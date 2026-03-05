Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurri (LIVE)

Risultati dal torneo di Indian Wells - Foto Getty Images
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno – hard

Stadium 1 – ore 20:00
Terence Atmane FRA vs Grigor Dimitrov BUL
Il match deve ancora iniziare

Diane Parry FRA vs Venus Williams USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Francisco Comesana ARG (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare





Stadium 2 – ore 20:00
Magda Linette POL vs Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Aleksandar Kovacevic USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Jennifer Brady USA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 20:00
Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Donna Vekic CRO vs Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Varvara Gracheva FRA vs Lilli Tagger AUT

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Emilio Nava USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Mackenzie McDonald USA

Il match deve ancora iniziare





Stadium 4 – ore 20:00
Kamil Majchrzak POL vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Roberto Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs Rebecca Sramkova SVK Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL vs Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare





Stadium 5 – ore 20:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare





Stadium 6 – ore 20:00
Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA vs Linda Noskova CZE / Diana Shnaider RUS Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Jaqueline Cristian ROU / Clara Tauson DEN Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler USA / Jessica Pegula USA vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare





Stadium 7 – ore 20:00
Lanlana Tararudee THA vs Sonay Kartal GBR Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones GBR vs Kayla Day USA

Il match deve ancora iniziare

Cristina Bucsa ESP vs Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare





Stadium 9 – ore 20:00
Laura Siegemund GER vs Petra Marcinko CRO Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot FRA vs Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS vs Magdalena Frech POL

Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA vs Andreja Klepac SLO / Katarzyna Piter POL

Il match deve ancora iniziare

