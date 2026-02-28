Da bambino in conferenza con Federer al debutto ATP: la favola di Zizou Ahmad continua a Indian Wells (Video)

Molti ricorderanno quella scena tenerissima agli US Open 2017. In conferenza stampa, un bambino di appena 7 anni chiese a Roger Federer se potesse restare nel circuito ancora otto o nove anni, così da poter giocare contro di lui quando sarebbe diventato professionista.

Quel bambino si chiamava Izyan Zizou Ahmad.

Federer sorrise, divertito e colpito dall’innocenza e dall’ambizione del piccolo Zizou. Qualche tempo dopo, gli sponsor del campione svizzero organizzarono una sorpresa: Zizou volò in Svizzera e poté palleggiare con il suo idolo durante un torneo giovanile. Un sogno diventato realtà per un bambino che osava immaginare in grande.

Oggi quel bambino ha 15 anni. E la sua storia continua.

Zizou bat Roger Federer noch 8, 9 Jahre weiterzumachen, um später auf der Tour mit ihm spielen zu können.

Roger gab ein feierliches Versprechen …

und hielt es! Versprechen halten zeugt von Charakter.

Wie viele Menschen kennt ihr, die so einen Charakter haben? pic.twitter.com/qwT26Xd1t6 — Bohemian Cloud (@HennaCloud) February 15, 2026

Debutto nel circuito ATP

Izyan Zizou Ahmad è oggi uno dei talenti più promettenti della sua generazione negli Stati Uniti e ha ricevuto una wild card per le qualificazioni di Indian Wells 2026.

Un traguardo incredibile, soprattutto per chi ricorda quella domanda ingenua e piena di speranza rivolta a Federer quasi dieci anni fa.

Il deserto californiano sarà il suo primo vero assaggio di circuito ATP. Non più sugli spalti o in conferenza stampa, ma in campo, racchetta in mano, pronto a misurarsi con il tennis dei grandi.

Una favola che continua

Federer si è ritirato nel 2022, quindi quel sogno di affrontarlo ufficialmente non potrà realizzarsi. Ma il cerchio, in qualche modo, si è chiuso lo stesso: da bambino che chiedeva tempo al suo idolo, a giovane talento invitato in uno dei tornei più prestigiosi del mondo.

Indian Wells 2026 non sarà solo un Masters 1000 con le stelle del circuito. Sarà anche il palcoscenico del primo capitolo professionistico di un ragazzo che, anni fa, ebbe il coraggio di sognare davanti a Roger Federer.

E chissà che quella domanda, oggi, non suoni quasi come una profezia.





Francesco Paolo Villarico