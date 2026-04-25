Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Swiatek costretta al ritiro a Madrid: lacrime in campo contro Ann Li

Iga Swiatek POL, 31.05.2001
Giornata durissima per Iga Swiatek al Mutua Madrid Open 2026. La polacca, che cercava nel torneo spagnolo risposte importanti dopo un periodo non semplice, è stata costretta al ritiro nel match di terzo turno contro Ann Li, chiudendo la sua avventura a Madrid in modo doloroso.
La partita si è trasformata presto in una prova complicata per Swiatek, apparsa in difficoltà dal punto di vista fisico per gran parte dell’incontro. L’ex numero uno del mondo non è mai sembrata davvero nelle condizioni migliori e, durante il match, ha anche chiesto l’intervento del medico per controllare i parametri vitali.
Nonostante i problemi, Swiatek ha provato a restare aggrappata alla partita. Il primo set è stato molto combattuto ed è finito al tie-break, con Ann Li capace di imporsi per 7-6(4). Nel secondo parziale, però, la polacca ha trovato una reazione d’orgoglio, alzando il livello e riportando il match in equilibrio con un netto 6-2.
Nel terzo set, però, le difficoltà fisiche sono tornate a pesare in maniera evidente. Swiatek ha perso i primi tre game del parziale decisivo e, sotto 0-3, ha deciso di fermarsi. Il ritiro è arrivato a metà del terzo set, con il punteggio sul 7-6(4) 2-6 3-0 in favore di Ann Li.
Il momento è stato particolarmente toccante: Swiatek ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente provata sia fisicamente sia emotivamente. Il torneo di Madrid sembrava poter rappresentare per lei un’occasione per ritrovare fiducia, ritmo e nuove certezze nel proprio gioco, ma il suo stato fisico ha finito per diventare l’ostacolo principale.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna · 25 Aprile 2026
☁️
15°C
Nuvoloso · Picco 24°C
CIELO
Variabile
PIOGGIA
Rovesci mattina/sera
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 25 Aprile
08:00
️
16°
09:00
️
16°
10:00
⛅
16°
11:00
️
17°
12:00
️
19°
13:00
️
20°
14:00
☀️
21°
15:00
️
22°
16:00
⛅
23°
17:00
⛅
24°
Programma del giorno — 25 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
2° Turno maschile · 3° Turno femminile
R2 / R3
⛅ Giornata variabile
ATP R2 / WTA R3
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Belinda Bencic vs Diana Shnaider
WTA Madrid 1000
Belinda Bencic [11]
0
6
7
0
Diana Shnaider [18]
0
2
6
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
3*-3
3*-4
4-4*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Belinda Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jaume Munar
vs Casper Ruud
ATP Madrid
Jaume Munar
0
1
Casper Ruud [12]
6
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Munar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Munar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-4 → 0-5
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-2 → 0-3
J. Munar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mariano Navone
vs Alexander Zverev (Non prima 16:00)
ATP Madrid
Mariano Navone
1
6
3
Alexander Zverev [2]
6
3
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
1-5 → 1-6
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Aryna Sabalenka
vs Jaqueline Cristian (Non prima 20:00)
WTA Madrid 1000
Aryna Sabalenka [1]
0
0
Jaqueline Cristian [29]
0
0
Alexander Bublik
vs Stefanos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Alejandro Davidovich Fokina vs Pablo Carreno Busta
ATP Madrid
Alejandro Davidovich Fokina [20]
6
6
Pablo Carreno Busta
3
3
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Davidovich Fokina
4-2 → 5-2
P. Carreno Busta
4-1 → 4-2
A. Davidovich Fokina
3-1 → 4-1
P. Carreno Busta
3-0 → 3-1
A. Davidovich Fokina
2-0 → 3-0
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
5-3 → 6-3
A. Davidovich Fokina
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
4-2 → 4-3
A. Davidovich Fokina
4-1 → 4-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
1-1 → 2-1
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 0-1
(9) Mirra Andreeva
vs Dalma Galfi
WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva [9]
0
6
6
0
Dalma Galfi
•
0
3
2
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(4) Iga Swiatek
vs (31) Ann Li
WTA Madrid 1000
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Ann Li [31]
0
7
2
3
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Ann Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Daniil Medvedev
vs Fabian Marozsan (Non prima 19:00)
ATP Madrid
Daniil Medvedev [7]
•
0
6
4
Fabian Marozsan
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
D. Medvedev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Anhelina Kalinina
vs (14) Naomi Osaka Non prima 21:30
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – ore 11:00
Karen Khachanov vs Adam Walton
ATP Madrid
Karen Khachanov [13]
6
6
Adam Walton
2
3
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Walton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
A. Walton
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Walton
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Walton
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-0 → 0-1
(24) Leylah Fernandez
vs (15) Iva Jovic
WTA Madrid 1000
Leylah Fernandez [24]
3
6
6
Iva Jovic [15]
6
3
2
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Leylah Fernandez
2-1 → 3-1
Leylah Fernandez
0-1 → 1-1
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Leylah Fernandez
4-2 → 5-2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Leylah Fernandez
1-1 → 2-1
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
2-5 → 3-5
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Leylah Fernandez
2-3 → 2-4
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Leylah Fernandez
0-1 → 1-1
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Vilius Gaubas
vs Felix Auger-Aliassime
ATP Madrid
Vilius Gaubas
3
4
Felix Auger-Aliassime [3]
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Auger-Aliassime
3-2 → 3-3
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
F. Auger-Aliassime
