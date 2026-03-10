Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

10/03/2026 09:26 1 commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ESTADIO CAP CANA – ore 16:00
Martin Landaluce ESP vs Jack Pinnington Jones GBR
ATP Cap Cana
Martin Landaluce
0
6
4
Jack Pinnington Jones [6]
0
0
2
Mostra dettagli

Luca Van Assche FRA vs Peter Bertran DOM

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Arthur Fery GBR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Jarry CHI vs Adam Walton AUS (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Cid Subervi DOM vs Alexander Blockx BEL (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND – ore 16:00
Rei Sakamoto JPN vs Liam Draxl CAN

ATP Cap Cana
Rei Sakamoto
15
1
Liam Draxl [8]
0
1
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs it (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs Raphael Collignon BEL (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 16:00
Yibing Wu CHN vs Andres Andrade ECU

ATP Cap Cana
Yibing Wu [2]
0
5
Andres Andrade
30
5
Mostra dettagli

it vs Moez Echargui TUN (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 19:00
Stefan Kozlov USA vs Marc Polmans AUS
Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Darwin Blanch USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Marcos Giron USA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Stefano Travaglia ITA vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Alex Bolt AUS

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Leandro Riedi SUI vs Jay Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Thai-Son Kwiatkowski USA vs Blaise Bicknell JAM

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° Turno, cemento

Center – ore 09:00
Gabriele Piraino ITA vs Kimmer Coppejans BEL
ATP Hersonissos
Gabriele Piraino
1
6
5
Kimmer Coppejans [4]
6
4
7
Vincitore: Coppejans
Mostra dettagli

Ioannis Xilas GRE vs Alex Rybakov USA

ATP Hersonissos
Ioannis Xilas
0
3
0
Alex Rybakov
0
6
0
Mostra dettagli

Tom Gentzsch GER vs Jacopo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare




Court 17 – ore 09:00
Giles Hussey GBR vs Harry Wendelken GBR
ATP Hersonissos
Giles Hussey
6
5
Harry Wendelken [7]
7
7
Vincitore: Wendelken
Mostra dettagli

Javier Barranco Cosano ESP vs Abdullah Shelbayh JOR

ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano
0
2
Abdullah Shelbayh
0
4
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs Federico Iannaccone ITA

Il match deve ancora iniziare

Melios Efstathiou CYP vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – ore 09:00
Peter Makk HUN vs Philip Henning RSA

ATP Hersonissos
Peter Makk
3
4
Philip Henning
6
6
Vincitore: Henning
Mostra dettagli

Robin Bertrand FRA vs Christian Langmo USA

ATP Hersonissos
Robin Bertrand [8]
15
6
3
Christian Langmo
15
3
5
Mostra dettagli

Petr Nesterov BUL vs Maximus Jones THA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 10:30
Daniil Glinka EST vs Dan Added FRA
ATP Cherbourg
Daniil Glinka [4]
40
7
1
4
Dan Added
A
5
6
5
Mostra dettagli

Pavel Kotov RUS vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Gilles Arnaud Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot FRA vs Filippo Romano ITA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Brady GBR vs Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare



Tourlaville – ore 10:30
Mats Hermans NED / Mick Veldheer NED vs Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR

ATP Cherbourg
Mats Hermans / Mick Veldheer [4]
6
6
Scott Duncan / James Mackinlay
3
4
Vincitore: Hermans / Veldheer
Mostra dettagli

Alex Knaff LUX vs Niels Visker NED (Non prima 13:00)

ATP Cherbourg
Alex Knaff
0
5
Niels Visker
40
3
Mostra dettagli

Jurij Rodionov AUT vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI / Geoffrey Blancaneaux FRA vs Ben Jones GBR / David Poljak CZE (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Maxence Beauge FRA / Matteo Martineau FRA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Jelle Sels NED / Keegan Smith USA vs Szymon Kielan POL / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 1° Turno, terra battuta

CENTER – ore 09:00
Marco Cecchinato ITA vs Guy Orly Iradukunda BDI
ATP Kigali
Marco Cecchinato [8]
6
6
Guy Orly Iradukunda
0
2
Vincitore: Cecchinato
Mostra dettagli

Eliakim Coulibaly CIV vs Corentin Denolly FRA

ATP Kigali
Eliakim Coulibaly
4
3
Corentin Denolly
6
6
Vincitore: Denolly
Mostra dettagli

Joel Schwaerzler AUT vs Stefano Napolitano ITA

ATP Kigali
Joel Schwaerzler [7]
30
5
Stefano Napolitano
0
6
Mostra dettagli

Victor Cornea ROU / Bruno Pujol Navarro ESP vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 09:00
Sandro Kopp AUT vs Ivan Marrero Curbelo ESP

ATP Kigali
Sandro Kopp
6
6
Ivan Marrero Curbelo
4
1
Vincitore: Kopp
Mostra dettagli

Roberto Carballes Baena ESP vs Eero Vasa FIN

ATP Kigali
Roberto Carballes Baena [3]
0
4
6
4
Eero Vasa
0
6
3
4
Mostra dettagli

Cesar Bouchelaghem FRA vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 09:00
Max Houkes NED vs Luka Pavlovic FRA

ATP Kigali
Max Houkes
4
6
6
Luka Pavlovic [6]
6
2
2
Vincitore: Houkes
Mostra dettagli

Ryan Nijboer NED vs Filip Cristian Jianu ROU

ATP Kigali
Ryan Nijboer
0
6
2
Filip Cristian Jianu
0
7
1
Mostra dettagli

Florent Bax FRA vs Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 09:00
Maik Steiner GER vs Jay Clarke GBR

ATP Kigali
Maik Steiner
7
3
3
Jay Clarke [4]
6
6
6
Vincitore: Clarke
Mostra dettagli

Alexander Donski BUL vs Garrett Johns USA

ATP Kigali
Alexander Donski
0
5
Garrett Johns
0
5
Mostra dettagli

Gabriele Pennaforti ITA vs Sean Cuenin FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Jaime Faria POR vs Igor Marcondes BRA
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Moreno De Alboran USA vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Bastian Malla CHI (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura GER vs Daniel Elahi Galan COL (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 14:00
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Gustavo Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA vs Thiago Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare




Cancha 2 – ore 14:00
Franco Agamenone ITA vs Guido Ivan Justo ARG
Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Betafasan 10-03-2026 10:04

Che schifo! Maestrelli al primo turno contro Bellucci!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!