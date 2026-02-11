Eisenhower Cup 2026: Paolini-Berrettini tra le stelle del Tie Break Tens di Indian Wells

L’Eisenhower Cup 2026 ha ufficializzato il suo cast: l’esibizione mista di Tie Break Tens, in programma a Indian Wells martedì 3 marzo, vedrà in campo alcune delle stelle più importanti del circuito ATP e WTA. Il format, concentrato in una sola serata e basato su tie-break a 10 punti, metterà in palio un montepremi “winner-take-all” da 200.000 dollari.

Otto le coppie che si sfideranno nell’evento, con abbinamenti che uniscono alcuni dei protagonisti più attesi della stagione:

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Iga Swiatek e Casper Ruud

Amanda Anisimova e Andrey Rublev

Jessica Pegula e Tommy Paul

Emma Navarro e Ben Shelton

Leylah Fernandez e Felix Auger-Aliassime

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini

Il torneo, diventato ormai un appuntamento fisso della settimana di Indian Wells, offre uno spettacolo rapido e intenso, con match decisi da tie-break singoli e un’atmosfera più informale rispetto ai tornei tradizionali. La presenza di numerosi top player garantisce un livello tecnico elevato e grande attenzione mediatica.

Tra le coppie più attese spicca quella composta dai nostri Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, ma anche i tandem Swiatek-Ruud e Andreeva-Medvedev promettono spettacolo.





Marco Rossi