ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Nardi e Pellegrino (LIVE)

21/02/2026 09:42 1 commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno Qualificazione – hard

🏟️ CENTRE COURT
🕗 08:00
[2] Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵
ATP Dubai
Giovanni Mpetshi Perricard [2]
6
7
Shintaro Mochizuki
1
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
[1] Botic Van de Zandschulp 🇳🇱 vs Pablo Carreño Busta 🇪🇸

ATP Dubai
Botic van de Zandschulp [1]
3
2
Pablo Carreno Busta
6
6
Vincitore: Carreno Busta
[3] Quentin Halys 🇫🇷 vs Christopher O’Connell 🇦🇺

ATP Dubai
Quentin Halys [3]
30
2
Christopher O'Connell
15
1
🏟️ COURT 1
🕗 08:00
Otto Virtanen 🇫🇮 vs [7] Aleksandar Vukic 🇦🇺
ATP Dubai
Otto Virtanen
6
6
Aleksandar Vukic [7]
2
2
Vincitore: Virtanen
[4] Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs [WC] Abdulrahman Al Janahi 🇦🇪

ATP Dubai
Jan-Lennard Struff [4]
6
6
Abdulrahman Al Janahi
0
1
Vincitore: Struff
[WC] Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 vs [5] Alexander Shevchenko 🇰🇿

ATP Dubai
Nikoloz Basilashvili
15
6
2
Alexander Shevchenko [5]
30
7
3
🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)
[1] Anirudh Chandrasekar 🇮🇳 / Vijay Sundar Prashanth 🇮🇳 vs [WC] Jeevan Nedunchezhiyan 🇮🇳 / Ramkumar Ramanathan 🇮🇳

Il match deve ancora iniziare




🏟️ COURT 2
🕗 08:00
Jan Choinski 🇬🇧 vs [6] Jesper De Jong 🇳🇱
ATP Dubai
Jan Choinski
6
7
Jesper de Jong [6]
1
6
Vincitore: Choinski
[WC] Marco Trungelliti 🇦🇷 vs [8] Luca Nardi 🇮🇹

ATP Dubai
Marco Trungelliti
30
6
2
2
Luca Nardi [8]
30
2
6
3
🕚 11:00 (Not Before 14:00 Dubai)
Victor Cornea 🇷🇴 / Szymon Walkow 🇵🇱 vs [2] Karol Drzewiecki 🇵🇱 / Piotr Matuszewski 🇵🇱

Il match deve ancora iniziare






MEX ATP 500 Acapulco – 1° Turno Qualificazione – hard

Grandstand – ore 01:00
Rinky Hijikata AUS vs Alan Magadan MEX
Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Alex Hernandez MEX / Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 01:00
Mackenzie McDonald USA vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare




Cancha 2 – ore 01:00
Rafael De Alba MEX vs Sho Shimabukuro JPN
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Pranav Kumar USA vs Rinky Hijikata AUS / Adam Walton AUS (Non prima 05:00)

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – 1° Turno Qualificazione – terra

Court Jaime Fillol – ore 15:00
Benjamin Torrealba CHI vs Hugo Dellien BOL
Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunez CHI vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Thiago Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 15:00
Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Daniel Elahi Galan COL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Dino Prizmic CRO vs Gustavo Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Henrique Rocha POR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

1 commento

MAURO (Guest) 21-02-2026 10:07

Peccato giovane samurai SHINTARO.

