Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurri (LIVE)

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmanevs Grigor Dimitrov

Diane Parry vs Venus Williams (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova vs Sofia Kenin



Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda vs Francisco Comesana (Non prima 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns vs Solana Sierra



Il match deve ancora iniziare

Stadium 2 – ore 20:00

Magda Linette vs Ashlyn Krueger



Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz vs Aleksandar Kovacevic (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida vs Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic vs Jennifer Brady (Non prima 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng vs Vit Kopriva



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – ore 20:00

Marie Bouzkova vs Taylor Townsend Inizio 20:00



Il match deve ancora iniziare

Donna Vekic vs Tereza Valentova



Il match deve ancora iniziare

Varvara Gracheva vs Lilli Tagger



Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges vs Emilio Nava (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi vs Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare

Stadium 4 – ore 20:00

Kamil Majchrzak vs Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley vs Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets vs Rebecca Sramkova Non prima 00:00



Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango vs Hailey Baptiste



Il match deve ancora iniziare

Stadium 5 – ore 20:00

Alexander Shevchenko vs Sho Shimabukuro



Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer vs Benjamin Bonzi



Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo vs Botic van de Zandschulp (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli vs Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

Stadium 6 – ore 20:00

Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Linda Noskova / Diana Shnaider Inizio 20:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Jaqueline Cristian / Clara Tauson Non prima 22:00



Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler / Jessica Pegula vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo vs Rafael Jodar



Il match deve ancora iniziare

Stadium 7 – ore 20:00

Lanlana Tararudee vs Sonay Kartal Inizio 20:00



Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones vs Kayla Day



Il match deve ancora iniziare

Cristina Bucsa vs Darja Vidmanova



Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



Il match deve ancora iniziare

Stadium 9 – ore 20:00

Laura Siegemund vs Petra Marcinko Inizio 20:00



Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot vs Anna Bondar



Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter vs Magdalena Frech



Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan / Janice Tjen vs Andreja Klepac / Katarzyna Piter



Il match deve ancora iniziare