Madrid 1000 | Clay | e8235540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Madrid: Il programma completo di Domenica 26 Aprile 2026. In campo anche Sinner e Musetti
25/04/2026 16:05 4 commenti
ATP/WTA Madrid, l’order of play di domenica 26 aprile 2026
Manolo Santana Stadium – dalle 11:00
- S. Cirstea 🇷🇴 vs C. Gauff 🇺🇸
- A seguire: T. Griekspoor 🇳🇱 vs L. Musetti 🇮🇹
- Non prima delle 16:00 J. Sinner 🇮🇹 vs E. Moller 🇩🇰
- Non prima delle 20:00 : Q. Zheng 🇨🇳 vs E. Rybakina 🇰🇿
- A seguire: J. Fonseca 🇧🇷 vs R. Jodar 🇪🇸
Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00
- J. Lehecka 🇨🇿 vs A. Michelsen
- Non prima delle 13:00 : E. Mertens 🇧🇪 vs K. Pliskova 🇨🇿
- A seguire: J. Pegula 🇺🇸 vs M. Kostyuk 🇺🇦
- Non prima delle 19:00 : V. Kopriva 🇨🇿 vs A. Rinderknech 🇫🇷
- Non prima delle 21:30 : A. Potapova 🇷🇺 vs J. Ostapenko 🇱🇻
Stadium 3 – dalle 11:00
- K. Siniakova 🇨🇿 vs C. McNally 🇺🇸
- A seguire: L. Noskova 🇨🇿 vs L. Samsonova 🇷🇺
- A seguire: A. Fils 🇫🇷 vs E. Nava 🇺🇸
- Non prima delle 17:30: C. Norrie 🇬🇧 vs T. Tirante 🇦🇷
- A seguire: T. Arribage 🇫🇷 / A. Olivetti 🇫🇷 vs P. Carreno Busta 🇪🇸 / I. Cervantes 🇪🇸
Court 4 – dalle 11:00
- S. Sierra 🇦🇷 vs Z. Sonmez 🇹🇷
- A seguire: D. Prizmic 🇭🇷 vs T. Etcheverry 🇦🇷
- Non prima delle 14:30: M. Melo 🇧🇷 / A. Zverev 🇩🇪 vs L. Darderi 🇮🇹 / S. Tsitsipas 🇬🇷
- A seguire: F. Cerundolo 🇦🇷 / T. Etcheverry 🇦🇷 vs F. Cabral 🇵🇹 / J. Salisbury 🇬🇧
Court 5 – dalle 11:00
- M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 vs R. Arneodo 🇲🇨 / V. Vacherot 🇲🇨
- Non prima delle 13:00: S. Errani 🇮🇹 / J. Paolini 🇮🇹 vs TBD
- A seguire: U. Eikeri 🇳🇴 / Q. Gleason 🇺🇸 vs C. Gauff 🇺🇸 / R. Montgomery 🇺🇸
- A seguire: A. Krunic 🇷🇸 / K. Mladenovic 🇫🇷 vs M. Bouzkova 🇨🇿 / L. Noskova 🇨🇿
- A seguire: A. Sutjiadi 🇮🇩 / J. Tjen 🇮🇩 vs C. Bucsa 🇪🇸 / N. Melichar-Martinez 🇺🇸
Court 6 – dalle 11:00
- M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 vs T. Paul 🇺🇸 / E. Quinn 🇺🇸
- A seguire: A. Tabilo 🇨🇱 / L. Tien 🇺🇸 vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧
- Non prima delle 14:30: A. Bublik 🇰🇿 / M. Polmans 🇦🇺 vs O. Luz 🇧🇷 / R. Matos 🇧🇷
- A seguire: K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 vs T. Griekspoor 🇳🇱 / B. Nakashima 🇺🇸
- A seguire: Y. Bhambri 🇮🇳 / M. Venus 🇳🇿 vs A. Erler 🇦🇹 / L. Miedler 🇦🇹
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
4 commenti
@ piper (#4600314)
Torino vs Inter… In due squadre gioca un italiano almeno? Un portiere e un paio di terzini? E un po’ che non seguo. Chiedo così, perché mi hai ricordato un antico sport giocato in Italia.
Sempre pronto a confrontarmi e ricevere critiche naturalmente.lo dico prima. Credo che il nostro immenso Sinner sia così grande diciamo da “programmare” alcuni tornei per non dare diciamo il ” cento per cento”. Non dico proprio perda di proposito ma non dia il massimo per potersi meglio preservare in tornei a lui più “congeniali”. Questo potrebbe essere uno di quelli.
Ottimi orari per me: Muso subito dopo pranzo, Sinner a seguire, poi Torino vs Inter e la bolgia al manolo e prima ci potrebbe stare anche il match femminile.
Sulla carta match facili, ma famo le corna…