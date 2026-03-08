Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fritz avanti con fatica, Medvedev parte forte. Rublev subito fuori, bene De Minaur, Pegula e Keys

08/03/2026 07:50 39 commenti
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images

Taylor Fritz stacca il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, ma deve sudare molto più del previsto. Il numero uno statunitense e numero 7 del mondo, campione del torneo nel 2022, ha battuto il britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-1, al termine di una sfida più complicata di quanto il risultato finale possa lasciare intendere.
Il 28enne americano aveva infatti preso in mano il match, ma nel secondo set si è complicato la vita in maniera evidente. Fritz si è fatto rimontare da 5-3 e, soprattutto, ha sprecato un vantaggio di 5-1 nel tie-break, lasciandosi sfuggire anche quattro match point prima di chiudere agevolmente nel terzo parziale. Al prossimo turno affronterà Alex Michelsen.

Rublev eliminato all’esordio
Non arrivano invece buone notizie per Andrey Rublev, eliminato subito al suo primo incontro nel torneo. Il russo, numero 17 del ranking mondiale, è uscito di scena contro il canadese Gabriel Diallo, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7(4) 7-6(1) 6-3.
Rublev, reduce da una vera e propria odissea di viaggio da Dubai, era partito bene conquistando il primo set, ma alla distanza ha subito la crescita del canadese, che ha trovato sempre più fiducia e si è preso una vittoria di grande peso.

Medvedev non sbaglia: esordio solido contro Tabilo
Dopo le eliminazioni immediate di Andrey Rublev e Karen Khachanov, grande attenzione era rivolta al debutto di Daniil Medvedev, soprattutto dopo la vera e propria odissea vissuta insieme agli altri giocatori russi per lasciare Dubai e raggiungere in tempo la California.
Il russo, però, non ha avuto alcun bisogno di adattamento. Medvedev ha infatti dominato il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-4 6-2, chiudendo il match in poco più di un’ora e lanciando segnali molto convincenti al resto del tabellone. Nel prossimo turno se la vedrà con Sebastián Báez.

De Minaur supera l’ostacolo Korda
Sorride invece Alex De Minaur, che supera un debutto tutt’altro che semplice. L’australiano, numero 6 ATP, ha dovuto lottare per avere la meglio sull’americano Sebastian Korda, numero 37 del mondo e recente campione a Delray Beach.
Dopo aver perso il primo set, De Minaur ha cambiato passo e ha ribaltato la sfida con il punteggio di 4-6 6-4 6-4, centrando così l’accesso al terzo turno in uno dei match più interessanti della giornata.

Pegula e Keys avanzano nel tabellone femminile
Nel torneo femminile, avanzano al terzo turno anche due delle giocatrici di casa più attese: Jessica Pegula e Madison Keys.
Pegula, numero 5 del ranking WTA, ha avuto bisogno di tre set per piegare la croata Donna Vekic, sempre avversaria pericolosa nonostante sia attualmente fuori dalla top 100. La statunitense si è imposta con il punteggio di 4-6 6-2 6-4, reagendo bene dopo un avvio complicato.
Più lineare invece il successo di Madison Keys, numero 15 del mondo, che ha sconfitto la francese Diane Parry, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-3.

Sorpresa Zheng: fuori contro Ruzic
Tra i risultati più sorprendenti delle ultime ore c’è infine l’eliminazione della cinese Zheng Qinwen. La numero 23 del ranking mondiale è stata battuta dalla croata Antonia Ruzic, numero 57 WTA, con il punteggio di 6-4 7-5.
Una sconfitta inattesa per Zheng, che lascia così il torneo anzitempo, mentre Ruzic si regala uno dei risultati più importanti della sua stagione.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 2° Turno – hard

Stadium 1 – ore 20:00
Hailey Baptiste USA vs Elena Rybakina KAZ
WTA Indian Wells
Hailey Baptiste
6
6
2
Elena Rybakina [3]
7
2
6
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

Novak Djokovic SRB vs Kamil Majchrzak POL (Non prima 23:00)

ATP Indian Wells
Novak Djokovic [3]
4
6
6
Kamil Majchrzak
6
1
2
Vincitore: Djokovic
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Grigor Dimitrov BUL

ATP Indian Wells
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Grigor Dimitrov
2
3
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli

Jessica Pegula USA vs Donna Vekic CRO (Non prima 04:00)

WTA Indian Wells
Jessica Pegula [5]
4
6
6
Donna Vekic
6
2
3
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Indian Wells
Daniil Medvedev [11]
6
6
Alejandro Tabilo
4
2
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli




Stadium 2 – ore 20:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Jack Draper GBR
ATP Indian Wells
Roberto Bautista Agut
6
3
2
Jack Draper [14]
3
6
6
Vincitore: Draper
Mostra dettagli

Kayla Day USA vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 22:00

WTA Indian Wells
Kayla Day
0
0
6
0
Iga Swiatek [2]
0
6
7
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

(8) Mirra Andreeva RUS vs Solana Sierra ARG

WTA Indian Wells
Mirra Andreeva [8]
0
6
6
0
Solana Sierra
0
0
0
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Taylor Fritz USA (Non prima 04:00)

ATP Indian Wells
Jacob Fearnley
3
7
1
Taylor Fritz [7]
6
6
6
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs (9) Elina Svitolina UKR Non prima 05:00

WTA Indian Wells
Laura Siegemund
6
6
3
Elina Svitolina [9]
7
4
6
Vincitore: Svitolina
Mostra dettagli



Stadium 3 – ore 20:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Casper Ruud NOR

ATP Indian Wells
Alexander Shevchenko
1
6
Casper Ruud [13]
6
7
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs Joao Fonseca BRA

ATP Indian Wells
Karen Khachanov [16]
6
6
4
Joao Fonseca
4
7
6
Vincitore: Fonseca
Mostra dettagli

Sebastian Korda USA vs Alex de Minaur AUS

ATP Indian Wells
Sebastian Korda
6
4
4
Alex de Minaur [6]
4
6
6
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

(15) Madison Keys USA vs Diane Parry FRA

WTA Indian Wells
Madison Keys [15]
0
6
6
0
Diane Parry
0
4
3
0
Vincitore: Keys
Mostra dettagli

(28) Marta Kostyuk UKR vs Taylor Townsend USA

WTA Indian Wells
Marta Kostyuk [28]
0
6
6
0
Taylor Townsend
0
3
2
0
Vincitore: Kostyuk
Mostra dettagli



Stadium 4 – ore 20:00
(32) Maria Sakkari GRE vs Lilli Tagger AUT Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Maria Sakkari [32]
0
7
6
0
Lilli Tagger
0
5
0
0
Vincitore: Sakkari
Mostra dettagli

Sonay Kartal GBR vs (20) Emma Navarro USA

WTA Indian Wells
Sonay Kartal
6
3
7
Emma Navarro [20]
1
6
6
Vincitore: Kartal
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs (27) Leylah Fernandez CAN

WTA Indian Wells
Katerina Siniakova
5
6
7
Leylah Fernandez [27]
7
4
6
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Vit Kopriva CZE (Non prima 01:00)

ATP Indian Wells
Alexander Bublik [10]
3
7
6
Vit Kopriva
6
6
2
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Alex Michelsen USA

ATP Indian Wells
Ugo Humbert [32]
5
7
6
Alex Michelsen
7
6
7
Vincitore: Michelsen
Mostra dettagli



Stadium 5 – ore 20:00
Francisco Cerundolo ARG vs Benjamin Bonzi FRA

ATP Indian Wells
Francisco Cerundolo [19]
6
5
7
Benjamin Bonzi
4
7
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Valentin Vacherot MON vs Nuno Borges POR

ATP Indian Wells
Valentin Vacherot [24]
7
7
Nuno Borges
5
5
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Indian Wells
Juan Manuel Cerundolo
0
Arthur Rinderknech [26]
0
Vincitore: Rinderknech per walkover
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Luciano Darderi ITA

ATP Indian Wells
Rinky Hijikata
4
6
6
Luciano Darderi [20]
6
2
4
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli



Stadium 6 – ore 20:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Corentin Moutet FRA

ATP Indian Wells
Aleksandar Kovacevic
6
6
Corentin Moutet [31]
1
4
Vincitore: Kovacevic
Mostra dettagli

Andrey Rublev RUS vs Gabriel Diallo CAN

ATP Indian Wells
Andrey Rublev [17]
7
6
3
Gabriel Diallo
6
7
6
Vincitore: Diallo
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Mackenzie McDonald USA

ATP Indian Wells
Cameron Norrie [27]
6
6
Mackenzie McDonald
2
3
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli

Alexandra Eala PHI / Iva Jovic USA vs Hailey Baptiste USA / Jelena Ostapenko LAT

WTA Indian Wells
Alexandra Eala / Iva Jovic
0
2
2
0
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Baptiste / Ostapenko
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 03:00)

ATP Indian Wells
Sebastian Baez
6
6
Jiri Lehecka [22]
4
1
Vincitore: Baez
Mostra dettagli



Stadium 7 – ore 20:00
Storm Hunter AUS vs (12) Belinda Bencic SUI Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Storm Hunter
0
3
2
0
Belinda Bencic [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

Katie Volynets USA vs (26) Jelena Ostapenko LAT

WTA Indian Wells
Katie Volynets
0
4
6
0
Jelena Ostapenko [26]
0
6
7
0
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / Maya Joint AUS vs (8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

(22) Elise Mertens BEL vs Cristina Bucsa ESP

WTA Indian Wells
Elise Mertens [22]
0
6
6
0
Cristina Bucsa
0
2
1
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli



Stadium 9 – ore 20:00
(13) Karolina Muchova CZE vs Anna Bondar HUN Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Karolina Muchova [13]
0
7
6
0
Anna Bondar
0
5
2
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

(19) Liudmila Samsonova RUS vs Ashlyn Krueger USA

WTA Indian Wells
Liudmila Samsonova [19]
6
5
2
Ashlyn Krueger
3
7
6
Vincitore: Krueger
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs (24) Qinwen Zheng CHN Non prima 00:00

WTA Indian Wells
Antonia Ruzic
0
6
7
0
Qinwen Zheng [24]
0
4
5
0
Vincitore: Ruzic
Mostra dettagli

Ingrid Neel EST / Peyton Stearns USA vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

WTA Indian Wells
Ingrid Neel / Peyton Stearns
0
6
3
Miyu Kato / Fanny Stollar
0
1
0
Vincitore: Neel / Stearns
Mostra dettagli

Ulrikke Eikeri NOR / Xinyu Jiang CHN vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Luisa Stefani BRA

WTA Indian Wells
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
7
3
5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [2]
5
6
10
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Mostra dettagli

TAG: , , ,

39 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pier no guest 08-03-2026 08:54

E Piper disse “Dié,credo che questo sia l’inizio di una bella amicizia”.
Ah… Casablanca.

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 08-03-2026 08:00

Potrebbero evitare di mettere certi incontri femminili sul Centrale: a vedere Svitolina-Siegemund ci saranno 30 persone, di cui almeno 20 sono parenti-amici-staff 🙁

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
dancos (Guest) 08-03-2026 07:01

@ quarantaquindici (#4571365)

Hai ragione, è una schifezza!

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 04:10

Scritto da piper
@ Diè (#4571362)
Io cresciuto col Trap. Rummenigge e il trio tedesco. Comunque guardavo anche loro giocare.

