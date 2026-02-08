Auger-Aliassime difende il titolo a Montpellier e firma il record canadese (Video)

Felix Auger-Aliassime è tornato al successo all’Open Occitanie di Montpellier, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno. Il canadese, testa di serie numero uno, ha superato in finale il beniamino di casa Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3 7-6(4) in un’ora e 36 minuti.

Una prestazione solida e senza sbavature per Auger-Aliassime, che non ha concesso palle break durante l’incontro e ha costruito la vittoria su un servizio estremamente efficace. Il canadese ha chiuso con l’87% di punti vinti con la prima e 13 ace, numeri decisivi soprattutto in un secondo set molto equilibrato.

«Adrian è sempre un avversario durissimo per tutti», ha dichiarato Auger-Aliassime dopo la partita. «Per questo io e gli altri giocatori del circuito lo rispettiamo molto. Sapevo che sarebbe stata una sfida complicata e sono davvero felice di aver vinto ancora qui. Le emozioni sono incredibili».

Il primo set è stato indirizzato fin dai primi scambi: il canadese ha vinto i primi otto punti del match, prendendo subito il controllo e chiudendo il parziale con il secondo break nel nono game. Nel secondo set, invece, i servizi hanno dominato fino al tie-break. Auger-Aliassime ha avuto anche un match point sul 5-4, annullato da Mannarino che era al servizio, prima di chiudere definitivamente la sfida nel gioco decisivo piazzando un parziale di cinque punti consecutivi dal 2 a 4 sotto.

Con questo successo, il 25enne conquista il nono titolo ATP della carriera, l’ottavo sul cemento indoor, e stabilisce un nuovo record: è ora il canadese con più trofei ATP nell’era Open, superando Milos Raonic. Inoltre, negli anni 2020 è il giocatore con più vittorie indoor nel circuito, con 89 successi.

Il percorso verso il titolo a Montpellier ha visto Auger-Aliassime superare Stan Wawrinka, Arthur Fils, Titouan Droguet e infine Mannarino.

Dopo il ritiro al primo turno dell’Australian Open per crampi, il canadese rilancia così la propria stagione. Grazie al titolo francese, salirà di due posizioni nel ranking ATP, tornando al numero 6 del mondo, e si presenterà con rinnovata fiducia al prossimo impegno di Rotterdam.

ATP Montpellier Felix Auger-Aliassime [1] Felix Auger-Aliassime [1] 6 7 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 3 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* ace 6-4* 6-6 → 7-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi