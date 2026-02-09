Matteo Berrettini si racconta in Argentina: “A fine carriera non so se resterò nel mondo del tennis. Farò qualcosa che richieda energia, perché ne ho molta”

Aura. È quell’energia che circonda una persona e che avverti distintamente quando entri in contatto con lui (o lei), una forza che attira e coinvolge. È un mix tra personalità e presenza che non lascia indifferenti, un carisma potente, magnetico. Matteo Berrettini è un grande esempio di tutto questo e se ne sono accorti a Buenos Aires in questi giorni, con il nostro campione in attesa di scendere in campo per l’esordio nell’ATP 250 di questa settimana, e anche nel 2026 dopo la delusione del forfait agli Australian Open appena prima dell’avvio del primo Slam annuale. Il romano ha attirato grande attenzione nella capitale argentina, alla prima presenza in carriera nella metropoli albiceleste, tanto che il noto magazine Marie Claire non ha perso l’occasione per realizzare una intervista e bel servizio fotografico a Matteo. Berrettini si è aperto su vari temi, non solo strettamente tennistici visto il taglio generalista e modaiolo del magazine, ma ci sono degli spunti di sicuro interesse. Tra questi, la conclusione della chiacchierata con Fernando Gomez Dossena, nel quale Berrettini afferma di non aver affatto le idee chiare su quello che sarà il suo “dopo” e che potrebbe anche essere lontano da racchette e tornei. Questi i passaggi più interessanti dell’intervista di Matteo.

“Come staccare la spina dopo una partita o un torneo particolarmente intenso? Mi piace passare tempo con gli amici, con la mia famiglia, con le persone a cui voglio bene” racconta Berrettini. “Cerco di creare un ambiente in cui non si parli di tennis. Se c’è qualcosa da festeggiare, si festeggia, altrimenti va bene lo stesso: è importante vivere una vita normale. Qualcosa di sorprendente su di me? Forse il fatto che mi piacciono molto manga e anime, sono uno dei miei hobby. Amo anche la musica, soprattutto la deep house. Uno dei miei sogni è imparare a mixare con le consolle e fare un po’ il DJ”.

“Attualmente il luogo che sento come casa è Monaco, dove vivo da sei anni. È vicino a dove abitano i miei genitori e mio fratello, quindi è comodo e possono venire a trovarmi facilmente. Ovviamente tutta la mia famiglia vive in Italia, ogni tanto torno, ma il posto in cui mi sento davvero a casa oggi è Monaco”.

Berrettini da tempo è testimonial di un importante brand di moda e le sue comparsate su riviste di settore è sempre più frequente. Italiano, bel ragazzo, stiloso… un ruolo che non disprezza affatto: “Non so se mi considererei un’icona di moda nel tennis, però la moda fuori dal campo mi piace molto, la trovo un mondo interessante. Il mio stile è piuttosto sportivo, perché vivo allenandomi e indossando abiti comodi. Quando però voglio vestirmi bene, mi piacciono capi morbidi e ampi. Ovviamente, se devo indossare un abito, mi sento a mio agio, ma per uscire con gli amici, andare a cena o cose così, preferisco jeans larghi, un buon denim e una giacca di pelle. Questo è il mio stile oggi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marie Claire Argentina (@marieclairearg)

Moda e tennis del resto è un binomio che non nasce oggi: “Credo che sia sempre stato così, in parte. Gli atleti sono figure pubbliche e alla gente interessa cosa indossano, quando e dove. Oggi, con i social network, tutto è molto più visibile. Dal momento che passiamo la maggior parte del tempo in abbigliamento sportivo, è bello vestirsi bene e sentirsi a proprio agio fuori dal campo. Trovo fantastico che ognuno abbia il proprio stile: è proprio questa mescolanza tra gli sportivi a rendere la moda nello sport così interessante. Un capo di cui non potrei fare a meno? Negli ultimi due o tre anni, dopo aver fatto realizzare dei jeans personalizzati con il mio brand, viaggio sempre con quelli. Li ho in diversi colori e sono perfetti per qualsiasi occasione. Un buon paio di jeans ti salva una cena o un’uscita. È il capo che non manca mai nella mia valigia”.

Poi il discorso vira sul personale: “La salute mentale è diventata una delle cose più importanti per me. Ovviamente curo l’alimentazione, l’allenamento, la routine del sonno, ma il benessere mentale è diventato fondamentale, soprattutto dopo gli infortuni e tutto quello che ne è derivato. Sto lavorando molto su questo aspetto con il mio team. Ho persone che mi aiutano e questo percorso è diventato una routine estremamente positiva, che mi ha dato tantissimo, soprattutto negli ultimi due o tre anni, quando la pressione è aumentata e ho dovuto affrontare diversi stop fisici. Prendermi cura della mia mente è stato decisivo”.

Bella risposta di Berrettini sul rapporto col successo e cosa è per lui: “Oggi il successo, per me, significa poter fare ciò che amo e godermelo. Ho già vinto trofei importanti e ho avuto una carriera che non avrei mai immaginato quando ho iniziato a giocare. A vent’anni non sognavo nemmeno di arrivare dove sono arrivato. Vivere della mia passione e farne un lavoro è un privilegio che non do per scontato. Sono grato. Ovviamente i risultati contano, ma credo che il modo in cui vivi la tua carriera, come la affronti e come la godi, sia ciò che definisce davvero il successo. Ed è per questo che oggi mi sento felice”.

Ecco la risposta più curiosa, sul proprio futuro dopo la carriera: “Sinceramente non lo so ancora. Ci sono tante cose che mi interessano, ma non ho preso nessuna decisione. Non so se resterò nel mondo del tennis: a volte sì, altre volte no, perché è una carriera molto impegnativa, fatta di tanti viaggi e lontananza dalle persone che ami… non è semplice. So però che farò qualcosa che richieda energia, perché ne ho molta. Credo di saper comunicare bene, parlare, e perché no, insegnare. Ho sempre avuto l’impulso di aiutare i più giovani, le nuove generazioni. Probabilmente sarà qualcosa legato a questo, ma lo capirò quando arriverà il momento”.

Marco Mazzoni