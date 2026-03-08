Indian Wells 2026, Shapovalov sfida Sinner: “Mirjam è fondamentale, mi aiuta anche nei momenti più duri”

Denis Shapovalov si prepara a una delle sfide più attese del terzo turno del BNP Paribas Open, dove domenica affronterà Jannik Sinner, numero 2 del mondo. I due hanno vinto un match a testa nei precedenti e il canadese arriverà all’appuntamento dopo aver superato una battaglia durissima contro Tomas Martin Etcheverry, chiusa al tie-break del terzo set.

Contro Sinner servirà il miglior Shapovalov, con il suo tennis esplosivo e aggressivo, fatto di accelerazioni e soluzioni ad alto rischio. Ma al di là di ciò che accadrà in campo a Indian Wells, il canadese sa di poter contare su una presenza costante e decisiva nella sua vita: quella della moglie Mirjam Shapovalova, ex Bjorklund.

Per Shapovalov, il supporto della compagna va ben oltre l’aspetto emotivo ed è diventato un punto di riferimento essenziale anche nei momenti più complicati della carriera e della vita quotidiana.

“È super importante perché noi siamo tennisti, ma siamo anche persone, e affrontiamo tante cose nella vita che non hanno nemmeno a che fare con il tennis,” ha raccontato Shapovalov. “Avere qualcuno che riesca a tirarti su e ad aiutarti nei momenti difficili è qualcosa di fondamentale per chiunque.”

Negli ultimi anni non è stato sempre facile per il canadese, ex semifinalista Slam e arrivato fino alla top 10 mondiale. Oggi numero 39 del ranking, il mancino sta cercando con determinazione di ritrovare il suo livello migliore, e Mirjam è stata al suo fianco in ogni passaggio di questo percorso.

“Penso che sia la persona con cui parlo di più di tutto, soprattutto delle cose difficili,” ha spiegato. “Sento che non faccio sapere davvero a troppe persone quello che sto affrontando in un certo momento. Lei è una delle poche che mi aiuta davvero e che attraversa tutto questo con me.”

Un aspetto importante è che Mirjam conosce perfettamente il mondo del tennis anche da dentro. La svedese è stata una giocatrice di buon livello, arrivando fino al numero 123 WTA e conquistando l’accesso a tre tabelloni principali Slam tra il 2022 e il 2023. Per questo, tra loro, i confronti tecnici sono frequenti e concreti.

“Mi aiuta tantissimo. Era una giocatrice molto intelligente. Legge benissimo il gioco e mi conosce molto bene,” ha detto Shapovalov. “Parliamo tanto del mio tennis, di quello che dovrei fare, dei piccoli aggiustamenti che potrei apportare, e dagli Australian Open mi sta aiutando anche un po’ in campo. Ha sicuramente un grande impatto.”

Il contributo di Mirjam, però, non si limita al sostegno o ai consigli tecnici. Secondo Shapovalov, è anche una presenza esigente, capace di spingerlo a dare di più durante il lavoro quotidiano.

“Non direi che abbia pretese altissime, ma sicuramente vuole tanto dagli allenamenti e da tutto il resto,” ha raccontato il canadese. “Vuole che provi cose nuove, e questo è positivo. Non ci sono molte persone davvero esigenti, quindi in un certo senso mi piace. Credo che riusciamo davvero ad analizzare le cose e a scomporle nei dettagli. Avere qualcuno così attento ai particolari aiuta tantissimo.”

Mirjam ha chiuso la sua carriera la scorsa stagione a causa dei problemi fisici, ma Shapovalov tiene molto al fatto che il loro rapporto non sia sbilanciato e che il sostegno reciproco resti al centro della relazione. Anche quando lei era ancora in attività, lui cercava sempre di esserci per le sue partite.

“Ho sempre voluto esserci per lei. Si vede quanto lei sia presente per me, soprattutto adesso che ha smesso di giocare,” ha spiegato. “Penso che oggi gran parte della sua vita ruoti attorno a me, quindi credo sia importante avere una relazione equilibrata, e io adoro sostenerla. Mi è sempre piaciuta l’idea di avere accanto qualcuno che vive la mia stessa vita. Credo che entrambi facciamo un buon lavoro nel fare uno sforzo l’uno per l’altra.”

Shapovalov e Mirjam hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e si sono sposati sei mesi fa. Da allora, il loro legame si è rafforzato ancora di più, dentro e fuori dal circuito.

“Penso davvero che sia qualcosa di molto speciale averla accanto,” ha concluso il canadese. “Credo che siamo bravi a parlare tanto e a farlo nel modo giusto, in un modo che ci aiuta a crescere come persone. So di non essere perfetto, e lei mi aiuta ogni giorno a voler essere migliore e a lavorare su me stesso.”

Ora per Shapovalov arriva l’esame Sinner, uno dei più duri possibili a Indian Wells. Ma il canadese si presenta all’appuntamento con fiducia, con un successo pesante già in tasca e con la consapevolezza di avere accanto una persona che, dentro e fuori dal campo, continua a fare la differenza.





Marco Rossi