Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Mattia Bellucci e Matteo Berrettini (LIVE)

04/03/2026 14:37 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno – hard

Stadium 1 – ore 20:00
Yulia Putintseva KAZ vs Paula Badosa ESP
Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Ethan Quinn USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN vs Kamilla Rakhimova UZB (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 20:00
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs McCartney Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Sloane Stephens USA vs Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 20:00
Sorana Cirstea ROU vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

Himeno Sakatsume JPN vs Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

Gael Monfils FRA vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare



Stadium 4 – ore 20:00
Mariano Navone ARG vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Alexei Popyrin AUS

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Stadium 5 – ore 20:00
Quentin Halys FRA vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare



Stadium 6 – ore 20:00
Kimberly Birrell AUS vs Oksana Selekhmeteva RUS Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 7 – ore 21:00
Daniel Altmaier GER vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs James Duckworth AUS (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare



Stadium 9 – ore 21:00
Anastasia Potapova AUT vs Marina Stakusic CAN Inizio 21:00

Il match deve ancora iniziare

Ella Seidel GER vs Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

