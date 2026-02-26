Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo anche Jasmine Paolini (LIVE)

26/02/2026 09:17
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

MEX WTA 500 Merida – 2° Turno – hard

Estadio – ore 21:00
(7) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Magdalena Frech POL Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Ann Li USA vs Zeynep Sonmez TUR Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Jasmine Paolini ITA vs Priscilla Hon AUS Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs (2) Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 21:00
Quinn Gleason USA / Magali Kempen BEL vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR Inizio 21:00

Il match deve ancora iniziare

Rutuja Bhosale IND / Makoto Ninomiya JPN vs (2) Cristina Bucsa ESP / (2) Xinyu Jiang CHN Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Detiuc CZE / Sabrina Santamaria USA vs Qianhui Tang CHN / Yifan Xu CHN

Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA vs Marie Bouzkova CZE / Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – 2° Turno – hard

Center Court – ore 18:00
Anastasia Zakharova RUS vs Ashlyn Krueger USA Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Kaja Juvan SLO vs (4) Peyton Stearns USA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS vs Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (2) Iva Jovic USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Emily Appleton GBR / Alexa Guarachi CHI vs (3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 21:00
Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Ena Shibahara JPN Inizio 21:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Taylor Townsend USA vs Oksana Selekhmeteva RUS / Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare






TUR WTA 125 Antalya – 2° Turno – terra battuta

Center Court – ore 08:30
Nuria Brancaccio ITA vs (4) Panna Udvardy HUN Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Nuria Brancaccio
6
6
7
Panna Udvardy [4]
7
2
5
Vincitore: Brancaccio
Mostra dettagli

Anhelina Kalinina UKR vs Katarina Zavatska UKR

WTA Antalya 125 #1
Anhelina Kalinina
0
0
Katarina Zavatska
0
0
Mostra dettagli

Ada Kumru TUR / Ipek Oz TUR vs (3) Momoko Kobori JPN / (3) Peangtarn Plipuech THA

WTA Antalya 125 #1
Ada Kumru / Ipek Oz
0
0
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech [3]
0
0
Mostra dettagli




Court 1 – ore 08:30
Iryna Shymanovich BLR vs Despina Papamichail GRE Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Iryna Shymanovich
6
2
1
Despina Papamichail
3
6
6
Vincitore: Papamichail
Mostra dettagli

(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Amarissa Toth HUN

WTA Antalya 125 #1
Oleksandra Oliynykova [1]
30
6
4
Amarissa Toth
15
1
4
Mostra dettagli

(4) Estelle Cascino FRA / (4) Nicole Fossa Huergo ARG vs Julia Riera ARG / Leyre Romero Gormaz ESP

WTA Antalya 125 #1
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo [4]
6
6
3
0
Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
5
2
6
0
Mostra dettagli




Court 3 – ore 08:30
(6) Veronika Erjavec SLO vs Leyre Romero Gormaz ESP Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Veronika Erjavec [6]
0
6
6
0
Leyre Romero Gormaz
0
4
2
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

Selena Janicijevic FRA vs Ekaterine Gorgodze GEO

WTA Antalya 125 #1
Selena Janicijevic
0
3
3
0
Ekaterine Gorgodze
0
6
6
0
Vincitore: Gorgodze
Mostra dettagli

Veronika Erjavec SLO / Panna Udvardy HUN vs Anastasia Gasanova RUS / Ekaterina Ovcharenko RUS

WTA Antalya 125 #1
Veronika Erjavec / Panna Udvardy
0
6
Anastasia Gasanova / Ekaterina Ovcharenko
0
5
Mostra dettagli



Court 5 – ore 08:30
(3) Moyuka Uchijima JPN vs Anastasia Gasanova RUS Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #1
Moyuka Uchijima [3]
0
6
6
0
Anastasia Gasanova
0
3
2
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

Anastasia Zolotareva RUS vs (5) Mayar Sherif EGY

WTA Antalya 125 #1
Anastasia Zolotareva
0
4
2
0
Mayar Sherif [5]
0
6
6
0
Vincitore: Sherif
Mostra dettagli

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Despina Papamichail GRE / Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare

