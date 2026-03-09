WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 1

09/03/2026 08:37 1 commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

TUR WTA 125 Antalya 3 – Turno Qualificazione – terra

🎾
Antalya 3, Turkiye
WTA 125
Terra rossa 
1/4

08:30
Ritirato
  
🇷🇺 A. Gasanova
🇯🇵 M. Hontama
1
6
0
2
0
1

08:30
FINE
  
🇫🇷 C. Monnet
🇧🇬 L. Karatancheva
6
4
6
3
2
0

09:40
FINE
  
🇸🇮 D. Jakupovic
🇮🇹 L. Pigato
3
6
3
6
0
2

10:20
2° set
  
🇺🇦 K. Zavatska
🇷🇺 E. Pridankina
🎾 30
40
4
6
1
0
0
1









USA WTA 125 Austin – Turno Unico Qualificazione – 1° turno Md – terra

Center Court – ore 16:00
(3) Lanlana Tararudee THA vs Malaika Rapolu USA
Il match deve ancora iniziare

(1) Anastasia Zakharova RUS vs Sloane Stephens USA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan CHN vs (7) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

Simona Waltert SUI vs (2) McCartney Kessler USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
(2) Leolia Jeanjean FRA vs Lucrezia Stefanini ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens NED vs Kamilla Rakhimova UZB Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Caty McNally USA vs Yuliia Starodubtseva UKR

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua MEX vs Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 16:00
(4) Himeno Sakatsume JPN vs Emerson Jones AUS Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Linda Fruhvirtova CZE vs (4) Beatriz Haddad Maia BRA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

