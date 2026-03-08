Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fritz avanti con fatica, Medvedev parte forte. Rublev subito fuori, bene De Minaur, Pegula e Keys

Taylor Fritz stacca il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, ma deve sudare molto più del previsto. Il numero uno statunitense e numero 7 del mondo, campione del torneo nel 2022, ha battuto il britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-1, al termine di una sfida più complicata di quanto il risultato finale possa lasciare intendere.

Il 28enne americano aveva infatti preso in mano il match, ma nel secondo set si è complicato la vita in maniera evidente. Fritz si è fatto rimontare da 5-3 e, soprattutto, ha sprecato un vantaggio di 5-1 nel tie-break, lasciandosi sfuggire anche quattro match point prima di chiudere agevolmente nel terzo parziale. Al prossimo turno affronterà Alex Michelsen.

Rublev eliminato all’esordio

Non arrivano invece buone notizie per Andrey Rublev, eliminato subito al suo primo incontro nel torneo. Il russo, numero 17 del ranking mondiale, è uscito di scena contro il canadese Gabriel Diallo, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7(4) 7-6(1) 6-3.

Rublev, reduce da una vera e propria odissea di viaggio da Dubai, era partito bene conquistando il primo set, ma alla distanza ha subito la crescita del canadese, che ha trovato sempre più fiducia e si è preso una vittoria di grande peso.

Medvedev non sbaglia: esordio solido contro Tabilo

Dopo le eliminazioni immediate di Andrey Rublev e Karen Khachanov, grande attenzione era rivolta al debutto di Daniil Medvedev, soprattutto dopo la vera e propria odissea vissuta insieme agli altri giocatori russi per lasciare Dubai e raggiungere in tempo la California.

Il russo, però, non ha avuto alcun bisogno di adattamento. Medvedev ha infatti dominato il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-4 6-2, chiudendo il match in poco più di un’ora e lanciando segnali molto convincenti al resto del tabellone. Nel prossimo turno se la vedrà con Sebastián Báez.

De Minaur supera l’ostacolo Korda

Sorride invece Alex De Minaur, che supera un debutto tutt’altro che semplice. L’australiano, numero 6 ATP, ha dovuto lottare per avere la meglio sull’americano Sebastian Korda, numero 37 del mondo e recente campione a Delray Beach.

Dopo aver perso il primo set, De Minaur ha cambiato passo e ha ribaltato la sfida con il punteggio di 4-6 6-4 6-4, centrando così l’accesso al terzo turno in uno dei match più interessanti della giornata.

Pegula e Keys avanzano nel tabellone femminile

Nel torneo femminile, avanzano al terzo turno anche due delle giocatrici di casa più attese: Jessica Pegula e Madison Keys.

Pegula, numero 5 del ranking WTA, ha avuto bisogno di tre set per piegare la croata Donna Vekic, sempre avversaria pericolosa nonostante sia attualmente fuori dalla top 100. La statunitense si è imposta con il punteggio di 4-6 6-2 6-4, reagendo bene dopo un avvio complicato.

Più lineare invece il successo di Madison Keys, numero 15 del mondo, che ha sconfitto la francese Diane Parry, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-3.

Sorpresa Zheng: fuori contro Ruzic

Tra i risultati più sorprendenti delle ultime ore c’è infine l’eliminazione della cinese Zheng Qinwen. La numero 23 del ranking mondiale è stata battuta dalla croata Antonia Ruzic, numero 57 WTA, con il punteggio di 6-4 7-5.

Una sconfitta inattesa per Zheng, che lascia così il torneo anzitempo, mentre Ruzic si regala uno dei risultati più importanti della sua stagione.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard

WTA Indian Wells Hailey Baptiste Hailey Baptiste 6 6 2 Elena Rybakina [3] Elena Rybakina [3] 7 2 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 40-0 1-2 → 1-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Hailey Baptistevs Elena Rybakina

Novak Djokovic vs Kamil Majchrzak (Non prima 23:00)



ATP Indian Wells Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 4 6 6 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 1 2 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov



ATP Indian Wells Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 2 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jessica Pegula vs Donna Vekic (Non prima 04:00)



WTA Indian Wells Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 4 6 6 Donna Vekic Donna Vekic 6 2 3 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Alejandro Tabilo



ATP Indian Wells Daniil Medvedev [11] Daniil Medvedev [11] 6 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 4 2 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Tabilo 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 0-30 ace 4-3 → 5-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

