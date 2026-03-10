Indian Wells 2026, Alcaraz si racconta in conferenza: “A volte mi sembra di affrontare Federer a ogni turno” (Video della partita)

Carlos Alcaraz ha dovuto rimontare Arthur Rinderknech per imporsi 6-7 6-3 6-2 a Indian Wells 2026, ma oltre alla vittoria hanno colpito anche le sue parole in conferenza stampa. Lo spagnolo ha parlato della difficoltà di affrontare avversari capaci di alzare tantissimo il livello contro di lui, della gestione mentale nei momenti complicati e anche del clima speciale che si respira nel torneo californiano.

“A volte mi stanco di giocare contro Federer ogni turno”

Uno dei passaggi più curiosi della conferenza è arrivato quando Alcaraz ha spiegato la sensazione che prova spesso durante i suoi match: quella di trovarsi di fronte avversari capaci di esprimere un livello altissimo proprio contro di lui.

“A dire il vero, a volte mi stanco di giocare contro Roger Federer a ogni turno,” ha detto con il sorriso. “A volte sembra davvero che giochino a un livello pazzesco.”

Lo spagnolo ha poi approfondito il concetto, lasciando intendere di percepire una pressione particolare da parte di chi affronta il numero uno del mondo:

“Non so se la sto vivendo nel modo giusto, ma sento che succede sempre contro di me. Se giocassero così a ogni partita, dovrebbero essere più in alto nel ranking.”

Secondo Alcaraz, molti avversari entrano in campo con la convinzione di dover fare qualcosa di speciale per batterlo:

“Sento di avere un bersaglio sulla schiena e penso che loro sentano che, se non giocano quel tipo di tennis, non possono vincere.”

La chiave della rimonta: accettare e restare lì

Contro Rinderknech, Alcaraz si è trovato in una situazione insolita per lui: sotto di un set e anche di un break. In conferenza ha raccontato cosa sia passato nella sua testa in quel momento e come abbia gestito la frustrazione per le occasioni mancate nel primo parziale.

“All’inizio ero un po’ arrabbiato con me stesso, perché nel primo set avevo avuto tante occasioni, alcune palle break e anche un set point, e non sono riuscito a sfruttarle.”

Da lì, però, il focus è cambiato. Lo spagnolo ha capito di dover prima di tutto accettare il momento negativo e restare lucido:

“A volte è difficile accettarlo, ma all’inizio del secondo set lui stava giocando a un livello altissimo, soprattutto nel game in cui mi ha strappato il servizio. Quindi ho dovuto accettarlo, essere forte mentalmente e restare il più calmo possibile. Ho cercato di continuare.”

La convinzione di Alcaraz è stata quella di non uscire dalla partita, aspettando nuove occasioni:

“Sapevo che avrei avuto altre chance, e se non fossi rimasto lì non avrei potuto sfruttarle. La cosa principale era restare sempre presente, cercare di tenere i miei turni di battuta e mettere pressione sui suoi game di servizio, poi vedere cosa sarebbe successo.”

“Qui si respira pace”

Nel corso della conferenza, Alcaraz ha parlato anche del rapporto speciale che i giocatori hanno con Indian Wells, torneo che da anni viene considerato uno dei più apprezzati del circuito.

Per lo spagnolo, gran parte del fascino del torneo è legato all’atmosfera che si vive fuori dal campo:

“Penso che qui ci sia davvero tanta tranquillità. Si ha la sensazione che tutto sia molto bello.”

Alcaraz ha sottolineato in particolare gli spazi e il comfort a disposizione dei giocatori:

“Abbiamo aree per scaldarci, non abbiamo la sensazione di stare stretti come giocatori. Ci sono tanti spazi per rilassarsi e stare insieme. È fantastico.”

E poi, con una battuta, ha indicato anche uno dei motivi per cui tanti tennisti adorano Indian Wells:

“Ovviamente credo che molti giocatori amino giocare a golf. Qui penso sia il paradiso, e credo che sia anche questo a creare un’atmosfera così bella nel torneo.”

Siparietto sul fratello Alvaro

Non è mancato neppure un momento più leggero. Ad Alcaraz è stato infatti ricordato che il fratello Alvaro aveva vinto in giornata l’ironico “Hottie Coach Bracket” citato in un podcast. La risposta dello spagnolo è stata divertita:

“Certo che lo sapevo. Probabilmente ero più nervoso per quello che per il mio torneo qui.”

Poi ha aggiunto, sempre sorridendo: “È stato divertente, tanti giocatori lo stavano guardando e seguivano i risultati. Sono felice che mio fratello abbia vinto il premio di coach più affascinante dell’anno.”

Un Alcaraz sempre più maturo

Dalle parole in conferenza emerge un Alcaraz molto lucido, capace di ironizzare ma anche di analizzare con chiarezza ciò che gli accade in campo. Da una parte la sensazione di essere ormai il giocatore da battere, quello contro cui tutti alzano il livello. Dall’altra la maturità con cui riesce a gestire i momenti di difficoltà, senza perdere la calma.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti del suo tennis in questa fase: anche quando il match si complica, Alcaraz sembra avere sempre più fiducia nella propria capacità di restare dentro la partita e girarla. A Indian Wells, ancora una volta, lo ha dimostrato.





Francesco Paolo Villarico