Alcaraz travolge Fils e conquista Doha: nona corona ATP 500 (Video partita)

Carlos Alcaraz continua la sua marcia trionfale nel 2026 e conquista il titolo al Qatar ExxonMobil Open di Doha. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha dominato la finale contro Arthur Fils con un netto 6-2 6-1 in appena 50 minuti, sollevando il trofeo a soli 20 giorni dal trionfo agli Australian Open che gli ha permesso di completare il Career Grand Slam da più giovane di sempre.

“Quest’anno sono arrivato con ancora più fame”, ha dichiarato Alcaraz. “Dopo ogni torneo dobbiamo porci nuovi obiettivi. Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto con il mio team, dentro e fuori dal campo. È stato un inizio di stagione molto forte. Non è stato facile, ho dovuto essere solido mentalmente. Questo trofeo significa tantissimo per me”.

Dominio totale

Fin dai primi scambi, Alcaraz ha imposto il suo ritmo, alternando accelerazioni devastanti a recuperi spettacolari in difesa. Anche quando Fils ha provato ad alzare il livello da fondo campo, lo spagnolo ha risposto con colpi di altissima qualità, allungando la sua striscia vincente a 12 partite consecutive.

Il successo in Qatar rappresenta il suo nono titolo ATP 500, un traguardo che lo porta a pari merito con Andy Murray al quarto posto nella classifica dei giocatori più titolati nella categoria dal 2009. Davanti restano solo Roger Federer (16), Rafael Nadal (15) e Novak Djokovic (14).

Con questo trionfo, il 26° in carriera, Alcaraz aggiorna il suo bilancio a 292 vittorie e 65 sconfitte a livello ATP, confermando una continuità impressionante. Inoltre, ha portato a 30 la serie di successi consecutivi sul cemento outdoor, includendo anche i trionfi agli Australian Open e agli US Open.

Fils guarda avanti

Nonostante la sconfitta, Fils può sorridere: il francese, al primo atto conclusivo a livello ATP dal titolo di Tokyo 2024, salirà al numero 33 del ranking mondiale. “Sono stati otto mesi lunghissimi per via dell’infortunio. Oggi non era il mio giorno, ma abbiamo fatto un lavoro incredibile”, ha commentato.

Il confronto di Doha era il primo tra i due sul cemento e ha confermato il dominio di Alcaraz, ora avanti 3-0 nei precedenti. Per lo spagnolo, però, la sensazione è chiara: la fame non è ancora sazia.

ATP Doha Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Arthur Fils Arthur Fils 2 1 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Fils 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Fils 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi