WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

10/03/2026 09:37 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
TUR WTA 125 Antalya 3 – 1° Turno – terra

Center Court – ore 08:30
(9) Arantxa Rus NED vs Ekaterine Gorgodze GEO Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Arantxa Rus [9]
6
6
4
Ekaterine Gorgodze
7
3
6
Vincitore: Gorgodze


Maria Sara Popa ROU vs Tamara Zidansek SLO

WTA Antalya 125 #3
Maria Sara Popa
30
4
0
Tamara Zidansek
40
6
0


Polina Kudermetova UZB vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 08:30
Elina Avanesyan ARM vs (6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Elina Avanesyan
0
6
6
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [6]
0
3
3
0
Vincitore: Avanesyan


Teodora Kostovic SRB vs Lisa Pigato ITA

WTA Antalya 125 #3
Teodora Kostovic
15
4
6
3
Lisa Pigato
0
6
4
3


Veronika Erjavec SLO / Panna Udvardy HUN vs (2) Magali Kempen BEL / (2) Elena Pridankina RUS Non prima 11:00

WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
0
0
Magali Kempen / Elena Pridankina [2]
0
1




Court 3 – ore 08:30
Katarzyna Kawa POL vs Despina Papamichail GRE Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #3
Katarzyna Kawa
0
6
6
0
Despina Papamichail
0
1
3
0
Vincitore: Kawa


Carole Monnet FRA vs Iryna Shymanovich BLR

WTA Antalya 125 #3
Carole Monnet
0
6
6
0
Iryna Shymanovich
0
0
3
0
Vincitore: Monnet


Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs Deniz Cakil TUR / Ekaterina Khodzhaeva RUS Non prima 11:00

WTA Antalya 125 #3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
6
6
0
Deniz Cakil / Ekaterina Khodzhaeva
0
2
2
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic





Court 5 – ore 08:30
Berfu Cengiz TUR vs (7) Dominika Salkova CZE Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Berfu Cengiz
5
7
5
Dominika Salkova [7]
7
6
7
Vincitore: Salkova


Maria Lourdes Carle ARG vs (2) Moyuka Uchijima JPN

WTA Antalya 125 #3
Maria Lourdes Carle
30
2
3
Moyuka Uchijima [2]
15
6
5


(4) Alicia Barnett GBR / (4) Elixane Lechemia FRA vs Ekaterine Gorgodze GEO / Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare










USA WTA 125 Austin – 1° turno – terra

Center Court – ore 17:00
(3) Solana Sierra ARG vs Bianca Andreescu CAN Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Donna Vekic CRO vs (8) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Navarro USA vs Lulu Sun NZL Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 17:00
Dalma Galfi HUN vs Lanlana Tararudee THA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Maddison Inglis AUS vs Emerson Jones AUS

Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Anastasia Zakharova RUS vs Viktorija Golubic SUI Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(6) Kimberly Birrell AUS vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