2-1 → 2-2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
1-0 → 1-1
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
3-5 → 3-6
V. Gaubas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-5 → 3-5
F. Auger-Aliassime
2-4 → 2-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
V. Gaubas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 0-1
(30) Hailey Baptiste
vs (8) Jasmine Paolini
WTA Madrid 1000
Hailey Baptiste [30]
•
0
7
6
0
Jasmine Paolini [8]
0
5
3
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Daniel Merida
vs Corentin Moutet
ATP Madrid
Daniel Merida
0
6
0
Corentin Moutet [26]
•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 11:00
Laura Samson vs Anna Bondar
WTA Madrid 1000
Laura Samson
•
0
6
1
0
Anna Bondar
0
7
6
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Laura Samson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Martin Damm
vs Jakub Mensik
ATP Madrid
Martin Damm
3
4
Jakub Mensik [23]
6
6
Vincitore: Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
J. Mensik
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-4 → 3-5
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
M. Damm
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
df
3-4 → 3-5
M. Damm
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Brandon Nakashima
vs Alexander Blockx
ATP Madrid
Brandon Nakashima [28]
6
3
4
Alexander Blockx
3
6
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
A. Blockx
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-3 → 2-4
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
B. Nakashima
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blockx
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
5-2 → 5-3
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Camilo Ugo Carabelli
vs Flavio Cobolli (Non prima 15:30)
ATP Madrid
Camilo Ugo Carabelli
7
1
4
Flavio Cobolli [10]
6
6
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-4 → 1-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-3 → 1-4
C. Ugo Carabelli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
ace
6-6 → 7-6
C. Ugo Carabelli
5-5 → 6-5
F. Cobolli
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Ugo Carabelli
4-4 → 5-4
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
C. Ugo Carabelli
3-3 → 4-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nicolai Budkov Kjaer
vs Denis Shapovalov
ATP Madrid
Nicolai Budkov Kjaer
30
5
Denis Shapovalov [31]
•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Shapovalov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Shapovalov
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
D. Shapovalov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Court 5 – ore 11:00
Francisco Cerundolo
vs Yannick Hanfmann
ATP Madrid
Francisco Cerundolo [16]
6
7
Yannick Hanfmann
1
5
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Cerundolo
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Y. Hanfmann
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Y. Hanfmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Cerundolo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Juan Manuel Cerundolo
vs Luciano Darderi
ATP Madrid
Juan Manuel Cerundolo
1
3
Luciano Darderi [18]
6
6
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-4 → 3-4
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
J. Manuel Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
L. Darderi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
1-4 → 1-5
L. Darderi
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-3 → 1-4
J. Manuel Cerundolo
0-3 → 1-3
L. Darderi
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
0-2 → 0-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ugo Humbert
vs Terence Atmane
ATP Madrid
Ugo Humbert [30]
6
6
Terence Atmane
7
7
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-6 → 6-6
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-5 → 5-6
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
U. Humbert
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
U. Humbert
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
U. Humbert
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Atmane
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
U. Humbert
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Learner Tien
vs Adolfo Daniel Vallejo
ATP Madrid
Learner Tien [17]
4
3
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tien
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Tien
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Daniel Vallejo
2-3 → 2-4
L. Tien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
4-5 → 4-6
A. Daniel Vallejo
3-4 → 4-4
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Daniel Vallejo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 11:00
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs (6) Cristina Bucsa / (6) Nicole Melichar-Martinez
WTA Madrid 1000
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
•
0
2
4
0
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
4-5 → 4-6
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
4-4 → 4-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
3-3 → 3-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
2-3 → 3-3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
2-1 → 2-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
1-0 → 2-0
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-5 → 1-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-4 → 0-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-3 → 0-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-2 → 0-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-0 → 0-1
Marie Bouzkova
/ Linda Noskova vs (4) Jelena Ostapenko / (4) Erin Routliffe
WTA Madrid 1000
Marie Bouzkova / Linda Noskova
6
7
10
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe [4]
7
5
6
Vincitore: Bouzkova / Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
Marie Bouzkova / Linda Noskova
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
4-2
4-3
4-4
5-4
6-4
7-4
7-5
8-5
8-6
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Bouzkova / Linda Noskova
