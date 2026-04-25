Challenger 75 Jiujiang: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 75 Jiujiang – Tabellone Principale – hard
(1) Sho Shimabukuro vs Qualifier
Keegan Smith vs Qualifier
Giles Hussey vs (PR) Jason Jung
(WC) Aoran Wang vs (6) Alex Bolt
(3) Adam Walton vs (WC) Jie Cui
(PR) Blake Ellis vs (WC) Rigele Te
Qualifier vs Liam Broady
Alexis Galarneau vs (5) Dane Sweeny
(7) Yunchaokete Bu vs Qualifier
Qualifier vs James McCabe
Yu Hsiou Hsu vs Rio Noguchi
Mikhail Kukushkin vs (4) Coleman Wong
(8) Mark Lajal vs (Alt) Akira Santillan
Bernard Tomic vs Qualifier
(NG) Ognjen Milic vs (Alt) Renta Tokuda
Fajing Sun vs (2) Tristan Schoolkate
Challenger 75 Jiujiang – Tabellone Qualificazione – hard
Beibit Zhukayev [1] 🇰🇿 vs Yusuke Takahashi 🇯🇵
Yuta Shimizu [7] 🇯🇵 vs Yuxiang Tian [WC] 🇨🇳
Tung-Lin Wu [2] 🇹🇼 vs Jiangnan Wei [WC] 🇨🇳
Jake Delaney [12] 🇦🇺 vs Pietro Fellin 🇮🇹
Andre Ilagan [3] 🇺🇸 vs Xing Dao Chen [ALT] 🇨🇳
Filip Peliwo [11] 🇨🇦 vs Kody Pearson [ALT] 🇦🇺
Marat Sharipov [4] 🇷🇺 vs Ben Jones [ALT] 🇬🇧
Hiroki Moriya [8] 🇯🇵 vs Haoran Hu [WC] 🇨🇳
Hayato Matsuoka [5] 🇯🇵 vs Evan Zhu [ALT] 🇺🇸
Omar Jasika [10] 🇦🇺 vs Yaojie Zeng [ALT] 🇨🇳
Daniel Masur [6] 🇩🇪 vs Zhengyu Sun [WC] 🇨🇳
Matthew Dellavedova [9] 🇦🇺 vs Yusuke Kusuhara 🇯🇵
Center Court – ore 05:00
Kody Pearson vs Filip Peliwo
Marat Sharipov vs Ben Jones
Yaojie Zeng vs Omar Jasika
Beibit Zhukayev vs Yusuke Takahashi (Non prima 09:30)
Court 1 – ore 05:00
Tung-Lin Wu vs Jiangnan Wei
Andre Ilagan vs Xing Dao Chen
Yusuke Kusuhara vs Matthew Dellavedova
Yuxiang Tian vs Yuta Shimizu
Court 2 – ore 05:00
Haoran Hu vs Hiroki Moriya
Pietro Fellin vs Jake Delaney
Hayato Matsuoka vs Evan Zhu
Daniel Masur vs Zhengyu Sun
