Indian Wells 2026: tutto quello che c’è da sapere sul primo Masters 1000 dell’anno

Il grande tennis torna protagonista con il primo ATP Masters 1000 della stagione: il BNP Paribas Open, in programma a Indian Wells, California, dal 4 al 15 marzo 2026. Si tratta della 50ª edizione a livello ATP di un torneo nato nel 1976 e diventato uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario.

Il direttore del torneo è Tommy Haas e la sede resta l’Indian Wells Tennis Garden, autentica “cattedrale” del tennis nel deserto californiano.

I big al via

Il tabellone vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del circuito:

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev guideranno il seeding.

Presenti anche Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, mentre il contingente statunitense sarà capitanato da Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien e Tommy Paul.

Il sorteggio del tabellone (orario italiano)

La cerimonia del Main Draw si terrà lunedì 2 marzo dalle 15:00 alle 16:00 locali.

Con il fuso orario di 9 ore tra California e Italia, il sorteggio sarà visibile:

tra le 24:00 e l’1:00 italiane (nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo)

Un momento chiave per scoprire i possibili incroci tra i big del circuito.

Il programma (orari italiani)

Essendo la California indietro di 9 ore rispetto all’Italia, ecco gli orari italiani:

Qualificazioni

2-3 marzo: dalle ore 19:00 italiane

Tabellone principale

4-13 marzo: sessioni dalle ore 20:00 e dalle ore 03:00 (notturna italiana)

Finale di doppio

Sabato 14 marzo: non prima delle 03:00 italiane

Finale di singolare

Domenica 15 marzo: non prima delle 23:00 italiane

Montepremi e punti in palio

Il montepremi complessivo è di 9.415.725 dollari.

Singolare

Vincitore: 1.151.380 $ / 1000 punti

Finalista: 612.340 $ / 650 punti

Semifinalista: 340.190 $ / 400 punti

Quarti: 193.645 $ / 200 punti

Ottavi: 105.720 $ / 100 punti

Terzo turno: 61.865 $ / 50 punti

Secondo turno: 36.110 $ / 30 punti

Primo turno: 24.335 $ / 10 punti

Doppio (per coppia)

Vincitori: 468.200 $ / 1000 punti

Finalisti: 247.870 $ / 600 punti

I campioni in carica

Nel 2025 il titolo di singolare è andato a Jack Draper, che ha battuto Holger Rune 6-2 6-2 conquistando il suo primo Masters 1000.

Nel doppio, successo per Marcelo Arevalo e Mate Pavic contro Sebastian Korda e Jordan Thompson.

I record del torneo

Più titoli: Roger Federer (5) e Novak Djokovic (5)

Campione più anziano: Federer (35 anni, 2017)

Campione più giovane: Boris Becker (19 anni, 1987)

Ultimo campione statunitense: Taylor Fritz (2022)

Più vittorie nel torneo: Federer (66)

Dove seguire il torneo

Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming su TennisTV e in Tv e streaming su Sky e Now, con aggiornamenti sui canali ufficiali YouTube e social del BNP Paribas Open.