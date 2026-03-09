WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 1
WTA 125 Antalya 3 – Turno Qualificazione – terra
WTA 125 Austin – Turno Unico Qualificazione – 1° turno Md – terra
Center Court – ore 16:00
(3) Lanlana Tararudee vs Malaika Rapolu
(1) Anastasia Zakharova vs Sloane Stephens Non prima 18:00
Yue Yuan vs (7) Oksana Selekhmeteva
Simona Waltert vs (2) McCartney Kessler Non prima 23:00
Grandstand – ore 16:00
(2) Leolia Jeanjean vs Lucrezia Stefanini Inizio 17:00
Suzan Lamens vs Kamilla Rakhimova Non prima 18:00
(5) Caty McNally vs Yuliia Starodubtseva
Renata Zarazua vs Anna Blinkova
Court 1 – ore 16:00
(4) Himeno Sakatsume vs Emerson Jones Inizio 17:00
Linda Fruhvirtova vs (4) Beatriz Haddad Maia Non prima 18:00
TAG: WTA 125
