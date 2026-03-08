Djokovic, vittoria e record: è il primo con 22 stagioni vincenti nei Masters 1000

Novak Djokovic continua ad aggiornare il proprio posto nella storia del tennis mondiale. Con la vittoria ottenuta contro Kamil Majchrzak a Indian Wells 2026, il fuoriclasse serbo ha infatti raggiunto un nuovo traguardo da record nella categoria Masters 1000.

Grazie a questo successo, Djokovic è arrivato a 22 stagioni diverse con almeno una vittoria in un torneo Masters 1000, diventando il primo giocatore di sempre a toccare questa quota. Il dato comprende il periodo che va dal 2005 al 2026 e certifica, ancora una volta, una longevità competitiva fuori dal comune.

Il serbo supera così le 21 stagioni fatte registrare da Rafael Nadal e Gael Monfils, finora ai vertici di questa speciale classifica. Più indietro troviamo invece Roger Federer, Richard Gasquet e Fabrice Santoro, tutti fermi a 20 stagioni con almeno una vittoria nei Masters 1000.

La graduatoria aggiornata recita dunque:

22 Djokovic (2005-2026)

21 Nadal (2003-2022, 2024)

21 Monfils (2004-2006, 2008-2022, 2024-2026)

20 Federer, Gasquet, Santoro

Si tratta di un numero che racconta perfettamente la continuità del campione serbo ai massimi livelli. In un circuito sempre più fisico e competitivo, Djokovic continua infatti a vincere e a restare protagonista anche a distanza di oltre vent’anni dal suo primo successo nella categoria.

L’ennesimo primato conferma come la sua carriera non sia soltanto una collezione di titoli, ma anche una straordinaria dimostrazione di durata, adattamento e capacità di rimanere competitivo attraverso epoche diverse del tennis. E Indian Wells 2026 aggiunge così un’altra pagina al lunghissimo libro dei record firmati Novak Djokovic.





Marco Rossi