6-5 → 7-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Marie Bouzkova / Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Marie Bouzkova / Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Marie Bouzkova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Marie Bouzkova / Linda Noskova
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Marie Bouzkova / Linda Noskova
1-0 → 1-1
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Marie Bouzkova / Linda Noskova
5-5 → 6-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
3-4 → 4-4
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
2-3 → 2-4
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
2-1 → 2-2
Marie Bouzkova / Linda Noskova
1-1 → 2-1
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-0 → 1-0
Miyu Kato
/ Liudmila Samsonova vs Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
WTA Madrid 1000
Miyu Kato / Liudmila Samsonova
0
0
Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
0
0
Vincitore: Kozyreva / Skoch
Xinyu Jiang
/ Yifan Xu vs Katie Boulter / Venus Williams
WTA Madrid 1000
Xinyu Jiang / Yifan Xu
6
3
7
Katie Boulter / Venus Williams
4
6
10
Vincitore: Boulter / Williams
Servizio
Svolgimento
Set 3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
7-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
Katie Boulter / Venus Williams
2-4 → 2-5
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Katie Boulter / Venus Williams
1-3 → 2-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-3 → 1-3
Katie Boulter / Venus Williams
0-2 → 0-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Katie Boulter / Venus Williams
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
5-4 → 6-4
Katie Boulter / Venus Williams
5-3 → 5-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
4-3 → 5-3
Katie Boulter / Venus Williams
4-2 → 4-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-2 → 4-2
Katie Boulter / Venus Williams
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Katie Boulter / Venus Williams
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Katie Boulter / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(3) Elise Mertens
/ (3) Shuai Zhang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider
WTA Madrid 1000
Elise Mertens / Shuai Zhang [3]
0
5
3
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
•
0
7
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
2-4 → 2-5
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
1-1 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
5-5 → 5-6
Elise Mertens / Shuai Zhang
4-5 → 5-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-5 → 4-5
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-3 → 3-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
2-3 → 3-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 7 – ore 11:00
(7) Su-Wei Hsieh / (7) Sofia Kenin vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Madrid 1000
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7]
•
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
2
3
0
Vincitore: Hsieh / Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-2 → 3-3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
2-2 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
4-2 → 5-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-0 → 1-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(5) Anna Danilina
/ (5) Asia Muhammad vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
WTA Madrid 1000
Anna Danilina / Asia Muhammad [5]
•
0
2
1
0
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
6
6
0
Vincitore: Eikeri / Gleason
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Danilina / Asia Muhammad
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-5 → 1-6
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-5 → 1-5
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-4 → 0-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-3 → 0-4
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-2 → 0-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-1 → 0-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-3 → 2-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-2 → 1-3
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-1 → 1-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-0 → 1-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Alexandra Eala
/ Zeynep Sonmez vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
WTA Madrid 1000
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
•
0
1
5
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
7
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
5-6 → 5-7
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
5-5 → 5-6
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
1-2 → 1-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-1 → 1-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-1 → 1-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
1-5 → 1-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-4 → 1-5
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-2 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-0 → 0-1
Laura Siegemund
/ Vera Zvonareva vs Iva Jovic / Victoria Mboko
WTA Madrid 1000
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
•
0
6
6
0
Iva Jovic / Victoria Mboko
0
2
4
0
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-4 → 6-4
Iva Jovic / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
3-4 → 4-4
Iva Jovic / Victoria Mboko
2-4 → 3-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-3 → 2-4
Iva Jovic / Victoria Mboko
1-3 → 2-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Iva Jovic / Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Iva Jovic / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-2 → 6-2
Iva Jovic / Victoria Mboko
4-2 → 5-2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Iva Jovic / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-0 → 4-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
3-0 → 4-0
Iva Jovic / Victoria Mboko
2-0 → 3-0
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Iva Jovic / Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Liberiamoci di te, sei più fastidioso della pubblicità
Si ma ho anche dei difetti.
