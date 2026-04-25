Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Jiujiang: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

25/04/2026 14:14 6 commenti
Pietro Fellin nella foto
CHN Challenger 75 Jiujiang – Tabellone Principale – hard
(1) Sho Shimabukuro JPN vs Qualifier
Keegan Smith USA vs Qualifier
Giles Hussey GBR vs (PR) Jason Jung TPE
(WC) Aoran Wang CHN vs (6) Alex Bolt AUS

(3) Adam Walton AUS vs (WC) Jie Cui CHN
(PR) Blake Ellis AUS vs (WC) Rigele Te CHN
Qualifier vs Liam Broady GBR
Alexis Galarneau CAN vs (5) Dane Sweeny AUS

(7) Yunchaokete Bu CHN vs Qualifier
Qualifier vs James McCabe AUS
Yu Hsiou Hsu TPE vs Rio Noguchi JPN
Mikhail Kukushkin KAZ vs (4) Coleman Wong HKG

(8) Mark Lajal EST vs (Alt) Akira Santillan JPN
Bernard Tomic AUS vs Qualifier
(NG) Ognjen Milic SRB vs (Alt) Renta Tokuda JPN
Fajing Sun CHN vs (2) Tristan Schoolkate AUS

CHN Challenger 75 Jiujiang – Tabellone Qualificazione – hard
Beibit Zhukayev [1] 🇰🇿 vs Yusuke Takahashi 🇯🇵
Yuta Shimizu [7] 🇯🇵 vs Yuxiang Tian [WC] 🇨🇳

Tung-Lin Wu [2] 🇹🇼 vs Jiangnan Wei [WC] 🇨🇳
Jake Delaney [12] 🇦🇺 vs Pietro Fellin 🇮🇹

Andre Ilagan [3] 🇺🇸 vs Xing Dao Chen [ALT] 🇨🇳
Filip Peliwo [11] 🇨🇦 vs Kody Pearson [ALT] 🇦🇺

Marat Sharipov [4] 🇷🇺 vs Ben Jones [ALT] 🇬🇧
Hiroki Moriya [8] 🇯🇵 vs Haoran Hu [WC] 🇨🇳

Hayato Matsuoka [5] 🇯🇵 vs Evan Zhu [ALT] 🇺🇸
Omar Jasika [10] 🇦🇺 vs Yaojie Zeng [ALT] 🇨🇳

Daniel Masur [6] 🇩🇪 vs Zhengyu Sun [WC] 🇨🇳
Matthew Dellavedova [9] 🇦🇺 vs Yusuke Kusuhara 🇯🇵

Center Court – ore 05:00
Kody Pearson AUS vs Filip Peliwo POL
Marat Sharipov RUS vs Ben Jones GBR
Yaojie Zeng CHN vs Omar Jasika AUS
Beibit Zhukayev KAZ vs Yusuke Takahashi JPN (Non prima 09:30)

Court 1 – ore 05:00
Tung-Lin Wu TPE vs Jiangnan Wei CHN
Andre Ilagan USA vs Xing Dao Chen CHN
Yusuke Kusuhara JPN vs Matthew Dellavedova AUS
Yuxiang Tian CHN vs Yuta Shimizu JPN

Court 2 – ore 05:00
Haoran Hu CHN vs Hiroki Moriya JPN
Pietro Fellin ITA vs Jake Delaney AUS
Hayato Matsuoka JPN vs Evan Zhu USA
Daniel Masur GER vs Zhengyu Sun CHN

TAG:

6 commenti

patrick 25-04-2026 15:49

SHIMABUKURO

SCHOOLKATE

WALTON
WONG

BOLT
SWEENY
BU
LAJAL

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 25-04-2026 15:34

Walton

Bu

Bolt
Schoolkate

Shimabukuro
Galarneau
Wong
Tomic

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 25-04-2026 15:28

SCHOOLKATE

SWEENY

BOLT
MCCABE

SHIMABUKURO
ELLIS
WONG
LAJAL

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 25-04-2026 15:07

SHIMABUKURO

WONG

WALTON
TOMIC

JUNG
SWEENY
BU
SUN

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 25-04-2026 14:43

Walton

Bu

Shimabukuro
Schoolkate

Bolt
Sweeny
Wong
Q

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 25-04-2026 14:22

shimabukuro

bu

walton
schoolkate

bolt
broady
wong
lajal

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!