WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo anche Jasmine Paolini (LIVE)

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Merida – 2° Turno – hard
Estadio – ore 21:00
(7) Jessica Bouzas Maneiro
vs Magdalena Frech Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Ann Li vs Zeynep Sonmez Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Jasmine Paolini vs Priscilla Hon Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Shuai Zhang vs (2) Emma Navarro
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 21:00
Quinn Gleason / Magali Kempen vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Rutuja Bhosale / Makoto Ninomiya vs (2) Cristina Bucsa / (2) Xinyu Jiang Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria vs Qianhui Tang / Yifan Xu
Il match deve ancora iniziare
Katarzyna Piter / Janice Tjen vs Marie Bouzkova / Ann Li
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – 2° Turno – hard
Center Court – ore 18:00
Anastasia Zakharova
vs Ashlyn Krueger Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Kaja Juvan vs (4) Peyton Stearns Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Kimberly Birrell vs Caroline Dolehide
Il match deve ancora iniziare
Ajla Tomljanovic vs (2) Iva Jovic Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Emily Appleton / Alexa Guarachi vs (3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 21:00
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki vs (2) Shuko Aoyama / (2) Ena Shibahara Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Taylor Townsend vs Oksana Selekhmeteva / Anastasia Zakharova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – 2° Turno – terra battuta
Center Court – ore 08:30
Nuria Brancaccio
vs (4) Panna Udvardy Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Nuria Brancaccio
6
6
7
Panna Udvardy [4]
7
2
5
Vincitore: Brancaccio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nuria Brancaccio
6-5 → 7-5
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Nuria Brancaccio
4-5 → 5-5
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Nuria Brancaccio
2-5 → 3-5
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Nuria Brancaccio
4-1 → 5-1
Panna Udvardy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
1-5*
2-5*
2*-6
3*-6
4-6*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
8*-8
8*-9
9-9*
9-10*
6-6 → 6-7
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Nuria Brancaccio
5-5 → 6-5
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Nuria Brancaccio
0-0 → 0-1
Anhelina Kalinina vs Katarina Zavatska
WTA Antalya 125 #1
Anhelina Kalinina
0
0
Katarina Zavatska
0
0
Ada Kumru / Ipek Oz vs (3) Momoko Kobori / (3) Peangtarn Plipuech
WTA Antalya 125 #1
Ada Kumru / Ipek Oz
0
0
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech [3]
0
0
Court 1 – ore 08:30
Iryna Shymanovich
vs Despina Papamichail Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Iryna Shymanovich
6
2
1
Despina Papamichail
3
6
6
Vincitore: Papamichail
Servizio
Svolgimento
Set 3
Despina Papamichail
1-5 → 1-6
Iryna Shymanovich
1-4 → 1-5
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Iryna Shymanovich
1-2 → 1-3
Despina Papamichail
0-2 → 1-2
Iryna Shymanovich
0-1 → 0-2
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iryna Shymanovich
2-5 → 2-6
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Iryna Shymanovich
1-2 → 1-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Despina Papamichail
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iryna Shymanovich
5-3 → 6-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Iryna Shymanovich
3-3 → 4-3
Despina Papamichail
3-2 → 3-3
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Iryna Shymanovich
2-0 → 3-0
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Iryna Shymanovich
0-0 → 1-0
(1) Oleksandra Oliynykova vs Amarissa Toth
WTA Antalya 125 #1
Oleksandra Oliynykova [1]
30
6
4
Amarissa Toth•
15
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Oleksandra Oliynykova
3-2 → 3-3
Oleksandra Oliynykova
3-0 → 3-1
Oleksandra Oliynykova
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Oleksandra Oliynykova
3-1 → 4-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Amarissa Toth
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(4) Estelle Cascino / (4) Nicole Fossa Huergo vs Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
WTA Antalya 125 #1
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo [4]
6
6
3
0
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz•
5
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
2-3 → 3-3
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
1-2 → 2-2
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-1 → 1-1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
5-2 → 6-2
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 08:30
(6) Veronika Erjavec
vs Leyre Romero Gormaz Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Veronika Erjavec [6]
0
6
6
0
Leyre Romero Gormaz•
0
4
2
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Veronika Erjavec
1-1 → 2-1
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
5-4 → 6-4
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
30-30
4-3 → 5-3
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Leyre Romero Gormaz
2-3 → 3-3
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Leyre Romero Gormaz
1-0 → 1-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Selena Janicijevic vs Ekaterine Gorgodze
WTA Antalya 125 #1
Selena Janicijevic
0
3
3
0
Ekaterine Gorgodze
0
6
6
0
Vincitore: Gorgodze
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Selena Janicijevic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Ekaterine Gorgodze
3-4 → 3-5
Selena Janicijevic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Ekaterine Gorgodze
2-3 → 2-4
Selena Janicijevic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Selena Janicijevic
0-2 → 1-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Selena Janicijevic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterine Gorgodze
3-5 → 3-6
Selena Janicijevic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Ekaterine Gorgodze
2-4 → 2-5
Selena Janicijevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Ekaterine Gorgodze
0-4 → 1-4
Selena Janicijevic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Selena Janicijevic
0-1 → 0-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Veronika Erjavec / Panna Udvardy vs Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
WTA Antalya 125 #1
Veronika Erjavec / Panna Udvardy•
0
6
Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-1 → 5-2
Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
4-1 → 5-1
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 08:30
(3) Moyuka Uchijima vs Anastasia Gasanova Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Moyuka Uchijima [3]
0
6
6
0
Anastasia Gasanova•
0
3
2
0
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Anastasia Gasanova
1-1 → 1-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Anastasia Gasanova
0-0 → 1-0
Anastasia Zolotareva vs (5) Mayar Sherif
WTA Antalya 125 #1
Anastasia Zolotareva
0
4
2
0
Mayar Sherif [5]•
0
6
6
0
Vincitore: Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Anastasia Zolotareva
0-4 → 1-4
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Anastasia Zolotareva
0-2 → 0-3
Anastasia Zolotareva
0-0 → 0-1
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Despina Papamichail / Mayar Sherif
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit