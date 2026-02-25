Indian Wells 2026: tutto quello che c’è da sapere sul primo Masters 1000 dell’anno
Il grande tennis torna protagonista con il primo ATP Masters 1000 della stagione: il BNP Paribas Open, in programma a Indian Wells, California, dal 4 al 15 marzo 2026. Si tratta della 50ª edizione a livello ATP di un torneo nato nel 1976 e diventato uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario.
Il direttore del torneo è Tommy Haas e la sede resta l’Indian Wells Tennis Garden, autentica “cattedrale” del tennis nel deserto californiano.
I big al via
Il tabellone vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del circuito:
Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev guideranno il seeding.
Presenti anche Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, mentre il contingente statunitense sarà capitanato da Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien e Tommy Paul.
Il sorteggio del tabellone (orario italiano)
La cerimonia del Main Draw si terrà lunedì 2 marzo dalle 15:00 alle 16:00 locali.
Con il fuso orario di 9 ore tra California e Italia, il sorteggio sarà visibile:
tra le 24:00 e l’1:00 italiane (nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo)
Un momento chiave per scoprire i possibili incroci tra i big del circuito.
Il programma (orari italiani)
Essendo la California indietro di 9 ore rispetto all’Italia, ecco gli orari italiani:
Qualificazioni
2-3 marzo: dalle ore 19:00 italiane
Tabellone principale
4-13 marzo: sessioni dalle ore 20:00 e dalle ore 03:00 (notturna italiana)
Finale di doppio
Sabato 14 marzo: non prima delle 03:00 italiane
Finale di singolare
Domenica 15 marzo: non prima delle 23:00 italiane
Montepremi e punti in palio
Il montepremi complessivo è di 9.415.725 dollari.
Singolare
Vincitore: 1.151.380 $ / 1000 punti
Finalista: 612.340 $ / 650 punti
Semifinalista: 340.190 $ / 400 punti
Quarti: 193.645 $ / 200 punti
Ottavi: 105.720 $ / 100 punti
Terzo turno: 61.865 $ / 50 punti
Secondo turno: 36.110 $ / 30 punti
Primo turno: 24.335 $ / 10 punti
Doppio (per coppia)
Vincitori: 468.200 $ / 1000 punti
Finalisti: 247.870 $ / 600 punti
I campioni in carica
Nel 2025 il titolo di singolare è andato a Jack Draper, che ha battuto Holger Rune 6-2 6-2 conquistando il suo primo Masters 1000.
Nel doppio, successo per Marcelo Arevalo e Mate Pavic contro Sebastian Korda e Jordan Thompson.
I record del torneo
Più titoli: Roger Federer (5) e Novak Djokovic (5)
Campione più anziano: Federer (35 anni, 2017)
Campione più giovane: Boris Becker (19 anni, 1987)
Ultimo campione statunitense: Taylor Fritz (2022)
Più vittorie nel torneo: Federer (66)
Dove seguire il torneo
Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming su TennisTV e in Tv e streaming su Sky e Now, con aggiornamenti sui canali ufficiali YouTube e social del BNP Paribas Open.
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026
1 commento
Trovo esagerato il premio che danno X la vittoria in doppio.
Praticamente 234000 dollari ad ognuno dei 2 giocatori vincitori, più di quello che prendono i singolaristi che perdono ai quarti di finale.