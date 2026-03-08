Indian Wells 2026, Zverev fatica ma avanza: battuto Nakashima dopo due ore e mezza, arriva anche un record. Ora aspetta Cobolli o Tiafoe

Alexander Zverev deve sudare più del previsto per conquistare il passaggio del turno al Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco ha infatti superato Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6(2) 5-7 6-4, al termine di una battaglia durata due ore e mezza.

Per il numero uno tedesco è stata una sfida durissima, molto più complicata di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. Nakashima ha giocato un match di alto livello, costringendo Zverev a restare concentrato fino all’ultimo game e mettendolo costantemente sotto pressione.

Il primo set si è deciso al tie-break, dove Zverev è riuscito a fare la differenza con maggiore solidità, chiudendo 7-6(2). Nel secondo parziale, però, il tedesco ha subito la reazione dell’americano, che è riuscito a strappare il set 7-5, portando così l’incontro al terzo.

Nel set decisivo, Nakashima ha continuato a tenere altissimo il livello, obbligando Zverev a non abbassare mai l’attenzione. Alla fine, il tedesco ha trovato il break decisivo proprio nell’ultimo gioco, chiudendo il match in risposta e mettendo fine a una sfida estremamente impegnativa.

Oltre alla qualificazione, per Zverev arriva anche un traguardo importante sul piano statistico. Con questo successo, infatti, il tedesco diventa il primo giocatore a raggiungere le 100 vittorie nei tornei Masters 1000 dall’inizio degli anni 2020, portando il suo bilancio a 100 successi e 37 sconfitte nella categoria nel corso del decennio.

Un dato che conferma la continuità di rendimento di Zverev nei grandi appuntamenti del circuito, anche se contro Nakashima il tedesco ha dovuto tirare fuori pazienza, esperienza e lucidità per evitare una pericolosa sorpresa.

Negli ottavi di finale, Zverev affronterà il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Flavio Cobolli.





