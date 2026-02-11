Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 11 Febbraio 2026
ATP 250 Buenos Aires – terra
R16 Kopriva – M Berrettini Non prima 19:30
R16 Brkic /Dzumhur – Darderi /Etcheverry 4° inc. ore 17:00
CH 75 Tenerife – hard
R32 Martin Tiffon – Brancaccio Inizio 11:00
R16 Llamas Ruiz – J Berrettini 2° inc. ore 11:00
R16 Huesler /Travaglia – Llamas Ruiz /Winter Lopez 5° inc. ore 11:00
R16 Bondioli /Ricca – Liutarevich /Ruehl 4° inc. ore 11:00
CH 50 Chennai – hard
R16 Carboni – Gomez 3° inc. ore 06:30
CH 125 Pau – Indoor Hard
R16 Bouquier – Nardi Non prima 18:30
R16 Zeppieri – Squire 2° inc. ore 18:30
WTA 1000 Doha – hard
OTT Li – Cocciaretto ore 11:30
TAG: Italiani in campo
4 commenti
VAi tranquillo: il superG inizia alle 11:30 precise e lottano per le medaglie i primi 15 a partire, forse forse 17 sognando Casse, diciamo massimo 20.
Cocciaretto inizierà per le 11:45, contando riscaldamentii, soretggi etc etc etc
Ci si può vedere tutto con giusto dieci minuti di zapping
La Coccia di ieri è stata devastante
Una manifestazione di forza che non può essere frutto di una sola giornata occasionale
Oggi Cocciaretto gioca sfavorita da ma non chiusa una partita fondamentale per riprendere il cammino che è un paio di anni che ha smarrito.
Con poco o nulla da difendere a Madrid potrebbe sognare di entrare addirittura nelle teste di serie a Roma o Parigi e sarebbe tantissima roba
Elisabetta e super g in concomitanza…uffh…