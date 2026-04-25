Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Swiatek costretta al ritiro a Madrid: lacrime in campo contro Ann Li

Giornata durissima per Iga Swiatek al Mutua Madrid Open 2026. La polacca, che cercava nel torneo spagnolo risposte importanti dopo un periodo non semplice, è stata costretta al ritiro nel match di terzo turno contro Ann Li, chiudendo la sua avventura a Madrid in modo doloroso.

La partita si è trasformata presto in una prova complicata per Swiatek, apparsa in difficoltà dal punto di vista fisico per gran parte dell’incontro. L’ex numero uno del mondo non è mai sembrata davvero nelle condizioni migliori e, durante il match, ha anche chiesto l’intervento del medico per controllare i parametri vitali.

Nonostante i problemi, Swiatek ha provato a restare aggrappata alla partita. Il primo set è stato molto combattuto ed è finito al tie-break, con Ann Li capace di imporsi per 7-6(4). Nel secondo parziale, però, la polacca ha trovato una reazione d’orgoglio, alzando il livello e riportando il match in equilibrio con un netto 6-2.

Nel terzo set, però, le difficoltà fisiche sono tornate a pesare in maniera evidente. Swiatek ha perso i primi tre game del parziale decisivo e, sotto 0-3, ha deciso di fermarsi. Il ritiro è arrivato a metà del terzo set, con il punteggio sul 7-6(4) 2-6 3-0 in favore di Ann Li.

Il momento è stato particolarmente toccante: Swiatek ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente provata sia fisicamente sia emotivamente. Il torneo di Madrid sembrava poter rappresentare per lei un’occasione per ritrovare fiducia, ritmo e nuove certezze nel proprio gioco, ma il suo stato fisico ha finito per diventare l’ostacolo principale.

Combined Madrid (1000 ATP – WTA) Madrid, Spagna · 25 Aprile 2026 ☁️ 15°C Nuvoloso · Picco 24°C CIELO Variabile PIOGGIA Rovesci mattina/sera CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 25 Aprile 08:00 ️ 16° 09:00 ️ 16° 10:00 ⛅ 16° 11:00 ️ 17° 12:00 ️ 19° 13:00 ️ 20° 14:00 ☀️ 21° 15:00 ️ 22° 16:00 ⛅ 23° 17:00 ⛅ 24° Programma del giorno — 25 Aprile ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined 2° Turno maschile · 3° Turno femminile R2 / R3 ⛅ Giornata variabile

ATP R2 / WTA R3

Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Belinda Bencic vs Diana Shnaider



WTA Madrid 1000 Belinda Bencic [11] Belinda Bencic [11] 0 6 7 0 Diana Shnaider [18] Diana Shnaider [18] 0 2 6 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Jaume Munar vs Casper Ruud



ATP Madrid Jaume Munar Jaume Munar 0 1 Casper Ruud [12] Casper Ruud [12] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Munar 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mariano Navone vs Alexander Zverev (Non prima 16:00)



ATP Madrid Mariano Navone Mariano Navone 1 6 3 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 3 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 A. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 4-1 → 5-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Navone 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Jaqueline Cristian (Non prima 20:00)



WTA Madrid 1000 Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 0 Jaqueline Cristian [29] Jaqueline Cristian [29] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Alexander Bublik vs Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Alejandro Davidovich Fokina vs Pablo Carreno Busta



ATP Madrid Alejandro Davidovich Fokina [20] Alejandro Davidovich Fokina [20] 6 6 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 3 3 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(9) Mirra Andreeva vs Dalma Galfi



WTA Madrid 1000 Mirra Andreeva [9] Mirra Andreeva [9] 0 6 6 0 Dalma Galfi • Dalma Galfi 0 3 2 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalma Galfi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(4) Iga Swiatek vs (31) Ann Li



WTA Madrid 1000 Iga Swiatek [4] Iga Swiatek [4] 0 6 6 0 Ann Li [31] Ann Li [31] 0 7 2 3 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-15 0-30 0-3 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ann Li 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Fabian Marozsan (Non prima 19:00)



ATP Madrid Daniil Medvedev [7] • Daniil Medvedev [7] 0 6 4 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 0 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Medvedev 4-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Anhelina Kalinina vs (14) Naomi Osaka Non prima 21:30



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – ore 11:00

Karen Khachanov vs Adam Walton



ATP Madrid Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 6 6 Adam Walton Adam Walton 2 3 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Walton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Walton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(24) Leylah Fernandez vs (15) Iva Jovic



WTA Madrid 1000 Leylah Fernandez [24] Leylah Fernandez [24] 3 6 6 Iva Jovic [15] Iva Jovic [15] 6 3 2 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 0-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Vilius Gaubas vs Felix Auger-Aliassime



