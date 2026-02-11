Elisabetta Cocciaretto: “È un buon risultato, ma non è ancora finita” (Video)

Elisabetta Cocciaretto continua a stupire al WTA 1000 di Doha e conquista il primo quarto di finale della carriera in un torneo di questa categoria. La marchigiana, numero 57 del ranking mondiale, ha confermato il suo grande momento superando negli ottavi l’americana Ann Li, a sole 24 ore dalla prestigiosa vittoria contro Coco Gauff.

A caldo, l’azzurra ha commentato con equilibrio il traguardo raggiunto: “È un buon risultato, ma non è ancora finita. Penso soprattutto a migliorarmi e a mantenere un buon livello in campo e fuori”.

Cocciaretto ha spiegato di essere arrivata in Qatar con un obiettivo chiaro: confrontarsi il più possibile con partite di alto livello. “Sono venuta qui con la consapevolezza di voler giocare più incontri di questo tipo. Ho cercato di dare il massimo e pensare partita dopo partita, indipendentemente dal turno e dall’avversaria”.

Dopo il successo su Gauff, la sfida con Ann Li non era affatto scontata, soprattutto per le condizioni diverse del campo: “Ieri ho giocato un match incredibile, oggi sapevo che sarebbe stata dura. Le condizioni, essendo il primo incontro su un campo diverso, non erano le stesse. Portarla a casa significa che sto raggiungendo un buon livello”.

Ora per l’italiana si apre una nuova sfida importante: nei quarti di finale affronterà Jelena Ostapenko, due volte finalista a Doha. “Sarà una partita difficile. Ostapenko è una grandissima giocatrice e qui si trova bene. Cercherò di godermela”, ha concluso Cocciaretto, pronta a inseguire un’altra impresa nel torneo qatariota.