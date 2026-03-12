Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 12 Marzo 2026. In serata Jannik Sinner in piena notte Carlos Alcaraz
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka vs Victoria Mboko
Learner Tien vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)
Jessica Pegula vs Elena Rybakina (Non prima 01:00)
Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie (Non prima 03:00)
Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils vs Alexander Zverev
Linda Noskova vs Talia Gibson (Non prima 21:00)
Elina Svitolina vs Iga Swiatek (Non prima 22:30)
Jack Draper vs Daniil Medvedev (Non prima 01:00)
Stadium 3 – ore 19:00
Christian Harrison / Neal Skupski vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Stadium 4 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Tim Puetz / Erin Routliffe
Marcelo Arevalo / Luisa Stefani vs Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas (Non prima 20:30)
Belinda Bencic / Flavio Cobolli vs Manuel Guinard / Kristina Mladenovic (Non prima 23:00)
Julian Cash / Demi Schuurs vs Sara Errani / Andrea Vavassori (Non prima 01:00)
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
Questo utente con nickname Aquila, da un po’ di settimane continua a mettere in dubbio il fatto che per Sinner il tennis sia ancora una priorità, ma non dichiara (a meno che mi sia perso qualcosa) le fonti. Se ha delle fonti attendibili, spero che le condivida. Altrimenti, sarebbe opportuno che producesse delle argomentazioni valide, comunque basate su fatti, a supporto della sua posizione su Sinner. Altrimenti, la conclusione che molti potrebbero trarre dalle dichiarazioni di Aquila è che quello che scrive su Sinner sia semplicemente provocazione in zona “troll”. Buona giornata a tutti.”
Lui è l’amante di Laila e stava con lei proprio mentre Jannik faceva la preparazione!
Ahahahah 😀
Anche 2 asini che ragliano insieme non riescono ad imitare il nitrito di un cavallo 😉
Molto MODESTO il tuo parere e MENO che modesto il tuo italiano 🙁
@ Aquila. (#4573240)
Ma sulla base di cosa dici che ha snobbato la preparazione invernale? Eri a farla con lui? Te lo ha confidato personalmente?
A me fate impazzire quando ve ne uscite con queste teorie basate sul nulla
Su fanpage.it cerchi dichiarazioni Nick Novak su Sinner
Mi potrebbe indicare dove trovare queste dichiarazioni?
(Quest’idiota, tra l’altro, aveva una faccia da galera)
Due fesserie una dietro all’altra…
PS: come forse qualcuno dimentica Sinner a Roma, e sulla tb, dove Ruud dovrebbe essre più efficace, gli lasciò un game…
Sono perfetamente daccordocon federico,alcaraz a ancora di piu aumentato il suo livello,invece mi dispiacce per sinner lo trovo peggiorato,a parte il leggwro miglioramento del servizio ,a mio modesto parere a perso tantissimo nwi colpi che erano sue perle,per dirne uno il rovescio lungolinea,e daccordo con chi a scritto che forse non a fatto un adeguata preparazione, e lo si notta nelle partite ,che va spesdo in dificolta
@ Aquila. (#4573240)
Scusa ma come fai a pensare che uno come Sinner abbia snobbato la preparazione invernale??? Ha pure dichiarato di essere molto soddisfatto del lavoro fatto in off season.
Semmai ha fatto una preparazione diversa e mirata ad entrare nella piena forma un po’ più avanti, visto che il suo grande obiettivo quest’anno è il RG ed in generale la stagione su terra.
Ot, ho letto dell’episodio di uno spettatore che ha disturbato Sinner durante il match contro Fonseca e che qui, anche solo come curiosità, non è stato riportato.. ci sono le dichiarazioni di una persona, tifoso del rosso, che si trovava vicino a questo “idiota” e che ha rivelato cosa gli diceva.. bravo Jannik a rimanere calmo, fine ot
Dipende da Sinner, sono convinto che in parte ha snobbato la sua preparazione invernale, pensando che il suo unico rivale fosse Alcaraz, adesso forse ha capito che se vuole rimanere al vertice, il tennis deve rimanere la sua priorità assoluta e mettere in secondo piano tutto il resto
Guardando giocare Alcaraz e Sinner ho avuto un’unica forte impressione: Alcaraz è padrone del campo ovunque sia, da qualsiasi punto giochi, Sinner no. Ho visto due livelli diversi, come se Alcaraz abbia fatto un salto ulteriore, da gennaio in poi, mentre Sinner sia rimasto dov’era. Probabilmente ora sta venendo fuori la reale differenza tra i due. E nulla impedisce di pensare che questo potrebbe essere l’anno di un Grande Slam
Ieri Siniakova si è ritirata nel singolo, oggi giocherà?
La Mboko ha la fisicità e la potenza per disinnescare il cigolato bielorusso.
I due cannibali si papperanno i loro avversari pure da bendati, siamo su universi tennistici diversi e non comunicanti.
Draper ha finalmente l’occasione di dimostrare di essere tornato al top o quasi e non solo a parole.
La dolce Rybakina in rampa di lancio