Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 11 Febbraio 2026

11/02/2026 09:52 4 commenti
Giulio Zeppieri nella foto
ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
R16 Kopriva CZE – M Berrettini ITA Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Brkic BIH/Dzumhur BIH – Darderi ITA/Etcheverry ARG 4° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – hard
R32 Martin Tiffon ESP – Brancaccio ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Llamas Ruiz ESP – J Berrettini ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Huesler SUI/Travaglia ITA – Llamas Ruiz ESP/Winter Lopez ESP 5° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bondioli ITA/Ricca ITA – Liutarevich BLR/Ruehl GER 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



IND CH 50 Chennai – hard
R16 Carboni ITA – Gomez ARG 3° inc. ore 06:30

ATP Chennai
Lorenzo Carboni
40
3
Federico Agustin Gomez [2]
A
4
Mostra dettagli



FRA CH 125 Pau – Indoor Hard
R16 Bouquier FRA – Nardi ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Zeppieri ITA – Squire GER 2° inc. ore 18:30

Il match deve ancora iniziare



QAT WTA 1000 Doha – hard
OTT Li USA – Cocciaretto ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

4 commenti

Calvin (Guest) 11-02-2026 10:21

Scritto da Ozzastru
Elisabetta e super g in concomitanza…uffh…

VAi tranquillo: il superG inizia alle 11:30 precise e lottano per le medaglie i primi 15 a partire, forse forse 17 sognando Casse, diciamo massimo 20.

Cocciaretto inizierà per le 11:45, contando riscaldamentii, soretggi etc etc etc

Ci si può vedere tutto con giusto dieci minuti di zapping

 4
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 11-02-2026 10:00

La Coccia di ieri è stata devastante
Una manifestazione di forza che non può essere frutto di una sola giornata occasionale

 3
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 11-02-2026 09:35

Oggi Cocciaretto gioca sfavorita da ma non chiusa una partita fondamentale per riprendere il cammino che è un paio di anni che ha smarrito.

Con poco o nulla da difendere a Madrid potrebbe sognare di entrare addirittura nelle teste di serie a Roma o Parigi e sarebbe tantissima roba

 2
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 11-02-2026 08:55

Elisabetta e super g in concomitanza…uffh…

 1
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!