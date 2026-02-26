Il servizio più strano del circuito? La tecnica “ribelle” di Sapfo Sakellaridi (Video)

Nel tennis esistono mille modi per servire. Ogni giocatore costruisce il proprio movimento in base a coordinazione, altezza, timing e sensibilità. C’è chi sceglie un gesto classico e fluido, chi predilige una meccanica più compatta, chi ancora punta tutto su potenza o rotazioni esasperate. Ma ogni tanto spunta una tecnica che rompe gli schemi.

È il caso di Sapfo Sakellaridi, tennista greca arrivata fino alla posizione numero 253 del ranking WTA, diventata virale per un servizio decisamente fuori dagli standard tradizionali.

Un colpo controtempo

La particolarità del suo movimento sta nel timing dell’impatto. Mentre nella maggior parte dei casi la palla viene colpita nel punto più alto della parabola o appena dopo l’apice, Sakellaridi anticipa tutto: colpisce la palla quando è ancora in fase di salita.

Non solo. L’impatto è spesso accompagnato da un taglio marcato, con una traiettoria carica di effetto e una velocità sorprendente. Il risultato è un servizio imprevedibile, che rompe il ritmo dell’avversaria e crea angoli insoliti.

It's 2026 & Sapfo Sakellaridi is still using her legendary service motion pic.twitter.com/1CECNC80hY — Alex Boroch 🎾 (@Alex_Boroch) February 26, 2026

Ortodossia vs creatività

Nel tennis moderno si tende a insegnare meccaniche molto codificate, studiate per massimizzare efficienza e ridurre il rischio di errori o infortuni. Proprio per questo il gesto della greca colpisce: sembra andare contro i manuali tecnici.

Eppure, come spesso accade nello sport, non esiste un’unica strada. Se il movimento funziona e consente di competere ad alto livello, diventa parte dell’identità del giocatore.

Un’arma o un rischio?

Un servizio così anticipato può avere vantaggi:

Riduce il tempo di reazione dell’avversaria

Genera traiettorie atipiche

Rompe il ritmo dello scambio

Allo stesso tempo, però, richiede un timing perfetto e può essere più difficile da controllare nelle giornate meno ispirate.

In un panorama sempre più standardizzato, la tecnica di Sapfo Sakellaridi rappresenta un promemoria: il tennis è anche creatività, adattamento, personalità. E a volte, le soluzioni più insolite sono quelle che lasciano il segno.





Francesco Paolo Villarico