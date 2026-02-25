WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
WTA 500 Merida – 2° Turno – hard
Estadio – ore 21:00
(8) Magda Linette
vs Victoria Jimenez Kasintseva Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Emiliana Arango vs (4) Marie Bouzkova
Il match deve ancora iniziare
Katie Boulter vs Camila Osorio Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Cristina Bucsa vs Marina Stakusic
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 21:00
(3) Hanyu Guo / (3) Kristina Mladenovic vs Quinn Gleason / Magali Kempen Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden vs Marian Gomez Pezuela Cano / Renata Zarazua Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Qianhui Tang / Yifan Xu vs Emiliana Arango / Zeynep Sonmez
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – 2° Turno – hard
Center Court – ore 19:00
Rebeka Masarova
vs Whitney Osuigwe Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Nikola Bartunkova vs Taylor Townsend
Il match deve ancora iniziare
(4) Kimberly Birrell / (4) Caty McNally vs Iva Jovic / Mary Stoiana Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Taylor Townsend vs Peyton Stearns / Venus Williams Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Yue Yuan vs Dalma Galfi
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 19:00
Kamilla Rakhimova vs Oksana Selekhmeteva Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Ashlyn Krueger / Fanny Stollar vs (2) Shuko Aoyama / (2) Ena Shibahara
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva / Anastasia Zakharova vs Xinyu Wang / Saisai Zheng
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – 1° – 2° Turno – terra battuta
Center Court – ore 08:00
Adelina Lachinova
vs Ekaterine Gorgodze Inizio 08:00
WTA Antalya 125 #1
Adelina Lachinova
0
3
2
0
Ekaterine Gorgodze
0
6
6
0
Vincitore: Gorgodze
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Adelina Lachinova
2-5 → 2-6
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Adelina Lachinova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Adelina Lachinova
1-2 → 1-3
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Adelina Lachinova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Adelina Lachinova
3-5 → 3-6
Ekaterine Gorgodze
2-5 → 3-5
Adelina Lachinova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Adelina Lachinova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Adelina Lachinova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Adelina Lachinova
0-0 → 0-1
Ipek Oz vs Anastasia Gasanova
WTA Antalya 125 #1
Ipek Oz
0
3
4
0
Anastasia Gasanova•
0
6
6
0
Vincitore: Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Gasanova
4-5 → 4-6
Ipek Oz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Anastasia Gasanova
2-3 → 2-4
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Gasanova
3-5 → 3-6
Ipek Oz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Anastasia Gasanova
0-4 → 1-4
Ipek Oz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Anastasia Gasanova
0-2 → 0-3
Ipek Oz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) Oleksandra Oliynykova vs Polina Kudermetova
WTA Antalya 125 #1
Oleksandra Oliynykova [1]
0
0
Polina Kudermetova
0
0
Ada Kumru / Ipek Oz vs (3) Momoko Kobori / (3) Peangtarn Plipuech
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:00
(7) Arantxa Rus vs Selena Janicijevic Inizio 08:00
WTA Antalya 125 #1
Arantxa Rus [7]
0
4
6
0
Selena Janicijevic•
0
6
7
0
Vincitore: Janicijevic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
3*-6
6-6 → 6-7
Selena Janicijevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Arantxa Rus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Selena Janicijevic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Arantxa Rus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Selena Janicijevic
3-4 → 3-5
Selena Janicijevic
2-3 → 3-3
Selena Janicijevic
1-2 → 1-3
Selena Janicijevic
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Selena Janicijevic
4-5 → 4-6
Arantxa Rus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Selena Janicijevic
3-4 → 4-4
Arantxa Rus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Selena Janicijevic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Arantxa Rus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Selena Janicijevic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Arantxa Rus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Selena Janicijevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Despina Papamichail vs (8) Lucia Bronzetti
WTA Antalya 125 #1
Despina Papamichail
0
6
6
0
Lucia Bronzetti [8]•
0
3
1
0
Vincitore: Papamichail
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Despina Papamichail
4-1 → 5-1
Despina Papamichail
3-0 → 4-0
Despina Papamichail
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
5-3 → 6-3
Despina Papamichail
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Despina Papamichail
2-2 → 3-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Despina Papamichail
0-0 → 1-0
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
WTA Antalya 125 #1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]•
30
1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
0-1 → 1-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 08:00
Carole Monnet vs (4) Panna Udvardy Inizio 08:00
WTA Antalya 125 #1
Carole Monnet•
0
2
1
0
Panna Udvardy [4]
0
6
6
0
Vincitore: Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 1-5
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Panna Udvardy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Katarina Zavatska vs (2) Julia Grabher
WTA Antalya 125 #1
Katarina Zavatska
0
1
Julia Grabher [2]
0
2
Vincitore: Zavatska
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
Katarina Zavatska
1-1 → 1-2
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Veronika Erjavec / Panna Udvardy vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 08:00
Alice Rame vs Amarissa Toth Inizio 08:00
WTA Antalya 125 #1
Alice Rame
0
6
1
2
Tamara Zidansek
0
2
6
3
Vincitore: Toth
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Alice Rame
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tamara Zidansek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alice Rame
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Alice Rame
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Alice Rame
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Alice Rame
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alice Rame
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Alice Rame
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Tamara Zidansek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Alice Rame
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Anhelina Kalinina vs Alevtina Ibragimova
WTA Antalya 125 #1
Anhelina Kalinina
0
6
0
Alevtina Ibragimova•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Alevtina Ibragimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Alevtina Ibragimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Alevtina Ibragimova
2-1 → 3-1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Alevtina Ibragimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anhelina Kalinina
0-0 → 1-0
(4) Estelle Cascino / (4) Nicole Fossa Huergo vs Julia Riera / Leyre Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Intanto dopo quella vittoria immediata contro Stearns ad agosto,ottenuta al rientro dopo un anno e mezzo, sono arrivate sette sconfitte per Venus, l’ultima ieri.
Frech, Maneiro, Muchova, Linette, Maria, Danilovic, Tomljanovic,mi sembra che appartengano a un bel campione variegato della WTA.
C’è Gente che però non vede l’ora di dire la stessa fesseria sul livello basso del tennis femminile,a tal punto non vedono l’ora che basta un match per arrivare a conclusioni,in questo caso quello vinto da Venus contro una Stearns che perse da molte in quel periodo.