Pavel era un esempio di energia e dedizione,non erano tanti i giocatori che andavano al campo correndo e facevano lo stesso terminato l’allenamento,casa-campo erano più di 10km.
Ma ho smesso di seguire il calcio da quando non ricordo più i nomi dei giocatori visto che l’attaccamento alla maglia non esiste più.
All’ATP Masters 1000 di Madrid…
…si parla ITALIANO!!!
😀 😀 😀
Ohhhhh sentite sentite, il re dei legnatori si proclama duro, puro e obiettivo. Questo signore è una vera e propria trinità: oltre a regnare sulla legna, è in pari tempo il principe degli ipocriti e il generale dei troll
I nostri li sosteniamo SEMPRE
Specialmente nei momenti complicati
Suggerisco che cambi nick per la millecinquecentesima volta
Per esempio
Cialtron Easton
@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.
MAURO datti una calmata!
Sei egoriferito,sai tutto tu,esprimi “dure verita’” mentre noi non sappiamo nulla,un provocatore da quattro soldi che non ha altro da fare nemmeno di sabato pomeriggio.
Stai inquinando la sezione commenti con osservazioni che non interessano a nessuno.Cosa vuoi che ora ,adesso, qui ci interessi del carattere di Carreno,Carballes,Munar,dei vari Merida il cui incontro dovremmo andare a vedere perche’ ce lo segnali tu, di Llama Ruiz e disagiati del genere,delle classifiche-ma il tuo e’ un elenco piuttosto-degli italiani piu’ o meno educati.
Tranquilizzati,gli slogan con cui ti esprimi hanno stancato,hai reso invivibile e infrequentabile il sito…te la canti e te la suoni tu e questa caxxo di Spagna.
Dacci tregua.Amen.
Mollaci.
Bella e autorevole la partita vinta da Cobolli. Si è imposto con colpi di ottima fattura. Mi è sembrato in gran forma. enzo
Gran bella partita di Cobolli, anzi di entrambi. Spero in un turno più semplice con Vallejo. Giovane paraguaiano che non ho mai visto giocare, anzi che non conosco proprio. Mi pare allenato da Schneiter che già allenò con ottimi risultati Garin. Spero di poterla vedere…
Una curiosità…..ogni tanto nomini nedved, anche in relazione alla finale di Champions contro il Milan nel 2003 …
Sei juventino?
L’incontro con Trungelliti é stato da vergogna.
Sarebbe dovuto scendere il giudice arbitro ad interrompere l’incontro.
Cobolli vince con esattamente lo stesso punteggio di Sinner ieri.
Eh si…
Infatti i post sulla 18enne Grant erano poco provocatori…
Bene anche Flavio, in un match non così semplice con il numero 50 del mondo… tutte le nostre teste di serie al terzo turno, gli altri fuori, insomma, il ranking non è un’opinione, che che ne dicano gli appassionati di futures e challengers
Bene, quattro moschettieri su quattro. Spettacolare il punto del 40-15. Madrid sarà pure terra veloce, ma per fare un punto ci vuole lo stesso una gran fatica. Si poteva evitare di andare al terzo set con maggior controllo nervoso, ma se anche Jannik ieri non era esattamente di ghiaccio, che non lo sia Flavio è nella norma.