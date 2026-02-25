Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

25/02/2026 09:35 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

MEX WTA 500 Merida – 2° Turno – hard

Estadio – ore 21:00
(8) Magda Linette POL vs Victoria Jimenez Kasintseva AND Inizio 21:00


Emiliana Arango COL vs (4) Marie Bouzkova CZE



Katie Boulter GBR vs Camila Osorio COL Non prima 01:00



Cristina Bucsa ESP vs Marina Stakusic CAN





Cancha 1 – ore 21:00
(3) Hanyu Guo CHN / (3) Kristina Mladenovic FRA vs Quinn Gleason USA / Magali Kempen BEL Inizio 21:00



Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR vs Marian Gomez Pezuela Cano MEX / Renata Zarazua MEX Non prima 22:30



Qianhui Tang CHN / Yifan Xu CHN vs Emiliana Arango COL / Zeynep Sonmez TUR








USA WTA 250 Austin – 2° Turno – hard

Center Court – ore 19:00
Rebeka Masarova SUI vs Whitney Osuigwe USA Inizio 19:00


Nikola Bartunkova CZE vs Taylor Townsend USA



(4) Kimberly Birrell AUS / (4) Caty McNally USA vs Iva Jovic USA / Mary Stoiana USA Non prima 22:00



(1) Storm Hunter AUS / (1) Taylor Townsend USA vs Peyton Stearns USA / Venus Williams USA Non prima 01:00



Yue Yuan CHN vs Dalma Galfi HUN





Grandstand – ore 19:00
Kamilla Rakhimova UZB vs Oksana Selekhmeteva RUS Inizio 19:00



Ashlyn Krueger USA / Fanny Stollar HUN vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Ena Shibahara JPN



Oksana Selekhmeteva RUS / Anastasia Zakharova RUS vs Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN








TUR WTA 125 Antalya – 1° – 2° Turno – terra battuta

Center Court – ore 08:00
Adelina Lachinova LAT vs Ekaterine Gorgodze GEO Inizio 08:00
WTA Antalya 125 #1
Adelina Lachinova
0
3
2
0
Ekaterine Gorgodze
0
6
6
0
Vincitore: Gorgodze


Ipek Oz TUR vs Anastasia Gasanova RUS

WTA Antalya 125 #1
Ipek Oz
0
3
4
0
Anastasia Gasanova
0
6
6
0
Vincitore: Gasanova


(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Polina Kudermetova UZB

WTA Antalya 125 #1
Oleksandra Oliynykova [1]
0
0
Polina Kudermetova
0
0


Ada Kumru TUR / Ipek Oz TUR vs (3) Momoko Kobori JPN / (3) Peangtarn Plipuech THA





Court 1 – ore 08:00
(7) Arantxa Rus NED vs Selena Janicijevic FRA Inizio 08:00

WTA Antalya 125 #1
Arantxa Rus [7]
0
4
6
0
Selena Janicijevic
0
6
7
0
Vincitore: Janicijevic


Despina Papamichail GRE vs (8) Lucia Bronzetti ITA

WTA Antalya 125 #1
Despina Papamichail
0
6
6
0
Lucia Bronzetti [8]
0
3
1
0
Vincitore: Papamichail


(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

WTA Antalya 125 #1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
30
1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
2




Court 3 – ore 08:00
Carole Monnet FRA vs (4) Panna Udvardy HUN Inizio 08:00

WTA Antalya 125 #1
Carole Monnet
0
2
1
0
Panna Udvardy [4]
0
6
6
0
Vincitore: Udvardy


Katarina Zavatska UKR vs (2) Julia Grabher AUT

WTA Antalya 125 #1
Katarina Zavatska
0
1
Julia Grabher [2]
0
2
Vincitore: Zavatska


Veronika Erjavec SLO / Panna Udvardy HUN vs it / it





Court 5 – ore 08:00
Alice Rame FRA vs Amarissa Toth HUN Inizio 08:00

WTA Antalya 125 #1
Alice Rame
0
6
1
2
Tamara Zidansek
0
2
6
3
Vincitore: Toth


Anhelina Kalinina UKR vs Alevtina Ibragimova RUS

WTA Antalya 125 #1
Anhelina Kalinina
0
6
0
Alevtina Ibragimova
0
4
0


(4) Estelle Cascino FRA / (4) Nicole Fossa Huergo ARG vs Julia Riera ARG / Leyre Romero Gormaz ESP



1 commento

Gaz (Guest) 25-02-2026 09:59

Intanto dopo quella vittoria immediata contro Stearns ad agosto,ottenuta al rientro dopo un anno e mezzo, sono arrivate sette sconfitte per Venus, l’ultima ieri.
Frech, Maneiro, Muchova, Linette, Maria, Danilovic, Tomljanovic,mi sembra che appartengano a un bel campione variegato della WTA.
C’è Gente che però non vede l’ora di dire la stessa fesseria sul livello basso del tennis femminile,a tal punto non vedono l’ora che basta un match per arrivare a conclusioni,in questo caso quello vinto da Venus contro una Stearns che perse da molte in quel periodo.

