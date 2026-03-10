Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Cap Cana Martin Landaluce • Martin Landaluce 0 6 4 Jack Pinnington Jones [6] Jack Pinnington Jones [6] 0 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Landaluce 4-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 2-1 → 3-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Landaluce 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Pinnington Jones 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Pinnington Jones 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Luca Van Assche vs Peter Bertran



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia vs Arthur Fery (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Jarry vs Adam Walton (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Roberto Cid Subervi vs Alexander Blockx (Non prima 22:30)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli vs Mattia Bellucci



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – ore 16:00

Rei Sakamoto vs Liam Draxl



ATP Cap Cana Rei Sakamoto • Rei Sakamoto 15 1 Liam Draxl [8] Liam Draxl [8] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Sakamoto 15-0 1-1 L. Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Sakamoto 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Coleman Wong vs (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera vs Raphael Collignon (Non prima 23:30)



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – ore 16:00

Yibing Wu vs Andres Andrade



ATP Cap Cana Yibing Wu [2] • Yibing Wu [2] 0 5 Andres Andrade Andres Andrade 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Wu 0-15 0-30 df 5-5 A. Andrade 0-15 0-30 df 0-40 df 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Andrade 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Wu 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Andrade 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Andrade 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Andrade 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

vs Moez Echargui (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

vs



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlovvs Marc Polmans

Terence Atmane vs Darwin Blanch (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

James Duckworth vs Jan-Lennard Struff



Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida vs Marcos Giron (Non prima 04:00)



Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava vs Michael Mmoh



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 19:00

Stefano Travaglia vs Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi vs Alex Bolt



Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic vs Billy Harris



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 19:00

Leandro Riedi vs Jay Friend



Il match deve ancora iniziare

Thai-Son Kwiatkowski vs Blaise Bicknell



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° Turno, cemento

ATP Hersonissos Gabriele Piraino Gabriele Piraino 1 6 5 Kimmer Coppejans [4] Kimmer Coppejans [4] 6 4 7 Vincitore: Coppejans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 G. Piraino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 K. Coppejans 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Piraino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 G. Piraino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Piraino 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 3-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Piraino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 G. Piraino 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 K. Coppejans 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Piraino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Piraino 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 G. Piraino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Piraino 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 G. Piraino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Coppejans 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Piraino 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Piraino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 K. Coppejans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Piraino 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 K. Coppejans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Piraino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Ioannis Xilas vs Alex Rybakov



ATP Hersonissos Ioannis Xilas • Ioannis Xilas 0 3 0 Alex Rybakov Alex Rybakov 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Xilas 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rybakov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 I. Xilas 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 A. Rybakov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 I. Xilas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Rybakov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 I. Xilas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Rybakov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Xilas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Rybakov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Tom Gentzsch vs Jacopo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva vs Dimitar Kuzmanov



Il match deve ancora iniziare

ATP Hersonissos Giles Hussey Giles Hussey 6 5 Harry Wendelken [7] Harry Wendelken [7] 7 7 Vincitore: Wendelken Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 G. Hussey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Wendelken 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Hussey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Hussey 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 H. Wendelken 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 G. Hussey 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Hussey 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 G. Hussey 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df df 4-3 → 4-4 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 G. Hussey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Wendelken 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Hussey 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 H. Wendelken 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Javier Barranco Cosano vs Abdullah Shelbayh



ATP Hersonissos Javier Barranco Cosano Javier Barranco Cosano 0 2 Abdullah Shelbayh • Abdullah Shelbayh 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Shelbayh 2-4 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Barranco Cosano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Lorenzo Carboni vs Federico Iannaccone



Il match deve ancora iniziare

Melios Efstathiou vs Toby Samuel



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – ore 09:00

Peter Makk vs Philip Henning



ATP Hersonissos Peter Makk Peter Makk 3 4 Philip Henning Philip Henning 6 6 Vincitore: Henning Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Makk 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 P. Henning 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Makk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 P. Henning 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Makk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Henning 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Makk 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Henning 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Makk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 P. Henning 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Makk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 P. Henning 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Makk 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Henning 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Makk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Henning 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Makk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 P. Henning 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 P. Makk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Robin Bertrand vs Christian Langmo



ATP Hersonissos Robin Bertrand [8] Robin Bertrand [8] 15 6 3 Christian Langmo • Christian Langmo 15 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Langmo 0-15 15-15 3-5 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Langmo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 R. Bertrand 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Langmo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 R. Bertrand 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Langmo 30-40 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Langmo 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Bertrand 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Langmo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-2 → 2-2 R. Bertrand 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 C. Langmo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bertrand 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Petr Nesterov vs Maximus Jones



Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon vs Buvaysar Gadamauri



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Cherbourg Daniil Glinka [4] Daniil Glinka [4] 40 7 1 4 Dan Added • Dan Added A 5 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Added 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 D. Glinka 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 D. Added 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Added 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Glinka 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Added 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 D. Glinka 15-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 D. Added 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Glinka 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Added 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Glinka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Glinka 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Added 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-2 → 1-2 D. Glinka 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Added 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Glinka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 D. Added 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 D. Glinka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Added 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Glinka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Added 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 D. Glinka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 D. Added 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Added 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Glinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Pavel Kotov vs Clement Chidekh



Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo vs Gilles Arnaud Bailly



Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot vs Filippo Romano (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Patrick Brady vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Tom Paris vs Lucas Poullain



Il match deve ancora iniziare

Tourlaville – ore 10:30

Mats Hermans / Mick Veldheer vs Scott Duncan / James Mackinlay



ATP Cherbourg Mats Hermans / Mick Veldheer [4] Mats Hermans / Mick Veldheer [4] 6 6 Scott Duncan / James Mackinlay Scott Duncan / James Mackinlay 3 4 Vincitore: Hermans / Veldheer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Duncan / Mackinlay 15-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Hermans / Veldheer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Duncan / Mackinlay 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 M. Hermans / Veldheer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Duncan / Mackinlay 15-0 ace 30-0 30-15 ace 3-1 → 3-2 M. Hermans / Veldheer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Duncan / Mackinlay 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Hermans / Veldheer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Duncan / Mackinlay 0-15 df 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Hermans / Veldheer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 S. Duncan / Mackinlay 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Hermans / Veldheer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 S. Duncan / Mackinlay 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Duncan / Mackinlay 15-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Duncan / Mackinlay 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alex Knaff vs Niels Visker (Non prima 13:00)



ATP Cherbourg Alex Knaff Alex Knaff 0 5 Niels Visker • Niels Visker 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Visker 15-0 40-0 5-3 A. Knaff 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Visker 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Knaff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Visker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Knaff 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Visker 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Knaff 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Visker 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Jurij Rodionov vs Maxime Janvier



Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola / Geoffrey Blancaneaux vs Ben Jones / David Poljak (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Maxence Beauge / Matteo Martineau vs Erik Grevelius / Adam Heinonen



Il match deve ancora iniziare

Jelle Sels / Keegan Smith vs Szymon Kielan / Bogdan Pavel



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 1° Turno, terra battuta

ATP Kigali Marco Cecchinato [8] Marco Cecchinato [8] 6 6 Guy Orly Iradukunda Guy Orly Iradukunda 0 2 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Orly Iradukunda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 5-1 → 5-2 M. Cecchinato 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Orly Iradukunda 15-0 15-15 30-15 4-0 → 4-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Orly Iradukunda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Orly Iradukunda 15-0 15-15 30-15 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Cecchinato 15-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 G. Orly Iradukunda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Orly Iradukunda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Orly Iradukunda 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Eliakim Coulibaly vs Corentin Denolly



ATP Kigali Eliakim Coulibaly Eliakim Coulibaly 4 3 Corentin Denolly Corentin Denolly 6 6 Vincitore: Denolly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Coulibaly 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 C. Denolly 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Coulibaly 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Denolly 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Coulibaly 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 C. Denolly 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 E. Coulibaly 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 C. Denolly 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Coulibaly 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Denolly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Coulibaly 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 C. Denolly 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 E. Coulibaly 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Denolly 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 E. Coulibaly 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Denolly 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Coulibaly 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Denolly 15-0 15-15 df 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 E. Coulibaly 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Joel Schwaerzler vs Stefano Napolitano



