Il programma completo ATP, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 12 Marzo 2026. In serata Jannik Sinner in piena notte Carlos Alcaraz

12/03/2026 08:14 15 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Victoria Mboko CAN
Learner Tien USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 21:00)
Jessica Pegula USA vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 01:00)
Carlos Alcaraz ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 03:00)

Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils FRA vs Alexander Zverev GER
Linda Noskova CZE vs Talia Gibson AUS (Non prima 21:00)
Elina Svitolina UKR vs Iga Swiatek POL (Non prima 22:30)
Jack Draper GBR vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 01:00)

Stadium 3 – ore 19:00
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED
Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Stadium 4 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Tim Puetz GER / Erin Routliffe NZL
Marcelo Arevalo ESA / Luisa Stefani BRA vs Maria Sakkari GRE / Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 20:30)
Belinda Bencic SUI / Flavio Cobolli ITA vs Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA (Non prima 23:00)
Julian Cash GBR / Demi Schuurs NED vs Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 01:00)

Dropshot (Guest) 12-03-2026 11:45

Questo utente con nickname Aquila, da un po’ di settimane continua a mettere in dubbio il fatto che per Sinner il tennis sia ancora una priorità, ma non dichiara (a meno che mi sia perso qualcosa) le fonti. Se ha delle fonti attendibili, spero che le condivida. Altrimenti, sarebbe opportuno che producesse delle argomentazioni valide, comunque basate su fatti, a supporto della sua posizione su Sinner. Altrimenti, la conclusione che molti potrebbero trarre dalle dichiarazioni di Aquila è che quello che scrive su Sinner sia semplicemente provocazione in zona “troll”. Buona giornata a tutti.”

JannikUberAlles 12-03-2026 11:37

Scritto da Silvy__89
@ Aquila. (#4573240)
Ma sulla base di cosa dici che ha snobbato la preparazione invernale? Eri a farla con lui? Te lo ha confidato personalmente?
A me fate impazzire quando ve ne uscite con queste teorie basate sul nulla

Lui è l’amante di Laila e stava con lei proprio mentre Jannik faceva la preparazione!

Ahahahah 😀

JannikUberAlles 12-03-2026 11:35

Scritto da walden

Scritto da Aquila.

Scritto da Federico
Guardando giocare Alcaraz e Sinner ho avuto un’unica forte impressione: Alcaraz è padrone del campo ovunque sia, da qualsiasi punto giochi, Sinner no. Ho visto due livelli diversi, come se Alcaraz abbia fatto un salto ulteriore, da gennaio in poi, mentre Sinner sia rimasto dov’era. Probabilmente ora sta venendo fuori la reale differenza tra i due. E nulla impedisce di pensare che questo potrebbe essere l’anno di un Grande Slam

Dipende da Sinner, sono convinto che in parte ha snobbato la sua preparazione invernale, pensando che il suo unico rivale fosse Alcaraz, adesso forse ha capito che se vuole rimanere al vertice, il tennis deve rimanere la sua priorità assoluta e mettere in secondo piano tutto il resto

Due fesserie una dietro all’altra…
PS: come forse qualcuno dimentica Sinner a Roma, e sulla tb, dove Ruud dovrebbe essre più efficace, gli lasciò un game…

Anche 2 asini che ragliano insieme non riescono ad imitare il nitrito di un cavallo 😉

JannikUberAlles 12-03-2026 11:34

Scritto da Tonino fortunato
Sono perfetamente daccordocon federico,alcaraz a ancora di piu aumentato il suo livello,invece mi dispiacce per sinner lo trovo peggiorato,a parte il leggwro miglioramento del servizio ,a mio modesto parere a perso tantissimo nwi colpi che erano sue perle,per dirne uno il rovescio lungolinea,e daccordo con chi a scritto che forse non a fatto un adeguata preparazione, e lo si notta nelle partite ,che va spesdo in dificolta

Molto MODESTO il tuo parere e MENO che modesto il tuo italiano 🙁

Silvy__89 (Guest) 12-03-2026 11:31

@ Aquila. (#4573240)

Ma sulla base di cosa dici che ha snobbato la preparazione invernale? Eri a farla con lui? Te lo ha confidato personalmente?
A me fate impazzire quando ve ne uscite con queste teorie basate sul nulla

Alex77 (Guest) 12-03-2026 11:13

Scritto da Scaino

Scritto da Alex77
Ot, ho letto dell’episodio di uno spettatore che ha disturbato Sinner durante il match contro Fonseca e che qui, anche solo come curiosità, non è stato riportato.. ci sono le dichiarazioni di una persona, tifoso del rosso, che si trovava vicino a questo “idiota” e che ha rivelato cosa gli diceva.. bravo Jannik a rimanere calmo, fine ot

Mi potrebbe indicare dove trovare queste dichiarazioni?
(Quest’idiota, tra l’altro, aveva una faccia da galera)

Su fanpage.it cerchi dichiarazioni Nick Novak su Sinner

Scaino 12-03-2026 11:05

Scritto da Alex77
Ot, ho letto dell’episodio di uno spettatore che ha disturbato Sinner durante il match contro Fonseca e che qui, anche solo come curiosità, non è stato riportato.. ci sono le dichiarazioni di una persona, tifoso del rosso, che si trovava vicino a questo “idiota” e che ha rivelato cosa gli diceva.. bravo Jannik a rimanere calmo, fine ot

Mi potrebbe indicare dove trovare queste dichiarazioni?
(Quest’idiota, tra l’altro, aveva una faccia da galera)

walden 12-03-2026 10:50

Scritto da Aquila.

