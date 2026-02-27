WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Merida – Quarti di Finale – hard
Estadio – ore 21:00
Magdalena Frech
vs (4) Marie Bouzkova Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Zeynep Sonmez vs Cristina Bucsa Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Victoria Jimenez Kasintseva vs Shuai Zhang Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Jasmine Paolini vs Katie Boulter
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – Quarti di Finale – hard
Center Court – ore 20:00
Kimberly Birrell
vs Ajla Tomljanovic Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
Rebeka Masarova vs Taylor Townsend
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva vs (4) Peyton Stearns Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Yue Yuan vs Ashlyn Krueger
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 21:30
(3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang vs (2) Shuko Aoyama / (2) Ena Shibahara Inizio 21:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Kimberly Birrell / (4) Caty McNally vs Catherine Harrison / Dalayna Hewitt
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – Quarti di Finale – terra battuta
Center Court – ore 08:30
Ekaterine Gorgodze
vs Anhelina Kalinina Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Ekaterine Gorgodze
A
3
Anhelina Kalinina•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(6) Veronika Erjavec vs Nuria Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Amarissa Toth vs (5) Mayar Sherif
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 08:30
Julia Riera
/ Leyre Romero Gormaz
vs Lian Tran
/ Anastasia Zolotareva Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
40
4
3
Lian Tran / Anastasia Zolotareva•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
2-0 → 3-0
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
1-0 → 2-0
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
4-4 → 4-5
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
3-4 → 4-4
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
3-3 → 3-4
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
2-2 → 2-3
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
1-2 → 2-2
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Lian Tran / Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-0 → 1-0
(3) Moyuka Uchijima vs Despina Papamichail Non prima 09:30
Il match deve ancora iniziare
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs (3) Momoko Kobori / (3) Peangtarn Plipuech
Il match deve ancora iniziare
Veronika Erjavec / Panna Udvardy vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit