WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 125 Antalya 3 – 2° Turno – terra
Center Court – ore 08:30
Alina Charaeva
vs Elina Avanesyan Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Alina Charaeva•
0
6
6
0
Elina Avanesyan
0
4
1
0
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Avanesyan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Elina Avanesyan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Elina Avanesyan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Elina Avanesyan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Polina Kudermetova vs (2) Moyuka Uchijima
WTA Antalya 125 #3
Polina Kudermetova
0
7
6
0
Moyuka Uchijima [2]•
0
6
2
0
Vincitore: Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
4-2 → 5-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Polina Kudermetova
3-1 → 4-1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
3-2*
4*-2
4*-3
5-3*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Polina Kudermetova
2-1 → 3-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Ekaterine Gorgodze / Ipek Oz vs Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
WTA Antalya 125 #3
Ekaterine Gorgodze / Ipek Oz
0
3
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Ekaterine Gorgodze / Ipek Oz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Ekaterine Gorgodze / Ipek Oz
1-0 → 2-0
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
15-0
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 08:30
Carole Monnet vs (7) Dominika Salkova Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Carole Monnet
0
6
7
0
Dominika Salkova [7]•
0
3
6
0
Vincitore: Monnet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
3*-2
4-2*
4-3*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Dominika Salkova
5-4 → 5-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova
5-3 → 6-3
Dominika Salkova
3-3 → 4-3
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Dominika Salkova
1-1 → 2-1
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Nuria Brancaccio vs (3) Julia Grabher
WTA Antalya 125 #3
Nuria Brancaccio
3
6
6
Julia Grabher [3]
6
3
1
Vincitore: Brancaccio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Nuria Brancaccio
2-1 → 3-1
Nuria Brancaccio
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Nuria Brancaccio
2-2 → 3-2
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Julia Grabher
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Nuria Brancaccio
2-5 → 3-5
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Nuria Brancaccio
1-2 → 2-2
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Nuria Brancaccio
1-0 → 1-1
Julia Grabher
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers vs (2) Magali Kempen / (2) Elena Pridankina
WTA Antalya 125 #3
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers•
0
2
Magali Kempen / Elena Pridankina [2]
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers
Magali Kempen / Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers
1-3 → 2-3
Magali Kempen / Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Magali Kempen / Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 08:30
Ekaterine Gorgodze vs Anhelina Kalinina Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Ekaterine Gorgodze
0
3
3
0
Anhelina Kalinina•
0
6
6
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Ekaterine Gorgodze
2-5 → 3-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Ekaterine Gorgodze
0-5 → 1-5
Anhelina Kalinina
0-4 → 0-5
Ekaterine Gorgodze
0-3 → 0-4
Anhelina Kalinina
0-2 → 0-3
Ekaterine Gorgodze
0-1 → 0-2
Anhelina Kalinina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterine Gorgodze
3-5 → 3-6
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ekaterine Gorgodze
2-2 → 3-2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Leyre Romero Gormaz vs Katarzyna Kawa
WTA Antalya 125 #3
Leyre Romero Gormaz
0
3
3
0
Katarzyna Kawa•
0
6
6
0
Vincitore: Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Leyre Romero Gormaz
2-2 → 3-2
Leyre Romero Gormaz
1-1 → 1-2
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Carole Monnet / Arantxa Rus vs Maja Chwalinska / Jesika Maleckova
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 08:30
(8) Maja Chwalinska
vs Tamara Zidansek Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Maja Chwalinska [8]
7
3
6
Tamara Zidansek
6
6
7
Vincitore: Zidansek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
0-5*
1*-5
2*-5
3-5*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6*
6-7*
7*-7
7*-8
6-6 → 6-7
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
4-1*
5*-1
6*-1
6-6 → 7-6
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Tamara Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tamara Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(5) Veronika Erjavec vs Teodora Kostovic
WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]•
15
0
Teodora Kostovic
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Austin – Quarti di Finale – terra
Center Court – ore 18:00
Lanlana Tararudee
vs Anastasia Zakharova Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Ivana Corley / Catherine Harrison vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Miyu Kato
Il match deve ancora iniziare
Paula Badosa vs Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
Bianca Andreescu vs Emerson Jones Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
(6) Kimberly Birrell
vs (2) McCartney Kessler Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Rutuja Bhosale / Ema Burgic vs Eudice Chong / En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
(1) Tereza Mihalikova / (1) Giuliana Olmos vs Isabelle Haverlag / Sabrina Santamaria
Il match deve ancora iniziare
