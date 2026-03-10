Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
ESTADIO CAP CANA – ore 16:00
Martin Landaluce
vs Jack Pinnington Jones
ATP Cap Cana
Martin Landaluce•
0
6
4
Jack Pinnington Jones [6]
0
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
2-1 → 3-1
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Landaluce
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pinnington Jones
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
5-0 → 6-0
M. Landaluce
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-0 → 5-0
J. Pinnington Jones
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
J. Pinnington Jones
1-0 → 2-0
Luca Van Assche vs Peter Bertran
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Mejia vs Arthur Fery (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Jarry vs Adam Walton (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Roberto Cid Subervi vs Alexander Blockx (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Mattia Bellucci
Il match deve ancora iniziare
GRANDSTAND – ore 16:00
Rei Sakamoto vs Liam Draxl
ATP Cap Cana
Rei Sakamoto•
15
1
Liam Draxl [8]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Draxl
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Sakamoto
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Coleman Wong vs (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Tomas Barrios Vera vs Raphael Collignon (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 16:00
Yibing Wu vs Andres Andrade
ATP Cap Cana
Yibing Wu [2]•
0
5
Andres Andrade
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Andrade
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Y. Wu
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Andrade
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
A. Andrade
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Y. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
vs Moez Echargui (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 19:00
Stefan Kozlov
vs Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
Terence Atmane vs Darwin Blanch (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
James Duckworth vs Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
Daniel Merida vs Marcos Giron (Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare
Emilio Nava vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Stefano Travaglia vs Aidan Mayo
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Alex Bolt
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Vukic vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Leandro Riedi vs Jay Friend
Il match deve ancora iniziare
Thai-Son Kwiatkowski vs Blaise Bicknell
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° Turno, cemento
Center – ore 09:00
Gabriele Piraino
vs Kimmer Coppejans
ATP Hersonissos
Gabriele Piraino
1
6
5
Kimmer Coppejans [4]
6
4
7
Vincitore: Coppejans
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
G. Piraino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
K. Coppejans
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
G. Piraino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Coppejans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
G. Piraino
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-3 → 3-3
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
K. Coppejans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Piraino
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-4 → 6-4
G. Piraino
0-30
15-30
30-30
30-40
df
5-2 → 5-3
K. Coppejans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
G. Piraino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
K. Coppejans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
K. Coppejans
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
G. Piraino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
K. Coppejans
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
K. Coppejans
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-3 → 0-4
K. Coppejans
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Ioannis Xilas vs Alex Rybakov
ATP Hersonissos
Ioannis Xilas•
0
3
0
Alex Rybakov
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rybakov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
I. Xilas
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
A. Rybakov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
A. Rybakov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
I. Xilas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
A. Rybakov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Tom Gentzsch vs Jacopo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
Maxim Mrva vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – ore 09:00
Giles Hussey
vs Harry Wendelken
ATP Hersonissos
Giles Hussey
6
5
Harry Wendelken [7]
7
7
Vincitore: Wendelken
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
G. Hussey
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-5 → 5-5
H. Wendelken
15-0
15-15
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Hussey
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 2-3
G. Hussey
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
G. Hussey
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
G. Hussey
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
G. Hussey
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
G. Hussey
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
df
4-3 → 4-4
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
G. Hussey
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-1 → 2-2
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Javier Barranco Cosano vs Abdullah Shelbayh
ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano
0
2
Abdullah Shelbayh•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
J. Barranco Cosano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Barranco Cosano
0-1 → 1-1
A. Shelbayh
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Lorenzo Carboni vs Federico Iannaccone
Il match deve ancora iniziare
Melios Efstathiou vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – ore 09:00
Peter Makk vs Philip Henning
ATP Hersonissos
Peter Makk
3
4
Philip Henning
6
6
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Henning
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Makk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
P. Makk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
P. Henning
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
P. Makk
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Henning
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
P. Makk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Makk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
P. Henning
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
P. Makk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
P. Henning
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
P. Makk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Robin Bertrand vs Christian Langmo
ATP Hersonissos
Robin Bertrand [8]
15
6
3
Christian Langmo•
15
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
C. Langmo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-3 → 1-4
R. Bertrand
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
R. Bertrand
15-40
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
C. Langmo
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Langmo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
1-2 → 2-2
R. Bertrand
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
C. Langmo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Bertrand
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Petr Nesterov vs Maximus Jones
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Jean Jaures – ore 10:30
Daniil Glinka
vs Dan Added
ATP Cherbourg
Daniil Glinka [4]
40
7
1
4
Dan Added•
A
5
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Added
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
D. Glinka
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
4-4 → 4-5
D. Added
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Glinka
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Added
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
D. Added
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Added
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Glinka
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Added
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
0-2 → 1-2
D. Glinka
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
D. Added
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Glinka
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
4-5 → 5-5
D. Glinka
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
40-40
40-A
4-3 → 4-4
D. Added
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-2 → 4-3
D. Glinka
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 4-2
D. Added
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Added
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Pavel Kotov vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Gilles Arnaud Bailly
Il match deve ancora iniziare
Raphael Perot vs Filippo Romano (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Patrick Brady vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Tom Paris vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
Tourlaville – ore 10:30
Mats Hermans / Mick Veldheer vs Scott Duncan / James Mackinlay
ATP Cherbourg
Mats Hermans / Mick Veldheer [4]
6
6
Scott Duncan / James Mackinlay
3
4
Vincitore: Hermans / Veldheer
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Hermans / Veldheer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
S. Duncan / Mackinlay
5-3 → 5-4
M. Hermans / Veldheer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
S. Duncan / Mackinlay
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
4-2 → 4-3
M. Hermans / Veldheer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
S. Duncan / Mackinlay
3-1 → 3-2
M. Hermans / Veldheer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
S. Duncan / Mackinlay
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Hermans / Veldheer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Duncan / Mackinlay
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hermans / Veldheer
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
S. Duncan / Mackinlay
5-2 → 5-3
M. Hermans / Veldheer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
S. Duncan / Mackinlay
4-1 → 4-2
M. Hermans / Veldheer
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
S. Duncan / Mackinlay
2-1 → 3-1
M. Hermans / Veldheer
1-1 → 2-1
S. Duncan / Mackinlay
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
M. Hermans / Veldheer
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alex Knaff vs Niels Visker (Non prima 13:00)
ATP Cherbourg
Alex Knaff
0
5
Niels Visker•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Knaff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
N. Visker
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Knaff
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Knaff
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Jurij Rodionov vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola / Geoffrey Blancaneaux vs Ben Jones / David Poljak (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Maxence Beauge / Matteo Martineau vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
Jelle Sels / Keegan Smith vs Szymon Kielan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 1° Turno, terra battuta
CENTER – ore 09:00
Marco Cecchinato
vs Guy Orly Iradukunda
ATP Kigali
Marco Cecchinato [8]
6
6
Guy Orly Iradukunda
0
2
Vincitore: Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Orly Iradukunda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
5-1 → 5-2
G. Orly Iradukunda
4-0 → 4-1
G. Orly Iradukunda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
G. Orly Iradukunda
15-0
15-15
30-15
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Orly Iradukunda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
G. Orly Iradukunda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
G. Orly Iradukunda
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Eliakim Coulibaly vs Corentin Denolly
ATP Kigali
Eliakim Coulibaly
4
3
Corentin Denolly
6
6
Vincitore: Denolly
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Coulibaly
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
E. Coulibaly
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Denolly
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-3 → 2-3
E. Coulibaly
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
C. Denolly
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Coulibaly
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Denolly
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
E. Coulibaly
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-5 → 4-5
E. Coulibaly
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
C. Denolly
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
3-2 → 3-3
C. Denolly
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Coulibaly
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Denolly
15-0
15-15
df
30-30
df
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Joel Schwaerzler vs Stefano Napolitano
ATP Kigali
Joel Schwaerzler [7]•
30
5
Stefano Napolitano
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
S. Napolitano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
S. Napolitano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Victor Cornea / Bruno Pujol Navarro vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 09:00
Sandro Kopp vs Ivan Marrero Curbelo
ATP Kigali
Sandro Kopp
6
6
Ivan Marrero Curbelo
4
1
Vincitore: Kopp
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marrero Curbelo
5-0 → 5-1
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-0 → 4-0
I. Marrero Curbelo
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
5-4 → 6-4
I. Marrero Curbelo
4-3 → 4-4
I. Marrero Curbelo
3-2 → 3-3
I. Marrero Curbelo
2-1 → 2-2
Roberto Carballes Baena vs Eero Vasa
ATP Kigali
Roberto Carballes Baena [3]•
0
4
6
4
Eero Vasa
0
6
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Vasa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 4-4
R. Carballes Baena
3-3 → 4-3
E. Vasa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
2-2 → 3-2
R. Carballes Baena
1-1 → 2-1
E. Vasa
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Carballes Baena
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Vasa
0-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-3 → 6-3
R. Carballes Baena
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-3 → 5-3
E. Vasa
0-30
15-30
15-40
30-40
df
3-3 → 4-3
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
2-1 → 3-1
E. Vasa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
2-0 → 2-1
R. Carballes Baena
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
E. Vasa
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
R. Carballes Baena
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
E. Vasa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Carballes Baena
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
2-1 → 3-1
E. Vasa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-1 → 2-1
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
E. Vasa
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Cesar Bouchelaghem vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 09:00
Max Houkes vs Luka Pavlovic
ATP Kigali
Max Houkes
4
6
6
Luka Pavlovic [6]
6
2
2
Vincitore: Houkes
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Pavlovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
M. Houkes
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Houkes
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Pavlovic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Pavlovic
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pavlovic
15-0
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
M. Houkes
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Pavlovic
0-15
15-30
ace
30-30
ace
30-40
df
40-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pavlovic
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
L. Pavlovic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
Ryan Nijboer vs Filip Cristian Jianu
ATP Kigali
Ryan Nijboer
0
6
2
Filip Cristian Jianu•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cristian Jianu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
R. Nijboer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
5-6 → 6-6
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Nijboer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
F. Cristian Jianu
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-3 → 5-4
R. Nijboer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
F. Cristian Jianu
4-2 → 4-3
F. Cristian Jianu
2-2 → 3-2
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Florent Bax vs Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 09:00
Maik Steiner vs Jay Clarke
ATP Kigali
Maik Steiner
7
3
3
Jay Clarke [4]
6
6
6
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Steiner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-4 → 3-5
M. Steiner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. Steiner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Steiner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
J. Clarke
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
M. Steiner
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
J. Clarke
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Steiner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Steiner
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Steiner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-4 → 2-4
M. Steiner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alexander Donski vs Garrett Johns
ATP Kigali
Alexander Donski
0
5
Garrett Johns•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
G. Johns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Donski
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Johns
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gabriele Pennaforti vs Sean Cuenin
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Jaime Faria
vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Moreno De Alboran vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Bastian Malla (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Diego Dedura vs Daniel Elahi Galan (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 14:00
Genaro Alberto Olivieri vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Felipe Meligeni Alves vs Benjamin Torrealba
Il match deve ancora iniziare
Gianluca Cadenasso vs Thiago Monteiro
Il match deve ancora iniziare
Pedro Sakamoto vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Franco Agamenone
vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
