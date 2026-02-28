Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini a Merida (LIVE)

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
MEX WTA 500 Merida – Semifinali – hard

Estadio – ore 23:00
Qianhui Tang CHN / Yifan Xu CHN vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR Inizio 23:00
Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs Shuai Zhang CHN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Jasmine Paolini ITA vs Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – Semifinali – hard

Center Court – ore 20:00
(4) Peyton Stearns USA vs Kimberly Birrell AUS Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs Taylor Townsend USA Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Taylor Townsend USA vs (4) Kimberly Birrell AUS / (4) Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare






TUR WTA 125 Antalya – Semifinali – terra battuta

Center Court – ore 09:30
(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Julia Riera ARG / Leyre Romero Gormaz ESP Inizio 09:30
WTA Antalya 125 #1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
0
6
6
0
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0
2
3
0
Vincitore: Kozyreva / Shymanovich
Mostra dettagli

(5) Mayar Sherif EGY vs (3) Moyuka Uchijima JPN Non prima 10:30

WTA Antalya 125 #1
Mayar Sherif [5]
40
6
3
Moyuka Uchijima [3]
40
4
4
Mostra dettagli




Court 3 – ore 09:30
(3) Momoko Kobori JPN / (3) Peangtarn Plipuech THA vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE Inizio 09:30
WTA Antalya 125 #1
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech [3]
0
6
7
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
0
4
6
0
Vincitore: Kobori / Plipuech
Mostra dettagli

(6) Veronika Erjavec SLO vs Anhelina Kalinina UKR Non prima 10:30

WTA Antalya 125 #1
Veronika Erjavec [6]
0
3
0
Anhelina Kalinina
0
6
3
Mostra dettagli

