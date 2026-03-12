WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

TUR WTA 125 Antalya 3 – 2° Turno – terra

Center Court – ore 08:30
Alina Charaeva RUS vs Elina Avanesyan ARM Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Alina Charaeva
0
6
6
0
Elina Avanesyan
0
4
1
0
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

Polina Kudermetova UZB vs (2) Moyuka Uchijima JPN

WTA Antalya 125 #3
Polina Kudermetova
0
7
6
0
Moyuka Uchijima [2]
0
6
2
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli

Ekaterine Gorgodze GEO / Ipek Oz TUR vs Irina Khromacheva RUS / Ksenia Zaytseva RUS

WTA Antalya 125 #3
Ekaterine Gorgodze / Ipek Oz
0
3
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
0
2
Mostra dettagli



Court 1 – ore 08:30
Carole Monnet FRA vs (7) Dominika Salkova CZE Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #3
Carole Monnet
0
6
7
0
Dominika Salkova [7]
0
3
6
0
Vincitore: Monnet
Mostra dettagli

Nuria Brancaccio ITA vs (3) Julia Grabher AUT

WTA Antalya 125 #3
Nuria Brancaccio
3
6
6
Julia Grabher [3]
6
3
1
Vincitore: Brancaccio
Mostra dettagli

Maria Lourdes Carle ARG / Yvonne Cavalle-Reimers ESP vs (2) Magali Kempen BEL / (2) Elena Pridankina RUS

WTA Antalya 125 #3
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers
0
2
Magali Kempen / Elena Pridankina [2]
30
4
Mostra dettagli



Court 3 – ore 08:30
Ekaterine Gorgodze GEO vs Anhelina Kalinina UKR Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #3
Ekaterine Gorgodze
0
3
3
0
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

Leyre Romero Gormaz ESP vs Katarzyna Kawa POL

WTA Antalya 125 #3
Leyre Romero Gormaz
0
3
3
0
Katarzyna Kawa
0
6
6
0
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli

Carole Monnet FRA / Arantxa Rus NED vs Maja Chwalinska POL / Jesika Maleckova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 08:30
(8) Maja Chwalinska POL vs Tamara Zidansek SLO Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Maja Chwalinska [8]
7
3
6
Tamara Zidansek
6
6
7
Vincitore: Zidansek
Mostra dettagli

(5) Veronika Erjavec SLO vs Teodora Kostovic SRB

WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]
15
0
Teodora Kostovic
15
1
Mostra dettagli

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare










USA WTA 125 Austin – Quarti di Finale – terra

Center Court – ore 18:00
Lanlana Tararudee THA vs Anastasia Zakharova RUS Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Ivana Corley USA / Catherine Harrison USA vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Miyu Kato JPN

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN vs Emerson Jones AUS Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 19:00
(6) Kimberly Birrell AUS vs (2) McCartney Kessler USA Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

Rutuja Bhosale IND / Ema Burgic BIH vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

(1) Tereza Mihalikova SVK / (1) Giuliana Olmos MEX vs Isabelle Haverlag NED / Sabrina Santamaria USA

Il match deve ancora iniziare

