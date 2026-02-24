Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, Entry List, WTA

Masters 1000-WTA 1000 Indian Wells e WTA 125 Antalya: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

24/02/2026
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
3 DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
9 SHELTON, Ben 🇺🇸 USA
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
13 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
14 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
15 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
16 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
17 RUNE, Holger OUT 🇩🇰 DEN
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
20 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
21 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
22 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
23 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
24 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
25 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
26 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
27 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
28 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
29 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
30 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
31 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
32 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
33 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
34 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
35 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
36 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
37 MUNAR, Jaume OUT 🇪🇸 ESP
38 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
39 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
40 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
41 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
44 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
45 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
46 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
47 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
48 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
49 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
50 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
51 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
52 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
53 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
54 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
55 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
56 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN
57 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
58 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
59 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
60 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
61 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO
62 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
63 OPELKA, Reilly 🇺🇸 USA
64 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
65 ARNALDI, Matteo 🇮🇹 ITA
66 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
67 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
68 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
69 KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 SRB
70 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
71 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
72 COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 BEL
73 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
74 BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 ITA
75 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
76 CAZAUX, Arthur 🇫🇷 FRA
77 MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 ESP
78 MISOLIC, Filip 🇦🇹 AUT

📋 ALTERNATES

1 Halys, Quentin 🇫🇷 IN #79
2 Medjedovic, Hamad 🇷🇸 IN #80
3 Walton, Adam 🇦🇺 #81
4 Nava, Emilio 🇺🇸 #82
5 Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #83
6 Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 #84
7 Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 #85
8 Duckworth, James 🇦🇺 #86
9 Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #87
10 de Jong, Jesper 🇳🇱 #88

QUALIFICAZIONI

78 KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 USA
80 CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 ARG
81 NAVA, Emilio 🇺🇸 USA
82 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER
83 DUCKWORTH, James 🇦🇺 AUS
84 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ
85 BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 ESP
87 FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 GBR
88 VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 AUS
89 GARIN, Cristian 🇨🇱 CHI
90 HANFMANN, Yannick 🇩🇪 GER
91 DJERE, Laslo 🇷🇸 SRB
92 TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 ARG
93 WALTON, Adam 🇦🇺 AUS
95 KOPRIVA, Vit 🇨🇿 CZE
96 BUSE, Ignacio 🇵🇪 PER
97 NARDI, Luca 🇮🇹 ITA
98 SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 CZE
102 SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 AUS
103 BLOCKX, Alexander 🇧🇪 BEL
104 BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 ARG
105 CARRENO BUSTA, Pablo OUT 🇪🇸 ESP
108 MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 ITA
109 KYPSON, Patrick 🇺🇸 USA
110 SVAJDA, Zachary 🇺🇸 USA
111 THOMPSON, Jordan 🇦🇺 AUS
112 MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 USA
113 HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 AUS
114 BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 CHI
115 MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 JPN
116 TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 TPE
117 GOFFIN, David 🇧🇪 BEL
119 O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 AUS
122 PRIZMIC, Dino 🇭🇷 CRO
123 LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 SRB
124 JODAR, Rafael 🇪🇸 ESP
126 VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 FRA
130 DAMM, Martin 🇺🇸 USA
131 BONZI, Benjamin 🇫🇷 FRA
132 RIEDI, Leandro PR 🇨🇭 SUI
133 HARRIS, Billy 🇬🇧 GBR
136 WONG, Coleman 🇭🇰 HKG
137 BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 GEO

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Sweeny, Dane 🇦🇺 IN #138
2 Holt, Brandon 🇺🇸 #140
3 Bu, Yunchaokete 🇨🇳 #141
4 Smith, Colton 🇺🇸 #142
5 Jarry, Nicolas 🇨🇱 #143
6 Shimabukuro, Sho 🇯🇵 #144
7 Pellegrino, Andrea 🇮🇹 #145
8 Echargui, Moez 🇹🇳 #146
9 Draxl, Liam 🇨🇦 #149
10 Klein, Lukas 🇸🇰 #150

🇮🇹 Italiani evidenziati (12)
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List ufficiale

🎾 WTA 1000 INDIAN WELLS

BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺 RUS
ANDREEVA, Mirra 🇷🇺 RUS
ANISIMOVA, Amanda 🇺🇸 USA
BADOSA, Paula 🇪🇸 ESP
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸 USA
BENCIC, Belinda 🇨🇭 SUI
BLINKOVA, Anna 🇷🇺 RUS
BOISSON, Lois 🇫🇷 FRA
BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 ESP
BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 CZE
BUCSA, Cristina 🇪🇸 ESP
CIRSTEA, Sorana 🇷🇴 ROU
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 ITA
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴 ROU
EALA, Alexandra 🇵🇭 PHI
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦 CAN
FRECH, Magdalena 🇵🇱 POL
GAUFF, Coco ⭐ 🇺🇸 USA
GRABHER, Julia 🇦🇹 AUT
GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 FRA
HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷 BRA
JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷 FRA
JOINT, Maya 🇦🇺 AUS
JONES, Francesca 🇬🇧 GBR
JOVIC, Iva 🇺🇸 USA
KALINSKAYA, Anna 🇷🇺 RUS
KARTAL, Sonay 🇬🇧 GBR
KASATKINA, Daria 🇷🇺 RUS
KENIN, Sofia 🇺🇸 USA
KESSLER, McCartney 🇺🇸 USA
KEYS, Madison 🇺🇸 USA
KOSTYUK, Marta 🇺🇦 UKR
KREJCIKOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸 USA
KUDERMETOVA, Veronika 🇷🇺 RUS
LI, Ann 🇺🇸 USA
LINETTE, Magda 🇵🇱 POL
LYS, Eva 🇩🇪 GER
MARCINKO, Petra 🇭🇷 CRO
MARIA, Tatjana 🇩🇪 GER
MBOKO, Victoria 🇨🇦 CAN
MCNALLY, Caty 🇺🇸 USA
MERTENS, Elise 🇧🇪 BEL
MUCHOVA, Karolina 🇨🇿 CZE
NAVARRO, Emma 🇺🇸 USA
NOSKOVA, Linda 🇨🇿 CZE
OSAKA, Naomi 🇯🇵 JPN
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻 LAT
PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ITA
PEGULA, Jessica 🇺🇸 USA
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
PUTINTSEVA, Yulia 🇰🇿 KAZ
RADUCANU, Emma 🇬🇧 GBR
RUSE, Elena-Gabriela 🇷🇴 ROU
RUZIC, Antonia 🇭🇷 CRO
RYBAKINA, Elena ⭐ 🇰🇿 KAZ
SABALENKA, Aryna ⭐ 🇧🇾 BLR
SAKKARI, Maria 🇬🇷 GRE
SAMSONOVA, Liudmila 🇷🇺 RUS
SHNAIDER, Diana 🇷🇺 RUS
SIEGEMUND, Laura 🇩🇪 GER
SIERRA, Solana 🇦🇷 ARG
SINIAKOVA, Katerina 🇨🇿 CZE
STEARNS, Peyton 🇺🇸 USA
SVITOLINA, Elina 🇺🇦 UKR
SWIATEK, Iga ⭐ 🇵🇱 POL
TAUSON, Clara 🇩🇰 DEN
TJEN, Janice 🇮🇩 INA
TOMLJANOVIC, Ajla 🇦🇺 AUS
VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿 CZE
WANG, Yafan 🇨🇳 CHN
WANG, Xinyu 🇨🇳 CHN
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦 UKR
ZHENG, Qinwen 🇨🇳 CHN

🇮🇹 Italiane evidenziate (2)
⭐ Top Seeds

WTA 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List ufficiale (76 giocatrici)

