Dubai 500 | Hard | $3311005
Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, Entry List, WTA
Masters 1000-WTA 1000 Indian Wells e WTA 125 Antalya: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
24/02/2026 10:41 7 commenti
🎾 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹
|ITA
|3
|DJOKOVIC, Novak
|🇷🇸 SRB
|4
|ZVEREV, Alexander
|🇩🇪 GER
|5
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|6
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 AUS
|7
|FRITZ, Taylor
|🇺🇸 USA
|8
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|9
|SHELTON, Ben
|🇺🇸 USA
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|11
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|12
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|13
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|14
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|15
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|16
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|17
|🇩🇰 DEN
|18
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|20
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|21
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|22
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 USA
|23
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|24
|TIEN, Learner
|🇺🇸 USA
|25
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|26
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|27
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|28
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|29
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|30
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|31
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|32
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|33
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|34
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|35
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|36
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|37
|🇪🇸 ESP
|38
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|39
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|40
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|41
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 USA
|42
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|43
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|44
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|45
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|46
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|47
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|48
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|49
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 FRA
|50
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|51
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|52
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 POL
|53
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|54
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|55
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|56
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|56
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 CHN
|57
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 FRA
|58
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|59
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|60
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|61
|CILIC, Marin
|🇭🇷 CRO
|62
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|63
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 USA
|64
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|65
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|66
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|67
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|68
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 USA
|69
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 SRB
|70
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|71
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 USA
|72
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 BEL
|73
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|74
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|ITA
|75
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|76
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 FRA
|77
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 ESP
|78
|MISOLIC, Filip
|🇦🇹 AUT
📋 ALTERNATES
|1
|Halys, Quentin 🇫🇷 IN
|#79
|2
|Medjedovic, Hamad 🇷🇸 IN
|#80
|3
|Walton, Adam 🇦🇺
|#81
|4
|Nava, Emilio 🇺🇸
|#82
|5
|Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸
|#83
|6
|Struff, Jan-Lennard 🇩🇪
|#84
|7
|Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷
|#85
|8
|Duckworth, James 🇦🇺
|#86
|9
|Shevchenko, Alexander 🇰🇿
|#87
|10
