Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Felix Auger-Aliassime al n.6 del mondo
09/02/2026 10:38
Classifica Atp Entry System Singolo (09-02-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13150
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10300
Punti
18
Tornei
3
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
5280
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
4605
Punti
24
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
23
Tornei
6
Best: 5
▲
2
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
3950
Punti
26
Tornei
7
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3940
Punti
22
Tornei
8
Best: 6
▼
-2
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3835
Punti
22
Tornei
9
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3560
Punti
22
Tornei
10
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3235
Punti
27
Tornei
11
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3060
Punti
24
Tornei
12
Best: 4
▲
1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2790
Punti
17
Tornei
13
Best: 9
▼
-1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2625
Punti
21
Tornei
14
Best: 14
▲
1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2535
Punti
25
Tornei
15
Best: 10
▼
-1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2510
Punti
24
Tornei
16
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2425
Punti
22
Tornei
17
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2340
Punti
19
Tornei
18
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
19
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2135
Punti
24
Tornei
20
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
28
Tornei
21
Best: 16
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
1860
Punti
22
Tornei
22
Best: 22
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1789
Punti
34
Tornei
23
Best: 23
▲
1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1710
Punti
25
Tornei
24
Best: 8
▼
-2
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1700
Punti
20
Tornei
25
Best: 25
▲
2
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1611
Punti
23
Tornei
26
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1603
Punti
26
Tornei
27
Best: 21
▲
2
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1585
Punti
28
Tornei
28
Best: 26
▲
3
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1542
Punti
28
Tornei
29
Best: 29
▲
3
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1535
Punti
28
Tornei
30
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1510
Punti
21
Tornei
31
Best: 22
▼
-3
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1510
Punti
21
Tornei
32
Best: 3
▲
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1445
Punti
21
Tornei
33
Best: 24
▲
1
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1440
Punti
20
Tornei
34
Best: 18
▲
1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1420
Punti
29
Tornei
35
Best: 31
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
27
Tornei
36
Best: 18
▲
2
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1335
Punti
25
Tornei
37
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1185
Punti
25
Tornei
38
Best: 33
▲
1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1175
Punti
25
Tornei
39
Best: 39
▲
1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1170
Punti
26
Tornei
40
Best: 10
▼
-15
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1160
Punti
22
Tornei
41
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1160
Punti
26
Tornei
42
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1110
Punti
17
Tornei
43
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1105
Punti
18
Tornei
44
Best: 30
▲
1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1070
Punti
30
Tornei
45
Best: 45
▲
2
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1042
Punti
21
Tornei
46
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1040
Punti
24
Tornei
47
Best: 43
▲
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1028
Punti
29
Tornei
48
Best: 38
▲
1
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1020
Punti
30
Tornei
49
Best: 49
▲
1
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
1009
Punti
20
Tornei
50
Best: 19
▲
1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
26
Tornei
51
Best: 44
▼
-7
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
995
Punti
30
Tornei
52
Best: 52
▲
18
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
975
Punti
24
Tornei
53
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
960
Punti
25
Tornei
54
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
945
Punti
33
Tornei
55
Best: 55
--
0
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
920
Punti
20
Tornei
56
Best: 29
▲
1
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
905
Punti
29
Tornei
57
Best: 56
▼
-1
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
897
Punti
29
Tornei
58
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
895
Punti
19
Tornei
59
Best: 43
--
0
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
895
Punti
29
Tornei
60
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
890
Punti
27
Tornei
61
Best: 3
--
0
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
890
Punti
21
Tornei
62
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
877
Punti
31
Tornei
63
Best: 54
▲
1
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
869
Punti
25
Tornei
64
Best: 61
▲
2
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
849
Punti
24
Tornei
65
Best: 22
▲
2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
849
Punti
25
Tornei
66
Best: 42
▲
3
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
820
Punti
30
Tornei
67
Best: 17
▼
-4
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
798
Punti
26
Tornei
68
Best: 68
▲
3
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
781
Punti
27
Tornei
69
Best: 69
▲
3
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
777
Punti
23
Tornei
70
Best: 6
▼
-18
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
20
Tornei
71
Best: 55
▲
2
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
774
Punti
29
Tornei
72
Best: 29
▼
-7
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
765
Punti
24
Tornei
73
Best: 29
▲
2
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
760
Punti
30
Tornei
74
Best: 64
▼
-6
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
758
Punti
24
Tornei
75
Best: 58
▲
1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
755
Punti
20
Tornei
76
Best: 76
▲
2
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
728
Punti
26
Tornei
77
Best: 46
▲
2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
725
Punti
31
Tornei
78
Best: 54
▲
5
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
721
Punti
31
Tornei
79
Best: 57
▲
1
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
717
Punti
21
Tornei
80
Best: 71
▲
5
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
717
Punti
27
Tornei
81
Best: 81
▲
1
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
710
Punti
27
Tornei
82
Best: 21
▲
2
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
706
Punti
29
Tornei
83
Best: 83
▲
3
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
691
Punti
27
Tornei
84
Best: 45
▲
3
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
690
Punti
27
Tornei
85
Best: 9
▲
4
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
685
Punti
24
Tornei
86
Best: 71
▲
2
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
673
Punti
23
Tornei
87
Best: 49
▲
3
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
668
Punti
27
Tornei
88
Best: 78
▲
3
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
656
Punti
30
Tornei
89
Best: 17
▲
3
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
656
Punti
21
Tornei
90
Best: 45
▲
3
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
653
Punti
21
Tornei
91
Best: 27
▲
3
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
651
Punti
25
Tornei
92
Best: 90
▲
3
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
647
Punti
29
Tornei
93
Best: 74
▼
-12
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
643
Punti
27
Tornei
94
Best: 47
▼
-17
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
636
Punti
32
Tornei
95
Best: 78
▲
2
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
632
Punti
28
Tornei
96
Best: 96
▲
2
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
623
Punti
23
Tornei
97
Best: 67
▲
9
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
621
Punti
24
Tornei
98
Best: 86
▼
-2
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
618
Punti
23
Tornei
99
Best: 58
--
0
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
616
Punti
30
Tornei
100
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
608
Punti
25
Tornei
101
Best: 101
▲
3
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
580
Punti
29
Tornei
102
Best: 95
▲
12
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
570
Punti
30
Tornei
103
Best: 95
▲
2
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
570
Punti
26
Tornei
104
Best: 103
▲
14
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
568
Punti
27
Tornei
105
Best: 89
▼
-5
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
566
Punti
24
Tornei
106
Best: 3
▲
7
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
562
Punti
24
Tornei
107
Best: 63
▼
-33
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
553
Punti
24
Tornei
108
Best: 108
▲
9
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
553
Punti
27
Tornei
109
Best: 107
▼
-2
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
552
Punti
18
Tornei
110
Best: 102
▼
-1
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
551
Punti
18
Tornei
111
Best: 26
▼
-1
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
548
Punti
22
Tornei
112
Best: 37
▼
-1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
547
Punti
25
Tornei
113
Best: 62
▼
-10
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
546
Punti
29
Tornei
114
Best: 107
▼
-2
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
546
Punti
29
Tornei
115
Best: 92
▼
-7
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
537
Punti
27
Tornei
116
Best: 83
▲
6
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
536
Punti
23
Tornei
117
Best: 7
▼
-2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
515
Punti
22
Tornei
118
Best: 91
▼
-2
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
513
Punti
21
Tornei
119
Best: 77
--
0
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
511
Punti
26
Tornei
120
Best: 120
▲
30
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
510
Punti
25
Tornei
121
Best: 102
▼
-1
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
509
Punti
26
Tornei
122
Best: 115
▼
-1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
507
Punti
14
Tornei
123
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
503
Punti
30
Tornei
124
Best: 124
--
0
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
498
Punti
17
Tornei
125
Best: 123
--
0
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
498
Punti
26
Tornei
126
Best: 63
▲
1
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
493
Punti
25
Tornei
127
Best: 126
▼
-1
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
490
Punti
28
Tornei
128
Best: 102
▼
-26
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
489
Punti
22
Tornei
129
Best: 12
▲
1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
488
Punti
13
Tornei
130
Best: 130
▲
30
Martin Damm
USA, 30-09-2003
486
Punti
24
Tornei
131
Best: 42
▼
-3
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
484
Punti
22
Tornei
132
Best: 132
▲
1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
476
Punti
28
Tornei
133
Best: 101
▼
-4
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
474
Punti
31
Tornei
134
Best: 112
--
0
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
472
Punti
23
Tornei
135
Best: 37
--
0
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
471
Punti
20
Tornei
136
Best: 132
--
0
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
466
Punti
23
Tornei
137
Best: 16
--
0
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
464
Punti
22
Tornei
138
Best: 138
▲
13
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
464
Punti
29
Tornei
139
Best: 138
▼
-1
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
456
Punti
23
Tornei
140
Best: 99
▼
-8
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
453
Punti
27
Tornei
141
Best: 64
▼
-2
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
449
Punti
25
Tornei
142
Best: 133
▲
19
Colton Smith
USA, 05-03-2003
446
Punti
20
Tornei
143
Best: 96
▼
-3
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
441
Punti
23
Tornei
144
Best: 141
▼
-3
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
441
Punti
22
Tornei
145
Best: 126
▼
-2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
434
Punti
19
Tornei
146
Best: 134
▼
-4
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
434
Punti
28
Tornei
147
Best: 144
▼
-3
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
427
Punti
12
Tornei
148
Best: 115
▼
-3
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
425
Punti
22
Tornei
149
Best: 113
▼
-3
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
422
Punti
23
Tornei
150
Best: 109
▼
-3
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
420
Punti
20
Tornei
151
Best: 148
▼
-3
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
13
Tornei
152
Best: 152
▲
31
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
411
Punti
25
Tornei
153
Best: 152
▼
-1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
396
Punti
18
Tornei
154
Best: 151
▼
-1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
393
Punti
22
Tornei
155
Best: 110
▼
-1
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
388
Punti
25
Tornei
156
Best: 156
▲
12
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
387
Punti
29
Tornei
157
Best: 24
▼
-26
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
386
Punti
24
Tornei
158
Best: 145
--
0
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
378
Punti
24
Tornei
159
Best: 118
▼
-4
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
376
Punti
25
Tornei
160
Best: 142
▲
14
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
375
Punti
26
Tornei
161
Best: 125
▲
2
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
367
Punti
17
Tornei
162
Best: 6
▲
3
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
360
Punti
19
Tornei
163
Best: 60
▲
15
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
360
Punti
27
Tornei
164
Best: 159
--
0
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
359
Punti
23
Tornei
165
Best: 149
▼
-8
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
357
Punti
27
Tornei
166
Best: 147
--
0
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
356
Punti
20
Tornei
167
Best: 79
▼
-18
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
355
Punti
23
Tornei
168
Best: 103
▼
-12
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
355
Punti
24
Tornei
169
Best: 147
▼
-7
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
355
Punti
15
Tornei
170
Best: 167
▼
-3
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
355
Punti
27
Tornei
171
Best: 126
▼
-2
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
351
Punti
21
Tornei
172
Best: 87
▼
-2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
350
Punti
28
Tornei
173
Best: 117
▼
-2
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
348
Punti
10
Tornei
174
Best: 159
▲
10
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
344
Punti
24
Tornei
175
Best: 49
--
0
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
343
Punti
25
Tornei
176
Best: 151
--
0
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
341
Punti
14
Tornei
177
Best: 168
--
0
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
341
Punti
32
Tornei
178
Best: 125
▲
10
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
339
Punti
17
Tornei
179
Best: 164
▲
3
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
336
Punti
23
Tornei
180
Best: 170
--
0
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
336
Punti
28
Tornei
181
Best: 173
▼
-8
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
331
Punti
16
Tornei
182
Best: 125
▼
-10
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
331
Punti
23
Tornei
183
Best: 174
▲
3
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
329
Punti
31
Tornei
184
Best: 36
▲
3
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
328
Punti
16
Tornei
185
Best: 105
▼
-26
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
327
Punti
27
Tornei
186
Best: 31
▼
-1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
324
Punti
15
Tornei
187
Best: 105
▲
4
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
323
Punti
20
Tornei
188
Best: 95
▲
1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
323
Punti
29
Tornei
189
Best: 175
▼
-8
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
316
Punti
34
Tornei
190
Best: 21
▲
3
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
314
Punti
20
Tornei
191
Best: 123
▼
-1
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
314
Punti
30
Tornei
192
Best: 17
▲
2
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
313
Punti
33
Tornei
193
Best: 99
▲
2
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
310
Punti
21
Tornei
194
Best: 180
▲
2
Justin Engel
GER, 01-10-2007
309
Punti
31
Tornei
195
Best: 123
▼
-3
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
307
Punti
15
Tornei
196
Best: 133
▲
1
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
306
Punti
21
Tornei
197
Best: 118
▲
1
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
305
Punti
23
Tornei
198
Best: 184
▲
4
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
304
Punti
33
Tornei
199
Best: 144
--
0
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
303
Punti
22
Tornei
200
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
302
Punti
19
Tornei
201
Best: 194
▲
2
Dan Added
FRA, 13-04-1999
299
Punti
32
Tornei
202
Best: 175
▼
-1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
298
Punti
30
Tornei
203
Best: 63
▼
-24
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
295
Punti
16
Tornei
204
Best: 200
▲
1
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
295
Punti
23
Tornei
205
Best: 131
▼
-1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
292
Punti
19
Tornei
206
Best: 127
▲
3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
292
Punti
36
Tornei
207
Best: 187
--
0
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
291
Punti
30
Tornei
208
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
289
Punti
28
Tornei
209
Best: 138
▲
1
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
283
Punti
25
Tornei
210
Best: 201
▼
-4
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
280
Punti
28
Tornei
211
Best: 208
--
0
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
279
Punti
29
Tornei
212
Best: 212
--
0
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
274
Punti
30
Tornei
213
Best: 198
▲
2
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
273
Punti
24
Tornei
214
Best: 214
--
0
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
273
Punti
24
Tornei
215
Best: 183
▼
-2
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
273
Punti
28
Tornei
216
Best: 106
▲
2
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
268
Punti
28
Tornei
217
Best: 16
▼
-1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
266
Punti
23
Tornei
218
Best: 205
▼
-1
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
265
Punti
34
Tornei
219
Best: 184
--
0
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
20
Tornei
220
Best: 220
--
0
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
261
Punti
27
Tornei
221
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
259
Punti
29
Tornei
222
Best: 196
--
0
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
256
Punti
33
Tornei
223
Best: 157
--
0
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
255
Punti
26
Tornei
224
Best: 191
--
0
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
254
Punti
19
Tornei
225
Best: 202
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
252
Punti
25
Tornei
226
Best: 170
▲
1
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
248
Punti
24
Tornei
227
Best: 131
▲
12
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
247
Punti
30
Tornei
228
Best: 185
▲
2
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
246
Punti
37
Tornei
229
Best: 229
▲
2
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
245
Punti
30
Tornei
230
Best: 161
▲
3
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
244
Punti
18
Tornei
231
Best: 123
▲
3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
244
Punti
25
Tornei
232
Best: 231
▲
3
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
27
Tornei
233
Best: 177
▼
-4
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
244
Punti
31
Tornei
234
Best: 145
▼
-8
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
243
Punti
14
Tornei
235
Best: 235
▲
2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
242
Punti
29
Tornei
236
Best: 153
▼
-4
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
237
Punti
24
Tornei