🎾 WTA 125 ANTALYA 2

DAL 3 MARZO • CLAY COURT 🇹🇷

TABELLONE PRINCIPALE

UCHIJIMA, Moyuka 🇯🇵 JPN
OLIYNYKOVA, Uliana 🇺🇦 UKR
UDVARDY, Panna 🇭🇺 HUN
ERJAVEC, Lina 🇸🇮 SLO
SHERIF, Mayar 🇪🇬 EGY
BRONZETTI, Lucia 🇮🇹 ITA
RAKOTOMANGA RAJAONAH, Irina 🇲🇬 MAD
RUS, Arantxa 🇳🇱 NED
KAWA, Katarzyna 🇵🇱 POL
ROMERO GORMAZ, Ines 🇪🇸 ESP
CHWALINSKA, Maja 🇵🇱 POL
SALKOVA, Dominika 🇨🇿 CZE
ZIDANSEK, Tamara 🇸🇮 SLO
SHYMANOVICH, Iryna 🇧🇾 BLR
PAPAMICHAIL, Despina 🇬🇷 GRE
CHARAEVA, Alina 🇷🇺 RUS
BRANCACCIO, Nuria 🇮🇹 ITA
KALININA, Anhelina 🇺🇦 UKR
AVANESYAN, Elina 🇷🇺 RUS
GORGODZE, Ekaterine 🇬🇪 GEO
GASANOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
MARISTANY ZULETA DE REALES, Marina 🇪🇸 ESP

❌ RITIRATA

Bejlek, Sara 🇨🇿

QUALIFICAZIONI

GRABHER, Julia 🇦🇹 AUT
KOSTOVIC, Lucija 🇭🇷 CRO
MONNET, Carole 🇫🇷 FRA
RIERA, Guiomar 🇪🇸 ESP
PRIDANKINA, Oksana 🇷🇺 RUS
PIGATO, Lisa 🇮🇹 ITA
RAME, Alice 🇫🇷 FRA
LAZARO GARCIA, Andrea 🇪🇸 ESP
BULGARU, Miriam 🇷🇴 ROU
PIGOSSI, Laura 🇧🇷 BRA
HONTAMA, Mai 🇯🇵 JPN
WERNER, Celine 🇩🇪 GER
WUERTH, Nastasja 🇩🇪 GER
ALVES, Carol 🇧🇷 BRA

🇮🇹 Italiane evidenziate (3)
OUT Ritirata

WTA 125 Antalya 2 • Clay Court • Entry List ufficiale

7 commenti

walden 24-02-2026 12:58

Scritto da Aquila.
Scritto da Pier no guest
Ha 24 anni e non ha ancora vinto niente,non ha il baricentro basso,è alto ma non è forzuto e quindi gracile gracile no ma fragile fragile sì.
E chi vorrebbe inseguire? Beh l’altoatesino è in discesa quindi gli basta aspettare… ma Alcaraz? Ma lo spagnolo mica è come gli altri,non deve neanche allenarsi anzi,devono cambiare le regole per batterlo altrimenti vincerà pure la Formula Uno. Fidatevi:il tennis è per i muscolosi alti che tirano bordate.
Come??? Non è alto lo spagnolo? È colpa della TV 16:9,in realtà è altissimo.
Ehm…scusate,mi hanno chiesto di fare teatro e allenarmi prendendo spunto da uno che le spara grosse e purtroppo tutti i politici erano già stati presi.
Scritto da aquila
Ottimo commento, da esperto ai visto un Sinner in discesa. Verissimo l’ho notato anch’io. Ho anche motivato la recente sconfitta che non ha scuse per come ha perso. Avevo scritto probabilmente in questa pausa invernale ha dato precedenza alla sua fidanzata, famiglia e divertimento e meno allenamento….Sai benissimo che Sinner ha un ottimo talento ma in parte è costruito, fa parte dei atleti che se stai fermo un mese poi ci vuole almeno tre/quattro mesi di duro lavoro per recuperare, se vuole rimanere al vertice primo o secondo il tennis deve diventare ancora la sua priorità…io per la ragazza ho rinunciato a una possibile carriera non potevo permettermi economicamente di portarla con me. Atleti come Musetti e Alcaraz avendo un talento più naturale possono rimanere al vertice con meno allenamenti rispetto a Sinner.
Scritto da Walden
Hai ragione, infatti quando è stato fermo tre mesi al primo torneo è stato cacciato al primo turno … ah no che dico, è arrivato in finale sulla terra battuta ed ha perso contro Alcaraz dopo aver avuto due set point …mi sa che hai detto una fesseria….
Ma perchè non sapete leggere io sto parlando di allenarsi di meno, cosa centra il fermo di tre mesi, mi risulta che comunque si allenava lo stesso, lo so che per qualcuno leggere e capire il concetto è troppo difficile, come è difficile per i poltronari capire il concetto di talento in parte costruito cosa significa. Chi pratica tennis a livello alto lo sa, ma cerco di spiegarlo anche ai poltronari: talento in parte costruito non vuol dire che è tutto costruito vedi esempio quello che ha scritto Pier (uno dei pochi che conosce il tennis praticato a livelli alti, non solo amatoriale) la capacita di impatto che Sinner ha nel colpire la palla, quello è un talento naturale, il talento naturale rimane anche se fai poco allenamento, senza entrare in altri particolari vi spiego quello più costruito. Il servizio di Sinner se non lo mantiene sempre allenato in maniera pesante, basta poco che tutto il movimento non è più fluido, sarà sempre per lui un tallone di Achille perchè non sarà mai al 100% automatico basta che perda lucidità anche di poco durante la partita che le prime palle entreranno raramente. Sinner ha una ottima testa e spesso durante la partita riesce a riconcentrarsi e ritornare fluido, ma con un notevole affaticamento mentale che può influire in maniera negativa sul resto del gioco

