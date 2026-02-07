I Trofei della Coppa Davis e della BJK Cup arrivano a Napoli: in Piazza del Plebiscito domenica 8 febbraio dalle ore 11

Arriva a Napoli per il terzo anno consecutivo il Trofeo mondiale della Coppa Davis vinto dall’Italia, insieme con il trofeo della Billie Jean King Cup conquistato dalla nazionale azzurra femminile per la seconda volta di seguito.

Il Trophy Tour arriverà a Napoli dall’Irpinia e farà tappa a Piazza del Plebiscito per un shooting fotografico alle ore 11 per poi spostarsi nella stessa giornata a Palazzo Reale, dalle ore 15, alla Sala Ambulacro dove i due trofei resteranno in esposizione fino a martedì 10 febbraio alle 17.

La città di Napoli sarà sede di una terza e prestigiosa tappa; i due Trofei della Coppa Davis e della BJK Cup saranno infatti in esposizione alla Napoli Tennis Center in viale Giochi del Mediterraneo, il 15 e il 16 febbraio. Per l’occasione, domenica 15 febbraio, la Napoli Tennis Center, Scuola Tennis campione d’Italia nella categoria assoluta e delle Top School, ha organizzato un evento, con inizio alle ore 11, con la partecipazione di campioni azzurri di tennis del passato, campioni olimpici dello sport campano, dirigenti, appassionati, ex tennisti, istituzioni politiche e sportive, con il consigliere nazionale FITP Virginia Di Caterino e il presidente FITP Campania Angelo Chiaiese, tutti insieme in una vera e propria Festa del Tennis Campano, per l’arrivo dei due trofei mondiali degli azzurri.

Il tour toccherà anche la provincia di Napoli, al Tennis Club Pozzuoli, nei giorni tra il 10 e il 12 febbraio, per proseguire con il Tennis Club Oplonti di Torre del Greco, dal 12 al 14 febbraio.

Il trofeo della Coppa Davis, la famosa Insalatiera d’argento, torna a Napoli, dopo il primo tour del 2024 (per la vittoria azzurra in Davis del 2023) e il secondo tour del 2025, quest’ultimo organizzato insieme all’esposizione del trofeo della Billie Jean King Cup, per le storiche vittorie sia dell’Italia di Davis sia dell’Italia femminile del 2024. Grazie ai fantastici successi dell’Italia del 2025, per la terza volta la conquista della Coppa Davis e per la seconda la Billie Jean King, il Trophy Tour in Italia promosso e organizzato dalla Fitp in Italia illumina nuovamente Napoli e la Campania.