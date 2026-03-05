Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurri (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno – hard
Stadium 1 – ore 20:00
Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
Diane Parry vs Venus Williams (Non prima 22:00)
Katerina Siniakova vs Sofia Kenin
Sebastian Korda vs Francisco Comesana (Non prima 03:00)
Peyton Stearns vs Solana Sierra
Stadium 2 – ore 20:00
Magda Linette vs Ashlyn Krueger
Hubert Hurkacz vs Aleksandar Kovacevic (Non prima 22:00)
Daniel Merida vs Alex Michelsen
Antonia Ruzic vs Jennifer Brady (Non prima 03:00)
Michael Zheng vs Vit Kopriva
Stadium 3 – ore 20:00
Marie Bouzkova vs Taylor Townsend Inizio 20:00
Donna Vekic vs Tereza Valentova
Varvara Gracheva vs Lilli Tagger
Nuno Borges vs Emilio Nava (Non prima 00:00)
Matteo Arnaldi vs Mackenzie McDonald
Stadium 4 – ore 20:00
Kamil Majchrzak vs Giovanni Mpetshi Perricard
Jacob Fearnley vs Damir Dzumhur
Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut
Katie Volynets vs Rebecca Sramkova Non prima 00:00
Emiliana Arango vs Hailey Baptiste
Stadium 5 – ore 20:00
Alexander Shevchenko vs Sho Shimabukuro
Chun-Hsin Tseng vs Sebastian Baez
Valentin Royer vs Benjamin Bonzi
Juan Manuel Cerundolo vs Botic van de Zandschulp (Non prima 01:00)
Francesco Maestrelli vs Rinky Hijikata
Stadium 6 – ore 20:00
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Linda Noskova / Diana Shnaider Inizio 20:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Jaqueline Cristian / Clara Tauson Non prima 22:00
McCartney Kessler / Jessica Pegula vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Alejandro Tabilo vs Rafael Jodar
Stadium 7 – ore 20:00
Lanlana Tararudee vs Sonay Kartal Inizio 20:00
Francesca Jones vs Kayla Day
Cristina Bucsa vs Darja Vidmanova
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Stadium 9 – ore 20:00
Laura Siegemund vs Petra Marcinko Inizio 20:00
Elsa Jacquemot vs Anna Bondar
Storm Hunter vs Magdalena Frech
Hao-Ching Chan / Janice Tjen vs Andreja Klepac / Katarzyna Piter
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit