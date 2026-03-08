WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Austin: Il Tabellone Principale e il Turno Unico di Qualificazione. Al via Lucrezia Stefanini

08/03/2026 23:10 4 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

USA WTA 125 Austin – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Emma Navarro USA vs Lulu Sun NZL
(WC) Paula Badosa ESP vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Qualifier vs Sinja Kraus AUT
Yue Yuan CHN vs (7) Oksana Selekhmeteva RUS

(3) Solana Sierra ARG vs (WC) Bianca Andreescu CAN
Renata Zarazua MEX vs Anna Blinkova RUS
Maddison Inglis AUS vs Qualifier
Donna Vekic CRO vs (8) Petra Marcinko CRO

(5) Caty McNally USA vs Yuliia Starodubtseva UKR
Dalma Galfi HUN vs Qualifier
Qualifier vs Viktorija Golubic SUI
Linda Fruhvirtova CZE vs (4) Beatriz Haddad Maia BRA

(6) Kimberly Birrell AUS vs Ella Seidel GER
Suzan Lamens NED vs Kamilla Rakhimova UZB
Katie Volynets USA vs Kaja Juvan SLO
Simona Waltert SUI vs (2/WC) McCartney Kessler USA



USA WTA 125 Austin – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – hard
(1) Anastasia Zakharova RUS vs (WC) Sloane Stephens USA
(2) Leolia Jeanjean FRA vs Lucrezia Stefanini ITA
(3) Lanlana Tararudee THA vs (WC) Malaika Rapolu USA
(4) Himeno Sakatsume JPN vs Emerson Jones AUS



Center Court – ore 16:00
(3) Lanlana Tararudee THA vs Malaika Rapolu USA Inizio 16:00
(1) Anastasia Zakharova RUS vs Sloane Stephens USA Non prima 17:00
Yue Yuan CHN vs (7) Oksana Selekhmeteva RUS
Simona Waltert SUI vs (2) McCartney Kessler USA Non prima 22:00

Grandstand – ore 16:00
(2) Leolia Jeanjean FRA vs Lucrezia Stefanini ITA Inizio 16:00
Suzan Lamens NED vs Kamilla Rakhimova UZB Non prima 17:00
(5) Caty McNally USA vs Yuliia Starodubtseva UKR
Renata Zarazua MEX vs Anna Blinkova RUS

Court 1 – ore 16:00
(4) Himeno Sakatsume JPN vs Emerson Jones AUS Inizio 16:00
Linda Fruhvirtova CZE vs (4) Beatriz Haddad Maia BRA Non prima 17:00

kaishaku 09-03-2026 00:33

KESSLER

NAVARRO

VEKIC
MCNALLY

qualificata
ANDREESCU
HADDAD
BIRRELL

 4
gbuttit 08-03-2026 23:29

BADOSA

HADDAD

ANDREESCU
KESSLER

SELEKHMETEVA
VEKIC
MCNALLY
BIRRELL

 3
brizz 08-03-2026 23:28

kessler

navarro

vekic
mc nally

selekhmeteva
blinkova
golubic
birrell

 2
espertodipallacorda 08-03-2026 23:23

Haddad

Vekic

Badosa
Rakhimova

Selekhmeteva
Andreescu
Starodubtseva
Volynets

 1