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#88
QUALIFICAZIONI
|78
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 USA
|80
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 ARG
|81
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 USA
|82
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 GER
|83
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 AUS
|84
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|85
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 ESP
|87
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 GBR
|88
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 AUS
|89
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 CHI
|90
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 GER
|91
|DJERE, Laslo
|🇷🇸 SRB
|92
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 ARG
|93
|WALTON, Adam
|🇦🇺 AUS
|95
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 CZE
|96
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 PER
|97
|NARDI, Luca 🇮🇹
|ITA
|98
|SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 CZE
|102
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 AUS
|103
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 BEL
|104
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 ARG
|105
|🇪🇸 ESP
|108
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|ITA
|109
|KYPSON, Patrick
|🇺🇸 USA
|110
|SVAJDA, Zachary
|🇺🇸 USA
|111
|THOMPSON, Jordan
|🇦🇺 AUS
|112
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 USA
|113
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 AUS
|114
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 CHI
|115
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 JPN
|116
|TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 TPE
|117
|GOFFIN, David
|🇧🇪 BEL
|119
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 AUS
|122
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 CRO
|123
|LAJOVIC, Dusan
|🇷🇸 SRB
|124
|JODAR, Rafael
|🇪🇸 ESP
|126
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 FRA
|130
|DAMM, Martin
|🇺🇸 USA
|131
|BONZI, Benjamin
|🇫🇷 FRA
|132
|RIEDI, Leandro PR
|🇨🇭 SUI
|133
|HARRIS, Billy
|🇬🇧 GBR
|136
|WONG, Coleman
|🇭🇰 HKG
|137
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 GEO
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Sweeny, Dane 🇦🇺 IN
|#138
|2
|Holt, Brandon 🇺🇸
|#140
|3
|Bu, Yunchaokete 🇨🇳
|#141
|4
|Smith, Colton 🇺🇸
|#142
|5
|Jarry, Nicolas 🇨🇱
|#143
|6
|Shimabukuro, Sho 🇯🇵
|#144
|7
|Pellegrino, Andrea 🇮🇹
|#145
|8
|Echargui, Moez 🇹🇳
|#146
|9
|Draxl, Liam 🇨🇦
|#149
|10
|Klein, Lukas 🇸🇰
|#150
🇮🇹 Italiani evidenziati (12)
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Masters 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List ufficiale
🎾 WTA 1000 INDIAN WELLS
BNP PARIBAS OPEN • HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺 RUS
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺 RUS
|ANISIMOVA, Amanda
|🇺🇸 USA
|BADOSA, Paula
|🇪🇸 ESP
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸 USA
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭 SUI
|BLINKOVA, Anna
|🇷🇺 RUS
|BOISSON, Lois
|🇫🇷 FRA
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 ESP
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿 CZE
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸 ESP
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴 ROU
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|ITA
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴 ROU
|EALA, Alexandra
|🇵🇭 PHI
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦 CAN
|FRECH, Magdalena
|🇵🇱 POL
|GAUFF, Coco ⭐
|🇺🇸 USA
|GRABHER, Julia
|🇦🇹 AUT
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷 FRA
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷 BRA
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷 FRA
|JOINT, Maya
|🇦🇺 AUS
|JONES, Francesca
|🇬🇧 GBR
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 USA
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺 RUS
|KARTAL, Sonay
|🇬🇧 GBR
|KASATKINA, Daria
|🇷🇺 RUS
|KENIN, Sofia
|🇺🇸 USA
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 USA
|KEYS, Madison
|🇺🇸 USA
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦 UKR
|KREJCIKOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸 USA
|KUDERMETOVA, Veronika
|🇷🇺 RUS
|LI, Ann
|🇺🇸 USA
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 POL
|LYS, Eva
|🇩🇪 GER
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷 CRO
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 GER
|MBOKO, Victoria
|🇨🇦 CAN
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸 USA
|MERTENS, Elise
|🇧🇪 BEL
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 USA
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|OSAKA, Naomi
|🇯🇵 JPN
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻 LAT
