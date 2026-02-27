Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

27/02/2026 08:33
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
MEX WTA 500 Merida – Quarti di Finale – hard

Estadio – ore 21:00
Magdalena Frech POL vs (4) Marie Bouzkova CZE Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs Cristina Bucsa ESP Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Shuai Zhang CHN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Jasmine Paolini ITA vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – Quarti di Finale – hard

Center Court – ore 20:00
Kimberly Birrell AUS vs Ajla Tomljanovic AUS Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare

Rebeka Masarova SUI vs Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs (4) Peyton Stearns USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan CHN vs Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 21:30
(3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Ena Shibahara JPN Inizio 21:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Kimberly Birrell AUS / (4) Caty McNally USA vs Catherine Harrison USA / Dalayna Hewitt USA

Il match deve ancora iniziare






TUR WTA 125 Antalya – Quarti di Finale – terra battuta

Center Court – ore 08:30
Ekaterine Gorgodze GEO vs Anhelina Kalinina UKR Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Ekaterine Gorgodze
A
3
Anhelina Kalinina
40
3
Mostra dettagli

(6) Veronika Erjavec SLO vs Nuria Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Amarissa Toth HUN vs (5) Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 08:30
Julia Riera ARG / Leyre Romero Gormaz ESP vs Lian Tran NED / Anastasia Zolotareva RUS Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
40
4
3
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
40
6
0
Mostra dettagli

(3) Moyuka Uchijima JPN vs Despina Papamichail GRE Non prima 09:30

Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs (3) Momoko Kobori JPN / (3) Peangtarn Plipuech THA

Il match deve ancora iniziare

Veronika Erjavec SLO / Panna Udvardy HUN vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare

