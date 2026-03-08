WTA 125 Austin: Il Tabellone Principale e il Turno Unico di Qualificazione. Al via Lucrezia Stefanini

WTA 125 Austin – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Emma Navarro vs Lulu Sun

(WC) Paula Badosa vs Elena-Gabriela Ruse

Qualifier vs Sinja Kraus

Yue Yuan vs (7) Oksana Selekhmeteva

(3) Solana Sierra vs (WC) Bianca Andreescu

Renata Zarazua vs Anna Blinkova

Maddison Inglis vs Qualifier

Donna Vekic vs (8) Petra Marcinko

(5) Caty McNally vs Yuliia Starodubtseva

Dalma Galfi vs Qualifier

Qualifier vs Viktorija Golubic

Linda Fruhvirtova vs (4) Beatriz Haddad Maia

(6) Kimberly Birrell vs Ella Seidel

Suzan Lamens vs Kamilla Rakhimova

Katie Volynets vs Kaja Juvan

Simona Waltert vs (2/WC) McCartney Kessler





(1) Anastasia Zakharovavs (WC) Sloane Stephens(2) Leolia Jeanjeanvs(3) Lanlana Tararudeevs (WC) Malaika Rapolu(4) Himeno Sakatsumevs Emerson Jones

Center Court – ore 16:00

(3) Lanlana Tararudee vs Malaika Rapolu Inizio 16:00

(1) Anastasia Zakharova vs Sloane Stephens Non prima 17:00

Yue Yuan vs (7) Oksana Selekhmeteva

Simona Waltert vs (2) McCartney Kessler Non prima 22:00

Grandstand – ore 16:00

(2) Leolia Jeanjean vs Lucrezia Stefanini Inizio 16:00

Suzan Lamens vs Kamilla Rakhimova Non prima 17:00

(5) Caty McNally vs Yuliia Starodubtseva

Renata Zarazua vs Anna Blinkova

Court 1 – ore 16:00

(4) Himeno Sakatsume vs Emerson Jones Inizio 16:00

Linda Fruhvirtova vs (4) Beatriz Haddad Maia Non prima 17:00