Probabile siamo più o meno coetanei, la mia è l’annata del mondiale vinto in Spagna tra l’altro.
Peccato per Darderi ci speravo passasse il turno 🙁
Cmq al femminile ho un debole per Amanda. Anche se ovviamente prima le nostre sempre e cmq

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
quarantaquindici (Guest) 08-03-2026 03:38

Darderi ferma uno scambio e i telecronisti scena muta, nessuna info, 10 minuti a questionare con l’arbitro e loro se ne fottono, vergogna! e vergognosa sky! i telespettatori parco buoi … ma chi se ne frega? quello che conta è vendere pubblicità Vigliaccamente i media zitti

 35
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Sottile
piper 08-03-2026 03:00

@ Diè (#4571362)

Io cresciuto col Trap. Rummenigge e il trio tedesco. Comunque guardavo anche loro giocare.

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 02:50

@ Diè (#4571361)

Dimenticavo Nelson.

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 02:41

Scritto da piper
@ Diè (#4571359)
Aha cuginastro!

Noooooo ahahahah, e dai oh son cresciuto vedendo il Milan di Sacchi e il trio olandese, vuoi mettere? 😛

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 02:40

Scritto da piper

Scritto da Diè
Sto cercando una soluzione per trovare link italiani per la gara della F1.
Diciamo che è una “passione” che sovrasta anche il tennis delle volte XD

Per me passione un po’ scemata, sono lontani i tempi che non mi perdevo nulla della F1 quando c’erano Mansell, Prost, Patrese ed il compianto Senna.

Mmmh io ho iniziato a soffrire con Alesi e Berger in Ferrari, per cui poi mi sono goduto tutta l’epopea Schumacher e mi mancano anche le emozioni del pirata nel ciclismo.
Pazienza, mi sto rifacendo col tennis e anche altri sport!

Ah, ho letto e preso nota del tuo post. Proverò senz’altro, grazie per i consigli;)

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 02:37

@ Diè (#4571359)

Aha cuginastro!

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 02:35

Scritto da piper
@ Diè (#4571353)
OT. Ti sei visto la discesa libera ieri? Ha vinto Laura.

Ha vinto sia ieri che oggi, certo, quando posso seguo un po’ tutti gli sport.
Mi sono goduto alle grande le recenti olimpiadi.

A tal proposito, è paradossale che gli sport che quando ero ragazzino erano quelli più avari di soddisfazioni (per chi tiene ai nostri connazionali) oggi siano quelli che più mi stanno regalando emozioni.
Mi riferisco al tennis e all’ atletica.
C’è una nidiata di giovani che daranno molte soddisfazioni, vent’anni fa non lo avrei mai detto.
Il rovescio della medaglia è il calcio e il ciclismo, come cambiano le cose…
P.s. domani un occhio al derby lo getterò… d’altronde ho una “cosa” in comune con Jannik e anche Novak 😛

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 02:29

Scritto da Diè
Sto cercando una soluzione per trovare link italiani per la gara della F1.
Diciamo che è una “passione” che sovrasta anche il tennis delle volte XD

Per me passione un po’ scemata, sono lontani i tempi che non mi perdevo nulla della F1 quando c’erano Mansell, Prost, Patrese ed il compianto Senna.

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
piper 08-03-2026 02:15

Passantino.

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 01:59

@ Diè (#4571353)

OT. Ti sei visto la discesa libera ieri? Ha vinto Laura.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 01:56

Scritto da Diè

Scritto da piper
@ Diè (#4571343)
Avevo postato anche sulla pagina dei risultati degli italiani per dire che sono io a (credo) poterti aiutare. Intendo con lo smartphone: sono riuscitoa risolvere il modo di modificare un proprio commento da cell. (dietro suggerimento dell’utente @ Pablito), riuscito a loggarmi (sempre da cell.) e (questo vale per tanti) risolvere i banner e popup pubblicitari.

