Challenger 75 Brisbane: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Brisbane 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Tristan Schoolkate vs Marc Polmans
Hayato Matsuoka vs Jake Delaney
(WC) Pavle Marinkov vs Zhizhen Zhang
(WC) Cruz Hewitt vs (5) James McCabe
(3) Rei Sakamoto vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Li Tu vs Yasutaka Uchiyama
Blake Ellis vs (7) Fajing Sun
(8) Darwin Blanch vs Corentin Denolly
Arthur Weber vs David Jorda Sanchis
Omar Jasika vs Hikaru Shiraishi
Qualifier vs (4) Alex Bolt
(6) Yi Zhou vs (WC) Tai Sach
Moerani Bouzige vs Hiroki Moriya
Qualifier vs Qualifier
Taro Daniel vs (2) Dane Sweeny
Challenger 75 Brisbane 2 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Masamichi Imamura vs (WC) Daniel Jovanovski
(WC) Duje Markovina vs (8) Joshua Charlton
(2) Matthew Dellavedova vs Jesse Delaney
(WC) Ty Host vs (12) Shinji Hazawa
(3) Yuki Mochizuki vs (PR) Brandon Walkin
Matt Hulme vs (10) Taiyo Yamanaka
(4) Kokoro Isomura vs Ethan Cook
(Alt) Oliver Anderson vs (11) Aoran Wang
(5) Chase Ferguson vs Jamie Mackenzie
Enzo Aguiard vs (9) Colin Sinclair
(6) Naoki Nakagawa vs (WC) Cooper Kose
Ryo Tabata vs (7) Linang Xiao
SHOW COURT 1 – ore 01:00
Ty Host vs Shinji Hazawa
Chase Ferguson vs Jamie Mackenzie
Duje Markovina vs Joshua Charlton
Masamichi Imamura vs Daniel Jovanovski
SHOW COURT 2 – ore 01:00
Oliver Anderson vs Aoran Wang
Kokoro Isomura vs Ethan Cook
Matt Hulme vs Taiyo Yamanaka
Naoki Nakagawa vs Cooper Kose
COURT 10 – ore 01:00
Matthew Dellavedova vs Jesse Delaney
Enzo Aguiard vs Colin Sinclair
Yuki Mochizuki vs Brandon Walkin
Ryo Tabata vs Linang Xiao
