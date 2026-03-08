WTA 125 Austin: Il Tabellone Principale e il Turno Unico di Qualificazione. Al via Lucrezia Stefanini
WTA 125 Austin – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Emma Navarro vs Lulu Sun
(WC) Paula Badosa vs Elena-Gabriela Ruse
Qualifier vs Sinja Kraus
Yue Yuan vs (7) Oksana Selekhmeteva
(3) Solana Sierra vs (WC) Bianca Andreescu
Renata Zarazua vs Anna Blinkova
Maddison Inglis vs Qualifier
Donna Vekic vs (8) Petra Marcinko
(5) Caty McNally vs Yuliia Starodubtseva
Dalma Galfi vs Qualifier
Qualifier vs Viktorija Golubic
Linda Fruhvirtova vs (4) Beatriz Haddad Maia
(6) Kimberly Birrell vs Ella Seidel
Suzan Lamens vs Kamilla Rakhimova
Katie Volynets vs Kaja Juvan
Simona Waltert vs (2/WC) McCartney Kessler
WTA 125 Austin – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – hard
(1) Anastasia Zakharova vs (WC) Sloane Stephens
(2) Leolia Jeanjean vs Lucrezia Stefanini
(3) Lanlana Tararudee vs (WC) Malaika Rapolu
(4) Himeno Sakatsume vs Emerson Jones
Center Court – ore 16:00
(3) Lanlana Tararudee vs Malaika Rapolu Inizio 16:00
(1) Anastasia Zakharova vs Sloane Stephens Non prima 17:00
Yue Yuan vs (7) Oksana Selekhmeteva
Simona Waltert vs (2) McCartney Kessler Non prima 22:00
Grandstand – ore 16:00
(2) Leolia Jeanjean vs Lucrezia Stefanini Inizio 16:00
Suzan Lamens vs Kamilla Rakhimova Non prima 17:00
(5) Caty McNally vs Yuliia Starodubtseva
Renata Zarazua vs Anna Blinkova
Court 1 – ore 16:00
(4) Himeno Sakatsume vs Emerson Jones Inizio 16:00
Linda Fruhvirtova vs (4) Beatriz Haddad Maia Non prima 17:00
TAG: Lucrezia Stefanini, WTA 125 Austin
KESSLER
NAVARRO
VEKIC
MCNALLY
qualificata
ANDREESCU
HADDAD
BIRRELL
BADOSA
HADDAD
ANDREESCU
KESSLER
SELEKHMETEVA
VEKIC
MCNALLY
BIRRELL
kessler
navarro
vekic
mc nally
selekhmeteva
blinkova
golubic
birrell
Haddad
Vekic
Badosa
Rakhimova
Selekhmeteva
Andreescu
Starodubtseva
Volynets