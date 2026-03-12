Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Marzo 2026

12/03/2026 08:31 3 commenti
Mattia Bellucci nella foto
Mattia Bellucci nella foto

USA Masters 1000 Indian Wells – hard
QF Tien USA – Sinner ITA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



DOM CH 175 Cap Cana – hard
R16 Hurkacz POL – Bellucci ITA 2° inc. ore 20:00

Il match deve ancora iniziare




FRA CH 75 Cherbourg – indoor hard
R16 Romano ITA – Brady GBR 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare



RWA CH 100 Kigali – terra
R16 Napolitano ITA – Neuchrist AUT 3° inc. ore 09:00

ATP Kigali
Stefano Napolitano
0
4
Maximilian Neuchrist
0
2
Mostra dettagli



GRE CH 50 Hersonissos – hard
R16 Iannaccone ITA – Mrva CZE Inizio 09:30

ATP Hersonissos
Federico Iannaccone
4
7
0
Maxim Mrva
6
6
6
Vincitore: Mrva
Mostra dettagli



CHI CH 75 Santiago – terra
QF Cadenasso ITA/Saraiva Dos Santos BRA – Kestelboim ARG/Zormann BRA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Indian Wells – hard
SF Errani ITA/Paolini ITA – Siniakova CZE/Townsend USA 2 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #3 – terra
2T Brancaccio ITA – Grabher AUT 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #3
Nuria Brancaccio
3
6
6
Julia Grabher [3]
6
3
1
Vincitore: Brancaccio
Mostra dettagli

TAG:

3 commenti

Silvio74 (Guest) 12-03-2026 12:16

Era nell’aria, sorpasso avvenuto della Brancaccio sulla Bronzetti.
Brava Nuria !

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack1 12-03-2026 12:09

Scritto da Henry
Legnata in vista per Nuria…

Forse è ora di comprare un paio di occhiali.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 12-03-2026 10:50

Legnata in vista per Nuria… 🙄

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!