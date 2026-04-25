Avanza Darderi ATP, Copertina

Darderi domina Cerundolo a Madrid: Luciano vola al terzo turno e trova Francisco

25/04/2026 14:39 12 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

Luciano Darderi continua il suo cammino al Masters 1000 di Madrid. Dopo il bye all’esordio, l’azzurro ha debuttato direttamente al secondo turno e ha superato con autorità Juan Manuel Cerundolo, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-3.
Una vittoria netta per Darderi, che ha confermato le buone sensazioni sulla terra battuta madrilena e ha gestito con personalità un match in cui è quasi sempre riuscito a imporre il proprio ritmo. L’italiano è partito fortissimo, mettendo subito pressione all’argentino e prendendo il controllo degli scambi fin dalle prime fasi.

Nel primo set Darderi ha fatto la differenza in risposta, strappando il servizio a Cerundolo in due occasioni. L’azzurro ha comandato il gioco con continuità, limitando gli errori e impedendo al suo avversario di entrare davvero in partita. Il parziale si è chiuso rapidamente sul 6-1, risultato che ha indirizzato in modo chiaro l’incontro.

Più combattuto l’inizio del secondo set. Darderi era riuscito a portarsi avanti di un break, ma nel secondo game ha subito il controbreak di Cerundolo, che ha provato a rimettere in equilibrio la partita. La reazione dell’azzurro, però, è stata immediata: Luciano ha piazzato un nuovo break nel terzo game, tornando avanti e riprendendo il controllo del match.
Da quel momento Darderi ha continuato a gestire bene i propri turni di battuta, aspettando il momento giusto per chiudere definitivamente i conti. Il break decisivo è arrivato nel nono game, quando Cerundolo si è trovato avanti 40-15, ma l’italiano è riuscito a ribaltare la situazione, strappando ancora una volta il servizio all’argentino e chiudendo il set per 6-3.
Per Darderi arriva così una vittoria importante, ottenuta con autorità e senza concedere troppo al suo avversario. L’azzurro accede al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove lo attende una sfida molto interessante contro l’altro fratello Cerundolo, Francisco, giocatore più quotato e avversario decisamente più pericoloso.
Dopo aver battuto Juan Manuel, Darderi avrà dunque l’occasione di misurarsi con Francisco Cerundolo in un match che si preannuncia molto più complicato, ma anche ricco di stimoli. L’italiano arriva all’appuntamento con fiducia, forte di un debutto convincente e di una prestazione solida in ogni fase del gioco.

ATP Madrid
Juan Manuel Cerundolo
1
3
Luciano Darderi [18]
6
6
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli

CERUNDOLO
🇦🇷

vs
DARDERI
🇮🇹

SERVICE STATS
178
Serve Rating
270
3
Aces
6
2
Double Faults
3
20/46 (43%)
First Serve
26/52 (50%)
10/20 (50%)
1st Serve Pts Won
18/26 (69%)
12/26 (46%)
2nd Serve Pts Won
16/26 (62%)
2/7 (29%)
Break Pts Saved
2/3 (67%)
8
Service Games Played
8

RETURN STATS
115
Return Rating
238
8/26 (31%)
1st Srv Return Pts
10/20 (50%)
10/26 (38%)
2nd Srv Return Pts
14/26 (54%)
1/3 (33%)
Break Pts Converted
5/7 (71%)
8
Return Games Played
8

POINT STATS
3/7 (43%)
Net Points Won
7/13 (54%)
14
Winners
16
23
Unforced Errors
14
22/46 (48%)
Service Pts Won
34/52 (65%)
18/52 (35%)
Return Pts Won
24/46 (52%)
40/98 (41%)
Total Points Won
58/98 (59%)

SERVICE SPEED
203 km/h
Max Speed
221 km/h
187 km/h
1st Serve Avg
208 km/h
147 km/h
2nd Serve Avg
161 km/h



Francesco Paolo Villarico

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12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Aldo (Guest) 25-04-2026 16:11

Ora però Darderi trova Cerundolo quello vero.

