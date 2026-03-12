Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Marzo 2026

Mattia Bellucci nella foto
Masters 1000 Indian Wells – hard
QF Tien – Sinner Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Cap Cana – hard
R16 Hurkacz – Bellucci 2° inc. ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cherbourg – indoor hard
R16 Romano
– Brady 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Kigali – terra
R16 Napolitano – Neuchrist 3° inc. ore 09:00
ATP Kigali
Stefano Napolitano•
0
4
Maximilian Neuchrist
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
CH 50 Hersonissos – hard
R16 Iannaccone – Mrva Inizio 09:30
ATP Hersonissos
Federico Iannaccone
4
7
0
Maxim Mrva
6
6
6
Vincitore: Mrva
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Iannaccone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
M. Mrva
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
F. Iannaccone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
M. Mrva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 3-2
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-5 → 3-5
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 0-2
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
CH 75 Santiago – terra
QF Cadenasso /Saraiva Dos Santos – Kestelboim /Zormann Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Indian Wells – hard
SF Errani /Paolini – Siniakova /Townsend 2 incontro dalle 19:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Antalya 125 #3 – terra
2T Brancaccio – Grabher 2 incontro dalle 08:30
WTA Antalya 125 #3
Nuria Brancaccio
3
6
6
Julia Grabher [3]
6
3
1
Vincitore: Brancaccio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Nuria Brancaccio
2-1 → 3-1
Nuria Brancaccio
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Nuria Brancaccio
2-2 → 3-2
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Julia Grabher
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Nuria Brancaccio
2-5 → 3-5
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Nuria Brancaccio
1-2 → 2-2
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Nuria Brancaccio
1-0 → 1-1
Julia Grabher
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
3 commenti
Era nell’aria, sorpasso avvenuto della Brancaccio sulla Bronzetti.
Brava Nuria !
Forse è ora di comprare un paio di occhiali.
Legnata in vista per Nuria… 🙄