Scritto da Federico
Guardando giocare Alcaraz e Sinner ho avuto un’unica forte impressione: Alcaraz è padrone del campo ovunque sia, da qualsiasi punto giochi, Sinner no. Ho visto due livelli diversi, come se Alcaraz abbia fatto un salto ulteriore, da gennaio in poi, mentre Sinner sia rimasto dov’era. Probabilmente ora sta venendo fuori la reale differenza tra i due. E nulla impedisce di pensare che questo potrebbe essere l’anno di un Grande Slam

Dipende da Sinner, sono convinto che in parte ha snobbato la sua preparazione invernale, pensando che il suo unico rivale fosse Alcaraz, adesso forse ha capito che se vuole rimanere al vertice, il tennis deve rimanere la sua priorità assoluta e mettere in secondo piano tutto il resto

Due fesserie una dietro all’altra…
PS: come forse qualcuno dimentica Sinner a Roma, e sulla tb, dove Ruud dovrebbe essre più efficace, gli lasciò un game…

Tonino fortunato (Guest) 12-03-2026 10:41

Sono perfetamente daccordocon federico,alcaraz a ancora di piu aumentato il suo livello,invece mi dispiacce per sinner lo trovo peggiorato,a parte il leggwro miglioramento del servizio ,a mio modesto parere a perso tantissimo nwi colpi che erano sue perle,per dirne uno il rovescio lungolinea,e daccordo con chi a scritto che forse non a fatto un adeguata preparazione, e lo si notta nelle partite ,che va spesdo in dificolta

RED FURY (Guest) 12-03-2026 10:14

@ Aquila. (#4573240)

Scusa ma come fai a pensare che uno come Sinner abbia snobbato la preparazione invernale??? Ha pure dichiarato di essere molto soddisfatto del lavoro fatto in off season.
Semmai ha fatto una preparazione diversa e mirata ad entrare nella piena forma un po’ più avanti, visto che il suo grande obiettivo quest’anno è il RG ed in generale la stagione su terra.

Alex77 (Guest) 12-03-2026 10:10

Ot, ho letto dell’episodio di uno spettatore che ha disturbato Sinner durante il match contro Fonseca e che qui, anche solo come curiosità, non è stato riportato.. ci sono le dichiarazioni di una persona, tifoso del rosso, che si trovava vicino a questo “idiota” e che ha rivelato cosa gli diceva.. bravo Jannik a rimanere calmo, fine ot

Aquila. 12-03-2026 09:48

Scritto da Federico
Guardando giocare Alcaraz e Sinner ho avuto un’unica forte impressione: Alcaraz è padrone del campo ovunque sia, da qualsiasi punto giochi, Sinner no. Ho visto due livelli diversi, come se Alcaraz abbia fatto un salto ulteriore, da gennaio in poi, mentre Sinner sia rimasto dov’era. Probabilmente ora sta venendo fuori la reale differenza tra i due. E nulla impedisce di pensare che questo potrebbe essere l’anno di un Grande Slam

Dipende da Sinner, sono convinto che in parte ha snobbato la sua preparazione invernale, pensando che il suo unico rivale fosse Alcaraz, adesso forse ha capito che se vuole rimanere al vertice, il tennis deve rimanere la sua priorità assoluta e mettere in secondo piano tutto il resto

Federico (Guest) 12-03-2026 09:05

Guardando giocare Alcaraz e Sinner ho avuto un’unica forte impressione: Alcaraz è padrone del campo ovunque sia, da qualsiasi punto giochi, Sinner no. Ho visto due livelli diversi, come se Alcaraz abbia fatto un salto ulteriore, da gennaio in poi, mentre Sinner sia rimasto dov’era. Probabilmente ora sta venendo fuori la reale differenza tra i due. E nulla impedisce di pensare che questo potrebbe essere l’anno di un Grande Slam

omerjno 12-03-2026 08:43

Ieri Siniakova si è ritirata nel singolo, oggi giocherà?

Taxi Driver 12-03-2026 08:26

La Mboko ha la fisicità e la potenza per disinnescare il cigolato bielorusso.
I due cannibali si papperanno i loro avversari pure da bendati, siamo su universi tennistici diversi e non comunicanti.
Draper ha finalmente l’occasione di dimostrare di essere tornato al top o quasi e non solo a parole.
La dolce Rybakina in rampa di lancio

