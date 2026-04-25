Darderi domina Cerundolo a Madrid: Luciano vola al terzo turno e trova Francisco
Luciano Darderi continua il suo cammino al Masters 1000 di Madrid. Dopo il bye all’esordio, l’azzurro ha debuttato direttamente al secondo turno e ha superato con autorità Juan Manuel Cerundolo, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-3.
Una vittoria netta per Darderi, che ha confermato le buone sensazioni sulla terra battuta madrilena e ha gestito con personalità un match in cui è quasi sempre riuscito a imporre il proprio ritmo. L’italiano è partito fortissimo, mettendo subito pressione all’argentino e prendendo il controllo degli scambi fin dalle prime fasi.
Nel primo set Darderi ha fatto la differenza in risposta, strappando il servizio a Cerundolo in due occasioni. L’azzurro ha comandato il gioco con continuità, limitando gli errori e impedendo al suo avversario di entrare davvero in partita. Il parziale si è chiuso rapidamente sul 6-1, risultato che ha indirizzato in modo chiaro l’incontro.
Più combattuto l’inizio del secondo set. Darderi era riuscito a portarsi avanti di un break, ma nel secondo game ha subito il controbreak di Cerundolo, che ha provato a rimettere in equilibrio la partita. La reazione dell’azzurro, però, è stata immediata: Luciano ha piazzato un nuovo break nel terzo game, tornando avanti e riprendendo il controllo del match.
Da quel momento Darderi ha continuato a gestire bene i propri turni di battuta, aspettando il momento giusto per chiudere definitivamente i conti. Il break decisivo è arrivato nel nono game, quando Cerundolo si è trovato avanti 40-15, ma l’italiano è riuscito a ribaltare la situazione, strappando ancora una volta il servizio all’argentino e chiudendo il set per 6-3.
Per Darderi arriva così una vittoria importante, ottenuta con autorità e senza concedere troppo al suo avversario. L’azzurro accede al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove lo attende una sfida molto interessante contro l’altro fratello Cerundolo, Francisco, giocatore più quotato e avversario decisamente più pericoloso.
Dopo aver battuto Juan Manuel, Darderi avrà dunque l’occasione di misurarsi con Francisco Cerundolo in un match che si preannuncia molto più complicato, ma anche ricco di stimoli. L’italiano arriva all’appuntamento con fiducia, forte di un debutto convincente e di una prestazione solida in ogni fase del gioco.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Luciano Darderi, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
Ora però Darderi trova Cerundolo quello vero.
Capita anche di essere gemelli senza essere fratelli. O almeno, stessa madre, ma figli di padri diversi in un parto gemellare. Rarissimo ma possibile (così mi dice un genetista, relata refero)
Boh, a me sembra che sulla terra se la giochino alla pari, poi Cerundolo ha più esperienza su cemento, ma anche Luciano sta crescendo su quella superfice (terzo e quarto turno a Us Open e Australian open se non ricordo male)
Beh, allora può far compagnia a tanti francesi e spagnoli e russi. Fra racchette fracassate, improperi, urlacci e quanto mai altro non è che quel che fa Darderi possa destar stupore. Era proprio necessario un commento denigratorio a prescindere? Lo stesso Alcaraz non è esattamente un manuale di formalismo in campo.
Darderi ha un atteggiamento in campo molto sopra le righe.
Tamarro come pochi. In passato ricordo altri argentini con un atteggiamento simile, ma lui li supera tutti.
anche per me domina…..nel secondo set cerundolo ci ha provato un po’ di piu ma credo non ci siano mai stati dubbi sul risultato finale
È raro, ma a volte si può essere fratelli anche senza essere gemelli. Ogni tanto capita
Francisco sulla terra è molto più solido di darderi.
Possibilità di vittoria non più del 30 %.
Ma quanti Cerundoli ci sono? È stato un parto gemellare?
“domina” direi che è esagerato soprattutto il secondo set è stato molto molto bilanciato.
Del resto i Cerundoli son cagnacci, Luciano molto incazzoso ma è normale
Grande lucianone e ora il fratello per non fare un torto alla famiglia Cerundolo
Con il fratello sarà più dura, ma comunque alla portata di Luciano (credo siano alla pari nei confronti diretti o giù di lì)