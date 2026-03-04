Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Mattia Bellucci e Matteo Berrettini (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno – hard
Stadium 1 – ore 20:00
Yulia Putintseva vs Paula Badosa
Reilly Opelka vs Ethan Quinn (Non prima 22:00)
Matteo Berrettini vs Adrian Mannarino
Bianca Andreescu vs Kamilla Rakhimova (Non prima 03:00)
Stefanos Tsitsipas vs Denis Shapovalov
Stadium 2 – ore 20:00
Camilo Ugo Carabelli vs Martin Damm
Zeynep Sonmez vs McCartney Kessler
Victoria Jimenez Kasintseva vs Caty McNally
Zachary Svajda vs Marin Cilic (Non prima 03:00)
Sloane Stephens vs Camila Osorio
Stadium 3 – ore 20:00
Sorana Cirstea vs Tatjana Maria
Talia Gibson vs Ann Li
Himeno Sakatsume vs Alycia Parks
Gael Monfils vs Alexis Galarneau
Joao Fonseca vs Raphael Collignon
Stadium 4 – ore 20:00
Mariano Navone vs Marcos Giron
Mattia Bellucci vs Gabriel Diallo
Jenson Brooksby vs Alexei Popyrin
Jaqueline Cristian vs Janice Tjen
Dayana Yastremska vs Shuai Zhang
Stadium 5 – ore 20:00
Quentin Halys vs Adam Walton
Zizou Bergs vs Jan-Lennard Struff
Marton Fucsovics vs Christopher O’Connell
Stadium 6 – ore 20:00
Kimberly Birrell vs Oksana Selekhmeteva Inizio 20:00
Ajla Tomljanovic vs Elena-Gabriela Ruse
Jessica Bouzas Maneiro vs Beatriz Haddad Maia
Stadium 7 – ore 21:00
Daniel Altmaier vs Miomir Kecmanovic
Dalibor Svrcina vs James Duckworth (Non prima 23:00)
Dino Prizmic vs Tristan Schoolkate
Stadium 9 – ore 21:00
Anastasia Potapova vs Marina Stakusic Inizio 21:00
Ella Seidel vs Anastasia Zakharova
Dalma Galfi vs Anna Blinkova
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit