra dettagli

Aquila. 13-03-2026 07:56

@ Pier no guest (#4573617)

Ok dici delle cose giuste, solo che con Fonseca non ha giocato a chi tirava più forte, non ti sei accorto che il dritto di Sinner ieri sera con Tiem era meno lavorato e più piatto, in pratica la pallina viaggiava di più, sapendo che Tiem tiene bene la palla in palleggio per non fare scambi infiniti lo faceva correre e sbagliare, oppure un vincente…con Fonseca ha giocato non sulla potenza ma con un dritto da terraiolo, (lo sta preparando per i campi da terra, quando il tutto sarà automatico diventerà uguale al colpo di Alcaraz cioè piatto se deve fare il vincente, lavorato se deve recuperare campo, oppure per angoli stretti) pensando di trovare un Fonseca più falloso, sono sicuro che se usava il dritto più piatto Fonseca faceva la fine di Tiem….poi perchè Sinner non ha cambiato il modo di colpire la palla, credo perchè si è trovato spiazzato, poi diventa difficile cambiare durante il gioco.

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 13-03-2026 07:49

La notizia è che Medvedev sembra voler fare sul serio.
Ora il gioco si fa duro: ce la farà?

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 13-03-2026 07:41

Scritto da Peter Parker
Povero Tien,annichilito da Jannik

Jannik al 70 per cento

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Purple Rain 13-03-2026 07:32

Scritto da Leprotto
Alcaraz vincitore del torneo. Senza se e senza ma.

Qui sopra tutti con certezze granitiche…

 137
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 13-03-2026 07:22

Inattesa per me la vittoria di Medvedev su Draper.

Speriamo stia tornando ai livelli migliori perché il circuito ha bisogno di antagonisti credibili a quei due

 136
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 13-03-2026 07:12

E’ proprio vero che il tennis femminile non è pronosticabile,
la Swiatek dopo la partita perfetta contro Muchova mi sembrava imbattibile, invece perde contro l’ucraina.

Nei maschi non voglio neanche pensare che Sinner non possa vincere IW quest’anno.
Per il Signor Alcaraz è arrivato il tempo di perdere la prima partita del 2026, che avverrà proprio contro Jannik

Medvedev e Zverev i soliti cronici perdenti delle semifinali

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter Parker 13-03-2026 06:01

Scritto da Leprotto
Alcaraz vincitore del torneo. Senza se e senza ma.

Molto probabile ma sia la semifinale che la finale deve giocarle sul campo e quindi vincerle.Medvedev in semi oppure in finale Sinner o Zverev non sono tennisti facili da battere ma vanno prima battuti.Quindi aspetterei prima di celebrare la vittoria finale dello spagnolo.

 134
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 13-03-2026 05:00

Alcaraz vincitore del torneo. Senza se e senza ma.

 133
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
enzo la barbera (Guest) 13-03-2026 02:21

Per farla breve, possiamo essere tutti d’accordo che fino ad oggi, l’avversario più ostico di Sinner è stato Joao Fonseca. Tien si è demoralizzato troppo presto. enzo

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 13-03-2026 00:15

Scritto da Aquila.

Scritto da Marco M.
La differenza tra Tien e Fonseca credo si sia vista.
Sono molto curioso di vedere il brasiliano contro Alcaraz, semmai dovesse arrivare un tabellone che li metta nello stesso spot…

La differenza non l’hai vista da incompetente guardi solo il risultato, il classico poltronaro, che non riesce a valutare che la differenza stavolta la fatta Sinner, se giocava cosi anche con Fonseca probabilmente il risultato sarebbe stato uguale…..ottimo è arrivato in tuo aiuto INOX, credo faccia parte del tuo gruppo di incompetenti che ti sostengono associandosi con pollice verso sono curioso di vedere quanti sono gli incompetenti del tuo gruppo ok si sono inseriti Carota Senior, Lukaa e mi dispiace perchè lo consideravo migliore anche Antoniov