ATP Madrid Vilius Gaubas Vilius Gaubas 3 4 Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 V. Gaubas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(30) Hailey Baptiste vs (8) Jasmine Paolini



WTA Madrid 1000 Hailey Baptiste [30] • Hailey Baptiste [30] 0 7 6 0 Jasmine Paolini [8] Jasmine Paolini [8] 0 5 3 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hailey Baptiste 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Daniel Merida vs Corentin Moutet



ATP Madrid Daniel Merida Daniel Merida 0 6 0 Corentin Moutet [26] • Corentin Moutet [26] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Moutet 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Merida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 11:00

Laura Samson vs Anna Bondar



WTA Madrid 1000 Laura Samson • Laura Samson 0 6 1 0 Anna Bondar Anna Bondar 0 7 6 0 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Laura Samson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Laura Samson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Laura Samson 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Martin Damm vs Jakub Mensik



ATP Madrid Martin Damm Martin Damm 3 4 Jakub Mensik [23] Jakub Mensik [23] 6 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Damm 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Damm 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Damm 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Damm 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Damm 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Brandon Nakashima vs Alexander Blockx



ATP Madrid Brandon Nakashima [28] Brandon Nakashima [28] 6 3 4 Alexander Blockx Alexander Blockx 3 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Blockx 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Camilo Ugo Carabelli vs Flavio Cobolli (Non prima 15:30)



ATP Madrid Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 7 1 4 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 1-5 → 1-6 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 ace 6-6 → 7-6 F. Cobolli 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Nicolai Budkov Kjaer vs Denis Shapovalov



ATP Madrid Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 30 5 Denis Shapovalov [31] • Denis Shapovalov [31] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 5-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Madrid Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 6 7 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 1 5 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolovs Yannick Hanfmann

Juan Manuel Cerundolo vs Luciano Darderi



ATP Madrid Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 1 3 Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ugo Humbert vs Terence Atmane



ATP Madrid Ugo Humbert [30] Ugo Humbert [30] 6 6 Terence Atmane Terence Atmane 7 7 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Atmane 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 T. Atmane 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Learner Tien vs Adolfo Daniel Vallejo



ATP Madrid Learner Tien [17] Learner Tien [17] 4 3 Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 6 6 Vincitore: Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Tien 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Tien 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Tien 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 df 3-4 → 4-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Daniel Vallejo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Tien 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 11:00

Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs (6) Cristina Bucsa / (6) Nicole Melichar-Martinez



WTA Madrid 1000 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu • Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0 2 4 0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6] 0 6 6 0 Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marie Bouzkova / Linda Noskova vs (4) Jelena Ostapenko / (4) Erin Routliffe



WTA Madrid 1000 Marie Bouzkova / Linda Noskova Marie Bouzkova / Linda Noskova 6 7 10 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe [4] Jelena Ostapenko / Erin Routliffe [4] 7 5 6 Vincitore: Bouzkova / Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 6-10 1-0 Marie Bouzkova / Linda Noskova 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Miyu Kato / Liudmila Samsonova vs Mariia Kozyreva / Miriam Skoch



WTA Madrid 1000 Miyu Kato / Liudmila Samsonova Miyu Kato / Liudmila Samsonova 0 0 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 0 0 Vincitore: Kozyreva / Skoch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Katie Boulter / Venus Williams



WTA Madrid 1000 Xinyu Jiang / Yifan Xu Xinyu Jiang / Yifan Xu 6 3 7 Katie Boulter / Venus Williams Katie Boulter / Venus Williams 4 6 10 Vincitore: Boulter / Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Xinyu Jiang / Yifan Xu 7-10 0-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(3) Elise Mertens / (3) Shuai Zhang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider



WTA Madrid 1000 Elise Mertens / Shuai Zhang [3] Elise Mertens / Shuai Zhang [3] 0 5 3 0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider • Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0 7 6 0 Vincitore: Andreeva / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 11:00

(7) Su-Wei Hsieh / (7) Sofia Kenin vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Madrid 1000 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] • Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] 0 6 6 0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 2 3 0 Vincitore: Hsieh / Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(5) Anna Danilina / (5) Asia Muhammad vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason



WTA Madrid 1000 Anna Danilina / Asia Muhammad [5] • Anna Danilina / Asia Muhammad [5] 0 2 1 0 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0 6 6 0 Vincitore: Eikeri / Gleason Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Alexandra Eala / Zeynep Sonmez vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend



WTA Madrid 1000 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez • Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0 1 5 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 0 6 7 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Iva Jovic / Victoria Mboko

