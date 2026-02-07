Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Brisbane: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

07/02/2026 09:20 2 commenti
Rei Sakamoto JPN, 24.06.2006 - Foto getty images
Rei Sakamoto JPN, 24.06.2006 - Foto getty images

AUS Challenger 75 Brisbane 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Tristan Schoolkate AUS vs Marc Polmans AUS
Hayato Matsuoka JPN vs Jake Delaney AUS
(WC) Pavle Marinkov AUS vs Zhizhen Zhang CHN
(WC) Cruz Hewitt AUS vs (5) James McCabe AUS

(3) Rei Sakamoto JPN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Li Tu AUS vs Yasutaka Uchiyama JPN
Blake Ellis AUS vs (7) Fajing Sun CHN

(8) Darwin Blanch USA vs Corentin Denolly FRA
Arthur Weber FRA vs David Jorda Sanchis ESP
Omar Jasika AUS vs Hikaru Shiraishi JPN
Qualifier vs (4) Alex Bolt AUS

(6) Yi Zhou CHN vs (WC) Tai Sach AUS
Moerani Bouzige AUS vs Hiroki Moriya JPN
Qualifier vs Qualifier
Taro Daniel JPN vs (2) Dane Sweeny AUS

AUS Challenger 75 Brisbane 2 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Masamichi Imamura JPN vs (WC) Daniel Jovanovski AUS
(WC) Duje Markovina AUS vs (8) Joshua Charlton AUS

(2) Matthew Dellavedova AUS vs Jesse Delaney AUS
(WC) Ty Host AUS vs (12) Shinji Hazawa JPN

(3) Yuki Mochizuki JPN vs (PR) Brandon Walkin GBR
Matt Hulme AUS vs (10) Taiyo Yamanaka JPN

(4) Kokoro Isomura JPN vs Ethan Cook AUS
(Alt) Oliver Anderson AUS vs (11) Aoran Wang CHN

(5) Chase Ferguson AUS vs Jamie Mackenzie GER
Enzo Aguiard AUS vs (9) Colin Sinclair NMI

(6) Naoki Nakagawa JPN vs (WC) Cooper Kose AUS
Ryo Tabata JPN vs (7) Linang Xiao CHN

SHOW COURT 1 – ore 01:00
Ty Host AUS vs Shinji Hazawa JPN
Chase Ferguson AUS vs Jamie Mackenzie GER
Duje Markovina AUS vs Joshua Charlton AUS
Masamichi Imamura JPN vs Daniel Jovanovski AUS

SHOW COURT 2 – ore 01:00
Oliver Anderson AUS vs Aoran Wang CHN
Kokoro Isomura JPN vs Ethan Cook AUS
Matt Hulme AUS vs Taiyo Yamanaka JPN
Naoki Nakagawa JPN vs Cooper Kose AUS

COURT 10 – ore 01:00
Matthew Dellavedova AUS vs Jesse Delaney AUS
Enzo Aguiard AUS vs Colin Sinclair NMI
Yuki Mochizuki JPN vs Brandon Walkin GBR
Ryo Tabata JPN vs Linang Xiao CHN

TAG:

2 commenti

Lollo99 07-02-2026 12:06

Zhang

Bolt

Sakamoto
Daniel

Polmans
Tu
Blanch
Moriya

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 07-02-2026 11:48

Sweeny

Schoolkate

Uchiyama
Bolt

McCabe
Q
Bolt
Moriya

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!