Scusa Aquila ma no,non mi trovi d’accordo sulla considerazione tecnica (meno ancora sul resto).
La frase “se giocava così anche con Fonseca” è un non sense perché il tennis è “scambiare” e l’avversario condiziona sempre,anche se sei Sinner.
Tien (che non era ok stasera) gioca sulla riga sfruttando la velocità di piedi e braccio ma ha aperture ampie,Fonseca è un picchiatore che colpisce da più indietro con gesti più brevi. Non puoi giocare nello stesso modo e loro ti fanno giocare in modo diverso. Tien apre angoli,vince punti straordinari ma ti dà spazi:se sta bene li copre altrimenti fatica soprattutto con un giocatore che spinge come sa fare Jannik.
Con Fonseca Sinner può permettersi di fare a braccio di ferro perché superiore e perché Joao è grezzo ma l’altra sera il brasiliano ha alzato il proprio livello in modo spaventoso e sorprendente,il rovescio era buonissimo (il dritto lo conosciamo) e ha usato slice , dropshot e un servizio costante…insomma ha giocato da top 10 e forse anche di più e c’è voluto un Sinner in grado di alzare l’attenzione nei momenti clou dove,e ci mancherebbe,il meno esperto ha pagato dazio.
Anni fa dopo una finale persa un mio amico 2.1 cui dissi “hai giocato come sempre ma sembrava non ti fossi accorto che questo è mancino ,tenevi il back incrociato e lui ci saliva sopra col dritto ” mi rispose “io faccio il mio gioco, è quello che alleno e so che sono superiore ma lui è stato bravo e se mi fossi adeguato avrei fatto il suo gioco e tranquillo che avrei perso prima”. Significa che non ti metti a fare un gioco diverso se sei superiore ma che cerchi di essere te stesso su situazioni che non ti consentono di farlo al meglio. È una sottile ma importante differenza.
Altro elemento che un pizzico incide: con Fonseca era sera,con Tien giorno ovvero diversa luce,diversa umidità,palle che prendono un giro diverso.

 131
Replica | Quota | 11
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aquila., Marco M., Il GUEst, Marco Tullio Cicerone, Penitenza, Peter Parker, Detuqueridapresencia, antoniov, zawix, Inox, Fogazzaroj
Aquila. 13-03-2026 00:03

Scritto da Marco M.

Scritto da Aquila.

Scritto da Marco M.
La differenza tra Tien e Fonseca credo si sia vista.
Sono molto curioso di vedere il brasiliano contro Alcaraz, semmai dovesse arrivare un tabellone che li metta nello stesso spot…

La differenza non l’hai vista da incompetente guardi solo il risultato, il classico poltronaro, che non riesce a valutare che la differenza stavolta la fatta Sinner, se giocava cosi anche con Fonseca probabilmente il risultato sarebbe stato uguale

La tua competenza è solo certificata da te stesso, nessuno di noi sa con quali atleti sei in confidenza, quali atleti segui live.
Noi poveri incompetenti abbiamo l’umiltà di scrivere da appassionati e guardando tennis da 50 anni (e passa) qualche competenza l’abbiamo acquisita…
Tu arrivi a dirci che un TopFive dovrebbe sradicare il suo gioco per assecondare le TUE elucubrazioni…
Se davvero hai competenze poveri quelli che si mettono nelle tue mani…
Qua l’unico che si è meritato il rispetto di tutti per la sua accertata competenza si chiama Pier (noguest) e, guarda caso, anche quando non è d’accordo non insulta mai… casomai insegna

Perciò tu non sei come Pier ……la differenza tra me e Pier che io tifo italiano in generale: Pier invece Musetti in particolare riconosco che è molto più pignolo di me, ma è molto morbido nel criticare sul lato tecnico, capisco che conosce bene anche il lato tecnico ma e dico ma è più diplomatico di me e giustifica gli errori sul campo con argomenti morbidi…..Mi presento ero un buon giocatore, non voglio essere riconosciuto perciò non dico la categoria, ho vinto tornei sia nel singolo che nel doppio, ho smesso di giocare presto per troppi impegni e pochi soldi, seguo parzialmente gruppi di giocatori tesserati di livello medio/basso per migliorarli sul campo in generale….purtroppo anche quando guardo una partita di tennis sullo schermo la vedo con occhi diversi e credetemi non è piacevole

 130
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Tony_65 (Guest) 12-03-2026 23:57

Scritto da Vittorio carlito

Scritto da Gian 61

Scritto da Vittorio carlito
Carletto si lamenta che contro di lui giocano tutti come se giocherebbero contro Federer.
Mentre contro Jannik combattono tutti come se incontrerebbero Federer,Djokovic o Nadal

