WTA 125 Antalya 3: Il Tabellone Principale. Subito derby tra Bronzetti e Brancaccio al primo turno

08/03/2026 15:33 3 commenti
TUR WTA 125 Antalya 3 – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Ekaterine Gorgodze GEO
(SE) Anhelina Kalinina UKR vs Qualifier
Alina Charaeva RUS vs Qualifier
Elina Avanesyan ARM vs (6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

(4) Panna Udvardy HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP
Katarzyna Kawa POL vs Despina Papamichail GRE
Qualifier vs Iryna Shymanovich BLR
(WC) Berfu Cengiz TUR vs (7) Dominika Salkova CZE

(5) Veronika Erjavec SLO vs (WC) Ipek Oz TUR
Teodora Kostovic SRB vs Arantxa Rus NED
Lucia Bronzetti ITA vs Nuria Brancaccio ITA
Qualifier vs (3) Julia Grabher AUT

(8) Maja Chwalinska POL vs (WC) Ada Kumru TUR
(WC) Maria Sara Popa ROU vs Tamara Zidansek SLO
Polina Kudermetova UZB vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP
Maria Lourdes Carle ARG vs (2) Moyuka Uchijima JPN

kaishaku 08-03-2026 16:32

UCHIJIMA

UDVARDY

OLIYNYKOVA
GRABHER

CHARAEVA
SHYMANOVICH
RUS
ZIDANSEK

 3
miky85 08-03-2026 16:02

Udvardy

Erjavec

Oliynykova
Uchiyama

Rakotomanga
Salkova
Brancaccio
Chwalinska

 2
brizz 08-03-2026 15:56

oliynykova

grabher

udvardy
kudermetova

avanesyan
salkova
erjavec
chwalinska

 1
