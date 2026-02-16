ATP 500 Doha ATP, Copertina

ATP 500 Doha: Primo Turno. LIVE Jannik Sinner vs Tomas Machac (LIVE)

16/02/2026 16:09 18 commenti
La partita di primo turno di Jannik Sinner a Doha
La partita di primo turno di Jannik Sinner a Doha





ATP 500 Doha – Machac vs Sinner


🎾 ATP 500 Doha
Round of 32

☀️
24°C
Soleggiato

⏱️ NON PRIMA DELLE 17:30

CZE

Tomáš Macháč
🇨🇿 Repubblica Ceca

#31

ATP

13.10.2000
Nascita

25 anni
Età

183 cm
Altezza

73 kg
Peso

Destrorso
Gioco

2018
Pro dal

VS

ITA

Jannik Sinner
🇮🇹 Italia

#2

ATP

16.08.2001
Nascita

24 anni
Età

188 cm
Altezza

76 kg
Peso

Destrorso
Gioco

2019
Pro dal

⚔️ Confronto Diretto
#31
Ranking ATP
#2

25 anni
Età
24 anni

13.10.2000
Data Nascita
16.08.2001

183 cm
Altezza
191 cm

73 kg
Peso
76 kg

Destrorso
Stile Gioco
Destrorso

2018
Professionista
2019

🎾 ATP 500 Doha | Lunedì 16 Febbraio 2026 | Live su Sky Sport

ATP Doha
Tomas Machac
0
0
Jannik Sinner [2]
15
1
Mostra dettagli


TAG: , ,

18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

antoniov 16-02-2026 17:46

Il secondo punto del primo game è stato una roba pazzesca 😆

Forza Jannik !

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 16-02-2026 17:40

In bocca al lupo Campione !

Ho dovuto fare i salti mortali per esserci, ma non so per quanto !

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
andrewthefirst 16-02-2026 17:40

Facciamo che è alto da 1.88 a 1.93

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Don Budge fathers 16-02-2026 17:38

Forza Benzinaio.

 15
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Sonj
JannikUberAlles 16-02-2026 17:18

@ alfredino (#4563512)

Caspita, mi ero dimenticato di farti firmare la mia richiesta di ferie… spero di non rimetterci tutto il mio bonus mensile 🙁

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 16-02-2026 17:16

Scritto da pablito
Redazione.
Mettete tutto…
meno il dettaglio degli H2H ?

Solo 2 incontri, entrambi nel 2024, con Sinner 2-0 senza perdere set 😀

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo (Guest) 16-02-2026 17:06

Favorito senza il minimo dubbio Sinner, o robotito come pare le abbiano soprannominato negli spogliatoi gli altri giocatori.
Machac si ritira un match si e l’ altro pure, magari lo farà pure oggi.
Il tirolese vincerebbe comunque, ma farlo senza il minimo spreco di energia é ancora meglio, sappiamo bene come sia fondamentale per il suo fisico dosarsi.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Barabba (Guest) 16-02-2026 17:05

Torna Sinner? Torna il grande tennis.

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj
alfredino (Guest) 16-02-2026 16:58

Scritto da JannikUberAlles
Sinner ha 24 anni, se la matematica non è un’opinione…
L’altezza ufficiale sarebbe 191 cm ma in realtà è 193, con peso ufficidi 77 kg (mai confessato quello reale).

Questa aria da professorino e le immancabili precisazioni sulla vita di Jannik tout court non mi sono affatte mancate in queste due settimane di assenza dovuta probabilmente all’amarezza dell’epilogo degli AO 2026.
Ma si sa quando si e’ professori in “sinnerismo” risulta difficile comprendere che le statistiche usate dalla redazione sono semplicemente rinvenute in rete ed incollate negli articoli in questione e non frutto di esami specifici su altezza e peso dopo ogni torneo.
In compenso l’assenza dal nostro sito preferito ti ha fatto perdere per strada la umlaut sul nick , l’aria polemica su tutto cio’ che riguardi Jannik evidentemente no.
Grazie redazione ,la sopportazione degli ultras non deve essere facile.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 16-02-2026 16:57

speriamo che in questo periodo di pausa Sinner abbia fatto il pieno di bistecche e abbia passato molto tempo in palestra a fare muscoli per incrementare forma e resistenza…

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fora de poco (Guest) 16-02-2026 16:56

Perche non si conoscono con esattezza peso ed altezza di Sinner?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 16-02-2026 16:54

Scritto da Azzurri
Ma dai, non siate pignoli!!!
Redazione, complimenti e grazie per la nuovissima presentazione grafica!!(

…anche se la pagina esce con un formato un po’ anomalo… 🙁

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Azzurri (Guest) 16-02-2026 16:49

Ma dai, non siate pignoli!!!
Redazione, complimenti e grazie per la nuovissima presentazione grafica!!(

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 16-02-2026 16:46

Redazione.

Mettete tutto…
meno il dettaglio degli H2H ? 😉

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 16-02-2026 16:24

23 anni? Ma state scherzando? Davvero esilarante…

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 16-02-2026 16:16

Poi nelle schede individuali sono da scambiare le date di passaggio al PROfessionismo!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 16-02-2026 16:15

Preoccupazione per Machac che pare abbia fatto una smorfia di dolore mentre stava tirando la spighetta delle scarpe per fare il nodo.
Vista la sua fragilità pare che in futuro opterà per una chiusura col velcro.
L’uomo è fragile di suo.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 16-02-2026 16:14

Sinner ha 24 anni, se la matematica non è un’opinione…

L’altezza ufficiale sarebbe 191 cm ma in realtà è 193, con peso ufficidi 77 kg (mai confessato quello reale).

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!