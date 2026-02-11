Eisenhower Cup 2026: Paolini-Berrettini tra le stelle del Tie Break Tens di Indian Wells
L’Eisenhower Cup 2026 ha ufficializzato il suo cast: l’esibizione mista di Tie Break Tens, in programma a Indian Wells martedì 3 marzo, vedrà in campo alcune delle stelle più importanti del circuito ATP e WTA. Il format, concentrato in una sola serata e basato su tie-break a 10 punti, metterà in palio un montepremi “winner-take-all” da 200.000 dollari.
Otto le coppie che si sfideranno nell’evento, con abbinamenti che uniscono alcuni dei protagonisti più attesi della stagione:
Elena Rybakina e Taylor Fritz
Iga Swiatek e Casper Ruud
Amanda Anisimova e Andrey Rublev
Jessica Pegula e Tommy Paul
Emma Navarro e Ben Shelton
Leylah Fernandez e Felix Auger-Aliassime
Mirra Andreeva e Daniil Medvedev
Jasmine Paolini e Matteo Berrettini
Il torneo, diventato ormai un appuntamento fisso della settimana di Indian Wells, offre uno spettacolo rapido e intenso, con match decisi da tie-break singoli e un’atmosfera più informale rispetto ai tornei tradizionali. La presenza di numerosi top player garantisce un livello tecnico elevato e grande attenzione mediatica.
Tra le coppie più attese spicca quella composta dai nostri Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, ma anche i tandem Swiatek-Ruud e Andreeva-Medvedev promettono spettacolo.