237
Best: 72
▲
39
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
236
Punti
17
Tornei
238
Best: 236
▲
2
Marko Topo
GER, 13-09-2003
234
Punti
21
Tornei
239
Best: 212
▼
-3
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
233
Punti
27
Tornei
240
Best: 147
▲
7
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
231
Punti
28
Tornei
241
Best: 241
▲
1
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
229
Punti
26
Tornei
242
Best: 172
▲
2
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
227
Punti
28
Tornei
243
Best: 235
--
0
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
226
Punti
24
Tornei
244
Best: 244
▲
1
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
224
Punti
22
Tornei
245
Best: 159
▲
4
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
221
Punti
21
Tornei
246
Best: 196
▼
-5
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
221
Punti
26
Tornei
247
Best: 97
▲
3
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
220
Punti
30
Tornei
248
Best: 142
▲
12
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
219
Punti
33
Tornei
249
Best: 210
▲
3
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
218
Punti
38
Tornei
250
Best: 217
▼
-2
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
217
Punti
28
Tornei
251
Best: 251
▲
26
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
217
Punti
32
Tornei
252
Best: 181
▲
9
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
213
Punti
24
Tornei
253
Best: 253
▲
15
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
213
Punti
32
Tornei
254
Best: 248
▲
3
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
211
Punti
28
Tornei
255
Best: 168
▲
3
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
210
Punti
24
Tornei
256
Best: 182
▼
-2
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
208
Punti
22
Tornei
257
Best: 225
▼
-4
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
207
Punti
12
Tornei
258
Best: 235
▲
38
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
206
Punti
25
Tornei
259
Best: 47
▲
3
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
205
Punti
14
Tornei
260
Best: 108
▲
4
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
204
Punti
25
Tornei
261
Best: 240
▲
2
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
204
Punti
27
Tornei
262
Best: 197
▲
3
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
203
Punti
21
Tornei
263
Best: 193
▲
3
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
203
Punti
29
Tornei
264
Best: 158
▲
3
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
203
Punti
31
Tornei
265
Best: 201
▲
8
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
202
Punti
22
Tornei
266
Best: 248
▼
-10
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
200
Punti
28
Tornei
267
Best: 78
▲
2
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
200
Punti
29
Tornei
268
Best: 260
▲
2
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
200
Punti
39
Tornei
269
Best: 237
▲
2
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
199
Punti
32
Tornei
270
Best: 264
▲
4
Andres Martin
USA, 07-07-2001
198
Punti
28
Tornei
271
Best: 271
▲
1
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
197
Punti
26
Tornei
272
Best: 187
▼
-13
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
196
Punti
28
Tornei
273
Best: 273
▲
10
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
196
Punti
16
Tornei
274
Best: 274
▲
5
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
194
Punti
33
Tornei
275
Best: 275
--
0
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
193
Punti
24
Tornei
276
Best: 142
▼
-30
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
191
Punti
27
Tornei
277
Best: 168
▼
-26
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
186
Punti
31
Tornei
278
Best: 242
▲
6
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
184
Punti
21
Tornei
279
Best: 279
▲
6
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
184
Punti
22
Tornei
280
Best: 278
▼
-2
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
184
Punti
24
Tornei
281
Best: 93
▲
5
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
184
Punti
26
Tornei
282
Best: 255
▲
5
Henri Squire
GER, 27-09-2000
183
Punti
26
Tornei
283
Best: 212
▼
-3
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
183
Punti
35
Tornei
284
Best: 4
▲
5
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
182
Punti
15
Tornei
285
Best: 186
▲
16
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
182
Punti
20
Tornei
286
Best: 286
▲
16
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
181
Punti
25
Tornei
287
Best: 287
▲
3
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
180
Punti
24
Tornei
288
Best: 288
▲
3
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
289
Best: 275
▲
3
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
180
Punti
29
Tornei
290
Best: 290
▲
3
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
180
Punti
39
Tornei
291
Best: 291
▲
3
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
179
Punti
24
Tornei
292
Best: 171
▲
3
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
178
Punti
27
Tornei
293
Best: 233
▼
-12
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
178
Punti
22
Tornei
294
Best: 261
▲
3
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
177
Punti
26
Tornei
295
Best: 116
▼
-40
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
177
Punti
26
Tornei
296
Best: 254
▲
2
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
177
Punti
31
Tornei
297
Best: 78
▲
29
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
176
Punti
21
Tornei
298
Best: 80
▲
2
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
175
Punti
23
Tornei
299
Best: 243
▲
4
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
174
Punti
26
Tornei
300
Best: 228
▼
-62
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
172
Punti
16
Tornei
301
Best: 301
▲
3
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
172
Punti
28
Tornei
302
Best: 299
▲
3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
171
Punti
29
Tornei
303
Best: 279
▼
-15
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
171
Punti
35
Tornei
304
Best: 304
▲
5
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
169
Punti
28
Tornei
305
Best: 267
▲
2
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
169
Punti
31
Tornei
306
Best: 298
▼
-7
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
168
Punti
21
Tornei
307
Best: 307
▲
3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
308
Best: 308
▲
30
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
165
Punti
25
Tornei
309
Best: 309
▲
2
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
165
Punti
29
Tornei
310
Best: 181
▼
-4
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
164
Punti
23
Tornei
311
Best: 222
▲
2
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
164
Punti
26
Tornei
312
Best: 312
▲
2
Diego Dedura
GER, 0
164
Punti
28
Tornei
313
Best: 263
▲
2
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
163
Punti
23
Tornei
314
Best: 314
▲
2
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
161
Punti
29
Tornei
315
Best: 315
▲
6
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
161
Punti
30
Tornei
316
Best: 307
▲
1
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
160
Punti
23
Tornei
317
Best: 192
▲
1
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
160
Punti
29
Tornei
318
Best: 249
▲
1
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
159
Punti
33
Tornei
319
Best: 319
▲
1
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
158
Punti
16
Tornei
320
Best: 302
▲
2
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
28
Tornei
321
Best: 240
▲
2
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
157
Punti
29
Tornei
322
Best: 143
▼
-10
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
156
Punti
10
Tornei
323
Best: 323
▲
1
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
156
Punti
26
Tornei
324
Best: 324
▲
1
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
155
Punti
33
Tornei
325
Best: 170
▲
2
James Trotter
JPN, 01-01-1900
153
Punti
19
Tornei
326
Best: 326
▲
2
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
152
Punti
21
Tornei
327
Best: 177
▲
2
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
151
Punti
24
Tornei
328
Best: 328
▲
2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
151
Punti
32
Tornei
329
Best: 329
▲
2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
330
Best: 278
▲
2
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
150
Punti
31
Tornei
331
Best: 93
▲
2
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
149
Punti
17
Tornei
332
Best: 267
▲
2
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
149
Punti
29
Tornei
333
Best: 252
▼
-25
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
148
Punti
21
Tornei
334
Best: 208
▲
20
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
145
Punti
24
Tornei
335
Best: 335
▲
4
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
145
Punti
29
Tornei
336
Best: 162
▲
5
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
22
Tornei
337
Best: 127
▲
5
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
143
Punti
26
Tornei
338
Best: 304
▲
13
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
143
Punti
28
Tornei
339
Best: 52
▲
4
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
142
Punti
10
Tornei
340
Best: 50
▲
130
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
142
Punti
16
Tornei
341
Best: 336
▲
3
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
142
Punti
25
Tornei
342
Best: 336
▲
3
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
142
Punti
25
Tornei
343
Best: 332
▲
58
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
142
Punti
26
Tornei
344
Best: 344
▲
4
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
141
Punti
21
Tornei
345
Best: 260
▲
5
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
141
Punti
29
Tornei
346
Best: 283
▲
7
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
141
Punti
30
Tornei
347
Best: 336
▲
9
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
17
Tornei
348
Best: 348
▲
17
Florian Broska
GER, 01-01-1998
139
Punti
21
Tornei
349
Best: 336
▼
-13
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
139
Punti
28
Tornei
350
Best: 258
▲
7
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
138
Punti
20
Tornei
351
Best: 211
▲
10
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
138
Punti
21
Tornei
352
Best: 352
--
0
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
138
Punti
27
Tornei
353
Best: 341
▲
9
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
137
Punti
22
Tornei
354
Best: 268
▲
1
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
137
Punti
31
Tornei
355
Best: 307
▲
117
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
22
Tornei
356
Best: 180
▲
10
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
134
Punti
23
Tornei
357
Best: 315
▼
-22
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
134
Punti
27
Tornei
358
Best: 165
--
0
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
133
Punti
5
Tornei
359
Best: 263
▲
25
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
133
Punti
29
Tornei
360
Best: 360
▲
26
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
132
Punti
21
Tornei
361
Best: 339
▼
-15
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
132
Punti
30
Tornei
362
Best: 153
▲
1
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
132
Punti
30
Tornei
363
Best: 363
▲
1
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
131
Punti
11
Tornei
364
Best: 364
▲
8
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
131
Punti
19
Tornei
365
Best: 31
▲
2
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
130
Punti
15
Tornei
366
Best: 366
▲
3
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
130
Punti
28
Tornei
367
Best: 367
▲
3
Max Basing
GBR, 02-10-2002
128
Punti
15
Tornei
368
Best: 368
▲
3
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
20
Tornei
369
Best: 318
▼
-29
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
128
Punti
32
Tornei
370
Best: 181
▼
-10
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
127
Punti
20
Tornei
371
Best: 158
▲
2
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
127
Punti
24
Tornei
372
Best: 202
▲
8
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
126
Punti
16
Tornei
373
Best: 208
▲
1
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
126
Punti
17
Tornei
374
Best: 330
▲
1
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
126
Punti
24
Tornei
375
Best: 375
▲
1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
126
Punti
27
Tornei
376
Best: 345
▼
-8
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
125
Punti
24
Tornei
377
Best: 58
▲
23
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
124
Punti
17
Tornei
378
Best: 320
▼
-1
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
124
Punti
22
Tornei
379
Best: 377
▼
-1
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
124
Punti
28
Tornei
380
Best: 128
▼
-98
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
123
Punti
5
Tornei
381
Best: 381
▲
23
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
123
Punti
18
Tornei
382
Best: 219
▼
-23
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
123
Punti
19
Tornei
383
Best: 116
▼
-1
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
123
Punti
23
Tornei
384
Best: 383
▼
-1
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
123
Punti
24
Tornei
385
Best: 385
▲
14
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
122
Punti
27
Tornei
386
Best: 342
▲
38
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
122
Punti
28
Tornei
387
Best: 299
▼
-6
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
121
Punti
19
Tornei
388
Best: 387
▼
-1
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
121
Punti
21
Tornei
389
Best: 55
▼
-1
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
390
Best: 29
▼
-53
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
120
Punti
18
Tornei
391
Best: 289
▼
-1
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
120
Punti
19
Tornei
392
Best: 389
▼
-1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
22
Tornei
393
Best: 361
▼
-1
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
120
Punti
22
Tornei
394
Best: 257
▼
-1
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
120
Punti
23
Tornei
395
Best: 183
▼
-1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
120
Punti
24
Tornei
396
Best: 346
▼
-1
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
120
Punti
29
Tornei
397
Best: 221
▲
16
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
23
Tornei
398
Best: 177
▼
-49
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
119
Punti
26
Tornei
399
Best: 295
▼
-2
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
119
Punti
27
Tornei
400
Best: 19
▼
-2
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
13
Tornei
401
Best: 385
▲
1
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
118
Punti
29
Tornei
402
Best: 207
▼
-174
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
117
Punti
17
Tornei
403
Best: 357
▼
-7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
22
Tornei
404
Best: 369
▲
37
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
117
Punti
25
Tornei
405
Best: 360
▼
-2
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
117
Punti
29
Tornei
406
Best: 229
▼
-21
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
117
Punti
29
Tornei
407
Best: 347
▼
-1
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
408
Best: 237
▼
-61
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
116
Punti
19
Tornei
409
Best: 136
▼
-2
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
116
Punti
24
Tornei
410
Best: 402
▼
-2
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
116
Punti
29
Tornei
411
Best: 409
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
116
Punti
31
Tornei
412
Best: 334
▲
11
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
115
Punti
21
Tornei
413
Best: 409
▼
-3
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
115
Punti
28
Tornei
414
Best: 244
▼
-35
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
115
Punti
28
Tornei
415
Best: 160
▼
-26
Li Tu
AUS, 27-05-1996
114
Punti
16
Tornei
416
Best: 318
▼
-5
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
114
Punti
19
Tornei
417
Best: 387
▼
-5
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
114
Punti
22
Tornei
418
Best: 412
▼
-4
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
114
Punti
27
Tornei
419
Best: 293
▼
-3
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
113
Punti
16
Tornei
420
Best: 319
▼
-2
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
113
Punti
24
Tornei
421
Best: 281
▼
-2
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
113
Punti
26
Tornei
422
Best: 422
▲
11
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
113
Punti
29
Tornei
423
Best: 39
▼
-3
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
112
Punti
23
Tornei
424
Best: 384
▼
-3
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
112
Punti
27
Tornei
425
Best: 381
▼
-3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
111
Punti
19
Tornei
426
Best: 426
▲
13
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
111
Punti
27
Tornei
427
Best: 357
▼
-12
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
111
Punti
28
Tornei
428
Best: 415
▼
-2
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
28
Tornei
429
Best: 299
▼
-2
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
110
Punti
29
Tornei
430
Best: 397
▼
-13
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
109
Punti
16
Tornei
431
Best: 321
▼
-2
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
109
Punti
23
Tornei
432
Best: 358
▲
11
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
109
Punti
23
Tornei
433
Best: 176
▲
68
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
108
Punti
18
Tornei
434
Best: 388
▼
-2
Karan Singh
IND, 30-06-2003
108
Punti
26
Tornei
435
Best: 211
▼
-1
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
107
Punti
11
Tornei
436
Best: 121
▼
-1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
107
Punti
17
Tornei
437
Best: 383
▼
-1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
107
Punti
18
Tornei
438
Best: 400
▼
-1
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
107
Punti
21
Tornei
439
Best: 206
▼
-1
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
107
Punti
22
Tornei
440
Best: 430
▼
-9
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
107
Punti
22
Tornei
441
Best: 347
▲
1
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
107
Punti
25
Tornei
442
Best: 421
▼
-12
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
107
Punti
27
Tornei
443
Best: 383
▼
-38
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
106
Punti
19
Tornei
444
Best: 444
▲
5
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
106
Punti
28
Tornei
445
Best: 382
▼
-5
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
33
Tornei
446
Best: 287
▼
-2
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
105
Punti
28
Tornei
447
Best: 433
▲
5
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
104
Punti
28
Tornei
448
Best: 445
▼
-3
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
104
Punti
28
Tornei
449
Best: 416
▼
-3
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
102
Punti
16
Tornei
450
Best: 447
▼
-3
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
102
Punti
19
Tornei
451
Best: 356
▼
-3
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
102
Punti
22
Tornei
452
Best: 417
▲
7
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
102
Punti
23
Tornei
453
Best: 161
▼
-25
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
101
Punti
11
Tornei
454
Best: 454
▲
32
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
101
Punti
13
Tornei
455
Best: 438
▼
-4
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
101
Punti
24
Tornei
456
Best: 456
▼
-1
Thomas Faurel
FRA, 0
101
Punti
25
Tornei
457
Best: 455
▲
4
James Story
GBR, 05-03-2001
100
Punti
26
Tornei
458
Best: 270
▲
60
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
99
Punti
9
Tornei
459
Best: 289
▼
-6
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
98
Punti
18
Tornei
460
Best: 460
▲
17
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
98
Punti
25
Tornei
461
Best: 457
▼
-4
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
98
Punti
30
Tornei
462
Best: 339
▼
-4
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
98
Punti
34
Tornei
463
Best: 387
▼
-7
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
27
Tornei
464
Best: 368
▼
-39
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
97
Punti
29
Tornei
465
Best: 288
▼
-15
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
96
Punti
13
Tornei
466
Best: 428
▲
60
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
95
Punti
17
Tornei
467
Best: 467
▼
-5
Ognjen Milic
SRB, 0
95
Punti
17
Tornei
468
Best: 306
▼
-5
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
95
Punti
21
Tornei
469
Best: 314
▼
-5
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
95
Punti
33
Tornei
470
Best: 465
▼
-5