ATP Kigali Joel Schwaerzler [7] • Joel Schwaerzler [7] 30 5 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 0 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Schwaerzler 15-0 30-0 5-6 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Victor Cornea / Bruno Pujol Navarro vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 09:00

Sandro Kopp vs Ivan Marrero Curbelo



ATP Kigali Sandro Kopp Sandro Kopp 6 6 Ivan Marrero Curbelo Ivan Marrero Curbelo 4 1 Vincitore: Kopp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Kopp 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 6-1 I. Marrero Curbelo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 I. Marrero Curbelo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 S. Kopp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 I. Marrero Curbelo 15-15 15-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Marrero Curbelo 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 S. Kopp 15-0 30-15 ace 30-30 4-4 → 5-4 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Kopp 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Kopp 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Marrero Curbelo 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2

Roberto Carballes Baena vs Eero Vasa



ATP Kigali Roberto Carballes Baena [3] • Roberto Carballes Baena [3] 0 4 6 4 Eero Vasa Eero Vasa 0 6 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Carballes Baena 4-4 E. Vasa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 E. Vasa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Vasa 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Vasa 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Vasa 0-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 E. Vasa 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 E. Vasa 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 E. Vasa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Vasa 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 E. Vasa 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Vasa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 E. Vasa 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Vasa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Vasa 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Cesar Bouchelaghem vs Arthur Gea



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – ore 09:00

Max Houkes vs Luka Pavlovic



ATP Kigali Max Houkes Max Houkes 4 6 6 Luka Pavlovic [6] Luka Pavlovic [6] 6 2 2 Vincitore: Houkes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Pavlovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Houkes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Pavlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Houkes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Pavlovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Houkes 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Pavlovic 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Houkes 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Pavlovic 0-15 0-40 5-2 → 6-2 M. Houkes 0-15 15-15 30-15 4-2 → 5-2 L. Pavlovic 15-0 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 M. Houkes 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Pavlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Houkes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Pavlovic 0-15 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 40-40 ace 1-0 → 1-1 M. Houkes 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Pavlovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Houkes 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Pavlovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Houkes 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Pavlovic 15-0 40-0 ace 40-15 df 2-3 → 2-4 M. Houkes 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Pavlovic 15-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 M. Houkes 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Pavlovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Houkes 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Ryan Nijboer vs Filip Cristian Jianu



ATP Kigali Ryan Nijboer Ryan Nijboer 0 6 2 Filip Cristian Jianu • Filip Cristian Jianu 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cristian Jianu 2-1 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Nijboer 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 R. Nijboer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 5-6 → 6-6 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Nijboer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Cristian Jianu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Nijboer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Cristian Jianu 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Nijboer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Florent Bax vs Maximilian Neuchrist



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – ore 09:00

Maik Steiner vs Jay Clarke



ATP Kigali Maik Steiner Maik Steiner 7 3 3 Jay Clarke [4] Jay Clarke [4] 6 6 6 Vincitore: Clarke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Steiner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Steiner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Steiner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Steiner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Steiner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Clarke 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Steiner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Clarke 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Steiner 0-15 df 15-15 ace 30-15 1-3 → 2-3 J. Clarke 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Steiner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Steiner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Steiner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Steiner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Steiner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Steiner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 J. Clarke 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Steiner 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Steiner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Alexander Donski vs Garrett Johns



ATP Kigali Alexander Donski Alexander Donski 0 5 Garrett Johns • Garrett Johns 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Johns 5-5 A. Donski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Johns 15-0 30-0 ace 4-4 → 4-5 A. Donski 30-0 30-15 40-30 df 3-4 → 4-4 G. Johns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Donski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Johns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Donski 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Johns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Donski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Johns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Gabriele Pennaforti vs Sean Cuenin



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Jaime Fariavs Igor Marcondes

Nicolas Moreno De Alboran vs Matias Soto



Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo vs Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna vs Bastian Malla (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura vs Daniel Elahi Galan (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 14:00

Genaro Alberto Olivieri vs Gustavo Heide



Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves vs Benjamin Torrealba



Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso vs Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto vs Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenonevs Guido Ivan Justo

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Cannon Kingsley



Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich vs Facundo Mena



Il match deve ancora iniziare