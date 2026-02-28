Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini a Merida (LIVE)
WTA 500 Merida – Semifinali – hard
Estadio – ore 23:00
Qianhui Tang / Yifan Xu vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden Inizio 23:00
Il match deve ancora iniziare
Magdalena Frech vs Shuai Zhang Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Jasmine Paolini vs Cristina Bucsa
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – Semifinali – hard
Center Court – ore 20:00
(4) Peyton Stearns vs Kimberly Birrell Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
Ashlyn Krueger vs Taylor Townsend Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Taylor Townsend vs (4) Kimberly Birrell / (4) Caty McNally
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – Semifinali – terra battuta
Center Court – ore 09:30
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Julia Riera / Leyre Romero Gormaz Inizio 09:30
WTA Antalya 125 #1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
0
6
6
0
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz•
0
2
3
0
Vincitore: Kozyreva / Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
5-3 → 6-3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
0-40
15-40
3-3 → 4-3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
30-15
5-2 → 6-2
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
0-40
1-1 → 2-1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(5) Mayar Sherif vs (3) Moyuka Uchijima Non prima 10:30
WTA Antalya 125 #1
Mayar Sherif [5]
40
6
3
Moyuka Uchijima [3]•
40
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
15-40
3-3 → 3-4
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
15-40
5-4 → 6-4
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
15-40
5-3 → 5-4
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
4-2 → 5-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 2-2
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 09:30
(3) Momoko Kobori / (3) Peangtarn Plipuech vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch Inizio 09:30
WTA Antalya 125 #1
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech [3]
0
6
7
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]•
0
4
6
0
Vincitore: Kobori / Plipuech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
5*-3
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
15-30
15-40
5-5 → 5-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
0-40
15-40
4-5 → 5-5
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
40-0
40-15
3-1 → 4-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
15-30
15-40
4-2 → 4-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
40-0
40-15
4-1 → 4-2
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
(6) Veronika Erjavec vs Anhelina Kalinina Non prima 10:30
WTA Antalya 125 #1
Veronika Erjavec [6]•
0
3
0
Anhelina Kalinina
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
0-3
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
15-40
0-2 → 0-3
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
2-3 → 2-4
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