Ah sì, l’ho letto anche io. Ti dirò, non ho mai provato a registrarmi utilizzando la modalità desktop effettivamente. Chissà se così riuscirei a farcela. Non ci avevo mai pensato.
Domani proverò…
Cmq dimmi pure, i consigli sono sempre bene accetti;)

Io ho Android e quindi ti dirò come fare con tale sistema: come presumo hai capito sia per modificare un commento che per loggarsi basta aprire livetennis da cell.,
1- postare qualcosa (1 volta inviato bisogna aspettare che il commento venga inviato se no si rischia di fare post ripetuto) e se si vuole modificare qualcosa, in alto a destra tappare con il dito i tre puntini verticali, scorrere in basso e spuntare la voce su “sito desktop”, effettuare la modifica, aggiornare e levare la spunta dalla modalità desktop;
2- entrare nella modalità desktop, immettere le credenziali (si ha la possibilità di salvarle) ed accedere (se non si fa il logout prima di chiudere LT le credenziali restano anche se si pulisce la RAM e si svuota la cache).
3- Per levare la pubblicità ci sono vari sistemi ed il più semplice è andare su “impostazioni” del telefono e nella barra di ricerca digitare “DNS privato”, scegliere fra i 3 “Nome host del provider DNS privato” e inserire “dns.adguard.com” e salvare; questo sistema però ha la “pecca” che blocca (in teoria) tutta la pubblicità e quindi se per caso hai qualche tipo di gioco installato che per ritirare certi premi puoi farlo previa visione di un video, il suddetto non parte nemmeno e quindi non puoi ritirare il premio ma c’è un altro sistema per ovviare a questo (un po’ più complesso e quindi per ora mi fermo qui).
Vediamo se sono riuscito ad essere d’aiuto a te e non solo.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 01:27

Scritto da piper

Scritto da Diè
Ok, ho letto su un altro topic Piper.
Dimmi pure, tanto al massimo leggerò più tardi.
Ho deciso di farmi del male e guarderò in diretta la F1, sapendo già che me ne pentirò.

Ma non ti guardi il Dardo? o al limite Mirra o Leylah? (sempre che ti piaccia il loro gioco).

Dannati pop up ahahahah, lo sto seguendo un po’ così oggi. Sto cercando una soluzione per trovare link italiani per la gara della F1.
Diciamo che è una “passione” che sovrasta anche il tennis delle volte XD

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 01:24

Scritto da piper

Scritto da Diè
Ok, ho letto su un altro topic Piper.
Dimmi pure, tanto al massimo leggerò più tardi.
Ho deciso di farmi del male e guarderò in diretta la F1, sapendo già che me ne pentirò.

Ma non ti guardi il Dardo? o al limite Mirra o Leylah? (sempre che ti piaccia il loro gioco).

23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 01:23

Scritto da piper
Innanzittutto devo sapere se il tuo cell. supporta Android o iOS, poi se hai delle credenziali (e le ricordi ovviamente).

Android, uso un Red mi note

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 01:23

Scritto da Diè
Ok, ho letto su un altro topic Piper.
Dimmi pure, tanto al massimo leggerò più tardi.
Ho deciso di farmi del male e guarderò in diretta la F1, sapendo già che me ne pentirò.

Ma non ti guardi il Dardo? o al limite Mirra o Leylah? (sempre che ti piaccia il loro gioco).

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 08-03-2026 01:22

Dopo lo sfogo sulla povera racchetta, Luciano ha ripreso in mano la partita.. speriamo bene

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 01:22

Scritto da piper
@ Diè (#4571343)
Avevo postato anche sulla pagina dei risultati degli italiani per dire che sono io a (credo) poterti aiutare. Intendo con lo smartphone: sono riuscitoa risolvere il modo di modificare un proprio commento da cell. (dietro suggerimento dell’utente @ Pablito), riuscito a loggarmi (sempre da cell.) e (questo vale per tanti) risolvere i banner e popup pubblicitari.

Ah sì, l’ho letto anche io. Ti dirò, non ho mai provato a registrarmi utilizzando la modalità desktop effettivamente. Chissà se così riuscirei a farcela. Non ci avevo mai pensato.
Domani proverò…
Cmq dimmi pure, i consigli sono sempre bene accetti;)

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 01:21

Innanzittutto devo sapere se il tuo cell. supporta Android o iOS, poi se hai delle credenziali (e le ricordi ovviamente).

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 01:19

Ok, ho letto su un altro topic Piper.
Dimmi pure, tanto al massimo leggerò più tardi.
Ho deciso di farmi del male e guarderò in diretta la F1, sapendo già che me ne pentirò.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 01:16

@ Diè (#4571343)

Avevo postato anche sulla pagina dei risultati degli italiani per dire che sono io a (credo) poterti aiutare. Intendo con lo smartphone: sono riuscitoa risolvere il modo di modificare un proprio commento da cell. (dietro suggerimento dell’utente @ Pablito), riuscito a loggarmi (sempre da cell.) e (questo vale per tanti) risolvere i banner e popup pubblicitari.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 08-03-2026 01:09

Scritto da piper
@ Diè
Se ci 6 batti un colpo.
(Lo chiederò ancora)

Eccomi, anche se non so in che modo posso esserti utile

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-03-2026 00:41

Scritto da Gaz
Samsonova ancora nel suo tunnel è data però favorita oggi,Mahhh.
Anche la Fernandez in crisi di risultati ma contrariamente a Samsonova viene data invece sfavorita.
Opterei volentieri per le due “sfavorite” Fernandez e Krueger,e aggiungerei Kartal leggermente favorita, contro l’altra in bassa quota, ovvero Navarro.
Questi gli unici 3 match di giornata dati più o meno alla pari.
È tutto pronto per il primo match sul campo 4 atteso da molti.
Da Sorana a Solana,altra curiosità riguarda la prestazione di oggi della promettente argentina,al cospetto di Andreeva,dopo aver eliminato con tenacia una Stearns che aveva appena vinto un torneo.
Altra tennista in forte ascesa e la Ruzic, vedremo se questa Zheng ricomincia a macinare.

Mamma mia!
Non mi sono bastate 7 camicie.
Ultimo set di Kartal Navarro al cardiopalma,e Samsonova è riuscita a ricaderci,oltre le mie più rosee speranze,da 6-3 5-3.
Vabbè,si prende allora atto che sarà la Fernandez a vanificare il tutto.
Dunque una Siniakova già agli ottavi.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 08-03-2026 00:09

Scritto da Giampi

Scritto da Silvio

Scritto da Sabatino
L’arrampicarsi sugli specchi dei telecronisti per giustificare la pippaggine di Fonseca è uno spettacolo ridicolo!!!

Pazzesco, dopo essersi quasi mangiato il set con 4 punti uno peggio dell’altro, è stato definito campione predestinato perché ha fatto un ace e ha preso una riga di un millimetro sculando come pochi. E continuano! Il ragazzo è un predestinato, un vincente, un fenomeno. Telecronaca penosa. Giocatore più sopravvalutato degli ultimi anni, secondo me.

Si ho notato anche io una telecronaca molto di parte ma Fonseca è comunque un ottimo prospetto anche se secondo me è più forte Mensik. Tuttavia non capisco la necessità di dire che sarebbe più completo di Sinner. Al momento è soprattutto un colpitore peraltro molto falloso modello Giorgi..

Poi, magari battesse Paul nel prossimo turno che considero il giocatore più pericoloso da qui alla finale per Sinner..

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 08-03-2026 00:06

Premesso che Khachanov ha gettato via una partita già vinta, ma io non ci vedo veramente niente di speciale in sto Fonseca…fa una marea di errori nel corso della partita

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Giampi 08-03-2026 00:05

Scritto da Silvio

Scritto da Sabatino
L’arrampicarsi sugli specchi dei telecronisti per giustificare la pippaggine di Fonseca è uno spettacolo ridicolo!!!

Pazzesco, dopo essersi quasi mangiato il set con 4 punti uno peggio dell’altro, è stato definito campione predestinato perché ha fatto un ace e ha preso una riga di un millimetro sculando come pochi. E continuano! Il ragazzo è un predestinato, un vincente, un fenomeno. Telecronaca penosa. Giocatore più sopravvalutato degli ultimi anni, secondo me.

Si ho notato anche io una telecronaca molto di parte ma Fonseca è comunque un ottimo prospetto anche se secondo me è più forte Mensik. Tuttavia non capisco la necessità di dire che sarebbe più completo di Sinner. Al momento è soprattutto un colpitore peraltro molto falloso modello Giorgi..

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Navaioh69
piper 07-03-2026 23:48

Al momento ho cambiato visione, sto guardando Nole che la deve vincere al 3°.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 07-03-2026 23:39

Scritto da Sabatino
L’arrampicarsi sugli specchi dei telecronisti per giustificare la pippaggine di Fonseca è uno spettacolo ridicolo!!!

Pazzesco, dopo essersi quasi mangiato il set con 4 punti uno peggio dell’altro, è stato definito campione predestinato perché ha fatto un ace e ha preso una riga di un millimetro sculando come pochi. E continuano! Il ragazzo è un predestinato, un vincente, un fenomeno. Telecronaca penosa. Giocatore più sopravvalutato degli ultimi anni, secondo me.

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Navaioh69
piper 07-03-2026 23:15

@ Sabatino (#4571309)

Sto guardando l’incontro senza sonoro, non ho voglia di sentire cagnara.

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Silvio (Guest) 07-03-2026 22:43

Ma che giocatore è Cerundolo? Ha servito per il match nel secondo e terzo set, e stava per buttare via la partita. Vabbè, è andata. E adesso il fratello deve completare l’opera con i francesi, come hanno fatto lo scorso mese con Darderi.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Una Tantum (Guest) 07-03-2026 22:41

Elena Addormentakina vince il primo set ormai perso non sapendo bene neppure lei come e poi il terzo grazie al fatto che la Baptiste era ferma ai box per esaurimento della benzina. Passa quindi al terzo turno, ma continuando a giocare così farebbe bene a prenotare fin da subito un ombrellone nelle spiagge di Miami per una veloce vacanza in attesa del prossimo torneo.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabatino (Guest) 07-03-2026 22:31

L’arrampicarsi sugli specchi dei telecronisti per giustificare la pippaggine di Fonseca è uno spettacolo ridicolo!!!

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
piper (Guest) 07-03-2026 21:57

@ Diè
Se ci 6 batti un colpo.
(Lo chiederò ancora)

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 07-03-2026 20:48

Dai dogo argentino…
…azzanna e stendi il canguro!

Vamos, Lusianito !!!!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Di Passaggio 07-03-2026 20:04

Lo scrivo qui,,perché non so dove scriverlo. Vedo pochi articoli con l’entry list dei tornei futuri. È una mia impressione?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 07-03-2026 17:36

Samsonova ancora nel suo tunnel è data però favorita oggi,Mahhh.
Anche la Fernandez in crisi di risultati ma contrariamente a Samsonova viene data invece sfavorita.
Opterei volentieri per le due “sfavorite” Fernandez e Krueger,e aggiungerei Kartal leggermente favorita, contro l’altra in bassa quota, ovvero Navarro.
Questi gli unici 3 match di giornata dati più o meno alla pari.
È tutto pronto per il primo match sul campo 4 atteso da molti.
Da Sorana a Solana,altra curiosità riguarda la prestazione di oggi della promettente argentina,al cospetto di Andreeva,dopo aver eliminato con tenacia una Stearns che aveva appena vinto un torneo.
Altra tennista in forte ascesa e la Ruzic, vedremo se questa Zheng ricomincia a macinare.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!