ATP Indian Wells Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 3 2 Jack Draper [14] Jack Draper [14] 3 6 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Draper 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. Draper 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 J. Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Draper 40-30 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-15 15-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Roberto Bautista Agutvs Jack Draper

Kayla Day vs (2) Iga Swiatek Non prima 22:00



WTA Indian Wells Kayla Day Kayla Day 0 0 6 0 Iga Swiatek [2] • Iga Swiatek [2] 0 6 7 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Kayla Day 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Kayla Day 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Kayla Day 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(8) Mirra Andreeva vs Solana Sierra



WTA Indian Wells Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 0 6 6 0 Solana Sierra • Solana Sierra 0 0 0 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Solana Sierra 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jacob Fearnley vs Taylor Fritz (Non prima 04:00)



ATP Indian Wells Jacob Fearnley Jacob Fearnley 3 7 1 Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 6 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 J. Fearnley 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Fearnley 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Fearnley 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Laura Siegemund vs (9) Elina Svitolina Non prima 05:00



WTA Indian Wells Laura Siegemund Laura Siegemund 6 6 3 Elina Svitolina [9] Elina Svitolina [9] 7 4 6 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Laura Siegemund 15-0 40-0 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Stadium 3 – ore 20:00

Alexander Shevchenko vs Casper Ruud



ATP Indian Wells Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 1 6 Casper Ruud [13] Casper Ruud [13] 6 7 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 ace 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 0-5 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 0-40 0-3 → 0-4 C. Ruud 40-15 0-2 → 0-3 A. Shevchenko 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Karen Khachanov vs Joao Fonseca



ATP Indian Wells Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 6 6 4 Joao Fonseca Joao Fonseca 4 7 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Khachanov 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 1-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Fonseca 15-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Fonseca 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sebastian Korda vs Alex de Minaur



ATP Indian Wells Sebastian Korda Sebastian Korda 6 4 4 Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 4 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Korda 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 S. Korda 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Korda 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(15) Madison Keys vs Diane Parry



WTA Indian Wells Madison Keys [15] Madison Keys [15] 0 6 6 0 Diane Parry Diane Parry 0 4 3 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(28) Marta Kostyuk vs Taylor Townsend



WTA Indian Wells Marta Kostyuk [28] • Marta Kostyuk [28] 0 6 6 0 Taylor Townsend Taylor Townsend 0 3 2 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marta Kostyuk 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Taylor Townsend 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Stadium 4 – ore 20:00

(32) Maria Sakkari vs Lilli Tagger Inizio 20:00



WTA Indian Wells Maria Sakkari [32] Maria Sakkari [32] 0 7 6 0 Lilli Tagger • Lilli Tagger 0 5 0 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lilli Tagger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lilli Tagger 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sonay Kartal vs (20) Emma Navarro



WTA Indian Wells Sonay Kartal Sonay Kartal 6 3 7 Emma Navarro [20] Emma Navarro [20] 1 6 6 Vincitore: Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sonay Kartal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sonay Kartal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Katerina Siniakova vs (27) Leylah Fernandez



WTA Indian Wells Katerina Siniakova Katerina Siniakova 5 6 7 Leylah Fernandez [27] Leylah Fernandez [27] 7 4 6 Vincitore: Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 5*-1 6*-1 6-6 → 7-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alexander Bublik vs Vit Kopriva (Non prima 01:00)



ATP Indian Wells Alexander Bublik [10] Alexander Bublik [10] 3 7 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 6 2 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 6-2 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 5-1 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 V. Kopriva 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 V. Kopriva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 V. Kopriva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 2-2 → 3-2 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-2 → 2-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Kopriva 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 3-5 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Ugo Humbert vs Alex Michelsen



ATP Indian Wells Ugo Humbert [32] Ugo Humbert [32] 5 7 6 Alex Michelsen Alex Michelsen 7 6 7 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 5-5 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 U. Humbert 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-1 → 3-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 40-0 4-4 → 4-5 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Stadium 5 – ore 20:00

Francisco Cerundolo vs Benjamin Bonzi



ATP Indian Wells Francisco Cerundolo [19] Francisco Cerundolo [19] 6 5 7 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 4 7 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 df 3-4* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 6-6 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 B. Bonzi 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Valentin Vacherot vs Nuno Borges



ATP Indian Wells Valentin Vacherot [24] Valentin Vacherot [24] 7 7 Nuno Borges Nuno Borges 5 5 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 V. Vacherot 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 V. Vacherot 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 2-3 N. Borges 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Juan Manuel Cerundolo vs Arthur Rinderknech



ATP Indian Wells Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 0 Arthur Rinderknech [26] Arthur Rinderknech [26] 0 Vincitore: Rinderknech per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Rinky Hijikata vs Luciano Darderi



ATP Indian Wells Rinky Hijikata Rinky Hijikata 4 6 6 Luciano Darderi [20] Luciano Darderi [20] 6 2 4 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Hijikata 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-2 → 6-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 5-1 L. Darderi 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-0 → 4-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-2 → 3-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Stadium 6 – ore 20:00

Aleksandar Kovacevic vs Corentin Moutet



ATP Indian Wells Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 6 6 Corentin Moutet [31] Corentin Moutet [31] 1 4 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 C. Moutet 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 4-4 → 5-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-A ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-2 → 2-2 C. Moutet 15-0 ace 30-0 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 5-1 → 6-1 C. Moutet 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 ace A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-0 → 5-0 C. Moutet 15-0 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace df 3-0 → 4-0 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 C. Moutet 40-40 40-A ace ace 1-0 → 2-0 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Andrey Rublev vs Gabriel Diallo



ATP Indian Wells Andrey Rublev [17] Andrey Rublev [17] 7 6 3 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 6 7 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Diallo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 G. Diallo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 G. Diallo 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Diallo 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Rublev 0-30 0-40 5-4 → 5-5 G. Diallo 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Mackenzie McDonald



ATP Indian Wells Cameron Norrie [27] Cameron Norrie [27] 6 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 2 3 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. McDonald 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alexandra Eala / Iva Jovic vs Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko



WTA Indian Wells Alexandra Eala / Iva Jovic • Alexandra Eala / Iva Jovic 0 2 2 0 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 0 6 6 0 Vincitore: Baptiste / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alexandra Eala / Iva Jovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Alexandra Eala / Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Alexandra Eala / Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Alexandra Eala / Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexandra Eala / Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Alexandra Eala / Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alexandra Eala / Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 Alexandra Eala / Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Alexandra Eala / Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sebastian Baez vs Jiri Lehecka (Non prima 03:00)



ATP Indian Wells Sebastian Baez Sebastian Baez 6 6 Jiri Lehecka [22] Jiri Lehecka [22] 4 1 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 S. Baez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Baez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Baez 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Stadium 7 – ore 20:00

Storm Hunter vs (12) Belinda Bencic Inizio 20:00



WTA Indian Wells Storm Hunter • Storm Hunter 0 3 2 0 Belinda Bencic [12] Belinda Bencic [12] 0 6 6 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Storm Hunter 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Katie Volynets vs (26) Jelena Ostapenko



WTA Indian Wells Katie Volynets Katie Volynets 0 4 6 0 Jelena Ostapenko [26] • Jelena Ostapenko [26] 0 6 7 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jelena Ostapenko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 40-15 2-4 → 2-5 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Storm Hunter / Maya Joint vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare

(22) Elise Mertens vs Cristina Bucsa



WTA Indian Wells Elise Mertens [22] • Elise Mertens [22] 0 6 6 0 Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 2 1 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cristina Bucsa 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Stadium 9 – ore 20:00

(13) Karolina Muchova vs Anna Bondar Inizio 20:00



WTA Indian Wells Karolina Muchova [13] Karolina Muchova [13] 0 7 6 0 Anna Bondar Anna Bondar 0 5 2 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(19) Liudmila Samsonova vs Ashlyn Krueger



WTA Indian Wells Liudmila Samsonova [19] Liudmila Samsonova [19] 6 5 2 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 3 7 6 Vincitore: Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Antonia Ruzic vs (24) Qinwen Zheng Non prima 00:00



WTA Indian Wells Antonia Ruzic Antonia Ruzic 0 6 7 0 Qinwen Zheng [24] • Qinwen Zheng [24] 0 4 5 0 Vincitore: Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Miyu Kato / Fanny Stollar



WTA Indian Wells Ingrid Neel / Peyton Stearns Ingrid Neel / Peyton Stearns 0 6 3 Miyu Kato / Fanny Stollar • Miyu Kato / Fanny Stollar 0 1 0 Vincitore: Neel / Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Miyu Kato / Fanny Stollar 3-0 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Ingrid Neel / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ingrid Neel / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Ingrid Neel / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ingrid Neel / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ingrid Neel / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani

