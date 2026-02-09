Serena Williams pronta a un clamoroso ritorno? L’indizio dalle procedure anti-doping

Serena Williams pronta al ritorno sul tour WTA? La voce che nelle ultime settimane è girata sui social e portali specializzati inizia ad avere un fondamento, grazie a un riscontro “certo”: le procedure anti-doping. La campionessa statunitense, oggi 44enne, non è più una tennista ufficialmente ritirata per l’ITIA, che ha proceduto a reintegrarla dal prossimo 22 febbraio, data nella quale Serena avrà completato il periodo di 6 mesi necessario ad essere introdotta nuovamente nel pool dei test anti-doping. Quindi tra 13 giorni la 23volte campionessa Slam potrebbe ufficialmente tornare in competizione in un torneo del tour professionistico.





Serena ha fatto parlare molto di sé per un discusso spot promozionale nel corso del seguitissimo SuperBowl di football americano, andato in scena ieri degli USA, ma già da settimane su di lei giravano voci insistenti di una ripresa degli allenamenti con la prospettiva di tornare a competere. Chissà che non abbia anche sentito la spinta della sorella maggiore Venus, ancora in attività – seppur assai diradata – a ben 45 anni.

Con questa novità, già è scattato una sorta di “toto-torneo” per il suo rientro. Vista la data del 22 febbraio come “semaforo verde”, già al WTA 1000 di Indian Wells potremo rivederla teoricamente in campo; tuttavia la sua storia con il torneo californiano non è delle migliori, con molte edizioni saltate per contrasti con il pubblico e gli organizzatori. Più facile invece che scelga il torneo di Miami, successivo a quello di Indian Wells, visto che in Florida la campionessa risiede e che l’evento si disputa all’interno dell’Hard Rock Stadium, casa dei Dolphins della NFL, franchigia della quale proprio Serena detiene una quota di proprietà. Per ora nei social di Serena tutto tace. Non resta che attendere…