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
471
Best: 37
▼
-5
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
94
Punti
17
Tornei
472
Best: 373
▼
-5
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
94
Punti
18
Tornei
473
Best: 467
▼
-5
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
94
Punti
26
Tornei
474
Best: 470
▼
-3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
475
Best: 449
▼
-2
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
92
Punti
24
Tornei
476
Best: 476
▲
6
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
92
Punti
30
Tornei
477
Best: 161
▼
-3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
31
Tornei
478
Best: 459
▼
-3
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
91
Punti
22
Tornei
479
Best: 473
▼
-3
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
91
Punti
24
Tornei
480
Best: 353
▼
-20
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
91
Punti
24
Tornei
481
Best: 372
▼
-27
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
90
Punti
23
Tornei
482
Best: 226
▼
-3
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
12
Tornei
483
Best: 483
▲
53
Braden Shick
USA, 24-10-2003
89
Punti
15
Tornei
484
Best: 480
▼
-4
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
89
Punti
19
Tornei
485
Best: 384
▲
55
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
89
Punti
24
Tornei
486
Best: 481
▼
-5
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
89
Punti
26
Tornei
487
Best: 458
▼
-4
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
88
Punti
12
Tornei
488
Best: 424
▼
-3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
88
Punti
27
Tornei
489
Best: 433
▼
-2
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
490
Best: 490
▲
6
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
87
Punti
17
Tornei
491
Best: 315
▲
36
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
87
Punti
18
Tornei
492
Best: 454
▼
-4
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
87
Punti
19
Tornei
493
Best: 474
▼
-3
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
25
Tornei
494
Best: 74
▼
-3
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
86
Punti
15
Tornei
495
Best: 404
▼
-3
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
86
Punti
22
Tornei
496
Best: 318
▼
-3
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
86
Punti
23
Tornei
497
Best: 457
▼
-28
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
85
Punti
29
Tornei
498
Best: 167
▲
9
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
84
Punti
15
Tornei
499
Best: 466
▼
-2
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
84
Punti
24
Tornei
500
Best: 457
▼
-1
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
84
Punti
27
Tornei
501
Best: 491
▼
-6
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
83
Punti
19
Tornei
502
Best: 479
▼
-2
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
12
Tornei
503
Best: 503
▲
49
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
83
Punti
16
Tornei
504
Best: 484
--
0
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
83
Punti
33
Tornei
505
Best: 389
▲
67
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
82
Punti
12
Tornei
506
Best: 238
▼
-3
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
82
Punti
22
Tornei
507
Best: 455
▼
-5
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
81
Punti
20
Tornei
508
Best: 285
▼
-24
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
81
Punti
23
Tornei
509
Best: 426
▲
5
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
81
Punti
24
Tornei
510
Best: 429
▼
-4
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
81
Punti
24
Tornei
511
Best: 316
▼
-17
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
81
Punti
25
Tornei
512
Best: 421
▼
-4
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
80
Punti
19
Tornei
513
Best: 229
--
0
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
80
Punti
22
Tornei
514
Best: 448
▼
-25
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
80
Punti
23
Tornei
515
Best: 515
▲
66
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
80
Punti
27
Tornei
516
Best: 410
▲
48
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
80
Punti
35
Tornei
517
Best: 510
▼
-7
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
518
Best: 518
▲
19
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
15
Tornei
519
Best: 78
▼
-8
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
78
Punti
17
Tornei
520
Best: 280
▼
-8
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
78
Punti
21
Tornei
521
Best: 513
▼
-4
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
78
Punti
28
Tornei
522
Best: 463
▼
-3
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
10
Tornei
523
Best: 468
▼
-3
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
77
Punti
21
Tornei
524
Best: 483
▲
37
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
77
Punti
21
Tornei
525
Best: 525
▲
32
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
77
Punti
22
Tornei
526
Best: 418
▼
-48
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
77
Punti
23
Tornei
527
Best: 521
▼
-6
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
77
Punti
25
Tornei
528
Best: 523
▼
-5
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
77
Punti
27
Tornei
529
Best: 524
▼
-5
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
77
Punti
31
Tornei
530
Best: 402
▼
-5
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
77
Punti
33
Tornei
531
Best: 483
▲
7
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
76
Punti
19
Tornei
532
Best: 385
▼
-3
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
76
Punti
21
Tornei
533
Best: 448
▼
-5
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
76
Punti
21
Tornei
534
Best: 525
▼
-4
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
76
Punti
26
Tornei
535
Best: 316
▼
-4
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
76
Punti
28
Tornei
536
Best: 424
▼
-2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
76
Punti
28
Tornei
537
Best: 537
▲
141
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
75
Punti
12
Tornei
538
Best: 538
▲
60
Max Schoenhaus
GER, 0
75
Punti
14
Tornei
539
Best: 364
▼
-34
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
75
Punti
17
Tornei
540
Best: 477
▼
-7
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
20
Tornei
541
Best: 449
▼
-32
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
75
Punti
20
Tornei
542
Best: 451
▼
-27
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
75
Punti
26
Tornei
543
Best: 535
▼
-4
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
20
Tornei
544
Best: 458
▼
-2
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
74
Punti
25
Tornei
545
Best: 545
▲
45
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
74
Punti
25
Tornei
546
Best: 296
▼
-48
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
74
Punti
26
Tornei
547
Best: 284
▼
-6
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
18
Tornei
548
Best: 227
▲
67
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
73
Punti
17
Tornei
549
Best: 340
▼
-27
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
73
Punti
25
Tornei
550
Best: 402
▼
-6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
72
Punti
22
Tornei
551
Best: 517
▲
7
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
72
Punti
24
Tornei
552
Best: 433
▼
-36
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
72
Punti
26
Tornei
553
Best: 500
▼
-8
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
71
Punti
14
Tornei
554
Best: 465
▼
-8
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
71
Punti
18
Tornei
555
Best: 547
▼
-8
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
71
Punti
19
Tornei
556
Best: 256
▼
-13
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
71
Punti
21
Tornei
557
Best: 557
▲
5
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
71
Punti
23
Tornei
558
Best: 548
▼
-9
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
71
Punti
28
Tornei
559
Best: 181
▼
-8
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
70
Punti
14
Tornei
560
Best: 560
▲
74
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
70
Punti
20
Tornei
561
Best: 561
▲
28
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
70
Punti
25
Tornei
562
Best: 519
▼
-8
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
70
Punti
28
Tornei
563
Best: 552
▼
-8
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
28
Tornei
564
Best: 424
▲
7
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
70
Punti
29
Tornei
565
Best: 555
▼
-9
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
69
Punti
15
Tornei
566
Best: 537
▲
4
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
69
Punti
24
Tornei
567
Best: 438
▼
-7
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
24
Tornei
568
Best: 555
▼
-9
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
69
Punti
25
Tornei
569
Best: 496
▲
26
Niels Visker
NED, 05-10-2001
69
Punti
28
Tornei
570
Best: 436
▼
-35
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
68
Punti
32
Tornei
571
Best: 230
▼
-39
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
67
Punti
7
Tornei
572
Best: 99
▼
-7
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
10
Tornei
573
Best: 313
▼
-7
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
67
Punti
13
Tornei
574
Best: 541
▼
-7
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
14
Tornei
575
Best: 509
▼
-27
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
19
Tornei
576
Best: 395
▼
-8
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
67
Punti
19
Tornei
577
Best: 439
▼
-8
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
67
Punti
21
Tornei
578
Best: 560
▲
4
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
67
Punti
28
Tornei
579
Best: 542
▼
-16
Karl Poling
USA, 04-08-1999
67
Punti
29
Tornei
580
Best: 462
▲
11
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
67
Punti
35
Tornei
581
Best: 509
▼
-8
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
66
Punti
14
Tornei
582
Best: 574
▼
-8
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
66
Punti
22
Tornei
583
Best: 477
▼
-8
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
66
Punti
32
Tornei
584
Best: 469
▲
1
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
8
Tornei
585
Best: 191
▼
-9
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
10
Tornei
586
Best: 339
▼
-9
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
65
Punti
12
Tornei
587
Best: 545
▼
-9
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
65
Punti
17
Tornei
588
Best: 579
▼
-9
