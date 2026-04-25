Darderi domina Cerundolo a Madrid: Luciano vola al terzo turno e trova Francisco

Luciano Darderi continua il suo cammino al Masters 1000 di Madrid. Dopo il bye all’esordio, l’azzurro ha debuttato direttamente al secondo turno e ha superato con autorità Juan Manuel Cerundolo, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-3.

Una vittoria netta per Darderi, che ha confermato le buone sensazioni sulla terra battuta madrilena e ha gestito con personalità un match in cui è quasi sempre riuscito a imporre il proprio ritmo. L’italiano è partito fortissimo, mettendo subito pressione all’argentino e prendendo il controllo degli scambi fin dalle prime fasi.

Nel primo set Darderi ha fatto la differenza in risposta, strappando il servizio a Cerundolo in due occasioni. L’azzurro ha comandato il gioco con continuità, limitando gli errori e impedendo al suo avversario di entrare davvero in partita. Il parziale si è chiuso rapidamente sul 6-1, risultato che ha indirizzato in modo chiaro l’incontro.

Più combattuto l’inizio del secondo set. Darderi era riuscito a portarsi avanti di un break, ma nel secondo game ha subito il controbreak di Cerundolo, che ha provato a rimettere in equilibrio la partita. La reazione dell’azzurro, però, è stata immediata: Luciano ha piazzato un nuovo break nel terzo game, tornando avanti e riprendendo il controllo del match.

Da quel momento Darderi ha continuato a gestire bene i propri turni di battuta, aspettando il momento giusto per chiudere definitivamente i conti. Il break decisivo è arrivato nel nono game, quando Cerundolo si è trovato avanti 40-15, ma l’italiano è riuscito a ribaltare la situazione, strappando ancora una volta il servizio all’argentino e chiudendo il set per 6-3.

Per Darderi arriva così una vittoria importante, ottenuta con autorità e senza concedere troppo al suo avversario. L’azzurro accede al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove lo attende una sfida molto interessante contro l’altro fratello Cerundolo, Francisco, giocatore più quotato e avversario decisamente più pericoloso.

Dopo aver battuto Juan Manuel, Darderi avrà dunque l’occasione di misurarsi con Francisco Cerundolo in un match che si preannuncia molto più complicato, ma anche ricco di stimoli. L’italiano arriva all’appuntamento con fiducia, forte di un debutto convincente e di una prestazione solida in ogni fase del gioco.

ATP Madrid Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 1 3 Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CERUNDOLO 🇦🇷 vs DARDERI 🇮🇹 SERVICE STATS 178

Serve Rating

270 3

Aces

6 2

Double Faults

3 20/46 (43%)

First Serve

26/52 (50%) 10/20 (50%)

1st Serve Pts Won

18/26 (69%) 12/26 (46%)

2nd Serve Pts Won

16/26 (62%) 2/7 (29%)

Break Pts Saved

2/3 (67%) 8

Service Games Played

8 RETURN STATS 115

Return Rating

238 8/26 (31%)

1st Srv Return Pts

10/20 (50%) 10/26 (38%)

2nd Srv Return Pts

14/26 (54%) 1/3 (33%)

Break Pts Converted

5/7 (71%) 8

Return Games Played

8 POINT STATS 3/7 (43%)

Net Points Won

7/13 (54%) 14

Winners

16 23

Unforced Errors

14 22/46 (48%)

Service Pts Won

34/52 (65%) 18/52 (35%)

Return Pts Won

24/46 (52%) 40/98 (41%)

Total Points Won

58/98 (59%) SERVICE SPEED 203 km/h

Max Speed

221 km/h 187 km/h

1st Serve Avg

208 km/h 147 km/h

2nd Serve Avg

161 km/h





Francesco Paolo Villarico