Mi permetto di correggere, non se la prenda per cortesia.
L’ipotetica dopo il se va con il congiuntivo e non con il condizionale.
“come se giocassero contro Federer”
“come se incontrassero Federer,Djokovic o Nadal”

Mi dispiace ma vivo da piu du 45 anni in Germania e in italia ho fatto fino alla terza elementare. Magati le posso imparare il tedesco che parlo e scrivo perfetto

Non te la prendere Vittorio Carlito, Gian 61 è stato molto cortese e rispettoso, spiegandoti la frase corretta in italiano che, ti sarà senz’altro d’aiuto in futuro. Continua a scrivere qui senza problemi: sei ben gradito; indipendentemente dagli errori di sintassi.

 129
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP, Marco Tullio Cicerone
Annie3 12-03-2026 23:43

@ Italo (#4573564)

Ma sai, a Roma…dipenderà dallo stretto di Hormuz, col caro gas e petrolio che si prospetta…negli Usa i dazi stanno già mostrando le conseguenze negative: il caldo agli Indian c’è sempre stato e già l’anno scorso il monopolio era in mano ai due giovani Big, ma gli stadi erano gremiti anche nelle prime fasi del torneo…

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 12-03-2026 23:31

Scritto da Italo

Scritto da Mark
Tien e’ giocatore tipo de minaur
Non ha la cilindrata per mettere in difficoltà Sinner
Fonseca invece ha dimostrato di essere un fenomeno vero….ha un dritto spaventoso,credo il più pesante del circuito…e questo nel tennis moderno conta troppo

Proprio così.
Fonseca però deve dimostrare costanza di rendimento e iniziare a battere un top ten, cosa che non ha mai fatto in carriera.
cosa che Tien ha già fatto, perché lui sicuramente nn regala niente a nessuno.
Detto ciò Sinner ha giocato come l’altro giorno.
Ora prevedo un avvilimento di Zverev dopo la semifinale che prevedo a senso unico

Scritto da Mark
Tien e’ giocatore tipo de minaur
Non ha la cilindrata per mettere in difficoltà Sinner
Fonseca invece ha dimostrato di essere un fenomeno vero….ha un dritto spaventoso,credo il più pesante del circuito…e questo nel tennis moderno conta troppo

Anche la Giorgi aveva quel tipo di diritto e in giornata batteva chiunque. Alcune informazioni su Tien vs Fonseca: 6-5 vs 1-3 contro i top ten, una migliore percentuale di Ace (10.7%)nel 2026 rispetto a Fonseca (7.5%), superiore nei punti in risposta, nei tie-break e anche come classifica live 21 vs 39..Il tennis si gioca con la testa non con il braccio e Tien, come lo era il suo allenatore, è due categorie superiore in questo fondamentale sui vari Fonseca, Shelton, Fils e via dicendo. Fra due anni, se migliora sulla terra (dove è ancora molto indietro) sarà il n.1 americano..

 127
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: PeteBondurant
piper 12-03-2026 23:30

Scritto da Aquila.

Scritto da sasuzzo

Scritto da Aquila.
Tatticamente considerato l’avversario hanno optato per un dritto meno lavorato cambia il suono della racchetta e la palla viaggia, i risultati su questo campo veloce si vedono…..bravo Sinner

Semplicemente sta colpendo meglio. Non credo dipenda dall avversario

Tatticamente vuol dire prima della partita, sapevano che Tien è molto veloce di gambe, perciò se Sinner giocava con un dritto molto arrotato e leggero, per capirci come ha fatto con Fonseca poteva uscire una maratona con risultati incerti

A me non sembra che “tatticamente” voglia dire “prima della partita”, semmai “strategicamente”.

 126
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Aquila., MarcoP
antoniov 12-03-2026 23:11

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Mi dispiace un po’ per l’ orario notturno di Draper Medvedev perché l’ avrei vista volentieri. Credo che invece Alcaraz contro Norrie non sarà particolarmente interessante, poi magari mi sbaglio ma i pronostici sono a senso unico. Buonanotte a tutti.

Alcaraz è chiaramente favorito, ma io non sottovaluterei Norrie …

Comunque, non ho la minima intenzione di farmi un’altra nottata in bianco e quindi anche io fra non molto andrò a nanna !