Premesso che Pier era evidentemente ironico, anche se qualcuno, mi rendo conto, fa difficoltà a cogliere certe sfumature,la frase:
” fa parte dei atleti che se stai fermo un mese poi ci vuole almeno tre/quattro mesi di duro lavoro per recuperare, se vuole rimanere al vertice primo o secondo il tennis deve diventare ancora la sua priorità” l’hai scritta tu, ed io ti ho risposto che Sinner è “stato fermo” tre mesi. Peraltro per i primi due non si sarebbe potuto neppure allenare, e solo dal terzo avrebbe potuto riprendere gli allenamenti(poi sappiamo tutti che andava in bicicletta, sciava, faceva visite ai musei e, di nascosto, avrà anche scambiato qualche colpo). L’idea che sia stato completamente fermo negli ultimi due mesi può venire in mente solo a te, era evidente a tutti che non fosse così, e lo stesso Darderi che si era allenato con lui a fine anno ne era uscito “provato”.
Quanto alla ragazza, mi sembra la solita sciocchezza, quando stava con Anna Kalinskaya non mi sembra ne abbia risentito, e la Laila Hasanovic non lo aveva seguito durante al trasferta Asiatico/Australiana, e solo per qualche giorno nel Golfo, perchè è una che lavora e non fa di mestiere la bella statuina come le wags.
Io credo che le sconfitte di quest’ultimo mese abbiano molteplici cause, dalla preparazione finalizzata al periodo centrale dell’anno, alle condizioni estreme in Australia, ad una congiunzione astrale che a fatto si che Djokovic arivasse fresco di allenamento e non di torneo alla semifinale, al fatto che durante quel match Jannik fosse ossessionato dalla finale, dopo che Alcaraz, dato per perso, fosse risorto grazie alle paturnie (ed al diabete) di Zverev. A Doha ha incontrato avversari difficili sin dal primo turno, in particolare Mensik, con cui non aveva mai giocato prima (e quasi mai Sinner vince il primo incontro) con il quale pensava di aver già vinto dopo il secondo set (stessa cosa che gli è capitata con Djokovic). Questa “sufficienza” è recente, e forse dipende da una certa “sicurezza” dopo che a fine anno aveva vinto 5 tornei quasi di fila (ci metto anche i Six Kings), cedendo un solo set. Quindi un brusco ma salutare esame di realtà, al quale sarebbe bene che si sottoponessero anche molti che scrivono qui.

NonSoloSinner (Guest) 24-02-2026 12:24

Scritto da Giallo Naso
Forza Jannik! Andiamo a prenderci l’unico torneo sul cemento che ancora manca!

Perché pollice verso? è davvero l’unico 1000 su cemento che manca a Jannik

Giallo Naso (Guest) 24-02-2026 11:47

Forza Jannik! Andiamo a prenderci l’unico torneo sul cemento che ancora manca!