 12
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Detuqueridapresencia 25-04-2026 15:56

Scritto da flaubert

Scritto da Taxi Driver
Ma quanti Cerundoli ci sono? È stato un parto gemellare?

È raro, ma a volte si può essere fratelli anche senza essere gemelli. Ogni tanto capita

Capita anche di essere gemelli senza essere fratelli. O almeno, stessa madre, ma figli di padri diversi in un parto gemellare. Rarissimo ma possibile (così mi dice un genetista, relata refero)

 11
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NonSoloSinner (Guest) 25-04-2026 15:55

Scritto da Paul Newman
Francisco sulla terra è molto più solido di darderi.
Possibilità di vittoria non più del 30 %.

Boh, a me sembra che sulla terra se la giochino alla pari, poi Cerundolo ha più esperienza su cemento, ma anche Luciano sta crescendo su quella superfice (terzo e quarto turno a Us Open e Australian open se non ricordo male)

 10
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robdes12 25-04-2026 15:45

Scritto da Lorenzo

Scritto da l Occhio di Sauron
“domina” direi che è esagerato soprattutto il secondo set è stato molto molto bilanciato.
Del resto i Cerundoli son cagnacci, Luciano molto incazzoso ma è normale

Darderi ha un atteggiamento in campo molto sopra le righe.
Tamarro come pochi. In passato ricordo altri argentini con un atteggiamento simile, ma lui li supera tutti.

Beh, allora può far compagnia a tanti francesi e spagnoli e russi. Fra racchette fracassate, improperi, urlacci e quanto mai altro non è che quel che fa Darderi possa destar stupore. Era proprio necessario un commento denigratorio a prescindere? Lo stesso Alcaraz non è esattamente un manuale di formalismo in campo.

 9
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+1: Marco M.
Lorenzo (Guest) 25-04-2026 15:26

Scritto da l Occhio di Sauron
“domina” direi che è esagerato soprattutto il secondo set è stato molto molto bilanciato.
Del resto i Cerundoli son cagnacci, Luciano molto incazzoso ma è normale

Darderi ha un atteggiamento in campo molto sopra le righe.
Tamarro come pochi. In passato ricordo altri argentini con un atteggiamento simile, ma lui li supera tutti.

 8
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-1: Detuqueridapresencia, brunodalla
magilla 25-04-2026 15:22

Scritto da l Occhio di Sauron
“domina” direi che è esagerato soprattutto il secondo set è stato molto molto bilanciato.
Del resto i Cerundoli son cagnacci, Luciano molto incazzoso ma è normale

anche per me domina…..nel secondo set cerundolo ci ha provato un po’ di piu ma credo non ci siano mai stati dubbi sul risultato finale

 7
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flaubert (Guest) 25-04-2026 15:16

Scritto da Taxi Driver
Ma quanti Cerundoli ci sono? È stato un parto gemellare?

È raro, ma a volte si può essere fratelli anche senza essere gemelli. Ogni tanto capita

 6
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+1: Marco M.
Paul Newman (Guest) 25-04-2026 15:10

Francisco sulla terra è molto più solido di darderi.
Possibilità di vittoria non più del 30 %.

 5
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Taxi Driver 25-04-2026 14:58

Ma quanti Cerundoli ci sono? È stato un parto gemellare?

 4
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l Occhio di Sauron 25-04-2026 14:55

“domina” direi che è esagerato soprattutto il secondo set è stato molto molto bilanciato.

Del resto i Cerundoli son cagnacci, Luciano molto incazzoso ma è normale

 3
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Nike (Guest) 25-04-2026 14:54

Grande lucianone e ora il fratello per non fare un torto alla famiglia Cerundolo

 2
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NonSoloSinner (Guest) 25-04-2026 14:45

Con il fratello sarà più dura, ma comunque alla portata di Luciano (credo siano alla pari nei confronti diretti o giù di lì)

 1
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