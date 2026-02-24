Sloane Stephens, momento delicato: forfait a Mérida dopo l’annuncio del divorzio

Non è un periodo semplice per Sloane Stephens. L’ex numero 3 del mondo, oggi fuori dalle prime 700 posizioni del ranking WTA, sta vivendo una fase complicata sia sul piano professionale che personale.

Dopo aver superato le qualificazioni agli Australian Open lo scorso mese, la statunitense avrebbe dovuto prendere parte al WTA Merida Open, ma il suo nome è stato cancellato all’ultimo momento dal tabellone del singolare. Un forfait che sembra strettamente legato a quanto annunciato dalla stessa Stephens pochi giorni fa attraverso i social.

Con un messaggio pubblicato su Instagram, la campionessa dello US Open 2017 ha comunicato la fine del suo matrimonio con Jozy Altidore, storico attaccante della nazionale statunitense di calcio. “Jozy ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Con serenità sto affrontando questa transizione con rispetto reciproco e chiedo gentilmente privacy in questo momento”, ha scritto Stephens, ringraziando poi per l’affetto e il sostegno ricevuti.

Una scelta dolorosa che arriva in un momento già delicato per la sua carriera. Dopo anni ai vertici del tennis mondiale, Stephens fatica a ritrovare continuità e risultati.

Tempi complicati, dunque, per la 31enne americana. L’augurio è di rivederla presto sorridere, dentro o fuori dal campo, ritrovando quell’equilibrio che in passato l’ha resa una delle protagoniste assolute del tennis mondiale.





Marco Rossi