 125
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M.
Annie3 12-03-2026 23:10

Sta a vedere che questa volta l’ “usato sicuro”, o la cosiddetta “generazione di mezzo”, Zverev e Medvedev, se la cava meglio dei giovani rampanti di ultima generazione? Certo, entrambi questi ultimi sono incappati nel Sinner versione “orologiaio svizzero”, onnipresente sul campo per rimandare di là anche le poche palle che oggi Tien è riuscito ad azzeccare: c’è da dire che Learner si è trascinato la gamba per quasi tutta la partita e qualcosa doveva avere perché troppo la brutta copia delle sue recenti prestazioni, non giustificate neanche da uno Jannik in forma

 124
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Peter Parker
Marco M. 12-03-2026 23:08

Scritto da Aquila.

Scritto da Marco M.
La differenza tra Tien e Fonseca credo si sia vista.
Sono molto curioso di vedere il brasiliano contro Alcaraz, semmai dovesse arrivare un tabellone che li metta nello stesso spot…

La differenza non l’hai vista da incompetente guardi solo il risultato, il classico poltronaro, che non riesce a valutare che la differenza stavolta la fatta Sinner, se giocava cosi anche con Fonseca probabilmente il risultato sarebbe stato uguale

La tua competenza è solo certificata da te stesso, nessuno di noi sa con quali atleti sei in confidenza, quali atleti segui live.
Noi poveri incompetenti abbiamo l’umiltà di scrivere da appassionati e guardando tennis da 50 anni (e passa) qualche competenza l’abbiamo acquisita…
Tu arrivi a dirci che un TopFive dovrebbe sradicare il suo gioco per assecondare le TUE elucubrazioni…
Se davvero hai competenze poveri quelli che si mettono nelle tue mani…
Qua l’unico che si è meritato il rispetto di tutti per la sua accertata competenza si chiama Pier (noguest) e, guarda caso, anche quando non è d’accordo non insulta mai… casomai insegna

 123
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Marco Tullio Cicerone, Inox, Il GUEst
Gaz (Guest) 12-03-2026 23:01

Le si era aperto il tabellone alla Noskova, grazie alla sconfitta di Gauff prima e Paolini dopo.
Ma avevo pochi dubbi sul fatto che ci si sarebbe infilata Senza scivolare.
Dopo il 7-6 subito contro Cirstea che mi stava avvicinando alla sempre più convinzione di andare a riscuotere ho dovuto inchinarmi alla sorprendente reazione della ceca da lì in poi,invece di piegarsi,a tirarto fuori il meglio.
Complimenti comunque alla Gibson per questa straordinaria settimana.
Credo sarà 65 circa del ranking.

 122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 12-03-2026 23:00

Mi dispiace un po’ per l’ orario notturno di Draper Medvedev perché l’ avrei vista volentieri. Credo che invece Alcaraz contro Norrie non sarà particolarmente interessante, poi magari mi sbaglio ma i pronostici sono a senso unico. Buonanotte a tutti.

 121
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., piper, MarcoP
Mauro N (Guest) 12-03-2026 22:54

La cosa bella è che Tien non ha giocato affatto male(7,8 di coefficiente) ma Sinner oggi con 9,4 ha rasentato la perfezione, soprattutto difensivamente prestazione pazzesca.

 120
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Marco M., Marco Tullio Cicerone, MarcoP, Peter Parker
piper 12-03-2026 22:52

Visto troppo poco di Linda vs Talia, vediamo se riuscirò a vedere di più (in diretta) contro Aryna.

 119
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Aquila. 12-03-2026 22:51

Scritto da sasuzzo

Scritto da Aquila.
Tatticamente considerato l’avversario hanno optato per un dritto meno lavorato cambia il suono della racchetta e la palla viaggia, i risultati su questo campo veloce si vedono…..bravo Sinner

Semplicemente sta colpendo meglio. Non credo dipenda dall avversario

Tatticamente vuol dire prima della partita, sapevano che Tien è molto veloce di gambe, perciò se Sinner giocava con un dritto molto arrotato e leggero, per capirci come ha fatto con Fonseca poteva uscire una maratona con risultati incerti

 118
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Sbarrett (Guest) 12-03-2026 22:51

Scritto da Vittorio carlito
Un Jannik tremendo. Spero di aver azzeccato per gli amici della grammatica italiana sia il condizionale che il congiuntivo.
Buona notte

Sì, ma non ce n’erano! 😉
In compenso sei riuscito a sbagliare l’articolo di Jannik.
Oh, si scherza! 😀
Buona notte

 117
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Marco M., Tim Mayotte, Etor
Silvy__89 (Guest) 12-03-2026 22:48

Super Sinner!! Ed è semifinale! Grande!

 116
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aquila., Marco M., Peter Parker
giumart (Guest) 12-03-2026 22:47

Scritto da Onurb
Giocatori che si muovono bene giocano d anticipo come tien non ce ne sono tanti….sembra un flipper….intelligenza tattica notevole….peccato non ha ne la potenza, ne il servizio da ko….giusto da m.chang può essere allenato….è un bel giocatore

Lo puoi dire forte, Tien è proprio uno dei migliori delle nuove leve, tecnico, preciso, vede bene il gioco (al contrario di Shelton), muove l’avversario, osa, cerca sempre di comandare il gioco. Se avesse più potenza sarebbe un fenomeno.

 115
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Marco M., Carota Senior
robi (Guest) 12-03-2026 22:46

Scritto da Aquila.

Scritto da Marco M.
La differenza tra Tien e Fonseca credo si sia vista.
Sono molto curioso di vedere il brasiliano contro Alcaraz, semmai dovesse arrivare un tabellone che li metta nello stesso spot…

La differenza non l’hai vista da incompetente guardi solo il risultato, il classico poltronaro, che non riesce a valutare che la differenza stavolta la fatta Sinner, se giocava cosi anche con Fonseca probabilmente il risultato sarebbe stato uguale

Ma come ti permetti di dare dell’incompetente a un utente serio e sempre molto puntuale nei suoi commenti….quali sarebbero le tue competenze .,..!!!!

 114
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Carota Senior, Marco M., sergioat
JannikUberAlles 12-03-2026 22:44

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov

Scritto da Mafaldissimo
Sinner credo perderà con FIls che in questo momento è il tennista piu’ forte al mondo dopo Alcaraz

Tu “credi” ?
Intanto Jannik deve affrontarne stasera uno più forte e poi Fils, sempre stasera, avrà una bella gatta da pelare …
Meglio dubitare che credere col tennis, eccezion facendo per i diretti interessati …
A proposito, Sinner ieri ne ha batttuto un altro anche più forte di Fils …

Questo è ciò che aveva scritto ieri Mister Mafaldissimo

Anche lui FENOMEN(O)issimo!!!!

Ahahahah 😀

 113
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Marco M.
antoniov 12-03-2026 22:44

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da antoniov
Al di là del risultato finale, Jannik non mi sembra tanto in crisi per come viene dipinto dai suoi detrattori, vi pare ?

Sinceramente non mi pare neppure “brillante” e se fai caso non ha fatto molti vincenti…
…però ha messo l’avversario nelle condizioni di sbagliare, specie creando pressione attraverso la risposta, fatta quasi dalla linea di fondo!

Infatti Jannik stordisce gli avversari e li batte in sordina, senza ricorrere ai fuochi d’artificio 🙂

Sinteticamente: più sostanza che apparenza.

 112
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Giuliano da Viareggio (Guest) 12-03-2026 22:43

SINNERRRRRR!!!!!!!!! SIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! ED ORA SEMIFINALE CON ZVEREV!!!!!!!!!

 111
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 12-03-2026 22:42

Scritto da MAURO
Comunque allo stadium 2 abbiamo davvero un grosso problema.
Tribune pressoché deserte X Zverev Fils.
Certamente le condizioni climatiche e la sessione pomeridiana non agevolano la gente a recarsi sulle tribune, ma onestamente un quarto di finale in un 1000 con un giocatore top 5 con così poco gente non lo ricordo.
Questo torneo si vanta di essere il quinto SLAM, ma qualcosa non quadra.

Riprendo il tuo post perché ho visto l’immagine dello stadio.
Impressionante quanto sia grande e quanto sia deserto.
Sicuramente per la finale si riempirà ma i risultati scontati dei primi 2 del mondo non aiuta certo a vendere più biglietti.
A Roma sarebbe stato tutto pieno, a parità di turno e di giornata.

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ferraglia 12-03-2026 22:41

Bravo Jannik. Tien ha comunque giocato una buona partita secondo me. Il risultato è un po’ bugiardo, meritava qualche game in più..

 109
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Aquila. 12-03-2026 22:40

Scritto da Marco M.
La differenza tra Tien e Fonseca credo si sia vista.
Sono molto curioso di vedere il brasiliano contro Alcaraz, semmai dovesse arrivare un tabellone che li metta nello stesso spot…

La differenza non l’hai vista da incompetente guardi solo il risultato, il classico poltronaro, che non riesce a valutare che la differenza stavolta la fatta Sinner, se giocava cosi anche con Fonseca probabilmente il risultato sarebbe stato uguale…..ottimo è arrivato in tuo aiuto INOX, credo faccia parte del tuo gruppo di incompetenti che ti sostengono associandosi con pollice verso sono curioso di vedere quanti sono gli incompetenti del tuo gruppo ok si sono inseriti Carota Senior, Lukaa e mi dispiace perchè lo consideravo migliore anche Antoniov

 108
Replica | Quota | -8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox, Marco M., Carota Senior, antoniov, Lukaa, Il GUEst, luca74, sergioat
Spinoza (Guest) 12-03-2026 22:40

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov

Scritto da Mafaldissimo
Sinner credo perderà con FIls che in questo momento è il tennista piu’ forte al mondo dopo Alcaraz

Tu “credi” ?
Intanto Jannik deve affrontarne stasera uno più forte e poi Fils, sempre stasera, avrà una bella gatta da pelare …
Meglio dubitare che credere col tennis, eccezion facendo per i diretti interessati …
A proposito, Sinner ieri ne ha batttuto un altro anche più forte di Fils …

Questo è ciò che aveva scritto ieri Mister Mafaldissimo

Stupendo

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robi (Guest) 12-03-2026 22:39

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov

Scritto da Mafaldissimo
Sinner credo perderà con FIls che in questo momento è il tennista piu’ forte al mondo dopo Alcaraz

Tu “credi” ?
Intanto Jannik deve affrontarne stasera uno più forte e poi Fils, sempre stasera, avrà una bella gatta da pelare …
Meglio dubitare che credere col tennis, eccezion facendo per i diretti interessati …
A proposito, Sinner ieri ne ha batttuto un altro anche più forte di Fils …

Questo è ciò che aveva scritto ieri Mister Mafaldissimo

Il federal vorrai dire…

 106
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Fogazzaroj 12-03-2026 22:39

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov

Scritto da Mafaldissimo
Sinner credo perderà con FIls che in questo momento è il tennista piu’ forte al mondo dopo Alcaraz

Tu “credi” ?
Intanto Jannik deve affrontarne stasera uno più forte e poi Fils, sempre stasera, avrà una bella gatta da pelare …
Meglio dubitare che credere col tennis, eccezion facendo per i diretti interessati …
A proposito, Sinner ieri ne ha batttuto un altro anche più forte di Fils …

Questo è ciò che aveva scritto ieri Mister Mafaldissimo

Grazie per averlo recuperato…mi hai anticipato Mafaldissimo…ritenta sarai più fortunato

 105
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Marco M.
antoniov 12-03-2026 22:37

Scritto da antoniov

Scritto da Mafaldissimo
Sinner credo perderà con FIls che in questo momento è il tennista piu’ forte al mondo dopo Alcaraz

Tu “credi” ?
Intanto Jannik deve affrontarne stasera uno più forte e poi Fils, sempre stasera, avrà una bella gatta da pelare …
Meglio dubitare che credere col tennis, eccezion facendo per i diretti interessati …
A proposito, Sinner ieri ne ha batttuto un altro anche più forte di Fils …

Questo è ciò che aveva scritto ieri Mister Mafaldissimo 😆

 104
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Inox, Marco M.
Fabian (Guest) 12-03-2026 22:35

LEARNER: Tien
TEACHER: Sinner

 103
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Bagel, etberit, Marco Tullio Cicerone, JannikUberAlles, piper, Giampi, Marco M., pordiaul, Etor
Peter Parker 12-03-2026 22:35

Povero Tien,annichilito da Jannik

 102
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Onurb (Guest) 12-03-2026 22:34

Scritto da zawix
Oggi tra Jan e Tien c’erano due o tre categorie di differenza, è cresciuto Sinner o è calato Tien?

Che discorsi sono ? Perché fino a ieri secondo te erano della stessa categoria?

 101
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
« Commenti più vecchi (100 precedenti)