WTA 125 Antalya 3: Il Tabellone Principale. Subito derby tra Bronzetti e Brancaccio al primo turno
WTA 125 Antalya 3 – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova vs Ekaterine Gorgodze
(SE) Anhelina Kalinina vs Qualifier
Alina Charaeva vs Qualifier
Elina Avanesyan vs (6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
(4) Panna Udvardy vs Leyre Romero Gormaz
Katarzyna Kawa vs Despina Papamichail
Qualifier vs Iryna Shymanovich
(WC) Berfu Cengiz vs (7) Dominika Salkova
(5) Veronika Erjavec vs (WC) Ipek Oz
Teodora Kostovic vs Arantxa Rus
Lucia Bronzetti vs Nuria Brancaccio
Qualifier vs (3) Julia Grabher
(8) Maja Chwalinska vs (WC) Ada Kumru
(WC) Maria Sara Popa vs Tamara Zidansek
Polina Kudermetova vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Maria Lourdes Carle vs (2) Moyuka Uchijima
