Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 25 Febbraio 2026

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Acapulco – Hard
R16 Svrcina – Cobolli Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Bellucci – Davidovich Fokina 3° inc. ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Santiago – terra
R16 Comesana – Pellegrino Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Darderi – Navone Inizio ore 00:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Pune – hard
R16 Shimizu – Cina 3° inc. ore 06:30
ATP Pune
Yuta Shimizu
1
4
Federico Cina [6]
6
6
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. Cina
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-5 → 1-6
Y. Shimizu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
F. Cina
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
1-3 → 1-4
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
F. Cina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Cina
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CH 50 Tigre – terra
R16 Cadenasso – Dutra da Silva Inizio 14:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Fernandez /Pereira – Cadenasso /Sanchez Jover 2° inc. ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Antalya 125 #1 – terra
1T Papamichail – Bronzetti 2 incontro dalle 08:00
WTA Antalya 125 #1
Despina Papamichail
0
6
6
0
Lucia Bronzetti [8]•
0
3
1
0
Vincitore: Papamichail
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Despina Papamichail
4-1 → 5-1
Despina Papamichail
3-0 → 4-0
Despina Papamichail
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
5-3 → 6-3
Despina Papamichail
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Despina Papamichail
2-2 → 3-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Despina Papamichail
0-0 → 1-0
6 commenti
Forse è il caso che la Bronzetti si fermi per fare il punto della situazione?
Bronzetti:c’e’ grossissima crisi… 😳
Cinà sta vendicando l’onore italico contro i giappo che ci avevano sbeffeggiato nei giorni precedenti
Cinà se passa i QF finisce #206, vicino al suo BR (202). 😉
Continua la “saga” Dardo-Navone:
4 volte nel 2024 (2-2).
E anche tre in CH o Q
(2-1 Navone)
Forza Dardone ! 😉
Altra vittoria comoda di Cinà che peraltro ha un quarto da favoritissimo ed anche la semifinale sembrerebbe non impossibile come spicchio di tabellone