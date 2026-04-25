Challenger 50 Shymkent: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel Md e uno nelle quali
Challenger 50 Shymkent – Tabellone Principale – terra
(1) Edas Butvilas vs (WC) Zangar Nurlanuly
Radu Albot vs Qualifier
Sergey Fomin vs Jelle Sels
Qualifier vs (7) Sean Cuenin
(4) Dimitar Kuzmanov vs Dali Blanch
Buvaysar Gadamauri vs Viktor Durasovic
(WC) Amir Omarkhanov vs Denis Yevseyev
Qualifier vs (5) Mili Poljicak
(6) Antoine Ghibaudo vs Qualifier
Samuele Pieri vs (Alt) Max Wiskandt
(Alt) Tomasz Berkieta vs Mathys Erhard
Qualifier vs (3) Andrej Nedic
(8) Petr Bar Biryukov vs Qualifier
Oleg Prihodko vs Alexander Binda
Manas Dhamne vs (WC) Nikita Belozertsev
(PR) Gijs Brouwer vs (2) Ivan Gakhov
Challenger 50 Shymkent – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Giuseppe La Vela vs Yannik Kelm
(Alt) Ruslan Tiukaev vs (8) Max Hans Rehberg
(2) Svyatoslav Gulin vs Kai Wehnelt
Maxim Shin vs (7) Denis Klok
(3) Vladyslav Orlov vs Grigoriy Lomakin
(WC) Arseniy Trebukhin vs (9) Leo Vithoontien
(4) Yuki Mochizuki vs (Alt) Anton Chekhov
(WC) Damir Zhalgasbay vs (10) Gerard Campana Lee
(5) Ergi Kirkin vs (Alt) Tomohiro Masabayashi
(WC) Timur Saulenko vs (12) Sora Fukuda
(6) Luca Staeheli vs Bekkhan Atlangeriev
Oleksii Krutykh vs (11) Daniil Ostapenkov
Center court – ore 07:00
Damir Zhalgasbay vs Gerard Campana Lee
Vladyslav Orlov vs Grigoriy Lomakin
Arseniy Trebukhin vs Leo Vithoontien
Timur Saulenko vs Sora Fukuda
Court 11 – ore 07:00
Yuki Mochizuki vs Anton Chekhov
Svyatoslav Gulin vs Kai Wehnelt
Oleksii Krutykh vs Daniil Ostapenkov
Ergi Kirkin vs Tomohiro Masabayashi
Court 8 – ore 07:00
Maxim Shin vs Denis Klok
Luca Staeheli vs Bekkhan Atlangeriev
Giuseppe La Vela vs Yannik Kelm
Ruslan Tiukaev vs Max Hans Rehberg