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹
|ITA
|PEGULA, Jessica
|🇺🇸 USA
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|PUTINTSEVA, Yulia
|🇰🇿 KAZ
|RADUCANU, Emma
|🇬🇧 GBR
|RUSE, Elena-Gabriela
|🇷🇴 ROU
|RUZIC, Antonia
|🇭🇷 CRO
|RYBAKINA, Elena ⭐
|🇰🇿 KAZ
|SABALENKA, Aryna ⭐
|🇧🇾 BLR
|SAKKARI, Maria
|🇬🇷 GRE
|SAMSONOVA, Liudmila
|🇷🇺 RUS
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 RUS
|SIEGEMUND, Laura
|🇩🇪 GER
|SIERRA, Solana
|🇦🇷 ARG
|SINIAKOVA, Katerina
|🇨🇿 CZE
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 USA
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦 UKR
|SWIATEK, Iga ⭐
|🇵🇱 POL
|TAUSON, Clara
|🇩🇰 DEN
|TJEN, Janice
|🇮🇩 INA
|TOMLJANOVIC, Ajla
|🇦🇺 AUS
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿 CZE
|WANG, Yafan
|🇨🇳 CHN
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 CHN
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦 UKR
|ZHENG, Qinwen
|🇨🇳 CHN
🇮🇹 Italiane evidenziate (2)
⭐ Top Seeds
⭐ Top Seeds
WTA 1000 Indian Wells • Hard Court • Entry List ufficiale (76 giocatrici)
🎾 WTA 125 ANTALYA 2
DAL 3 MARZO • CLAY COURT 🇹🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|UCHIJIMA, Moyuka
|🇯🇵 JPN
|OLIYNYKOVA, Uliana
|🇺🇦 UKR
|UDVARDY, Panna
|🇭🇺 HUN
|ERJAVEC, Lina
|🇸🇮 SLO
|SHERIF, Mayar
|🇪🇬 EGY
|BRONZETTI, Lucia 🇮🇹
|ITA
|RAKOTOMANGA RAJAONAH, Irina
|🇲🇬 MAD
|RUS, Arantxa
|🇳🇱 NED
|KAWA, Katarzyna
|🇵🇱 POL
|ROMERO GORMAZ, Ines
|🇪🇸 ESP
|CHWALINSKA, Maja
|🇵🇱 POL
|SALKOVA, Dominika
|🇨🇿 CZE
|ZIDANSEK, Tamara
|🇸🇮 SLO
|SHYMANOVICH, Iryna
|🇧🇾 BLR
|PAPAMICHAIL, Despina
|🇬🇷 GRE
|CHARAEVA, Alina
|🇷🇺 RUS
|BRANCACCIO, Nuria 🇮🇹
|ITA
|KALININA, Anhelina
|🇺🇦 UKR
|AVANESYAN, Elina
|🇷🇺 RUS
|GORGODZE, Ekaterine
|🇬🇪 GEO
|GASANOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|MARISTANY ZULETA DE REALES, Marina
|🇪🇸 ESP
❌ RITIRATA
Bejlek, Sara 🇨🇿
QUALIFICAZIONI
|GRABHER, Julia
|🇦🇹 AUT
|KOSTOVIC, Lucija
|🇭🇷 CRO
|MONNET, Carole
|🇫🇷 FRA
|RIERA, Guiomar
|🇪🇸 ESP
|PRIDANKINA, Oksana
|🇷🇺 RUS
|PIGATO, Lisa 🇮🇹
|ITA
|RAME, Alice
|🇫🇷 FRA
|LAZARO GARCIA, Andrea
|🇪🇸 ESP
|BULGARU, Miriam
|🇷🇴 ROU
|PIGOSSI, Laura
|🇧🇷 BRA
|HONTAMA, Mai
|🇯🇵 JPN
|WERNER, Celine
|🇩🇪 GER
|WUERTH, Nastasja
|🇩🇪 GER
|ALVES, Carol
|🇧🇷 BRA
🇮🇹 Italiane evidenziate (3)
OUT Ritirata
OUT Ritirata
WTA 125 Antalya 2 • Clay Court • Entry List ufficiale
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026, WTA 125 Antalya
Premesso che Pier era evidentemente ironico, anche se qualcuno, mi rendo conto, fa difficoltà a cogliere certe sfumature,la frase:
” fa parte dei atleti che se stai fermo un mese poi ci vuole almeno tre/quattro mesi di duro lavoro per recuperare, se vuole rimanere al vertice primo o secondo il tennis deve diventare ancora la sua priorità” l’hai scritta tu, ed io ti ho risposto che Sinner è “stato fermo” tre mesi. Peraltro per i primi due non si sarebbe potuto neppure allenare, e solo dal terzo avrebbe potuto riprendere gli allenamenti(poi sappiamo tutti che andava in bicicletta, sciava, faceva visite ai musei e, di nascosto, avrà anche scambiato qualche colpo). L’idea che sia stato completamente fermo negli ultimi due mesi può venire in mente solo a te, era evidente a tutti che non fosse così, e lo stesso Darderi che si era allenato con lui a fine anno ne era uscito “provato”.
Quanto alla ragazza, mi sembra la solita sciocchezza, quando stava con Anna Kalinskaya non mi sembra ne abbia risentito, e la Laila Hasanovic non lo aveva seguito durante al trasferta Asiatico/Australiana, e solo per qualche giorno nel Golfo, perchè è una che lavora e non fa di mestiere la bella statuina come le wags.
Io credo che le sconfitte di quest’ultimo mese abbiano molteplici cause, dalla preparazione finalizzata al periodo centrale dell’anno, alle condizioni estreme in Australia, ad una congiunzione astrale che a fatto si che Djokovic arivasse fresco di allenamento e non di torneo alla semifinale, al fatto che durante quel match Jannik fosse ossessionato dalla finale, dopo che Alcaraz, dato per perso, fosse risorto grazie alle paturnie (ed al diabete) di Zverev. A Doha ha incontrato avversari difficili sin dal primo turno, in particolare Mensik, con cui non aveva mai giocato prima (e quasi mai Sinner vince il primo incontro) con il quale pensava di aver già vinto dopo il secondo set (stessa cosa che gli è capitata con Djokovic). Questa “sufficienza” è recente, e forse dipende da una certa “sicurezza” dopo che a fine anno aveva vinto 5 tornei quasi di fila (ci metto anche i Six Kings), cedendo un solo set. Quindi un brusco ma salutare esame di realtà, al quale sarebbe bene che si sottoponessero anche molti che scrivono qui.
Perché pollice verso? è davvero l’unico 1000 su cemento che manca a Jannik
Forza Jannik! Andiamo a prenderci l’unico torneo sul cemento che ancora manca!
Scritto da Pier no guest
Ha 24 anni e non ha ancora vinto niente,non ha il baricentro basso,è alto ma non è forzuto e quindi gracile gracile no ma fragile fragile sì.
E chi vorrebbe inseguire? Beh l’altoatesino è in discesa quindi gli basta aspettare… ma Alcaraz? Ma lo spagnolo mica è come gli altri,non deve neanche allenarsi anzi,devono cambiare le regole per batterlo altrimenti vincerà pure la Formula Uno. Fidatevi:il tennis è per i muscolosi alti che tirano bordate.
Come??? Non è alto lo spagnolo? È colpa della TV 16:9,in realtà è altissimo.
Ehm…scusate,mi hanno chiesto di fare teatro e allenarmi prendendo spunto da uno che le spara grosse e purtroppo tutti i politici erano già stati presi.
Scritto da aquila
Ottimo commento, da esperto ai visto un Sinner in discesa. Verissimo l’ho notato anch’io. Ho anche motivato la recente sconfitta che non ha scuse per come ha perso. Avevo scritto probabilmente in questa pausa invernale ha dato precedenza alla sua fidanzata, famiglia e divertimento e meno allenamento….Sai benissimo che Sinner ha un ottimo talento ma in parte è costruito, fa parte dei atleti che se stai fermo un mese poi ci vuole almeno tre/quattro mesi di duro lavoro per recuperare, se vuole rimanere al vertice primo o secondo il tennis deve diventare ancora la sua priorità…io per la ragazza ho rinunciato a una possibile carriera non potevo permettermi economicamente di portarla con me. Atleti come Musetti e Alcaraz avendo un talento più naturale possono rimanere al vertice con meno allenamenti rispetto a Sinner.
Scritto da Walden
Hai ragione, infatti quando è stato fermo tre mesi al primo torneo è stato cacciato al primo turno … ah no che dico, è arrivato in finale sulla terra battuta ed ha perso contro Alcaraz dopo aver avuto due set point …mi sa che hai detto una fesseria….
Ma perchè non sapete leggere io sto parlando di allenarsi di meno, cosa centra il fermo di tre mesi, mi risulta che comunque si allenava lo stesso, lo so che per qualcuno leggere e capire il concetto è troppo difficile, come è difficile per i poltronari capire il concetto di talento in parte costruito cosa significa. Chi pratica tennis a livello alto lo sa, ma cerco di spiegarlo anche ai poltronari: talento in parte costruito non vuol dire che è tutto costruito vedi esempio quello che ha scritto Pier (uno dei pochi che conosce il tennis praticato a livelli alti, non solo amatoriale) la capacita di impatto che Sinner ha nel colpire la palla, quello è un talento naturale, il talento naturale rimane anche se fai poco allenamento, senza entrare in altri particolari vi spiego quello più costruito. Il servizio di Sinner se non lo mantiene sempre allenato in maniera pesante, basta poco che tutto il movimento non è più fluido, sarà sempre per lui un tallone di Achille perchè non sarà mai al 100% automatico basta che perda lucidità anche di poco durante la partita che le prime palle entreranno raramente. Sinner ha una ottima testa e spesso durante la partita riesce a riconcentrarsi e ritornare fluido, ma con un notevole affaticamento mentale che può influire in maniera negativa sul resto del gioco
Buongiorno Redazione.
Debbo ancora chiedermi perché in questa nuova veste grafica continuiate a pubblicare gli elenchi delle partecipanti ai tornei femminili in mero ordine alfabetico anziché in ordine di classifica. Tra l’altro non consentendo di individuare chi abbia eventualmente data disdetta e chi di conseguenza ne abbia preso il posto.
@ Luciano65 (#4567019)
Hai detto bene: “Bisogna abituarsi” (come a tutti i cambiamenti del resto) e per essere chiara è chiara ma le informazioni non mi saltano subito all’occhio.
Sempre al lavoro sulla grafica. Complimenti! Come sempre, bisogna abituarcisi ma mi sembra chiara. Solo non capiso l’evidenziazione dei primi dieci, forse avrei fatto i primi 8 (cioè le prime teste di serie), ma ogni scelta è discutibile (i primi sedici? i bye?).
Grazie