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
17
Tornei
589
Best: 277
▼
-9
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
65
Punti
18
Tornei
590
Best: 579
▼
-7
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
65
Punti
27
Tornei
591
Best: 591
▲
10
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
65
Punti
27
Tornei
592
Best: 485
▼
-6
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
64
Punti
20
Tornei
593
Best: 334
▼
-5
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
64
Punti
24
Tornei
594
Best: 451
▼
-2
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
12
Tornei
595
Best: 438
▼
-42
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
63
Punti
17
Tornei
596
Best: 591
▼
-3
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
63
Punti
18
Tornei
597
Best: 597
▲
8
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
63
Punti
23
Tornei
598
Best: 429
▼
-11
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
62
Punti
19
Tornei
599
Best: 493
▲
59
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
62
Punti
20
Tornei
600
Best: 544
▼
-4
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
21
Tornei
601
Best: 566
▼
-4
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
62
Punti
22
Tornei
602
Best: 602
▲
101
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
61
Punti
22
Tornei
603
Best: 520
▼
-9
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
61
Punti
22
Tornei
604
Best: 548
▼
-1
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
16
Tornei
605
Best: 604
▼
-1
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
60
Punti
19
Tornei
606
Best: 508
▲
12
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
24
Tornei
607
Best: 515
▼
-1
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
60
Punti
27
Tornei
608
Best: 351
▼
-1
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
60
Punti
27
Tornei
609
Best: 502
▼
-7
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
60
Punti
28
Tornei
610
Best: 533
▼
-2
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
611
Best: 432
▲
52
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
59
Punti
14
Tornei
612
Best: 285
▼
-3
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
15
Tornei
613
Best: 613
▲
10
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
59
Punti
16
Tornei
614
Best: 611
▼
-3
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
59
Punti
24
Tornei
615
Best: 431
▼
-3
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
59
Punti
29
Tornei
616
Best: 613
▼
-3
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
617
Best: 290
▼
-3
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
58
Punti
15
Tornei
618
Best: 545
▼
-2
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
619
Best: 617
▼
-2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
21
Tornei
620
Best: 526
▼
-10
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
58
Punti
24
Tornei
621
Best: 564
▼
-1
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
58
Punti
29
Tornei
622
Best: 603
▼
-1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
58
Punti
39
Tornei
623
Best: 622
▼
-1
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
624
Best: 624
▲
37
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
57
Punti
10
Tornei
625
Best: 624
▼
-1
Karol Filar
POL, 31-08-1998
57
Punti
19
Tornei
626
Best: 447
▼
-1
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
57
Punti
22
Tornei
627
Best: 595
▼
-1
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
57
Punti
23
Tornei
628
Best: 575
▼
-9
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
57
Punti
26
Tornei
629
Best: 470
▼
-2
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
57
Punti
26
Tornei
630
Best: 107
--
0
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
56
Punti
6
Tornei
631
Best: 144
--
0
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
56
Punti
9
Tornei
632
Best: 535
--
0
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
633
Best: 628
--
0
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
56
Punti
18
Tornei
634
Best: 629
▲
1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
635
Best: 496
▲
6
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
56
Punti
25
Tornei
636
Best: 636
▲
2
Daniel Siniakov
CZE, 0
55
Punti
12
Tornei
637
Best: 279
▲
2
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
55
Punti
13
Tornei
638
Best: 356
▲
8
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
55
Punti
19
Tornei
639
Best: 399
▼
-3
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
55
Punti
19
Tornei
640
Best: 527
--
0
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
641
Best: 628
▼
-13
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
55
Punti
25
Tornei
642
Best: 642
▲
110
William Grant
USA, 13-02-2001
55
Punti
27
Tornei
643
Best: 563
▼
-1
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
644
Best: 501
▼
-1
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
54
Punti
10
Tornei
645
Best: 638
▼
-1
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
15
Tornei
646
Best: 395
▼
-1
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
17
Tornei
647
Best: 618
▲
17
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
54
Punti
17
Tornei
648
Best: 628
--
0
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
28
Tornei
649
Best: 538
▼
-12
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
10
Tornei
650
Best: 327
▲
73
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
53
Punti
14
Tornei
651
Best: 651
▲
28
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
53
Punti
16
Tornei
652
Best: 515
▲
13
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
53
Punti
19
Tornei
653
Best: 523
▼
-1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
654
Best: 654
▲
58
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
53
Punti
20
Tornei
655
Best: 627
▼
-26
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
53
Punti
27
Tornei
656
Best: 584
▼
-3
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
657
Best: 546
▼
-3
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
658
Best: 395
▼
-3
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
52
Punti
16
Tornei
659
Best: 308
▼
-3
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
52
Punti
17
Tornei
660
Best: 625
▼
-13
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
52
Punti
18
Tornei
661
Best: 505
▲
5
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
52
Punti
19
Tornei
662
Best: 657
▼
-5
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
52
Punti
20
Tornei
663
Best: 443
▲
68
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
52
Punti
25
Tornei
664
Best: 540
▲
7
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
52
Punti
29
Tornei
665
Best: 665
▼
-5
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
666
Best: 258
▼
-4
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
51
Punti
12
Tornei
667
Best: 569
▼
-17
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
15
Tornei
668
Best: 668
▲
66
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
51
Punti
15
Tornei
669
Best: 652
▼
-2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
51
Punti
21
Tornei
670
Best: 655
▼
-1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
25
Tornei
671
Best: 575
▼
-1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
27
Tornei
672
Best: 450
▼
-23
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
51
Punti
31
Tornei
673
Best: 522
--
0
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
15
Tornei
674
Best: 674
--
0
Tiago Torres
POR, 0
50
Punti
16
Tornei
675
Best: 675
▲
24
Timofei Derepasko
RUS, 0
50
Punti
20
Tornei
676
Best: 668
▼
-8
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
50
Punti
20
Tornei
677
Best: 654
▲
11
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
50
Punti
24
Tornei
678
Best: 594
▲
6
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
50
Punti
29
Tornei
679
Best: 675
▼
-4
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
50
Punti
44
Tornei
680
Best: 628
▼
-4
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
8
Tornei
681
Best: 151
▼
-4
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
49
Punti
9
Tornei
682
Best: 682
▲
15
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
13
Tornei
683
Best: 486
▲
4
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
49
Punti
17
Tornei
684
Best: 614
▼
-4
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
49
Punti
20
Tornei
685
Best: 680
▼
-3
Abel Forger
NED, 25-07-2005
49
Punti
22
Tornei
686
Best: 681
▼
-5
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
49
Punti
22
Tornei
687
Best: 683
▼
-4
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
49
Punti
23
Tornei
688
Best: 362
▼
-29
Tim Handel
GER, 18-10-1996
49
Punti
29
Tornei
689
Best: 689
▲
53
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
48
Punti
15
Tornei
690
Best: 675
▼
-4
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
48
Punti
16
Tornei
691
Best: 689
▼
-2
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
48
Punti
23
Tornei
692
Best: 690
▼
-2
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
48
Punti
24
Tornei
693
Best: 80
▼
-2
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
47
Punti
12
Tornei
694
Best: 447
▼
-2
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
47
Punti
16
Tornei
695
Best: 460
▼
-44
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
47
Punti
17
Tornei
696
Best: 588
▼
-3
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
47
Punti
20
Tornei
697
Best: 605
▼
-2
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
47
Punti
26
Tornei
698
Best: 660
▼
-2
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
699
Best: 278
▼
-100
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
46
Punti
16
Tornei
700
Best: 700
▼
-2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
46
Punti
18
Tornei
701
Best: 624
▼
-1
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
46
Punti
20
Tornei
702
Best: 640
▼
-1
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
46
Punti
20
Tornei
703
Best: 694
▼
-9
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
46
Punti
20
Tornei
704
Best: 591
▼
-104
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
46
Punti
21
Tornei
705
Best: 549
▼
-3
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
22
Tornei
706
Best: 62
▼
-2
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
46
Punti
25
Tornei
707
Best: 686
▼
-2
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
46
Punti
28
Tornei
708
Best: 407
▼
-2
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
709
Best: 48
▼
-159
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
45
Punti
9
Tornei
710
Best: 710
▼
-3
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
711
Best: 666
▼
-3
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
45
Punti
12
Tornei
712
Best: 488
▼
-3
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
45
Punti
15
Tornei
713
Best: 690
▼
-3
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
45
Punti
17
Tornei
714
Best: 714
▼
-3
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
715
Best: 616
▼
-2
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
45
Punti
20
Tornei
716
Best: 710
▼
-2
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
21
Tornei
717
Best: 684
▼
-2
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
23
Tornei
718
Best: 594
▲
2
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
45
Punti
28
Tornei
719
Best: 451
▼
-34
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
44
Punti
9
Tornei
720
Best: 578
▼
-2
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
19
Tornei
721
Best: 721
▲
4
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
44
Punti
25
Tornei
722
Best: 719
▼
-3
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
44
Punti
25
Tornei
723
Best: 546
▼
-2
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
44
Punti
28
Tornei
724
Best: 14
▼
-52
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
43
Punti
7
Tornei
725
Best: 673
▼
-8
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
43
Punti
11
Tornei
726
Best: 642
▼
-4
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
727
Best: 546
▼
-3
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
43
Punti
17
Tornei
728
Best: 622
▼
-2
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
43
Punti
24
Tornei
729
Best: 656
▼
-2
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
43
Punti
25
Tornei
730
Best: 730
▲
9
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
43
Punti
29
Tornei
731
Best: 659
▼
-3
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
732
Best: 557
▲
3
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
42
Punti
19
Tornei
733
Best: 733
▲
3
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
42
Punti
20
Tornei
734
Best: 694
▼
-4
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
23
Tornei
735
Best: 691
▼
-6
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
23
Tornei
736
Best: 736
▲
11
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
25
Tornei
737
Best: 476
▼
-5
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
42
Punti
25
Tornei
738
Best: 563
▲
13
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
42
Punti
26
Tornei
739
Best: 520
▼
-6
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
41
Punti
8
Tornei
740
Best: 716
▼
-24
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
41
Punti
23
Tornei
741
Best: 725
▲
7
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
41
Punti
25
Tornei
742
Best: 700
▲
8
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
41
Punti
25
Tornei
743
Best: 737
▼
-6
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
41
Punti
27
Tornei
744
Best: 437
▼
-6
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
41
Punti
27
Tornei
745
Best: 45
▼
-5
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
746
Best: 633
▼
-5
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
40
Punti
6
Tornei
747
Best: 409
▼
-4
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
40
Punti
18
Tornei
748
Best: 447
▼
-4
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
749
Best: 720
▼
-4
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
40
Punti
20
Tornei
750
Best: 750
▲
6
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
40
Punti
24
Tornei
751
Best: 688
▼
-2
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
40
Punti
25
Tornei
752
Best: 620
▲
85
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
40
Punti
27
Tornei
753
Best: 606
--
0
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
39
Punti
8
Tornei
754
Best: 728
--
0
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
755
Best: 742
--
0
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
39
Punti
20
Tornei
756
Best: 403
▲
63
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
39
Punti
21
Tornei
757
Best: 729
--
0
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
39
Punti
25
Tornei
758
Best: 632
▲
9
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
39
Punti
26
Tornei
759
Best: 754
▼
-1
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
39
Punti
27
Tornei
760
Best: 759
▼
-1
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
38
Punti
6
Tornei
761
Best: 760
▼
-1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
762
Best: 595
▼
-1
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
763
Best: 456
▲
2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
38
Punti
16
Tornei
764
Best: 704
▼
-2
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
38
Punti
19
Tornei
765
Best: 552
▼
-19
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
38
Punti
20
Tornei
766
Best: 364
▼
-3
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
38
Punti
21
Tornei
767
Best: 764
▼
-3
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
38
Punti
22
Tornei
768
Best: 753
▲
29
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
38
Punti
23
Tornei
769
Best: 744
▲
13
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
37
Punti
17
Tornei
770
Best: 400
▼
-4
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
18
Tornei
771
Best: 636
▲
4
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
37
Punti
28
Tornei
772
Best: 772
▼
-4
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
773
Best: 773
▲
6
Karim Bennani
MAR, 0
36
Punti
11
Tornei
774
Best: 770
▼
-4
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
36
Punti
21
Tornei
775
Best: 655
▼
-6
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
36
Punti
21
Tornei
776
Best: 716
▼
-5
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
36
Punti
24
Tornei
777
Best: 675
▼
-5
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
25
Tornei
778
Best: 635
▼
-5
John Sperle
GER, 30-01-2002
36
Punti
25
Tornei
779
Best: 773
▼
-5
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
36
Punti
25
Tornei
780
Best: 605
▼
-4
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
30
Tornei
781
Best: 781
▼
-4
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
782
Best: 752
▲
20
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
783
Best: 783
▼
-5
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
784
Best: 784
▲
21
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
35
Punti
11
Tornei
785
Best: 780
▼
-5
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
35
Punti
13
Tornei
786
Best: 778
▼
-5
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
14
Tornei
787
Best: 520
▼
-3
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
35
Punti
18
Tornei
788
Best: 509
▼
-5
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
19
Tornei
789
Best: 530
▲
5
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
35
Punti
19
Tornei
790
Best: 790
▲
25
Bruno Fernandez
BRA, 0
35
Punti
20
Tornei
791
Best: 786
▼
-5
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
35
Punti
23
Tornei
792
Best: 340
▲
17
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
23
Tornei
793
Best: 793
▼
-6
Toufik Sahtali
ALG, 0
35
Punti
25
Tornei
794
Best: 733
▲
7
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
35
Punti
26
Tornei
795
Best: 709
▼
-7
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
796
Best: 768
▼
-7
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
35
Punti
28
Tornei
797
Best: 659
▼
-7
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
30
Tornei
798
Best: 762
▼
-7
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
10
Tornei
799
Best: 211
▲
32
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
34
Punti
12
Tornei
800
Best: 673
▼
-8
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
34
Punti
14
Tornei
801
Best: 801
▼
-8
Maximo Zeitune
ARG, 0
34
Punti
18
Tornei
802
Best: 637
▼
-7
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
803
Best: 601
▼
-7
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
34
Punti
20
Tornei
804
Best: 699
▼
-19
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
34
Punti
21
Tornei
805
Best: 798
▼
-7
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
34
Punti
23
Tornei
806
Best: 390
▼
-6
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
34
Punti
24
Tornei
807
Best: 682
▼
-4
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
808
Best: 451
▼
-4
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
33
Punti
11
Tornei
809
Best: 553
▼
-3
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
810
Best: 810
▼
-3
Oliver Bonding
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
811
Best: 729
▲
149
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
33
Punti
16
Tornei
812
Best: 130
▼
-4
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
33
Punti
21
Tornei
813
Best: 758
▲
102
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
33
Punti
22
Tornei
814
Best: 801
▼
-4
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
23
Tornei
815
Best: 773
▼
-4
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
33
Punti
24
Tornei
816
Best: 265
▼
-2
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
32
Punti
13
Tornei
817
Best: 817
▼
-1
Luca Preda
ROU, 0
32
Punti
19
Tornei
818
Best: 417
▼
-1
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
32
Punti
19
Tornei
819
Best: 717
▼
-1
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
32
Punti
20
Tornei
820
Best: 751
▼
-21
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
32
Punti
22
Tornei
821
Best: 745
▼
-1
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
24
Tornei
822
Best: 65
--
0
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
31
Punti
12
Tornei
823
Best: 814
--
0
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
824
Best: 824
--
0
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
825
Best: 825
▲
11
Jorge Plans
ESP, 0
31
Punti
20
Tornei
826
Best: 812
▼
-1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
827
Best: 820
▼
-1
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
828
Best: 828
▲
37
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
31
Punti
24
Tornei
829
Best: 666
▼
-2
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
25
Tornei
830
Best: 688
▼
-2
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
31
Punti
29
Tornei
831
Best: 687
▼
-19
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
31
Tornei
832
Best: 24
▼
-3
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
30
Punti
8
Tornei
833
Best: 826
▼
-3
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
11
Tornei
834
Best: 832
▼
-2
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
30
Punti
12
Tornei
835
Best: 835
▼
-2
Pavel Lagutin
RUS, 0
30
Punti
12
Tornei
836
Best: 810
▼
-2
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
837
Best: 801
▼
-2
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
30
Punti
16
Tornei
838
Best: 814
▲
4
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
30
Punti
17
Tornei
839
Best: 50
▼
-26
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
29
Punti
8
Tornei
840
Best: 840
▼
-1
Dong Ju Kim
KOR, 0
29
Punti
10
Tornei
841
Best: 840
▼
-1
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
29
Punti
10
Tornei
842
Best: 352
▼
-1
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
11
Tornei
843
Best: 597
--
0
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
29
Punti
16
Tornei
844
Best: 841
--
0
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
17
Tornei
845
Best: 839
--
0
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
29
Punti
17
Tornei
846
Best: 821
--
0
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
847
Best: 811
▲
6
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
29
Punti
22
Tornei
848
Best: 607
▼
-1
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
29
Punti
25
Tornei
849
Best: 847
▼
-1
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
28
Punti
9
Tornei
850
Best: 850
▼
-1
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
851
Best: 851
▼
-1
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
852
Best: 852
▲
18
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
28
Punti
14
Tornei
853
Best: 694
▼
-2
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
854
Best: 756
▲
20
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
28
Punti
22
Tornei
855
Best: 855
▲
9
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
28
Punti
22
Tornei
856
Best: 785
▲
20
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
28
Punti
23
Tornei
857
Best: 653
▼
-3
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
28
Punti
26
Tornei
858
Best: 838
▼
-3
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
859
Best: 823
▼
-3
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
27
Punti
11
Tornei
860
Best: 860
▲
47
Peter Makk
HUN, 0
27
Punti
12
Tornei
861
Best: 861
▲
8
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
27
Punti
13
Tornei
862
Best: 599
▼
-4
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
15
Tornei
863
Best: 863
▼
-4
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
15
Tornei
864
Best: 852
▼
-12
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
27
Punti
15
Tornei
865
Best: 860
▼
-5
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
27
Punti
17
Tornei
866
Best: 740
▼
-4
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
867
Best: 736
▼
-6
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
19
Tornei
868
Best: 792
▲
4
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
27
Punti
19
Tornei
869
Best: 655
▼
-6
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
27
Punti
21
Tornei
870
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
870
Best: 870
▼
-4
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
872
Best: 787
▼
-4
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
11
Tornei
873
Best: 738
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
874
Best: 874
▼
-1
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
875
Best: 784
--
0
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
26
Punti
22
Tornei
876
Best: 714
▲
1
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
26
Punti
26
Tornei
877
Best: 832
▲
23
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
26
Punti
27
Tornei
878
Best: 878
--
0
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
879
Best: 763
▲
10
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
26
Punti
30
Tornei
880
Best: 551
▼
-1
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
1
Tornei
881
Best: 139
▼
-1
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
4
Tornei
882
Best: 850
▼
-1
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
883
Best: 712
▼
-1
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
884
Best: 395
▼
-1
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
25
Punti
11
Tornei
885
Best: 411
▲
20
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
25
Punti
11
Tornei
886
Best: 884
▼
-2
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
25
Punti
12
Tornei
887
Best: 887
▲
70
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
25
Punti
14
Tornei
888
Best: 742
▼
-3
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
25
Punti
15
Tornei
889
Best: 776
▼
-3
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
25
Punti
16
Tornei
890
Best: 890
▲
6
Anas Mazdrashki
BUL, 0
25
Punti
21
Tornei
891
Best: 837
▼
-3
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
25
Punti
24
Tornei
892
Best: 620
▼
-2
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
24
Punti
7
Tornei
893
Best: 479
▼
-2
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
894
Best: 439
▲
302
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
24
Punti
12
Tornei
895
Best: 845
▼
-3
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
24
Punti
12
Tornei
896
Best: 896
▼
-1
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
20
Tornei
897
Best: 894
▼
-3
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
20
Tornei
898
Best: 774
▲
16
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
24
Punti
21
Tornei
899
Best: 749
▼
-1
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
24
Punti
21
Tornei
900
Best: 900
▼
-1
Finn Murgett
GBR, 0
24
Punti
23
Tornei
901
Best: 901
▲
27
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
24
Punti
24
Tornei
902
Best: 735
▲
15
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
24
Punti
24
Tornei
903
Best: 851
▼
-2
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
27
Tornei
904
Best: 904
▼
-2
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
905
Best: 905
▼
-2
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
906
Best: 906
▼
-2
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
10
Tornei
907
Best: 907
▼
-1
Anton Shepp
NZL, 0
23
Punti
11
Tornei
908
Best: 714
▼
-51
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
23
Punti
12
Tornei
909
Best: 909
▼
-1
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
910
Best: 478
▼
-1
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
23
Punti
15
Tornei
911
Best: 911
▲
11
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
16
Tornei
912
Best: 912
▼
-2
Marc Majdandzic
GER, 0
23
Punti
16
Tornei
913
Best: 913
▼
-2
Benjamin Pietri
FRA, 0
23
Punti
18
Tornei
914
Best: 830
▼
-2
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
23
Punti
19
Tornei
915
Best: 915
▼
-2
Nikolai Barsukov
GER, 0
23
Punti
19
Tornei
916
Best: 791
--
0
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
23
Punti
21
Tornei
917
Best: 669
▼
-96
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
23
Punti
27
Tornei
918
Best: 272
--
0
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
22
Punti
4
Tornei
919
Best: 888
--
0
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
920
Best: 479
--
0
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
22
Punti
9
Tornei
921
Best: 911
▲
2
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
922
Best: 536
▼
-1
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
923
Best: 839
▲
1
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
924
Best: 883
▲
1
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
22
Punti
16
Tornei
925
Best: 769
▼
-32
Miles Jones
USA, 26-12-2000
22
Punti
16
Tornei
926
Best: 610
▼
-29
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
21
Tornei
927
Best: 733
--
0
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
22
Punti
22
Tornei
928
Best: 881
▼
-2
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
22
Punti
22
Tornei
929
Best: 833
--
0
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
22
Punti
26
Tornei
930
Best: 898
--
0
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
931
Best: 931
▲
53
Ryan Colby
USA, 0
21
Punti
7
Tornei
932
Best: 666
--
0
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
933
Best: 759
--
0
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
934
Best: 925
--
0
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
11
Tornei
935
Best: 935
▲
1
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
21
Punti
19
Tornei
936
Best: 936
▲
1
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
21
Punti
20
Tornei
937
Best: 937
▲
44
Lorenzo Angelini
ITA, 0
21
Punti
22
Tornei
938
Best: 830
--
0
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
21
Punti
27
Tornei
939
Best: 794
--
0
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
21
Punti
33
Tornei
940
Best: 560
--
0
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
20
Punti
7
Tornei
941
Best: 941
--
0
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
942
Best: 233
--
0
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
943
Best: 866
▼
-8
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
20
Punti
15
Tornei
944
Best: 927
▼
-1
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
945
Best: 886
▼
-1
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
18
Tornei
946
Best: 940
▼
-1
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
20
Punti
19
Tornei
947
Best: 880
▼
-1
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
20
Tornei
948
Best: 827
▼
-1
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
22
Tornei
949
Best: 652
▼
-1
Diego Fernandez Flores
CHI, 07-10-2000
20
Punti
28
Tornei
950
Best: 912
▼
-1
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
29
Tornei
951
Best: 390
▼
-1
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
952
Best: 638
▼
-1
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
953
Best: 773
--
0
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
--
0
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
955
Best: 955
--
0
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
19
Punti
9
Tornei
956
Best: 836
--
0
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
957
Best: 957
▲
1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
958
Best: 950
▲
1
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
19
Punti
15
Tornei
959
Best: 585
▲
4
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
19
Punti
18
Tornei
960
Best: 960
▲
4
Justin Schlageter
GER, 0
19
Punti
18
Tornei
961
Best: 961
▲
6