Challenger 50 Shymkent: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

25/04/2026 15:33
Giuseppe La Vela (foto Antonio Burruni)
Giuseppe La Vela (foto Antonio Burruni)

KAZ Challenger 50 Shymkent – Tabellone Principale – terra
(1) Edas Butvilas LTU vs (WC) Zangar Nurlanuly KAZ
Radu Albot MDA vs Qualifier
Sergey Fomin UZB vs Jelle Sels NED
Qualifier vs (7) Sean Cuenin FRA

(4) Dimitar Kuzmanov BUL vs Dali Blanch USA
Buvaysar Gadamauri BEL vs Viktor Durasovic NOR
(WC) Amir Omarkhanov KAZ vs Denis Yevseyev KAZ
Qualifier vs (5) Mili Poljicak CRO

(6) Antoine Ghibaudo FRA vs Qualifier
Samuele Pieri ITA vs (Alt) Max Wiskandt GER
(Alt) Tomasz Berkieta POL vs Mathys Erhard FRA
Qualifier vs (3) Andrej Nedic BIH

(8) Petr Bar Biryukov RUS vs Qualifier
Oleg Prihodko UKR vs Alexander Binda ITA
Manas Dhamne IND vs (WC) Nikita Belozertsev UZB
(PR) Gijs Brouwer NED vs (2) Ivan Gakhov RUS

KAZ Challenger 50 Shymkent – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Giuseppe La Vela ITA vs Yannik Kelm GER
(Alt) Ruslan Tiukaev RUS vs (8) Max Hans Rehberg GER

(2) Svyatoslav Gulin RUS vs Kai Wehnelt GER
Maxim Shin UZB vs (7) Denis Klok RUS

(3) Vladyslav Orlov UKR vs Grigoriy Lomakin KAZ
(WC) Arseniy Trebukhin KAZ vs (9) Leo Vithoontien JPN

(4) Yuki Mochizuki JPN vs (Alt) Anton Chekhov RUS
(WC) Damir Zhalgasbay KAZ vs (10) Gerard Campana Lee KOR

(5) Ergi Kirkin TUR vs (Alt) Tomohiro Masabayashi JPN
(WC) Timur Saulenko KAZ vs (12) Sora Fukuda JPN

(6) Luca Staeheli SUI vs Bekkhan Atlangeriev RUS
Oleksii Krutykh UKR vs (11) Daniil Ostapenkov BLR

Center court – ore 07:00
Damir Zhalgasbay KAZ vs Gerard Campana Lee KOR
Vladyslav Orlov UKR vs Grigoriy Lomakin KAZ
Arseniy Trebukhin KAZ vs Leo Vithoontien JPN
Timur Saulenko KAZ vs Sora Fukuda JPN

Court 11 – ore 07:00
Yuki Mochizuki JPN vs Anton Chekhov RUS
Svyatoslav Gulin RUS vs Kai Wehnelt GER
Oleksii Krutykh UKR vs Daniil Ostapenkov BLR
Ergi Kirkin TUR vs Tomohiro Masabayashi JPN

Court 8 – ore 07:00
Maxim Shin UZB vs Denis Klok RUS
Luca Staeheli SUI vs Bekkhan Atlangeriev RUS
Giuseppe La Vela ITA vs Yannik Kelm GER
Ruslan Tiukaev RUS vs Max Hans Rehberg GER

