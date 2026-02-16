Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 Doha: Primo Turno. LIVE Jannik Sinner vs Tomas Machac (LIVE)
16/02/2026 16:09 18 commenti
🎾 ATP 500 Doha
Round of 32
☀️
24°C
Soleggiato
⏱️ NON PRIMA DELLE 17:30
Tomáš Macháč
🇨🇿 Repubblica Ceca
#31
ATP
13.10.2000
Nascita
25 anni
Età
183 cm
Altezza
73 kg
Peso
Destrorso
Gioco
2018
Pro dal
VS
Jannik Sinner
🇮🇹 Italia
#2
ATP
16.08.2001
Nascita
24 anni
Età
188 cm
Altezza
76 kg
Peso
Destrorso
Gioco
2019
Pro dal
⚔️ Confronto Diretto
#31
Ranking ATP
#2
25 anni
Età
24 anni
13.10.2000
Data Nascita
16.08.2001
183 cm
Altezza
191 cm
73 kg
Peso
76 kg
Destrorso
Stile Gioco
Destrorso
2018
Professionista
2019
ATP Doha
Tomas Machac•
0
0
Jannik Sinner [2]
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Machac
0-15
0-1
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Il secondo punto del primo game è stato una roba pazzesca 😆
Forza Jannik !
In bocca al lupo Campione !
Ho dovuto fare i salti mortali per esserci, ma non so per quanto !
Facciamo che è alto da 1.88 a 1.93
Forza Benzinaio.
@ alfredino (#4563512)
Caspita, mi ero dimenticato di farti firmare la mia richiesta di ferie… spero di non rimetterci tutto il mio bonus mensile 🙁
Solo 2 incontri, entrambi nel 2024, con Sinner 2-0 senza perdere set 😀
Favorito senza il minimo dubbio Sinner, o robotito come pare le abbiano soprannominato negli spogliatoi gli altri giocatori.
Machac si ritira un match si e l’ altro pure, magari lo farà pure oggi.
Il tirolese vincerebbe comunque, ma farlo senza il minimo spreco di energia é ancora meglio, sappiamo bene come sia fondamentale per il suo fisico dosarsi.
Torna Sinner? Torna il grande tennis.
Questa aria da professorino e le immancabili precisazioni sulla vita di Jannik tout court non mi sono affatte mancate in queste due settimane di assenza dovuta probabilmente all’amarezza dell’epilogo degli AO 2026.
Ma si sa quando si e’ professori in “sinnerismo” risulta difficile comprendere che le statistiche usate dalla redazione sono semplicemente rinvenute in rete ed incollate negli articoli in questione e non frutto di esami specifici su altezza e peso dopo ogni torneo.
In compenso l’assenza dal nostro sito preferito ti ha fatto perdere per strada la umlaut sul nick , l’aria polemica su tutto cio’ che riguardi Jannik evidentemente no.
Grazie redazione ,la sopportazione degli ultras non deve essere facile.
speriamo che in questo periodo di pausa Sinner abbia fatto il pieno di bistecche e abbia passato molto tempo in palestra a fare muscoli per incrementare forma e resistenza…
Perche non si conoscono con esattezza peso ed altezza di Sinner?
…anche se la pagina esce con un formato un po’ anomalo… 🙁
Ma dai, non siate pignoli!!!
Redazione, complimenti e grazie per la nuovissima presentazione grafica!!(
Redazione.
Mettete tutto…
meno il dettaglio degli H2H ? 😉
23 anni? Ma state scherzando? Davvero esilarante…
Poi nelle schede individuali sono da scambiare le date di passaggio al PROfessionismo!
Preoccupazione per Machac che pare abbia fatto una smorfia di dolore mentre stava tirando la spighetta delle scarpe per fare il nodo.
Vista la sua fragilità pare che in futuro opterà per una chiusura col velcro.
L’uomo è fragile di suo.
Sinner ha 24 anni, se la matematica non è un’opinione…
L’altezza ufficiale sarebbe 191 cm ma in realtà è 193, con peso ufficidi 77 kg (mai confessato quello reale).