Aquila. 24-02-2026 11:37

Scritto da Pier no guest

Ha 24 anni e non ha ancora vinto niente,non ha il baricentro basso,è alto ma non è forzuto e quindi gracile gracile no ma fragile fragile sì.
E chi vorrebbe inseguire? Beh l’altoatesino è in discesa quindi gli basta aspettare… ma Alcaraz? Ma lo spagnolo mica è come gli altri,non deve neanche allenarsi anzi,devono cambiare le regole per batterlo altrimenti vincerà pure la Formula Uno. Fidatevi:il tennis è per i muscolosi alti che tirano bordate.
Come??? Non è alto lo spagnolo? È colpa della TV 16:9,in realtà è altissimo.
Ehm…scusate,mi hanno chiesto di fare teatro e allenarmi prendendo spunto da uno che le spara grosse e purtroppo tutti i politici erano già stati presi.
Scritto da aquila

Ottimo commento, da esperto ai visto un Sinner in discesa. Verissimo l’ho notato anch’io. Ho anche motivato la recente sconfitta che non ha scuse per come ha perso. Avevo scritto probabilmente in questa pausa invernale ha dato precedenza alla sua fidanzata, famiglia e divertimento e meno allenamento….Sai benissimo che Sinner ha un ottimo talento ma in parte è costruito, fa parte dei atleti che se stai fermo un mese poi ci vuole almeno tre/quattro mesi di duro lavoro per recuperare, se vuole rimanere al vertice primo o secondo il tennis deve diventare ancora la sua priorità…io per la ragazza ho rinunciato a una possibile carriera non potevo permettermi economicamente di portarla con me. Atleti come Musetti e Alcaraz avendo un talento più naturale possono rimanere al vertice con meno allenamenti rispetto a Sinner.
Scritto da Walden

Hai ragione, infatti quando è stato fermo tre mesi al primo torneo è stato cacciato al primo turno … ah no che dico, è arrivato in finale sulla terra battuta ed ha perso contro Alcaraz dopo aver avuto due set point …mi sa che hai detto una fesseria….

Ma perchè non sapete leggere io sto parlando di allenarsi di meno, cosa centra il fermo di tre mesi, mi risulta che comunque si allenava lo stesso, lo so che per qualcuno leggere e capire il concetto è troppo difficile, come è difficile per i poltronari capire il concetto di talento in parte costruito cosa significa. Chi pratica tennis a livello alto lo sa, ma cerco di spiegarlo anche ai poltronari: talento in parte costruito non vuol dire che è tutto costruito vedi esempio quello che ha scritto Pier (uno dei pochi che conosce il tennis praticato a livelli alti, non solo amatoriale) la capacita di impatto che Sinner ha nel colpire la palla, quello è un talento naturale, il talento naturale rimane anche se fai poco allenamento, senza entrare in altri particolari vi spiego quello più costruito. Il servizio di Sinner se non lo mantiene sempre allenato in maniera pesante, basta poco che tutto il movimento non è più fluido, sarà sempre per lui un tallone di Achille perchè non sarà mai al 100% automatico basta che perda lucidità anche di poco durante la partita che le prime palle entreranno raramente. Sinner ha una ottima testa e spesso durante la partita riesce a riconcentrarsi e ritornare fluido, ma con un notevole affaticamento mentale che può influire in maniera negativa sul resto del gioco

tinapica 24-02-2026 11:27

Buongiorno Redazione.
Debbo ancora chiedermi perché in questa nuova veste grafica continuiate a pubblicare gli elenchi delle partecipanti ai tornei femminili in mero ordine alfabetico anziché in ordine di classifica. Tra l’altro non consentendo di individuare chi abbia eventualmente data disdetta e chi di conseguenza ne abbia preso il posto.

piper 24-02-2026 11:21

@ Luciano65 (#4567019)

Hai detto bene: “Bisogna abituarsi” (come a tutti i cambiamenti del resto) e per essere chiara è chiara ma le informazioni non mi saltano subito all’occhio.

Luciano65 (Guest) 24-02-2026 10:51

Sempre al lavoro sulla grafica. Complimenti! Come sempre, bisogna abituarcisi ma mi sembra chiara. Solo non capiso l’evidenziazione dei primi dieci, forse avrei fatto i primi 8 (cioè le prime teste di serie), ma ogni scelta è discutibile (i primi sedici? i bye?).
Grazie

