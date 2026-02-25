Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 25 Febbraio 2026

25/02/2026 08:43 6 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

MEX ATP 500 Acapulco – Hard
R16 Svrcina CZE – Cobolli ITA Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bellucci ITA – Davidovich Fokina ESP 3° inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare



CHL ATP 250 Santiago – terra
R16 Comesana ARG – Pellegrino ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Darderi ITA – Navone ARG Inizio ore 00:00

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 Pune – hard
R16 Shimizu JPN – Cina ITA 3° inc. ore 06:30

ATP Pune
Yuta Shimizu
1
4
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
ARG CH 50 Tigre – terra
R16 Cadenasso ITA – Dutra da Silva BRA Inizio 14:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Fernandez BRA/Pereira BRA – Cadenasso ITA/Sanchez Jover ESP 2° inc. ore 16:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #1 – terra
1T Papamichail GRE – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 08:00

WTA Antalya 125 #1
Despina Papamichail
0
6
6
0
Lucia Bronzetti [8]
0
3
1
0
Vincitore: Papamichail
6 commenti

PAOLO (Guest) 25-02-2026 11:36

Forse è il caso che la Bronzetti si fermi per fare il punto della situazione?

 6
Henry (Guest) 25-02-2026 11:36

Bronzetti:c’e’ grossissima crisi… 😳

 5
Harlan (Guest) 25-02-2026 11:24

Cinà sta vendicando l’onore italico contro i giappo che ci avevano sbeffeggiato nei giorni precedenti

 4
pablito 25-02-2026 11:24

Cinà se passa i QF finisce #206, vicino al suo BR (202). 😉

 3
pablito 25-02-2026 11:20

Continua la “saga” Dardo-Navone:

4 volte nel 2024 (2-2).

E anche tre in CH o Q
(2-1 Navone)

Forza Dardone ! 😉

 2
Calvin (Guest) 25-02-2026 11:15

Altra vittoria comoda di Cinà che peraltro ha un quarto da favoritissimo ed anche la semifinale sembrerebbe non impossibile come spicchio di tabellone

 1
